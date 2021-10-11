Войска РФ за сутки 10 раз срывали режим "тишины" на Донбассе, применяя 82-мм минометы и ПТРК. Боевых потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 10 октября, российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, вблизи Мирного оккупанты вели огонь применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс.

В направлении Причепиловки противник дважды осуществил обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских воинов возле Новотошковского враг обстрелял 4 раза, используя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе Попасной вражеские вооруженные формирования дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - сказано в сообщении.

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Таже сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 11 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.