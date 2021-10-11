РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4707 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 004 3

Украина - на третьем месте в Европе по распространению и суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина - на третьем месте в Европе по распространению и суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 октября в мире зарегистрировали 301 587 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 595 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 238 652 893 случая инфицирования, из них 301 587 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 867 294 человек, из них 4 595 за минувшие сутки.

Украина - на третьем месте в Европе по распространению и суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 215,8 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ надеются, что скоро человечество преодолеет 60% пути в борьбе с пандемией коронавируса

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на третьем месте в Европе по распространению и суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 7-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 9-ю и 3-ю позицию соответственно.

Украина - на третьем месте в Европе по распространению и суточной смертности от COVID-19 03
Украина - на третьем месте в Европе по распространению и суточной смертности от COVID-19 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не помогли дороги животворящие
показать весь комментарий
11.10.2021 07:56 Ответить
Посмотрите на Англию, 35к новых случаев, но умерло только 38 человек, это я о том что нужно вакцинироваться!!!
показать весь комментарий
11.10.2021 08:17 Ответить
Зато ми на першому місці серез всіх країн світу по особам, які виводять гроші з України і займають найвищі державні посади.
показать весь комментарий
11.10.2021 09:39 Ответить
 
 