Украина - на третьем месте в Европе по распространению и суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 октября в мире зарегистрировали 301 587 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 595 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 238 652 893 случая инфицирования, из них 301 587 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 867 294 человек, из них 4 595 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 215,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 7-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 9-ю и 3-ю позицию соответственно.



