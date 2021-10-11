В Украине за сутки от COVID-19 умерли 207 человек, зафиксированы 8 832 новых случая заражения, 2 053 человека выздоровели
В Украине зафиксированы 8 832 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 11 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 10 октября 2021 в Украине зафиксированы 8 832 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 863, медработников - 78) .
Также за последние сутки:
госпитализированы - 2 672 человека
летальных случаев - 207
выздоровели - 2 053 человека.
Осуществлено тестирований за сутки - 52 064, из них
методом ПЦР - 23 675
методом ИФА - 3 480
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 24 909.
За все время пандемии в стране:
заболели - 2 550 089 человек
выздоровели - 2 292 480 человек
летальных случаев - 58 700
проведено ПЦР-тестов - 13 277 259.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях", - рассказали в Минздраве.
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Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру повідомило в суботу про 3703 нових випадків COVID-19, що є найвищим показником з початку пандемії, в той час як зафіксовано 11 нових смертей від цієї хвороби.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/singapore-reports-highest-single-day-rise-covid-19-cases-2021-10-09/
Но от мер, которые принимал в борьбе с ковидом Сингапур - жесткий масочный режим имассовая вакцинация - нас без устали отговаривают антиваксеры. Совпадение?
Либо, как вариант - в отличии от нас и всего мира, они всю распираторку не пихают в статистику ковида, а тщательно фиксируют грип-значит грип, орви значит орви и тд.
В Сингапуре был очень жесткий масочный режим и изоляция заболевших и затем быстро и много вакцинировали граждан. Этого хватало сдерживать альфа штамм, но дельта гораздо более заразна и гораздо больше поражает детей. А детей в Сингапуре не вакцинировали. Вот и стала расти заболеваемость.
По поводу "график не реальный в отличии от всего мира" Посмотрите статистику Вьетнама. И покажите его биологу, медику и математику.