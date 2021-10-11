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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 207 человек, зафиксированы 8 832 новых случая заражения, 2 053 человека выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 207 человек, зафиксированы 8 832 новых случая заражения, 2 053 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 8 832 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 11 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 10 октября 2021 в Украине зафиксированы 8 832 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 863, медработников - 78) .

Также за последние сутки:

госпитализированы - 2 672 человека
летальных случаев - 207
выздоровели - 2 053 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина - на третьем месте в Европе по распространению и суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Осуществлено тестирований за сутки - 52 064, из них 

методом ПЦР - 23 675
методом ИФА - 3 480
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 24 909.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 550 089 человек
выздоровели - 2 292 480 человек
летальных случаев - 58 700
проведено ПЦР-тестов - 13 277 259.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 207 человек, зафиксированы 8 832 новых случая заражения, 2 053 человека выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 207 человек, зафиксированы 8 832 новых случая заражения, 2 053 человека выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 207 человек, зафиксированы 8 832 новых случая заражения, 2 053 человека выздоровели 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 207 человек, зафиксированы 8 832 новых случая заражения, 2 053 человека выздоровели 04

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Непонял, 9.15 по киеву, валерына профильная тема, а он еще не обосрал антиваксеров ниразу .В дурке нет оключили или на уроках?
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11.10.2021 09:16 Ответить
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/singapore-reports-highest-single-day-rise-covid-19-cases-2021-10-09/ Показники зараження COVID-19 зросли в Сінгапурі, незважаючи на те, що в країні один з найвищих показників вакцинації у світі-83%
Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру повідомило в суботу про 3703 нових випадків COVID-19, що є найвищим показником з початку пандемії, в той час як зафіксовано 11 нових смертей від цієї хвороби.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/singapore-reports-highest-single-day-rise-covid-19-cases-2021-10-09/

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11.10.2021 09:41 Ответить
Если бы у нас была смертность от ковида, как в Сингапуре, то за все время пандемии у нас от ковида умерло бы 40/5,8*162=1117 человек.
Но от мер, которые принимал в борьбе с ковидом Сингапур - жесткий масочный режим имассовая вакцинация - нас без устали отговаривают антиваксеры. Совпадение?
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11.10.2021 10:12 Ответить
Вы статистику открывали ? С августа 2020 по август 2021 одна линия и стабильная цифра, ни всплесков ни волн (и это то при вирусе таком страшном) и только сейчас волна двухкратная ,в том числе и смертность.Ни один биолог,медик и математик не поверит в те данные которые были до этого,график не реальный в отличии от всего мира, они ведь не закрылись на два года от всех..
Либо, как вариант - в отличии от нас и всего мира, они всю распираторку не пихают в статистику ковида, а тщательно фиксируют грип-значит грип, орви значит орви и тд.
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11.10.2021 15:32 Ответить
Что за глупый вопрос " Вы статистику открывали? " Конечно открывал.
В Сингапуре был очень жесткий масочный режим и изоляция заболевших и затем быстро и много вакцинировали граждан. Этого хватало сдерживать альфа штамм, но дельта гораздо более заразна и гораздо больше поражает детей. А детей в Сингапуре не вакцинировали. Вот и стала расти заболеваемость.
По поводу "график не реальный в отличии от всего мира" Посмотрите статистику Вьетнама. И покажите его биологу, медику и математику.
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11.10.2021 16:33 Ответить
ДЕ СТАТИСТИКА ПО ПРОСТОМУ ГРИПУ І АНГІНІ? В КУЧУ НАКИДАЛИ? ЧИ ВЖЕ ПРОСТОГО ГРИПА І АНГІНИНЕМАЄ?
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11.10.2021 10:40 Ответить
почему картинку не меняете, меняйте. надоело однообразие, приелась
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11.10.2021 13:32 Ответить
 
 