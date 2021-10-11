В Украине за сутки от COVID-19 умерли 207 человек, зафиксированы 8 832 новых случая заражения, 2 053 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 8 832 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 11 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 10 октября 2021 в Украине зафиксированы 8 832 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 863, медработников - 78) .

Также за последние сутки:

госпитализированы - 2 672 человека

летальных случаев - 207

выздоровели - 2 053 человека.

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Осуществлено тестирований за сутки - 52 064, из них

методом ПЦР - 23 675

методом ИФА - 3 480

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 24 909.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 550 089 человек

выздоровели - 2 292 480 человек

летальных случаев - 58 700

проведено ПЦР-тестов - 13 277 259.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях", - рассказали в Минздраве.











