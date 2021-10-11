За все 26 лет дружбы никакое животное, кошка или еще кто-то, между нами никогда не пробегало, - Зеленский заявил, что у него не было конфликта с Шефиром
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что у него якобы был конфликт со своим первым помощником Сергеем Шефиром.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал в программе "Светская жизнь".
По его словам, он узнал о покушении на Шефира ночью. Тот нервничал, но вел себя "как крепкий человек".
"Я просто не понимаю, как люди могут даже думать, что таким образом можно влиять на страну, на президента. И точно на Шефира нельзя так влиять", - сказал он.
СМИ писали, что между ними "пробежала черная кошка", после чего Шефир собрал вещи и съехал из Офиса президента. Зеленский заявил, что ничего об этом не знает.
"Между нами с Сергеем Шефиром никакое животное, кошка или еще кто-то, никогда не пробегало за все 26 лет нашей дружбы", - подчеркнул он.
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
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янелоху 42. это значит они дружили с 16 вавиных лет
шефиру 57. это значит ему в то время было 31
вопрос - "о чем" может дружить мужик 31 лет и пацан 16 лет?
Но вы заводите знакомства для других целей?
как это "пригласил"?
в 16 лет? в школе? зебзик 1979 года выпуска. пошел в школу при совке. в 7 полных лет. когда ему было 16 он был в 9 классе
Но до тупорылых стрелков не доходит сразу.
тебе кто слова давал псина плешивая? ты в таком тоне будешь со своей соской разговаривать
я тебе тупому чурбану обьясняю на пальцах что никакой дружбы между 30-ти летним сценаристом и 16-ти летним танцором быть не может. это противоестественно. но ты с упорством барана продолжаешь жрать свое зеленое говно. для чего?
Всю ты выпил.
Читай историю жизни шестого президента.
Изучай.
Maltex Multicapital Corp, которой в равных долях (по 25%) владели Зеленский с женой, братья Сергей и Борис Шефиры. Борис Шефир, брат Сергея Шефира , сказал журналистам: «У нас Баканов был финансовым директором, он устраивал финансовые схемы нашей компании."
Они же пригласили Владимира Зеленского в команду "Запорожье - Кривой Рог - Транзит".
ну никак не "в 1995 году"
это как дружба командира части и срочника. один в один
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Оооооо….здесь возможности «фантазий»……..начиная от «шестерки» до «педофилии»…….
Где миллиарды украденные из ПриватБанка?!
Убивали и за меньшие деньги и знания, чем между Шефиром и ЗЕ в оффшоры и ОП пробегали и пробегают.
(просто шефирь понял, что нелох становится все более токсичным, и решил свалить от полшестого - пока совсем жаренным не запахло..)..
Он почти выиграл, еще в 2019 году установив контакты с Демократической партией США
Но сейчас этим играм пришел конец. Обнародование документов "Pndor Papers", где Баканов числится соучастником офшорных махинаций Зеленского не оставляют Баканову выбора - союз с Зеленским и попытка максимально удержать власть, которая гарантирует личную безопасность. Во всяком случае, так думает Зеленский.
Но это не так. Баканов единственный, кто знает все об офшорных операциях ирм Зеленского\Шефира. Но его участие в этих операциях - это участие наемного работника, это всегда учитывает американское правосудие. Наступает время правильно реализовывать правильные ставки.
Ну, тогда, может, проползало ?