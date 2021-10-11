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Новости Покушение на Шефира
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За все 26 лет дружбы никакое животное, кошка или еще кто-то, между нами никогда не пробегало, - Зеленский заявил, что у него не было конфликта с Шефиром

За все 26 лет дружбы никакое животное, кошка или еще кто-то, между нами никогда не пробегало, - Зеленский заявил, что у него не было конфликта с Шефиром

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что у него якобы был конфликт со своим первым помощником Сергеем Шефиром.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал в программе "Светская жизнь".

По его словам, он узнал о покушении на Шефира ночью. Тот нервничал, но вел себя "как крепкий человек".

"Я просто не понимаю, как люди могут даже думать, что таким образом можно влиять на страну, на президента. И точно на Шефира нельзя так влиять", - сказал он.

СМИ писали, что между ними "пробежала черная кошка", после чего Шефир собрал вещи и съехал из Офиса президента. Зеленский заявил, что ничего об этом не знает.

"Между нами с Сергеем Шефиром никакое животное, кошка или еще кто-то, никогда не пробегало за все 26 лет нашей дружбы", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о покушении на Шефира: Исполнителей найдут. Правоохранители вызывают много людей с известными именами

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Зеленский Владимир (20444) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+27
26 лет дружбы
янелоху 42. это значит они дружили с 16 вавиных лет
шефиру 57. это значит ему в то время было 31

вопрос - "о чем" может дружить мужик 31 лет и пацан 16 лет?
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11.10.2021 08:25
+24
Та насрать на тебя и твоего Шефира.
Где миллиарды украденные из ПриватБанка?!
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11.10.2021 08:33
+18
Дык вы сами - животные.
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11.10.2021 08:23
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Дык вы сами - животные.
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11.10.2021 08:23 Ответить
во во точно причем самые опасные для всего остального зоопарка и страны Украина вас это надо на опыты сдать...
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11.10.2021 09:24 Ответить
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11.10.2021 09:28 Ответить
26 лет дружбы
янелоху 42. это значит они дружили с 16 вавиных лет
шефиру 57. это значит ему в то время было 31

вопрос - "о чем" может дружить мужик 31 лет и пацан 16 лет?
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11.10.2021 08:25 Ответить
Шефир пригласил Зеленского в команду КВН.
Но вы заводите знакомства для других целей?
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11.10.2021 08:29 Ответить
Походу, у вас, квартальных зепилов, одна цель - та, что меж булками, ищвращенцы хреновы)))
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11.10.2021 08:33 Ответить
тебя услышал.
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11.10.2021 08:38 Ответить
стоп стоп
как это "пригласил"?
в 16 лет? в школе? зебзик 1979 года выпуска. пошел в школу при совке. в 7 полных лет. когда ему было 16 он был в 9 классе
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11.10.2021 09:22 Ответить
Это общедоступная информация.
Но до тупорылых стрелков не доходит сразу.
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11.10.2021 10:37 Ответить
максик, ты смелой воды с утра навернул?
тебе кто слова давал псина плешивая? ты в таком тоне будешь со своей соской разговаривать
я тебе тупому чурбану обьясняю на пальцах что никакой дружбы между 30-ти летним сценаристом и 16-ти летним танцором быть не может. это противоестественно. но ты с упорством барана продолжаешь жрать свое зеленое говно. для чего?
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11.10.2021 10:40 Ответить
После тебя смелой воды уже не осталось в кранах.
Всю ты выпил.
Читай историю жизни шестого президента.
Изучай.
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11.10.2021 10:43 Ответить
В "дрючбе" между мужиками тебе равных нет.
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11.10.2021 10:44 Ответить
Така дружба, така крепкая
Maltex Multicapital Corp, которой в равных долях (по 25%) владели Зеленский с женой, братья Сергей и Борис Шефиры. Борис Шефир, брат Сергея Шефира , сказал журналистам: «У нас Баканов был финансовым директором, он устраивал финансовые схемы нашей компании."
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11.10.2021 12:04 Ответить
Очень тесная мужская дружба, оба гоняли на моПЕДАх
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11.10.2021 08:34 Ответить
Осенью 1995 года Сергей и его старший брат Борис уже были успешными авторами и делали в Кривом Роге фестиваль КВН.
Они же пригласили Владимира Зеленского в команду "Запорожье - Кривой Рог - Транзит".
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11.10.2021 08:48 Ответить
в 11 классе организовал команду выпускников и сыграл в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85 КВН с командой учителей, ученики выигралиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kp.ua-17 [17] . После школы играл в команде КВН «Молодой Кривой Рог»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4vlada.net-20 [20] , потом был приглашён в команду КВН «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3_%E2%80%94_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82 Запорожье - Кривой Рог - Транзит » для постановки танцевальных номеров; постепенно роль Зеленского в команде расширилась, и он стал участвовать и в номерах.

ну никак не "в 1995 году"
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11.10.2021 09:26 Ответить
Вот-вот, почитай Википедию, счетовод.
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11.10.2021 10:38 Ответить
расскажи мне про дружбу сценариста и танцовщика труппы. угу. "крепкая мужская дружба" с разницей в возрасте в два раза и абсолютно разных уровнях в иерархии.

это как дружба командира части и срочника. один в один
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11.10.2021 09:30 Ответить
Смешные тухлые отмазки зебильного бота)
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11.10.2021 09:45 Ответить
вопрос-«о чем» может дружить мужик 31 лет и пацан 16 лет?(с)
---------------
Оооооо….здесь возможности «фантазий»……..начиная от «шестерки» до «педофилии»…….
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11.10.2021 13:05 Ответить
Патамушта ми брігада!
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11.10.2021 08:25 Ответить
Та насрать на тебя и твоего Шефира.
Где миллиарды украденные из ПриватБанка?!
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11.10.2021 08:33 Ответить
Вона нам до "лампочки" та "дружба", краще б за свої офшори пояснив.
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11.10.2021 08:34 Ответить
Черные кошки стаями бегают в черной комнате.
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11.10.2021 08:34 Ответить
а если бы пробежало какое животное меджу презом и шифером тогда можна пояснить клоунаду со стрельбой ?
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11.10.2021 08:36 Ответить
Зеле можно верить ...каждому слову.... а дружбу с Шефиром он, вообще , взял под личный контроль.
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11.10.2021 08:36 Ответить
Итить... Я ща заплачу.

Убивали и за меньшие деньги и знания, чем между Шефиром и ЗЕ в оффшоры и ОП пробегали и пробегают.
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11.10.2021 08:45 Ответить
и да, кошки, возможно, и не было. А вот жаба зеленая могла и затесаться
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11.10.2021 10:53 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/e/5/e/3/e5e3a2c59fe5ccca81572079c781e563/original.jpgШефир заявил ,что за 26 лет дружбы с Зеленским у него не было конфликта , а недавно пропали деньги 13миллионов долларов ,которые он спрятал под потолком вначале войны Украины с Россией
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11.10.2021 08:48 Ответить
Та все оточення Зеленського це тварини і зовсім не кішки,а урки.А єрмаки,татарови,подоляки..... ще й ригоанальне лайно.
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11.10.2021 08:51 Ответить
между оманским вислюком и недострелянным шефиром (с шофером) никто не пробегал...

(просто шефирь понял, что нелох становится все более токсичным, и решил свалить от полшестого - пока совсем жаренным не запахло..)..
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11.10.2021 08:52 Ответить
Долгое время Баканов вел собственные игры укрепляя и защищая интересы своей группы. В этой борьбе были разные моменты и разные ситуации, в том числе и открытое противостояние с Зеленским.
Он почти выиграл, еще в 2019 году установив контакты с Демократической партией США
Но сейчас этим играм пришел конец. Обнародование документов "Pndor Papers", где Баканов числится соучастником офшорных махинаций Зеленского не оставляют Баканову выбора - союз с Зеленским и попытка максимально удержать власть, которая гарантирует личную безопасность. Во всяком случае, так думает Зеленский.
Но это не так. Баканов единственный, кто знает все об офшорных операциях ирм Зеленского\Шефира. Но его участие в этих операциях - это участие наемного работника, это всегда учитывает американское правосудие. Наступает время правильно реализовывать правильные ставки.
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11.10.2021 08:56 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/aut-vincere-aut-mori.html https://timeze2019.blogspot.com/p/aut-vincere-aut-mori.html

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11.10.2021 10:42 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/styler/povyshenie-pensiy-ukraine-kogo-minimalku-1633850664.html Повышение пенсий в Украине: для кого сумма вырастет только на 80, а не 200 гривен - газета "Офшоры"
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11.10.2021 09:09 Ответить
А такое животное как Ермак, не пробегало ?
Ну, тогда, может, проползало ?
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11.10.2021 09:17 Ответить
Та нахера нам ваші кефіровсько-маланські розбірки і свіжі новини, в чому оголола свої цицьки чи коліно якась "актриса" з "95 кварталу"?. В нас війна і кожного дня гинуть найкращі, яким болить за Україну. А що там у тебе Косоворотка з фінансуванням терористів "ДНР" через свого кума через держбанк з державних коштів? Як там "вагнерівці", і що співають офшори???
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11.10.2021 09:37 Ответить
нє, ну, все ж таки - хто головний режисер тої постанови з "розстрілом" авто з Шефіром? Просто потрібно знати халтурщика...
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11.10.2021 09:48 Ответить
Черная кошка может и не пробегала, а вот животное Ермак вполне могло...
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11.10.2021 10:09 Ответить
Швидше б між вами уже єнот пробіг.
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11.10.2021 10:28 Ответить
Дядя,дядя, хватит дружить. А то у меня уже попка болит.
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11.10.2021 10:29 Ответить
Та *****, ***** ви нам вср@лись зі своєю дружбою?
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11.10.2021 11:17 Ответить
бурление говен
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11.10.2021 11:21 Ответить
"Тот нервничал, но вел себя "как крепкий человек". - еще евойный папель-красный комиссар из НКВД расстреливал украинцев!
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11.10.2021 12:34 Ответить
Нахер вы кому нужны с вашими отношениями, ********...
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11.10.2021 20:21 Ответить
 
 