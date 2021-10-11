За все 26 лет дружбы никакое животное, кошка или еще кто-то, между нами никогда не пробегало, - Зеленский заявил, что у него не было конфликта с Шефиром

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что у него якобы был конфликт со своим первым помощником Сергеем Шефиром.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он рассказал в программе "Светская жизнь".

По его словам, он узнал о покушении на Шефира ночью. Тот нервничал, но вел себя "как крепкий человек".

"Я просто не понимаю, как люди могут даже думать, что таким образом можно влиять на страну, на президента. И точно на Шефира нельзя так влиять", - сказал он.

СМИ писали, что между ними "пробежала черная кошка", после чего Шефир собрал вещи и съехал из Офиса президента. Зеленский заявил, что ничего об этом не знает.

"Между нами с Сергеем Шефиром никакое животное, кошка или еще кто-то, никогда не пробегало за все 26 лет нашей дружбы", - подчеркнул он.

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Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.