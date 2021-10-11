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Новости Правосудие
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Экс-глава ГАСИ времен Януковича и сын экс-спикера Рады Рыбак заявил о краже $2 млн, зашитых в потолок в 2014 году

Экс-глава ГАСИ времен Януковича и сын экс-спикера Рады Рыбак заявил о краже $2 млн, зашитых в потолок в 2014 году

Бывший глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Александр Рыбак и его жена Ирина Фриденталь заявили о краже у них 2 миллионов долларов. По их словам, эти деньги они зашили в потолок в 2014 году после Революции достоинства.

Соответствующее дело рассматривает Обуховский суд Киева, куда супруги подали иски на сумму 55 миллионов гривен, сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на материалы суда, передает Цензор.НЕТ.

Как утверждает Рыбак, в 2014 году он снял со счета в "Укргазбанке" 1,5 миллиона долларов, полученные от продажи недвижимости, часть из них потратил, а остаток – 900 тысяч долларов – решил спрятать в потолке между баней и комнатой отдыха.

Для этого он вызвал рабочих, сказав, что хочет исправить дефект на потолке. Во время обеда рабочих Рыбак, по его словам, спрятал в потолок 900 тысяч долларов в мусорных пакетах. Еще 1,1 миллиона долларов туда же положила его супруга Ирина Фриденталь – дочь бизнесмена из Донецка Михаила Фриденталя.

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Пообедав, рабочие зашили потолок гипсокартоном и покрасили. Затем, в июле 2014 года Рыбак с семьей уехал на отдых, а дом оставил на домоправителя, у которого были ключи от всех помещений.

Экс-глава ГАСИ времен Януковича и сын экс-спикера Рады Рыбак заявил о краже $2 млн, зашитых в потолок в 2014 году 01

Когда Рыбак вернулся, домоправитель прекратил работу, сославшись на то, что якобы ушел в "запой". Уволившись, мужчина стал отдыхать в ОАЭ и других странах, купил новый Volkswagen, хотя официально нигде не работал, а до этого жаловался на безденежье.

В октябре 2016 года Рыбак решил достать деньги из тайника и вновь позвал рабочих. Те расшили потолок, но денег там не оказалось. Эксперты, которых вызвал Рыбак, определили, что потолок был полностью разобран и затем собран вновь.

В ноябре 2018 года допрошенный охранник дома признался, что домоправитель попросил открыть дом и наблюдать во дворе, чтобы никто не увидел, как он крадет деньги. Позже он заплатил охраннику 0,5 миллиона долларов за хранение тайны.

Охранник продолжил работать в доме. Он купил машину, квартиру в Обухове, землю в Грузии и подарки родственникам. Остальные 235 тысяч долларов он хранил в смотровой яме гаража и на чердаке в доме его матери. Позже он отдал эти деньги следователем.

Охранник и бывший домоправитель Рыбака получили подозрения. Как отмечается, суд предоставил доступ адвокату к декларации Рыбака за 2010-2014 годы в ГАСИ. По словам адвоката, в то же время не было представлено ни одного доказательства о владении Рыбаком или его женой заявленной суммой средств.

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Как известно, Александр Рыбак с 2010 по 2014 год был главой Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ликвидирована и расформирована в сентябре 2021 года). Чиновник – родом из Донецка. Его отец, Владимир Рыбак, был председателей Верховной Рады в 2012-2014 годы.

В октябре 2014 года СБУ сообщала, что открыла дело о незаконной регистрации разрешительных документов в сфере строительства, в в котором фигурировали Александр Рыбак и начальник ГАСИ в Киеве Сергей Кучер. Их целью было получение прибыли $ 50 млн. Кроме того, в 2013 году СМИ писали, что компания Фриденталя зарабатывала на экспертизе проектов строительства, когда главой ГАСИ был Александр Рыбак.

Автор: 

деньги (932) Рыбак Владимир (674) суд (25105) чиновник (1560) юстиция (758) Янукович Виктор (30789) ГАСИ (103)


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Топ комментарии
+41
Поимели маланцев.

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11.10.2021 08:31
+32
продали недвижимость за 2,5 ляма зелени. здорово! а откуда эта недвижимость взялась никому не интересно? может бабушка вместе с тещей пенсиями скинулись?
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11.10.2021 08:37
+29
Опустить подонков на деньги-не грех.
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11.10.2021 08:36
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Поимели маланцев.

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11.10.2021 08:31 Ответить
а был ли мальчик..
нащёт фото: и деньги в сберкассах хранили-хранили да и схоронили навек
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11.10.2021 09:31 Ответить
домоуправителя в Налоговую..а Рыбака посадить лет на 25 что не умеет красть и делиться с народом... вот для таких как Рыбак Зеленая падаль и приняла закон о всеобщем декларировании....
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11.10.2021 09:31 Ответить
Вже могли давно емігрувати, ідіоти.
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11.10.2021 08:31 Ответить
Де ж ще вони зможуть так красти,як в Україні.
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11.10.2021 08:36 Ответить
Я про домоправителя і охоронця)
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11.10.2021 09:23 Ответить
Лучше бы сам научился потолки зашивать
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11.10.2021 08:45 Ответить
Не царское дело)
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11.10.2021 12:21 Ответить
Они тут на заработках.
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11.10.2021 08:48 Ответить
Та і так була інфа, що Рибак (тесть) в Італії. Тобто їм не звикати жити на декілька країн
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11.10.2021 08:58 Ответить
Я про домоправителя і охоронця)
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11.10.2021 09:24 Ответить
Розумієте, лише в Україні у фіскалів нема питань до таких нуворишів. За кордоном, у розвинених країнах меба не лише пояснити, звідки гроші, але й заплатити податок. Це якщо пощастить. А можна закінчити, як Лазарпнко, чи Кломойський - залишитись без грошей.
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11.10.2021 09:20 Ответить
Чаус со своими консервами отдыхает!
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11.10.2021 11:53 Ответить
Зашивали по ходу робочі. Вони і навели.
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11.10.2021 08:31 Ответить
вони і ,,викинули,, сміття, щоби стеля не провисала
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11.10.2021 09:32 Ответить
++++++
При нас сотку баксов, для приманивания денег, в холле под кафельную плитку закладывали. Плиточник намазал раствор, хозяева в пакетик положили купюру, и плиточник накрыл кафелем.
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11.10.2021 10:46 Ответить
всё путём: под пол - чтобы приходили в дом,
а вот, под потолок - чтобы улетучивались...
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11.10.2021 11:35 Ответить
Богатые тоже плачут.
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11.10.2021 08:32 Ответить
Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе! ( если, конечно, они у вас есть!)
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11.10.2021 08:32 Ответить
Нормальные люди зашивают не в потолок, а в венские стулья и не доллары а брильянты.
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11.10.2021 08:33 Ответить
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11.10.2021 08:34 Ответить
В бывшем ГАСИ можно брать любого гореруководителя начиная с областного звена и всех его замов и разрабатывать по полной. Непонятного имущества там вагон. Заодно и бюджет пополните
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11.10.2021 08:35 Ответить
чей бюджет? тех, кто будет разрабатывать? так у нас так везде, начинают копать только для того, чтобы бабло сбить!
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11.10.2021 09:58 Ответить
Опустить подонков на деньги-не грех.
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11.10.2021 08:36 Ответить
А откуда такие деньжата у госслужбовця ?
Или это только если плебей купит не дай бог новый дэу то его налоговая ******?
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11.10.2021 08:36 Ответить
продали недвижимость за 2,5 ляма зелени. здорово! а откуда эта недвижимость взялась никому не интересно? может бабушка вместе с тещей пенсиями скинулись?
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11.10.2021 08:37 Ответить
Как всегда - мать и теща нИпасильным трудом на скотофермах совка заработали!!! Не завидуйте, инженеришки...
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11.10.2021 08:46 Ответить
какая трогательная история
- вот почему наш народный приЗедент выводит свои честно заработанные деньги в офшор
- что бы всякие неблагодарные и непорядочные воры-строители не крали долляры зашитые в потолок!
Объяснение принято - расходимся граждане
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11.10.2021 08:39 Ответить
Явно жена.) Тем более обратно все замаскировали.
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11.10.2021 08:40 Ответить
Цілком можливо. Купила молодому бойфренду квартирку і машинку.
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11.10.2021 09:48 Ответить
Ворюжка украл у ворюжки и заплатил ворюжке, чтобы ворюжка не сказал ворюжке.
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11.10.2021 08:45 Ответить
Кто из них тупее, затруднительно сказать.
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11.10.2021 08:45 Ответить
Богатые тоже плачутЪ...
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11.10.2021 08:48 Ответить
Правильно:

В возбуждении уголовного дела отказать за малозначительностью.

для этих людей -это несущественная сумма
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11.10.2021 08:49 Ответить
украли награбленное и эта гнида пошла в суд
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11.10.2021 08:49 Ответить
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11.10.2021 08:53 Ответить
Як прийшло,так і пішло
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11.10.2021 08:58 Ответить
Молодці що злямили!
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11.10.2021 08:59 Ответить
А за які гроші купив те що продав? Чи за ті честно відсидів?
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11.10.2021 09:04 Ответить
Хоч бери та кіно знімай.
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11.10.2021 09:07 Ответить
Уже сняли.
В гипертрофированной форме.
Про дебила Голобородько.
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11.10.2021 20:47 Ответить
А нужно всего-то было защитить свои деньги в офшоре, вон учитесь у Зекоманды,они все так делают)))))
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11.10.2021 09:09 Ответить
Это рекламный ход. Храните деньги в сберегательной кассе.
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11.10.2021 09:10 Ответить
Вкрали у пенсіонера останні гроші. Піду в себе стелю перевірю, раптом щось сховав та й забув.
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11.10.2021 09:14 Ответить
Дайте эту историю Агате Кристи.
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11.10.2021 09:15 Ответить
И желательно что эта ******** семейка передала эту историю лично при встрече.И побыстрее.
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11.10.2021 09:58 Ответить
Из всего изложенного, я понял, что охранник идиот!
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11.10.2021 09:19 Ответить
Він якраз вигодонабувач.
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11.10.2021 09:35 Ответить
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11.10.2021 09:49 Ответить
Віддав 235т $ вигодонабувач! Ви в своєму розумі!?
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11.10.2021 10:16 Ответить
согласен! я тоже не понял, почему охранник признался (если только его не пытали утюгом)
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11.10.2021 10:16 Ответить
Так лохов и имееют сегодняшние власть придержащие!
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11.10.2021 10:20 Ответить
Сюжет фантастичний! Схоже на О'Генрі! 😁 Такі ж, як і у його творах епох - фантастичні долбодятли! Невже О' Генрі не вигадував?
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11.10.2021 09:22 Ответить
Яка сумна новина! Який сором. Злодії крадуть у злодіїв. Усім злодіям краще виїхати до Ізраїля.
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11.10.2021 09:33 Ответить
три партсигара, три пиджака, замшевых.......... все что нажито честным трудом.... тут не прислугу казнить нужно, тут эту семейку повесить нужно, за воровство в особо крупных размерах...
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11.10.2021 09:39 Ответить
По традиции,когда вор крадет у вора,надо обращаться не в суд,а к братве.
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11.10.2021 09:49 Ответить
братві треба половинку кашлянути
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11.10.2021 09:50 Ответить
так дворнику пол ляма уже кашлянули
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11.10.2021 09:55 Ответить
половину половины уже вернут точно! водитель тупой какой то, нах тратить сразу бабло?
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11.10.2021 10:01 Ответить
Все участники этого цирка заинтересованы в том,что бы это кашель стал хроническим.Пока все не откашляет.
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11.10.2021 10:02 Ответить
ну оно и дебильное! умные люди приличный сейф покупают, а такое жмотье может только в потолок или в пол зашить!!! ох и дебилы! просто обнять и плакать
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11.10.2021 10:00 Ответить
Судья Чаус смотрит на них как на говно.Он то трехлитровые банки с кэшем самолично закапывал.
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11.10.2021 10:05 Ответить
жона закатывала а он копал
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11.10.2021 10:06 Ответить
надо прятать только самолично! потому что, как говорят немцы: "если знают двое-знает и свинья!"
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11.10.2021 10:20 Ответить
Як кажуть Бог дав - Бог забрав
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11.10.2021 10:23 Ответить
Треба було кацапсячі срублі прятать, то цілі залишились би
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11.10.2021 10:24 Ответить
Бляха-муха, вокруг одни Фридентали.....ну чисто украинская фамилия.
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11.10.2021 10:39 Ответить
Надо было поступить как капитан Флинт. Порешать всех кто закапывал клад.
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11.10.2021 10:40 Ответить
Самые большие проблемы начинаются когда делят клад. Как мирно разошлись охранник и управляющий? Лох остался работать. Люди которые сумели аккумулировать такую сумму смогут её себе и вернуть. Такие деньги без последствий, просто так не пропадают.
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11.10.2021 11:03 Ответить
рыбака расстрелять
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11.10.2021 11:24 Ответить
Всё, что нажито непосильным воровством.
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11.10.2021 11:51 Ответить
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11.10.2021 12:49 Ответить
Рафік нєвчом нєвінават!

https://www.youtube.com/watch?v=***********&ab_channel=AlbertGhazaryan
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11.10.2021 22:32 Ответить
 
 