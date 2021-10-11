За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 39 060 человек, всего - 7 548 873, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 6 135 032 человека.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"39 060 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 10 октября 2021. Первую дозу получили 19 277 человек, полностью иммунизированы - 19 783 человека.
В течение суток работали: 353 мобильные бригады, 1 282 пункта вакцинации, 356 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 7 548 873 человека, из них получили одну дозу - 7 548 871 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 135 032 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 13 683 903 прививки", - рассказали в Минздраве.
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