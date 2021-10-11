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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 39 060 человек, всего - 7 548 873, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 39 060 человек, всего - 7 548 873, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 6 135 032 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"39 060 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 10 октября 2021. Первую дозу получили 19 277 человек, полностью иммунизированы - 19 783 человека.

В течение суток работали: 353 мобильные бригады, 1 282 пункта вакцинации, 356 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 7 548 873 человека, из них получили одну дозу - 7 548 871 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 135 032 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 13 683 903 прививки", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 39 060 человек, всего - 7 548 873, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 39 060 человек, всего - 7 548 873, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 39 060 человек, всего - 7 548 873, - Минздрав 03

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вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Украина, спасибо за бесплатную вакцину.
Медики центров, спасибо за вашу работу.
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11.10.2021 20:19 Ответить
 
 