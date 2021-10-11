Медведев написал статью об Украине: Будем ждать "вменяемого руководства". Переговоры "абсолютно бессмысленны"
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает бессмысленными контакты с руководством Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в статье для издания "Коммерсантъ".
Так, говоря об отношениях Москвы и Киева, Медведев указывает на вредность контактов с нынешними руководителями Украины.
"Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Так они понимают искусство дипломатии... Да, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный. А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений... Таким "партнерам" в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны", - заявил он.
Также он предложил дождаться появления в Украине "вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных "Крымских платформ", созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией".
"Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", - резюмировал Медведев.
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Уся оця срань з мірянням, у кого довший офшор можлива доки не прийшла кремлядь. А як вона прийде то, не матимуть вони ні чим хвалитися, ні що туди переводити. На керівні посади моцкалота їх не поставить, а будуть обдирать як липку. Віддадуть усе "заработаноє непосільним трудом" і судді, і прокурори, і мусора з мерами міст. Час красти з бюджету і збирати хабарі давно вже закінчився. Давно прийшов час подумати, хто і чим буде вас і ваше добро захищати.
https://youtu.be/rWk5wr1p3mk Accept - Son Of A Bitch
А вот в сторону Турчинова такие определения никто не рисковал давать ни внутри Украины, ни из вне. Потому что боялись.
Медведка сдал пацанчика - оказывается был ''согласованный подход''