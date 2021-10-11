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Медведев написал статью об Украине: Будем ждать "вменяемого руководства". Переговоры "абсолютно бессмысленны"

Медведев написал статью об Украине: Будем ждать

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает бессмысленными контакты с руководством Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в статье для издания "Коммерсантъ".

Так, говоря об отношениях Москвы и Киева, Медведев указывает на вредность контактов с нынешними руководителями Украины.

"Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Так они понимают искусство дипломатии... Да, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный. А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений... Таким "партнерам" в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны", - заявил он.

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Также он предложил дождаться появления в Украине "вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных "Крымских платформ", созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией".

"Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", - резюмировал Медведев.

Медведев Дмитрий (4101) россия (95629) украино-российские отношения (198)


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Топ комментарии
+55
Кто бы кукарекал о "вменяемом руководстве"...
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11.10.2021 08:49
+43
Переговоры с Россией "абсолютно бессмысленны". Будем ждать "вменяемого руководства", - секретарь СНБО Украины Данилов
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11.10.2021 08:54
+41
Куй вам вместо русских тварей у власти Украины.
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11.10.2021 08:49
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Як казав з цього приводу Роман Цимбалюк: це, тут в Україні порохоботи можуть сратися з зеленоботами, а як прийдуть московити то, вішатимуть і тих і других на одних і тих самих ліхтарях без диференціації в кольорі штанів.
Уся оця срань з мірянням, у кого довший офшор можлива доки не прийшла кремлядь. А як вона прийде то, не матимуть вони ні чим хвалитися, ні що туди переводити. На керівні посади моцкалота їх не поставить, а будуть обдирать як липку. Віддадуть усе "заработаноє непосільним трудом" і судді, і прокурори, і мусора з мерами міст. Час красти з бюджету і збирати хабарі давно вже закінчився. Давно прийшов час подумати, хто і чим буде вас і ваше добро захищати.
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11.10.2021 13:15 Ответить
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11.10.2021 13:17 Ответить
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11.10.2021 13:19 Ответить
Передаю большой музьікальньій привет недимону, его гомо-дружкам путьке и шойге, а также всем остальньім их подельникам

https://youtu.be/rWk5wr1p3mk Accept - Son Of A Bitch
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11.10.2021 13:19 Ответить
У Димона айфон отобрали ? Что-то он в эфир из спячки вышел ! Все его заявы конечно для внутреннего употребления , видимо этот бред должен напомнить что он еще живой и может поучаствовать в очереди приемников *****. А по сути не будет ни когда уже с путлеровской паРашкой ни кто в цивилизованном мире о чем то договариваться и мы надеюсь то же.
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11.10.2021 14:14 Ответить
Такое впечатление, что димон про неадекватное правительство московии пишет....
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11.10.2021 14:21 Ответить
Какой же он циник и лжец, этот Медведев. Хотя называть белое чёрным русские всегда умели.
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11.10.2021 15:02 Ответить
Та ждите конечно) Вы постоянно чего-то ждете. Ждуны мать вашу)) Не украинских выборов так американских. Своих то у вас нет и никогда небыло. Мы тоже подождем, один хрен на сегодня так завтра вы там передохните или погрязнее в деменции как то же политбюро. А там будет уже совсем другая история с новым царем, войной и ядреным полураспадом а-ля ссср 2.0. Подождем)
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11.10.2021 15:07 Ответить
Хитрий Бєня не тільки українців обдурив.
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11.10.2021 17:04 Ответить
Бессмысленна сама суть политики России в отношении независимого государства Украины, члена ООН. Ожидать,что Украина сама фактически откажется от своей независимости, от своего языка и территориальной целостности ради того, чтобы стать саттелитом России - ЭТО ПОЛНАЯ БЕССМЫСЛИЦА! Неужели в Росси этого простого логического факта жизни не понимают? Эта политика не зависит от того, кто будет у руководства Украины, разве это не понятно? Зачем фактически выкидывать сотни миллиардов дол. на БЕССМЫСЛИЦУ? Ради чего вы убили и убиваете десятки тысяч русских и украинцев, ироды?
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11.10.2021 17:10 Ответить
Росія і є ірод і антихрист. Росіяни на християнську віру давно поклали, не виконують божих заповідей -- вбивають, грабують, гвалтують весь світ, а брешуть як дихають. Варвари.
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11.10.2021 21:48 Ответить
У Украины ровно такая же политика. Ждем, когда повыздахает кооператив Озеро.
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11.10.2021 17:22 Ответить
Що стосується брехні.то навряд чи хто може суперничати з Кремлем .Кремлівських керівників ніхто не перебреше
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12.10.2021 06:05 Ответить
По сути ничего сверхординарного. о том, что Зе - лох, было написано даже на табличке его офиса и Медвед просто повторил.
А вот в сторону Турчинова такие определения никто не рисковал давать ни внутри Украины, ни из вне. Потому что боялись.
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12.10.2021 08:39 Ответить
'' Да, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный.....''
Медведка сдал пацанчика - оказывается был ''согласованный подход''
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15.10.2021 17:35 Ответить
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