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Новости Покушение на Шефира
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Первый замглавы МВД Енин о расследовании покушения на Шефира: Обнаружены дополнительные вещдоки, назначены 30 экспертиз

Первый замглавы МВД Енин о расследовании покушения на Шефира: Обнаружены дополнительные вещдоки, назначены 30 экспертиз

После покушения на первого помощника президента Сергея Шефира правоохранители тщательно изучили 430 гектаров местности - район, в котором было совершено это преступление, - на предмет выявления возможных вещественных доказательств. Отдельные участки были осмотрены повторно, обнаружены дополнительные вещдоки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"На сегодня назначено около 30 экспертиз. Мы продолжаем анализировать огромный объем данных, добытых с соответствующих камер", - отметил Енин.

По его словам, совершал покушение на Шефира профессионал.

"Более того, если сравнить это покушение на убийство с тем преступлением, которое было совершено в Черкассах, мы видим огромную разницу в скорости установления объективной истины в производстве", - объясняет первый заместитель главы МВД.

Енин добавил, что сейчас в расследовании правоохранители работают на "отлично", и уже в ближайшее время обществу будет сообщено о продвижении в этом резонансном уголовном производстве.

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Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

покушение (1034) Енин Евгений (328) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+25
Обстреляли пустую машину в гараже, и всё больше и больше бульб пускают. Такое бы рвение проявили в исследовании офошоров и Вагенгейта.
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11.10.2021 08:59
+24
Отдельные участки были осмотрены повторно, во время которых были обнаружены дополнительные вещдоки.
Дополнительные вещдоки выросли после дождя?
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11.10.2021 09:00
+23
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11.10.2021 09:05
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ти ба як за кєфіра риють
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11.10.2021 08:59 Ответить
А тот кефир вообще никто. Он хоть где-то работает или безработный ?
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11.10.2021 09:00 Ответить
квартал це не робота це призвання справжніх дов.бойобів
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11.10.2021 09:09 Ответить
Поки що ми не маємо якихось результатів по гучним замовним нападам та вбивствам, отже керівництво МВС та НПУ потрібно міняти! Жирні коти мишей не ловлять!
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11.10.2021 09:13 Ответить
логічно, + до того що коти не надто кмітливі
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11.10.2021 09:30 Ответить
вверху новость про Шеремета там даже 3 Д кино нарисовали и все пшиком вышло а тут неужели найдут следы марсианв покушении которое типа было в наркоманском угаре у Вовы...
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11.10.2021 09:33 Ответить
сочуствующий,походу..
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11.10.2021 09:09 Ответить
Обстреляли пустую машину в гараже, и всё больше и больше бульб пускают. Такое бы рвение проявили в исследовании офошоров и Вагенгейта.
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11.10.2021 08:59 Ответить
Отдельные участки были осмотрены повторно, во время которых были обнаружены дополнительные вещдоки.
Дополнительные вещдоки выросли после дождя?
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11.10.2021 09:00 Ответить
Після того як їх зібрали і спожили.
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11.10.2021 09:03 Ответить
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11.10.2021 09:08 Ответить
і серед цих речових доказів крім фантіків цукерків "шаленна бджілка" відшукали і фантики від "Корівки" фабрики "Рошен". А це означає, що справу розкрито, сліди ведуть на "Рошен".
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11.10.2021 09:29 Ответить
Если бы так разворовывание ПриватБанка и Коррупцию-95 расследовали, а не этот ЦИРК!
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11.10.2021 09:00 Ответить
Видимо нашли экскременты стрелка.
Долго, падло, в засаде лежал...
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11.10.2021 09:00 Ответить
Тепер треба провести кілька десятків експертиз, не кабан це нагидив.
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11.10.2021 09:05 Ответить
Нехай Янелох на язик попробує,пожує.
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11.10.2021 10:53 Ответить
Эксперты в экскрементах стрелка нашли: 17 видов личинок глистов, кусочки пэ.пакетов, шерсть животных, кнопку от мобильника 6 или 9 и многое другое....
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11.10.2021 09:57 Ответить
Неужто шалена бджилка?
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11.10.2021 09:04 Ответить
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11.10.2021 09:05 Ответить
Невже щось схоже на "Точку-У" шандарахнуло, повезло що не рвонула.
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11.10.2021 09:10 Ответить
короче, по всем остальным криминальным делам в ближайший год никаких движений не будет, все работают над делом Шефира
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11.10.2021 09:05 Ответить
ВОТ ОНИ, ВЕЩДОКИ!
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11.10.2021 09:06 Ответить
Очередная находка авторского цеха Квартала-95.
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11.10.2021 09:07 Ответить
Судячи по тому, що "перелопатили" 430 га місцевості "льожку" стрілка і гільзи не знайшли.
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11.10.2021 09:08 Ответить
Следущее покушение будет на Ермака. Его водителю уже сказали приготовить ногу.
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11.10.2021 09:08 Ответить
Тільки би не третю, жалко мужика, інвалідом стане!
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11.10.2021 09:14 Ответить
Ну ермак хоть завхозом в каком-то оффисе работает. А тот шефирь вообще никто- просто лучший друг.
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11.10.2021 09:14 Ответить
Він хитрий єврей, при губернаторі, теж євреєві, правда, тупому.
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11.10.2021 11:20 Ответить
Скажуть що докази вказують на тещо стріляв депутад, якому метала валкоголь в минулий четвер підлили
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11.10.2021 09:10 Ответить
Бурная имитация процесса "поиска".
В свинячий голос.
Покажите журналистам раны шофёра шефира.
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11.10.2021 09:11 Ответить
Раны настолько ужасные,что их не решаются показать слишком впечатлительному зрителю.
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11.10.2021 09:43 Ответить
Шоб они так вещдоки по "вагнеровцам" и оффшорам ЗЕ так старательно искали.
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11.10.2021 09:15 Ответить
Молодцы! Скоро узнаем кто совершал покушения
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11.10.2021 09:18 Ответить
Порошенко стрелял к бабке не ходи
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11.10.2021 10:02 Ответить
та насрать на Кефира. шо там про зельоного заказчика убийства Полякова? кто заказал Антона Полякова? кто єта зермаковская мразь?
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11.10.2021 09:18 Ответить
если истреляли в кефира, то жалко шо не убили
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11.10.2021 11:11 Ответить
"...и уже в ближайшее время обществу будет сообщено о продвижении в этом резонансном уголовном производстве..."
Успокойтесь уже - всем наср@ть на вашего шифера.
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11.10.2021 09:20 Ответить
Це такий прикол ?

Ми просто завмерли: давайте, покажіть уже того "професіонала".
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11.10.2021 09:21 Ответить
"совершал покушение на Шефира профессионал" Источник:

Причому - найвищого ґатунку! Це ж треба було знизу вгору, одиночними, по рухомій мішені випустити стільки ж куль, скільки й при автоматичному вогні і не влучити в єдине місце - там де сидів зелений шифер!
Стопудово і про професіонала, і про замах на шифера - правда!
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11.10.2021 09:28 Ответить
Навіщо нам справа Кефіра? Як казала Найсвітліша Косоворотка - всі живі, то і розслідувати нічого. А що там по вбивству сержанта Журавель? Скільки допитали осіб? Встановили, хто не надав допомоги аж 4 доби і обжирався морепродуктами?
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11.10.2021 09:32 Ответить
430 гектаров
охренеть! где они там столько пустой земли нашли?
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11.10.2021 09:34 Ответить
Виходячи з наявних фактів потрібно шукати косого стрілка😂😂😂. Мало того що весь магазин одиночними випустив ( 18 в авто, інші повз) так ще потім і блукав лісом гектарами намагаючись вийти😂😂😂.
І на площі 430 га таки знайшли "нові речові докази"😂😂😂.
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11.10.2021 09:50 Ответить
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11.10.2021 12:11 Ответить
Обнаружены дополнительные вещдоки - травмированный зайчик, которому на лапку киллер наступил. Он этого гада запомнил. Надеемся фоторобот будет точен.
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11.10.2021 09:40 Ответить
Всього 30 експертиз? А чому не 300, чому не 3000?
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11.10.2021 09:42 Ответить
вот бы где провести операцию "стоп наркотик"
кадры из трускавца. особенно впечатлил "танец краба" от безуглой
https://www.facebook.com/100009118376190/videos/3169884486659320
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11.10.2021 09:45 Ответить
Ищущий да зеленского найдет.
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11.10.2021 09:46 Ответить
А по "зливу" спецоперації по "вагнерівцях" скільки пройшли слідчі групи? Скільки допросили малоросів із офісу президента? А проводили експертизи по голосу, який користувався телефоном уряду і президента і повідомив ворогу за фінальну стадію операції по затриманню терористів які збили більше десятка літаків ЗСУ і вбили більше сотні найкращих синів і дочок?
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11.10.2021 09:56 Ответить
Блазень роздув пригоду з Шефіром до світового рівня. ДУРІСТЬ НЕ МАЄ МЕЖ. Найліпшу справу псує безмірне перебільшення !!!!!! А при цьому ніхто не загинув, а от про дтп з участю депутата -слуги Трухіна , де постраждали 9 осіб він так і сказав : там же ніхто не загинув "
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11.10.2021 10:30 Ответить
Да обществу на стрелка плевать,есть более интересные вопросы,например как нигде не оформленный водитель попал на лечение в суперэлитную феофанию?
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11.10.2021 10:37 Ответить
Обнаружены????????? Я думаю что в этом случае правильным было бы написать "подброшены".
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11.10.2021 10:46 Ответить
Я за Дугарь и Кузьменко волнуюсь. У Антоненко, назло Зеле и его же стараниями, алиби есть. А этим двоим снова придется доказывать, что они не при делах.
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11.10.2021 11:04 Ответить
а що це за цебе цей Нахманович, що вся поліція займається розслідуванням? що за посада у нього?
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11.10.2021 11:19 Ответить
мусорские мрази расчитывают, что им кто то поверит ?
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11.10.2021 11:26 Ответить
Це не той Єнін,який працював в Ген. прокуратурі та видав кацапам атошника,потім був у Міністерстві закордонних справ,заступником міністра,а тепер перебрався в МВС ? Якщо він,то щось дуже часто змінює міністерства...Талановита людина ...
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11.10.2021 12:05 Ответить
Бельмондо умер, профессионалов больше нет.
Остались одни шавки Коломойского.
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11.10.2021 12:25 Ответить
"Бараны! Говорил же: Ночью надо, с тепловизором ..." (В.Н. Шокин)
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11.10.2021 12:35 Ответить
Тшательней работайте, все бутылки, презервативы, тампоны пособирайте в радиусе 30 км., и довкілля станє краще.
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11.10.2021 13:00 Ответить
правильно делают.
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11.10.2021 18:50 Ответить
 
 