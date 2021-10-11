Первый замглавы МВД Енин о расследовании покушения на Шефира: Обнаружены дополнительные вещдоки, назначены 30 экспертиз

После покушения на первого помощника президента Сергея Шефира правоохранители тщательно изучили 430 гектаров местности - район, в котором было совершено это преступление, - на предмет выявления возможных вещественных доказательств. Отдельные участки были осмотрены повторно, обнаружены дополнительные вещдоки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"На сегодня назначено около 30 экспертиз. Мы продолжаем анализировать огромный объем данных, добытых с соответствующих камер", - отметил Енин.

По его словам, совершал покушение на Шефира профессионал.

"Более того, если сравнить это покушение на убийство с тем преступлением, которое было совершено в Черкассах, мы видим огромную разницу в скорости установления объективной истины в производстве", - объясняет первый заместитель главы МВД.

Енин добавил, что сейчас в расследовании правоохранители работают на "отлично", и уже в ближайшее время обществу будет сообщено о продвижении в этом резонансном уголовном производстве.

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Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.