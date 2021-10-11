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Новости Пожары в Украине
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За неделю огонь унес жизни 45 человек, на водоемах погибли 17, - ГСЧС

За неделю огонь унес жизни 45 человек, на водоемах погибли 17, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 04.10 по 10.10 во время пожаров в Украине погибли 45 человек, на водных объектах - 17.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этм сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 3 тыс. 640 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 82 человека.

Ликвидировано 3 тыс. 128 пожаров, спасены во время пожаров 73 человека и не допущено уничтожение огнем 623 здания и 77 ед. техники. Во время пожаров погибли 45 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 9 млн. 111 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен 401 выезд, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 852 взрывоопасных предмета.

В течение недели на водных объектах погибли 17 человек.

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