Арестованными за шпионаж в Болгарии оказались член Российской академии наук Зоненко, его жена и сын

В Болгарии по подозрению в шпионаже арестовали известного российского ученого Сергея Зоненко, его жену и сына.

Сообщается, что суд назначил самую строгую меру пресечения трем иностранцам - известному ученому-оружейнику, члену Российской академии наук доктору Сергею Зоненко, а также его жене Ольге и их сыну Вениамину (они являются гражданами Литвы), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Адвокаты добивались изменения меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, но суд отказал, ведь есть опасения, что фигуранты могут скрыть или уничтожить доказательства. Кроме обвинения в шпионаже, им предъявили обвинения в незаконном доступе к компьютерной информации, за это им грозит до двух лет тюрьмы.

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Зоненко переехал в Болгарию восемь лет назад со всей семьей и работал по трудовому договору на оружейном заводе Арсенал. Он руководил направлением "кумулятивные боеприпасы", а его жена была дизайнером на заводе.

Семью Зоненко задержали 5 октября после сообщения Арсенала об исчезновении прототипов и документации разработок для спецназа. Трех иностранцев задержали на КПП, когда они пытались покинуть территорию страны. В машинах ученого, его жены и сына нашли предметы и документы, содержащие конфиденциальную информацию о частной компании.

На счету у 60-летнего российского ученого - девять патентов. Он сделал множество разработок, в том числе в области кумулятивных снарядов. До переезда в Болгарию он работал в известной российской компании по производству современных боеприпасов.

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Арсенал - частная компания, которая является старейшим производителем огнестрельного оружия и боеприпасов в Болгарии. Арсенал ведет международную торговлю оружием. В 2016-м правительство Болгарии включило завод в перечень 11 стратегических предприятий военно-промышленного комплекса страны.