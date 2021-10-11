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Арестованными за шпионаж в Болгарии оказались член Российской академии наук Зоненко, его жена и сын

Арестованными за шпионаж в Болгарии оказались член Российской академии наук Зоненко, его жена и сын

В Болгарии по подозрению в шпионаже арестовали известного российского ученого Сергея Зоненко, его жену и сына.

Сообщается, что суд назначил самую строгую меру пресечения трем иностранцам - известному ученому-оружейнику, члену Российской академии наук доктору Сергею Зоненко, а также его жене Ольге и их сыну Вениамину (они являются гражданами Литвы), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Адвокаты добивались изменения меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, но суд отказал, ведь есть опасения, что фигуранты могут скрыть или уничтожить доказательства. Кроме обвинения в шпионаже, им предъявили обвинения в незаконном доступе к компьютерной информации, за это им грозит до двух лет тюрьмы.

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Арестованными за шпионаж в Болгарии оказались член Российской академии наук Зоненко, его жена и сын 01

Зоненко переехал в Болгарию восемь лет назад со всей семьей и работал по трудовому договору на оружейном заводе Арсенал. Он руководил направлением "кумулятивные боеприпасы", а его жена была дизайнером на заводе.

Семью Зоненко задержали 5 октября после сообщения Арсенала об исчезновении прототипов и документации разработок для спецназа. Трех иностранцев задержали на КПП, когда они пытались покинуть территорию страны. В машинах ученого, его жены и сына нашли предметы и документы, содержащие конфиденциальную информацию о частной компании.

На счету у 60-летнего российского ученого - девять патентов. Он сделал множество разработок, в том числе в области кумулятивных снарядов. До переезда в Болгарию он работал в известной российской компании по производству современных боеприпасов.

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Арсенал - частная компания, которая является старейшим производителем огнестрельного оружия и боеприпасов в Болгарии. Арсенал ведет международную торговлю оружием. В 2016-м правительство Болгарии включило завод в перечень 11 стратегических предприятий военно-промышленного комплекса страны.

Автор: 

Болгария (656) оружие (10219) россия (95629) шпионаж (1390) Зоненко Сергей (1)


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Топ комментарии
+22
семейный шпионаж даже твари от жадности парашюты со спины не снимали и буденовку...
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11.10.2021 09:39
+14
Сколько кацапам паспартов не давай-предадут всегда.
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11.10.2021 09:49
+12
Семейная черта - жадность! И на заработки выехали, и на фсб батрачили. Теперь баланды похлебают. Фсб, конечно, вытащит попозже, но пока посидеть придется. И не факт, что в семейной камере.
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11.10.2021 09:49
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семейный шпионаж даже твари от жадности парашюты со спины не снимали и буденовку...
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11.10.2021 09:39 Ответить
Сколько кацапам паспартов не давай-предадут всегда.
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11.10.2021 09:49 Ответить
будто би ці, шо в україну приїжджають: погостювати, з гастролями чи просто так або транзітом, не займаються шпіонажем...
приїхала біатлоністка з росії, виступати за україну, а в неї жеж не тільки лижи, а й оружіє, патрони...стане нєвмєняємою, як це у них часто буває, і перестріляє на зборах чи в автобусі чи в самольоті всіх українців-спортсменів...її наградять, може даже посмертно
а сбу: ми й подумать не могли, що так тоже може бути
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11.10.2021 09:57 Ответить
Семейная черта - жадность! И на заработки выехали, и на фсб батрачили. Теперь баланды похлебают. Фсб, конечно, вытащит попозже, но пока посидеть придется. И не факт, что в семейной камере.
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11.10.2021 09:49 Ответить
ФСБ вытащит? насмешил. чай с полонием или "новичек".
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11.10.2021 13:03 Ответить
Полоний с новичком - предателям и перебежчикам. Если будет молчать, вытащат.
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11.10.2021 14:34 Ответить
З таким прізвищем він просто приречений топтати зону)
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11.10.2021 09:55 Ответить
@На счету у 60-летнего российского ученого@

таких обычно кгб/фсб вербует еще в вузах, особенно если это связано с военными разработками.... Так что скорее всего чел всю жизнь сотрудничал с "органами"
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11.10.2021 09:55 Ответить
Зате в Україні, при владі зеленої цвілі, подібна наволоч, відчуває себе привільно.
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11.10.2021 10:01 Ответить
Болгары между прочим тоже собираются заключить контракт на газ по Турецкому потоку.
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11.10.2021 10:02 Ответить
..задержав "банду в трусиках", болгаро-бандеровцы тоже оказались фошиздами
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11.10.2021 10:33 Ответить
Что ,,патриот,, нароссии,то с европейским гражданством.
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11.10.2021 10:37 Ответить
Мне интересно кто проверяет кадры на болгарском оборонном заводе если принимают на работу разработчика вооружения из России. Да еще и с выдачей семейного подряда во всех заводских структурах. Или филиал ФСБ расположился прямо в кабинете заместителя по безопасности?
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11.10.2021 10:44 Ответить
Скоріше за все, так і є.
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11.10.2021 11:09 Ответить
Поростікалось мокшанське лайно по країнам.
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11.10.2021 10:51 Ответить
Ти ба, які падлюки!
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11.10.2021 11:04 Ответить
 
 