В сети появилось видео из больницы в оккупированном Донецке: трупы погибших от COVID-19 кладут прямо на пол в коридорах. ВИДЕО

В больнице в оккупированном Донецке не хватает места для трупов. Тела пациентов упаковывают в мешки и кладут прямо на пол в коридорах.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Фашик донецкий".

На кадрах видно, что люди в защитных костюмах грузят трупы на каталки. Тела умерших, которые скончались, по всей видимости, от коронавируса, держат в коридорах прямо на полу.

Как отметил автор видео, такая ситуация происходит в больнице ЦКГБ номер 3 Донецка.

Как сообщало ранее издание "Новости Донбасса", так называемая администрация Донецка при "ДНР" в субботу провела общегородской субботник, на котором было задействовано свыше 12 000 горожан.

Участники субботника были без защитных масок.

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