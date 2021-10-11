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Новости Коронавирус и карантин
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В сети появилось видео из больницы в оккупированном Донецке: трупы погибших от COVID-19 кладут прямо на пол в коридорах. ВИДЕО

В больнице в оккупированном Донецке не хватает места для трупов. Тела пациентов упаковывают в мешки и кладут прямо на пол в коридорах.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Фашик донецкий".

На кадрах видно, что люди в защитных костюмах грузят трупы на каталки. Тела умерших, которые скончались, по всей видимости, от коронавируса, держат в коридорах прямо на полу.

Как отметил автор видео, такая ситуация происходит в больнице ЦКГБ номер 3 Донецка.

Как сообщало ранее издание "Новости Донбасса", так называемая администрация Донецка при "ДНР" в субботу провела общегородской субботник, на котором было задействовано свыше 12 000 горожан.

Участники субботника были без защитных масок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 207 человек, зафиксированы 8 832 новых случая заражения, 2 053 человека выздоровели

Донецьк (6322) карантин (16729) смертность (268) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+58
а тут всё кпп рвутся пооткрывать...
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11.10.2021 09:50
+49
зато без биндер
видел это видео в субботу в твитере. местные воняют "ета Украина" "а чо на Украине лучше"
их тыкают в носом в то что это таки больница донецка.
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11.10.2021 09:48
+46
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11.10.2021 09:48
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зато без биндер
видел это видео в субботу в твитере. местные воняют "ета Украина" "а чо на Украине лучше"
их тыкают в носом в то что это таки больница донецка.
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11.10.2021 09:48 Ответить
а кулечки зеление )
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11.10.2021 09:55 Ответить
не всё жеж сразу...
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11.10.2021 10:08 Ответить
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11.10.2021 10:20 Ответить
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11.10.2021 09:48 Ответить
Туда вам и дорога.
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11.10.2021 09:53 Ответить
кормильцы херовы укололись спутником и в кочель
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11.10.2021 10:12 Ответить
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11.10.2021 10:16 Ответить
а тут всё кпп рвутся пооткрывать...
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11.10.2021 09:50 Ответить
И заразы навезти в Украину
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11.10.2021 09:59 Ответить
Закопают под номерами и нет никакого коронавируса в славной республике.
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11.10.2021 09:50 Ответить
Как мило
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11.10.2021 09:51 Ответить
Как-то пофиг на этих отщепенцев
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11.10.2021 09:51 Ответить
Перекрыть все заборы и отгородиться колючей проволокой от рУського мира
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11.10.2021 09:52 Ответить
Хорошо Спутник V работает . Можно фильмы про аппокалипсис снимать
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11.10.2021 09:54 Ответить
В крыму такая же жопа.
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11.10.2021 09:57 Ответить
Та і по рашці також... У нас в суботу 160 померлих, у рашці 960... Це при тому, що населення в них більше рази в три, ніж у нас!
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11.10.2021 09:58 Ответить
Россия должна ответить за то, что она лишила своих подопечных вакцины от ковит. Ведь прекрасно знают, что их вакцина бесполезна. Практически люди не привиты.
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11.10.2021 10:25 Ответить
Русский ответ: "Бабы еще нарожают".
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11.10.2021 10:44 Ответить
Ще б пенсійні картки клали б в мішки.
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11.10.2021 09:55 Ответить
Да Вы шо, предпреимчивые детишки себе оставят да еще в Украине по ним будут пенсию получать ....дцать лет
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11.10.2021 09:59 Ответить
Какое в мешки. Боевики по етим пенсионным карточкам еще 100 лет будут в Украине пенсии получать. Кроме того еще и квартиры етих трупов можно *прихватизировать*. Кстати, украинская власть еще и хочет признать документы выданные боевиками. Так что возможностей выше крыши.
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11.10.2021 10:02 Ответить
Надо бы там провести референдум по отмене Короновируса .
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11.10.2021 09:55 Ответить
крестный ход
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11.10.2021 10:04 Ответить
эх нет прежнего задора в ДыНыРы . раньше бы эти умершие прошли по статье " жертвы обстрелов ВСУ " Эдик Басурин рассказал бы о зверствах биндер и Натовцев . российские телеканалы видосиков наснимал а в их ТВшоу снова вскипала бы ярость благородная
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11.10.2021 10:01 Ответить
За все время ни разу не видел репортажей из украинских больниц с ковидными больными. Как будто это негласное табу.
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11.10.2021 10:05 Ответить
это первое, что тебе на ум пришло...ты, похож на переселенца
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11.10.2021 10:12 Ответить
Да ладно. Репортажей много.. поднапрягись и найдёшь быстро
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11.10.2021 10:28 Ответить
На Цензоре не найдёшь.
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11.10.2021 10:43 Ответить
За что боролись, на то и напоролись.
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11.10.2021 10:05 Ответить
мало
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11.10.2021 10:06 Ответить
Зато в них не чіпали медицинську реформу і повітря з душком "русскага мира" без биндир і їх як "кормильцев" всея Європи вакцинували ************* вакциною для велдикої рогатої худоби "Спутнік".
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11.10.2021 10:07 Ответить
Идет пополнение "отрядов Путина". Приятно глазу.
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11.10.2021 10:09 Ответить
а шо там за ***** слышно? оно из бункера вылезло? может сдох да прикопали дето.
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11.10.2021 10:14 Ответить
Там так, здохне одне ***** на його місце зразу виставляють другого *****
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11.10.2021 10:20 Ответить
когда то смотрел фото с *******, насчитал 6 ****** с разными ушами и глазами.
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11.10.2021 10:28 Ответить
Зауважте ,люди мруть у "лікарнях" і навіть лднр не виключення ! Чомусь про смерть від барановіруса вдома вже 1,5 року ніхто не згадував? То ж треба так вміти "лікувати"ГРЗ щоб пацієнти загиналися!
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11.10.2021 10:15 Ответить
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11.10.2021 10:19 Ответить
Антиваксеры, напишите им, что это обычное сезонное ОРВИ, и что каждый год в больницах такая же картина. И отговаривайте их от вакцинации и масок - в общем, пишите то же самое, что вы пишете нам.
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11.10.2021 10:29 Ответить
крокодилы останутся голодными
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11.10.2021 10:30 Ответить
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11.10.2021 14:15 Ответить
Стену и ров с крокодилами. Пусть пользуются сполна тем что звали к себе в дом.
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11.10.2021 10:32 Ответить
А що учора вони стояли у чергах в Северодонецьку і Маріуполі за пенсіями. А ми дивуємся звітки такий рівень ковіда у цих областях.
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11.10.2021 10:44 Ответить
а куди їх ще класти? в ліжка?
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11.10.2021 10:51 Ответить
Одного на другого, пусть жмуры совокупляются. Ублюдки коллаборатские
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11.10.2021 11:02 Ответить
А почему шок видео? Мне, например, нравится. Чем больше сдохнет домбаситов и лугандонов, тем лучше для Украины. Там, практически, не осталось нормальных людей, так что желаю им продолжить в том же духе!
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11.10.2021 11:03 Ответить
Не прямо на пол трупы, а в мешок кладут сначала.
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11.10.2021 11:58 Ответить
Там справді жахіття в цьому плані,просто кошмар.Вмирають сім'ями,але масок ніхто не носить,все,петушилін відмінив вірус!
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11.10.2021 12:12 Ответить
Умирают, в основном, пенсионеры. Которые ОРДЛО не нужны, а деньги на них тратить надо. Чем больше их умрет, тем меньше денег на пенсии, социалку и мед.обеспечение.
На самом деле, это скрытый и не афишируемый геноцид под железобетонную отмазку "КОВИД покосил ...".
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11.10.2021 12:21 Ответить
Жах! Але за що боропись-на те й напоролись.Тепер нехай знову покричать:-Путин спаси нас! А в ответ тишина...
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11.10.2021 12:37 Ответить
Очевидный результат прививки ветеринарным шмурдяком для скота «Спутник V», который продвигает пропаганда неприкасаемо-обнуленного бункерного деда-кащея Вовы Путина.
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11.10.2021 13:04 Ответить
интересно, а субботник они провели для уборки трупов с улиц и домов ?
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11.10.2021 13:32 Ответить
Знову "паґібшиє", москальська риторика.
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12.10.2021 08:48 Ответить
 
 