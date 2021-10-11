В сети появилось видео из больницы в оккупированном Донецке: трупы погибших от COVID-19 кладут прямо на пол в коридорах. ВИДЕО
В больнице в оккупированном Донецке не хватает места для трупов. Тела пациентов упаковывают в мешки и кладут прямо на пол в коридорах.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Фашик донецкий".
На кадрах видно, что люди в защитных костюмах грузят трупы на каталки. Тела умерших, которые скончались, по всей видимости, от коронавируса, держат в коридорах прямо на полу.
Как отметил автор видео, такая ситуация происходит в больнице ЦКГБ номер 3 Донецка.
Как сообщало ранее издание "Новости Донбасса", так называемая администрация Донецка при "ДНР" в субботу провела общегородской субботник, на котором было задействовано свыше 12 000 горожан.
Участники субботника были без защитных масок.
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видел это видео в субботу в твитере. местные воняют "ета Украина" "а чо на Украине лучше"
их тыкают в носом в то что это таки больница донецка.
На самом деле, это скрытый и не афишируемый геноцид под железобетонную отмазку "КОВИД покосил ...".