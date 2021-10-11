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Новости
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От 10 до 30% штрафов за нарушение ПДД могут направить в местные громады, - замглавы МВД Енин

От 10 до 30% штрафов за нарушение ПДД могут направить в местные громады, - замглавы МВД Енин

В Министерстве внутренних дел предлагают изменить систему распределения средств от штрафов за ПДД. Планируется отдавать местным громадам часть от этих поступлений.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил замглавы МВД Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотели бы выйти уже вскоре с инициативой в законодательном порядке установить систему распределения поступлений от штрафов за нарушение правил дорожного движения. По нашему мнению, от 10 до 30% поступлений от этих штрафов могли бы направляться в местные громады", - объяснил Енин.

Кроме того, по его словам, предлагается привлекать общественность к выявлению подобных нарушений.

"Например, мы планируем разработать приложение, которое бы позволяло фиксировать грубые нарушения правил дорожного движения другим его участникам. На первом этапе может идти речь о проезде на красный свет, нарушение правил проезда железнодорожных переездов или проезд через двойную полосу", - отметил замглавы МВД.

Енин подчеркнул, что при наличии соответствующей доказательной базы и нормативного урегулирования, удастся более активно включили громаду в такие процессы.

"И, поверьте мне, каждый значительно больше будет думать перед тем, как допустить грубое нарушение правил дорожного движения, рискуя быть снятым другими пешеходами или водителями", - добавил Енин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета могут отправить на новое рассмотрение, - замглавы МВД Енин

Автор: 

МВД (9320) ПДД (532) Енин Евгений (328) штраф (1285)


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Топ комментарии
+5
Первый признак некомпетности управленцев- все занимаются всем. Каким боком МВД к распределению бюджетных поступлений?
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11.10.2021 10:18
+3
А когда того алкаша накажите,который устроил тройное дтп и пытается отморозиться?
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11.10.2021 09:56
+2
И вообще, пора бы уже создать Министерство зеленых стукачей.
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11.10.2021 09:54
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И вообще, пора бы уже создать Министерство зеленых стукачей.
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11.10.2021 09:54 Ответить
А может все-таки стоит сделать адекватные штрафы для несущихся вдаль оленей, скачущих по 90-100 км/час в спальном районе? 10000-20000 грн. На ПЕРВЫЙ РАЗ. Отменить норму про водятла. чья машина тот и платит, а Вы там между собой потом разбирайтесь.
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11.10.2021 10:10 Ответить
ПДД надо соблюдать. Но одними штрафами проблему не решить.
Вообще ментам надо попробовать работать, а не только хабари сшибать.
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11.10.2021 10:46 Ответить
А когда того алкаша накажите,который устроил тройное дтп и пытается отморозиться?
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11.10.2021 09:56 Ответить
"обіцяла свиня не їсти гі-на, біжить, а воно блищить", так і нова влада, обложила українців штрафами і комунплатежами в десятки разів, і хочуть нам втюхати, що це ріст на 4% ВВП. Ось і нові штрафи готовлять, за несвоєчасне проходження техогляду авто.
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11.10.2021 10:07 Ответить
Додаткові гроші мерам для розпила. Місцеві мєнтяри з ще більшою завзятістю будуть грабувати населення.
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11.10.2021 10:12 Ответить
Первый признак некомпетности управленцев- все занимаются всем. Каким боком МВД к распределению бюджетных поступлений?
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11.10.2021 10:18 Ответить
О! Місцеві царьки вже потирають долоні... на знак подяки нововведення.
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11.10.2021 10:46 Ответить
Якщо штрафи "слуг урода", то можна було б збагатитися. Та хто ж дозволить виписати штраф касті недоторканних обдовбано- угашених зЕбілів?
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11.10.2021 11:03 Ответить
100% як в Європі
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11.10.2021 17:23 Ответить
 
 