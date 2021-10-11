Полозов объяснил, зачем оккупанты отправили замглавы Меджлиса Джеляла в психбольницу: Прячут от общественности - он планировал выступить на "суде"

Первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла оккупационные власти Крыма отправили в психиатрическую больницу, чтобы скрыть его от общества.

Такое мнение выразил 10 октября в эфире телеканала "Дом" адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы полагаем, что одна из целей следствия – как раз поместить его в больницу на тот период, когда должен состояться "суд" по продлению меры пресечения, где Нариман планировал выступить, на этом "суде". Но из психиатрической больницы лицо, находящееся на экспертизе, на такой "суд" не привозят. То есть фактически следствие прячет Наримана от общественности", – сказал он.

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По словам адвоката, помещение Джеляла в такую клинику является исключительно мерой давления на него.



"Пока его поместили в палату, где он находится один, то есть к нему никого не допускают", – отметил Полозов.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Позже обвинение переквалифицировали с пособничества в диверсии на совершение диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ).