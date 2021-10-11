Прививка на 90% сокращает риск госпитализации и летального исхода при заражении COVID-19, - исследование
Вакцинация от COVID-19 продемонстрировала во Франции высокую степень эффективности в плане предотвращения госпитализации и смертей в случае заражения коронавирусом вакцинированных.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщают французские СМИ со ссылкой на исследование медицинской группы Epi-Phare, работающей с правительством Франции.
Исследователям удалось установить, что спустя 14 дней после получения второй дозы вакцин привитым на 90% меньше грозит риск попасть в больницу или скончаться при заражении коронавирусом. При этом значительный защитный эффект наблюдается и в случае со штаммом "дельта" - 84% для лиц от 75 лет и старше и 92% для людей в возрасте 50 - 75 лет.
СМИ уточняют, что это исследование, уделявшее внимание предотвращению тяжелого течения COVID-19, подтверждает данные об эффективности вакцинации из США, Великобритании и Израиля. Однако исследователи во Франции заявляли, что их работа является беспрецедентной по масштабам.
Исследователи проанализировали данные, собранные с декабря 2020 года, когда во Франции стартовала вакцинационная кампания. Специалисты сравнили информацию по 22 млн человек старше 50 лет - 11 млн вакцинированных и 11 млн тех, кто не получал вакцину. Эксперты сформировали "пары" вакцинированного и невакцинированного - одного возраста, пола, места проживания, и проследили их жизнь с момента получения вакцинировавшимся второй дозы препарата и до 20 июля.
Исследование касается вакцин Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca.
Как отмечают СМИ, результаты научной работы также заставляют предположить, что за пять месяцев - в пределах хронологических рамок этого исследования - степень полученной от вакцины защиты против тяжелого течения COVID-19 не снижалась.
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а например не из Израиля с Сингапуром где привитых больше 80%? или там не все так радужно?
Так что вперед учить мат часть стаистику по странам с 80% вакцрованием, а то ты с незнанием больше на антивакцера смахиваешь
2021 - вакцина, вакцина, вакцина...
2022 - чіп, чіп, чіп...
У-вы но история повторяется,через лет десять они будут говорить ну мы же не знали, нас заставили, только мертвых не вернешь.
- ✅Сертификат качества на препарат.
- ✅Сведения о производителе препарата.
- ✅Документы, лицензии производителя препарата.
- ✅ выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
- ✅документы о допуске и аккредитации фирмы.
- ✅действующие лицензии фирмы.
- ✅Сертификаты испытаний препарата.
- ✅Побочные действия препарата.
- ✅Документы о страховом покрытии при последствиях
- ✅Документы лица, которое прививает.
п.6 Після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) під зобов'язання для екстреного медичного застосування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я за рішенням Кабінету Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із закупівлею, застосуванням вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), державна реєстрація яких здійснена відповідно до вимог цієї статті, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету щодо таких зобов'язань, а також звільнення від відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, включаючи їх працівників, медичних працівників, та інших осіб, які залучені до здійснення заходів пов'язаних із вакцинацією, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19).
Аборигенам Украины могут под соусом профилактики COVID-19 колоть все что угодно вплоть до смертельных инъекций, и им нечего не будет см. закон, нацистская Германия со своими медицинскими опытами над людьми в Аушвице и Дахау отдыхают, с каким размахом мед. опыты проводятся через 100лет после них.
Думаю відсоток хвороб після вакцинації значно вищий - вакцина це ж не панацея від всіх хвороб **********. Ширятися тепер прийдеться кожен рік по три - чотири рази. За те фармкомпанії стануть ще багатще і всі хто виробляє маски, антисептики і іншу "модну" аксесуру