Обращение Кивы к Путину - государственная измена, - "УДАР Виталия Кличко" подал заявление в СБУ, ГБР и ГПУ и требует расследования
"УДАР Виталия Кличко" считает, что видеообращение народного депутата Украины Ильи Кивы, адресованное Владимиру Путину, должно трактоваться как особо тяжкое преступление против Украины - государственная измена.
Официальное заявление от имени партии об открытии соответствующего уголовного производства направлено на имя руководителей СБУ, ГБР и ГПУ за подписью председателя исполкома "УДАРа" Артура Палатного. Об этом сообщает официальный сайт "УДАРа".
"За 7 лет боевых действий на востоке Украины общее количество человеческих потерь составило 42 500 - 44 500 человек. Более 1,5 миллиона украинцев стали на учет как внутренне перемещенные лица. Ответственность за это, а также за аннексию и временную оккупацию территорий Украины несет лично Владимир Путин - главнокомандующий войск Российской Федерации. Поэтому видео, опубликованное на официальном Телеграмм-канале народного депутата Ильи Кивы, в котором он на фоне государственных флагов Украины поздравляет Путина с днем рождения, может трактоваться исключительно как государственная измена", - говорится в заявлении.
Партия "УДАР Виталия Кличко" просит правоохранительные органы начать досудебное расследование относительно совершения Ильей Кивой уголовного преступления, наказание за которое предусмотрено ст. 111 УК Украины - "Государственная измена". Внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и предоставить выписку из реестра.
Ранее Артур Палатный заявил, что СБУ должна возбудить уголовное дело по факту государственной измены. Также он считает, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а СНБО - рассмотреть вопрос о наложении санкций на Киву.
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Того Гитлера, чьи книги и портреты запрещены во многих странах и сейчас
Кстати, могу дать ещё наводку, статья за нарушение правил обращения с оружием (пристёгнут магазин)
"А жизнь она сама живётся, без посторонней помощи." - сказали великие бритты, и рванули за помощью к Штатам
"Прагматичные граждане ищут союзников с теми от которых зависит экономика" - да, я помню, «Я привёз мир для нашего поколения».
" А идейные с теми кто по духу ближе."- «Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор».
"А демократия, это такая штука, которая подчиняется большинству." - в котором активно меньшинство?
Великие бриты и штаты, это дочки матери, родня и должна быть в союзниках. Союзники, это те которые не толкают, друг друга локтями в своих экономиках, а ведут общее хозяйство для взаимной выгоды, используют свои выгодные стороны, свои ресурсы.
А идейные это упрямые мотыльки которые летят на свет керосиновой лампы.
А демократия это когда и активные и пассивные имеют одинаковые права и особенно право голоса.
Мне так кажется, потому, что у меня нет ветра в голове, ни встречного ни попутного. Штиль.
"Великие бриты и штаты, это дочки матери, родня и должна быть в союзниках. Союзники, это те которые не толкают, друг друга локтями в своих экономиках, а ведут общее хозяйство для взаимной выгоды, используют свои выгодные стороны, свои ресурсы." - очень патетично, на фоне истории с энигмой
"А идейные это упрямые мотыльки которые летят на свет керосиновой лампы." - это плохо? Например быть идейным противником нацизма? Или, не дай бог, коммунизма?
"А демократия это когда и активные и пассивные имеют одинаковые права и особенно право голоса." - поэтому ИРА ввязалась в вооружённый конфликт? От большого доверия к институту демократии Британии? И таки добилась результата, не совсем демократическим путём?
Штиль в голове = отсутствие мыслительного процесса
По Киве. Есть государство агрессор, есть его глава, и есть Кива поддерживающий этого поца. Ещё вопросы?
"А пустая цистерна она не упадёт ни на Запад ни на Россию" - если ваша ассоциация цистерны с головой, то падать я ей не рекомендую вообще. Ей по другому пользуются, обычно.
Кстати, Адик тоже хотел заключить мир с Британией, хорошо что не все были такими беспринципными как вы
Тогда аналогия будет полная. Вы ведь к этому вели - "Так, бы только торговать с соседями, продавать то чего у самих много и покупать то, что у себя не хватает. Например воду Днепра можно на нефть и газ поменять, тогда и воевать ни ни какой нужды не станет и люди успокоятся."
Мне вот интересно, что кацап делает в гейропе?
Вітати лютого ворога і вбивцю - це знущання над нашими воінами , які зазищають нашу краіну , від кремлівського ублюдка ! 😡
Интересно какой будет вердикт? КГ/АМ
Вовку за холку та також на іголку
Вот если бы кива внезапно сдох - другой коленкор.