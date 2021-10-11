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Обращение Кивы к Путину - государственная измена, - "УДАР Виталия Кличко" подал заявление в СБУ, ГБР и ГПУ и требует расследования

"УДАР Виталия Кличко" считает, что видеообращение народного депутата Украины Ильи Кивы, адресованное Владимиру Путину, должно трактоваться как особо тяжкое преступление против Украины - государственная измена.

Официальное заявление от имени партии об открытии соответствующего уголовного производства направлено на имя руководителей СБУ, ГБР и ГПУ за подписью председателя исполкома "УДАРа" Артура Палатного. Об этом сообщает официальный сайт "УДАРа".

"За 7 лет боевых действий на востоке Украины общее количество человеческих потерь составило 42 500 - 44 500 человек. Более 1,5 миллиона украинцев стали на учет как внутренне перемещенные лица. Ответственность за это, а также за аннексию и временную оккупацию территорий Украины несет лично Владимир Путин - главнокомандующий войск Российской Федерации. Поэтому видео, опубликованное на официальном Телеграмм-канале народного депутата Ильи Кивы, в котором он на фоне государственных флагов Украины поздравляет Путина с днем ​​рождения, может трактоваться исключительно как государственная измена", - говорится в заявлении.

Партия "УДАР Виталия Кличко" просит правоохранительные органы начать досудебное расследование относительно совершения Ильей Кивой уголовного преступления, наказание за которое предусмотрено ст. 111 УК Украины - "Государственная измена". Внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и предоставить выписку из реестра.

Ранее Артур Палатный заявил, что СБУ должна возбудить уголовное дело по факту государственной измены. Также он считает, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а СНБО - рассмотреть вопрос о наложении санкций на Киву.

Обращение Кивы к Путину - государственная измена, - УДАР Виталия Кличко подал заявление в СБУ, ГБР и ГПУ и требует расследования 01
Обращение Кивы к Путину - государственная измена, - УДАР Виталия Кличко подал заявление в СБУ, ГБР и ГПУ и требует расследования 02
Обращение Кивы к Путину - государственная измена, - УДАР Виталия Кличко подал заявление в СБУ, ГБР и ГПУ и требует расследования 03
Обращение Кивы к Путину - государственная измена, - УДАР Виталия Кличко подал заявление в СБУ, ГБР и ГПУ и требует расследования 04
Обращение Кивы к Путину - государственная измена, - УДАР Виталия Кличко подал заявление в СБУ, ГБР и ГПУ и требует расследования 05
Обращение Кивы к Путину - государственная измена, - УДАР Виталия Кличко подал заявление в СБУ, ГБР и ГПУ и требует расследования 06

Автор: 

Кличко Виталий (4643) путин владимир (31303) УДАР (917) Кива Илья (398) Палатный Артур (16)


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Топ комментарии
+19
При Пороху такого і близько ніхто собі не дозволяв!
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11.10.2021 10:19
+19
Отрубить этому жомовому ****** руки по этот самый воротник.
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11.10.2021 10:22
+15
Абсолютно здравая инициатива. Такие иски должны поступать сейчас тысячами на этого придурка со справкой. Нехай не сядет, но будет официально признан невменяемым. Только вот кому вы подаете эти заявы? Власти, которая после вагнергейта ссытся после слов "державна зрада"?
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11.10.2021 10:22
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Страница 2 из 2
Тут ключевое предложение статьи : "Телеграмм-канале народного депутата Ильи Кивы, в котором он на фоне государственных флагов Украины поздравляет Путина с днем ​​рождения, может трактоваться исключительно как государственная измена". Я хочу понять, в чём заключается эта измена? Должны же быть указаны четкие аргументированные причины для таких обвинений. Показан вред, ущерб, убыток нанесённый Украине. Должны быть ссылки на статьи конституции или уголовного кодекса, а иначе это просто бабский базар и оскорбление личности гражданина Украины. Может трактоваться, а может не трактоваться?! Остался один шаг до обливания живого человека зелёнкой и два шага до сжигания на костре. А куда же подевалась эта хвалёная демократия и свежий воздух Свободы? Вот в чём вопрос.
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11.10.2021 16:31 Ответить
А. Ну тогда -хайль Гитлер!
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11.10.2021 21:35 Ответить
Опять ничего не понятно. Мыслите Вы образами, никакой конкретики. Это как абстракционизм в живописи, когда специально заменяют живые личности какими то геометрическими фигурами. А какого Вы сейчас в 21м веке Гитлера имеете в виду?
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11.10.2021 21:56 Ответить
Все статьи перечислены в сканах.
Того Гитлера, чьи книги и портреты запрещены во многих странах и сейчас
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12.10.2021 08:48 Ответить
В сканах старательно перечислены разные статьи конституции в которых было бы желательно обвинить того несчастного Киву. Но нет никакой привязки его действий к этим статьям. Написали бы честно. Ну не нравится он нам, просто мочи нет его терпеть, и по этому, надо с него шкуру снять, посолить и снова одеть. Видимо основная досада на него заключается в том, что он своими словами будоражит не совсем равнодушных или определённо ориентированных к России Украинцев. Не ту линию партии гнёт. И хотя формально в соответствии с буквой закона к нему не придерёшься, всё таки надо соблюсти ритуал правосудия, заболтать первопричину злости буквами разных статей конституции, официально приговорить его к суровому наказанию. Так я вижу и полностью понимаю ситуацию. Надо разогреть, раскалить народ, даже Гитлера припутать. Жалко только, что к демократии это никакого отношения не имеет.
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12.10.2021 09:21 Ответить
"В сканах старательно перечислены разные статьи конституции в которых было бы желательно обвинить того несчастного Киву. Но нет никакой привязки его действий к этим статьям. " - так для этого и написана заява? Не? Для проверки - есть состав или нет? И задача органов дать ответ ? Не?
Кстати, могу дать ещё наводку, статья за нарушение правил обращения с оружием (пристёгнут магазин)
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12.10.2021 09:39 Ответить
Ну флаг вам в руки. Если честно по существу, то я вовсе и не болельщик за вашего Киви. Я просто несколько лет назад думал, что в Украине действительно сменился режим и власть стала принадлежать народу. Даже завидовал немного. Но после очевидных манипуляций с этим народом, разочаровался, понял, что Вы ничем не отличаетесь от того примитивного хомосоветикуса. По прежнему вами дирижируют, по прежнему принято заклёвывать всех белых ворон. По прежнему, кто не с нами тот против нас.
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12.10.2021 10:22 Ответить
Я тоже думал, что после Черчиля невозможен откат к Чембелёвщине, но несколько лет назад, понял как ошибался. Вы ничем не отличаетесь от того мирового сообщества, которое гораздо только высказывать озабоченность
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12.10.2021 10:33 Ответить
А Вы всё ждёте вмешательства? Исторические персонажи у вас в авторитете. Черчиль придёт и порядок наведёт. А жизнь она сама живётся, без посторонней помощи. Прагматичные граждане ищут союзников с теми от которых зависит экономика. А идейные с теми кто по духу ближе. А демократия, это такая штука, которая подчиняется большинству.
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12.10.2021 10:55 Ответить
А. Понятно. Меморандум бриты предпочитают не вспоминать . В принципе, политика умиротворения агрессора известна, как и то, чем она закончилась. Но исторические экскурсы, у вас не в авторитете.
"А жизнь она сама живётся, без посторонней помощи." - сказали великие бритты, и рванули за помощью к Штатам
"Прагматичные граждане ищут союзников с теми от которых зависит экономика" - да, я помню, «Я привёз мир для нашего поколения».
" А идейные с теми кто по духу ближе."- «Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор».
"А демократия, это такая штука, которая подчиняется большинству." - в котором активно меньшинство?
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12.10.2021 11:15 Ответить
Стоко много винегреда у вас в головах. Меморандум, это памятка такая. Например мемориальная доска, с надписью, здесь жил......... , а никак не договор.
Великие бриты и штаты, это дочки матери, родня и должна быть в союзниках. Союзники, это те которые не толкают, друг друга локтями в своих экономиках, а ведут общее хозяйство для взаимной выгоды, используют свои выгодные стороны, свои ресурсы.
А идейные это упрямые мотыльки которые летят на свет керосиновой лампы.
А демократия это когда и активные и пассивные имеют одинаковые права и особенно право голоса.
Мне так кажется, потому, что у меня нет ветра в голове, ни встречного ни попутного. Штиль.
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12.10.2021 11:35 Ответить
"Меморандум, это памятка такая. " - я в курсе. Поэтому и напоминаю забывчивым бриттам, что благодаря этой "памятке", ликвидирован второй в европе арсенал ЯО. Ну так, память поправить
"Великие бриты и штаты, это дочки матери, родня и должна быть в союзниках. Союзники, это те которые не толкают, друг друга локтями в своих экономиках, а ведут общее хозяйство для взаимной выгоды, используют свои выгодные стороны, свои ресурсы." - очень патетично, на фоне истории с энигмой
"А идейные это упрямые мотыльки которые летят на свет керосиновой лампы." - это плохо? Например быть идейным противником нацизма? Или, не дай бог, коммунизма?
"А демократия это когда и активные и пассивные имеют одинаковые права и особенно право голоса." - поэтому ИРА ввязалась в вооружённый конфликт? От большого доверия к институту демократии Британии? И таки добилась результата, не совсем демократическим путём?
Штиль в голове = отсутствие мыслительного процесса
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12.10.2021 12:13 Ответить
Ну и что мы имеем? Все мои октябрьские тезисы верны и не противоречат твоим аргументам. Забывчивые бриты забываются избирательно. Как они на протяжении веков постоянно воевали с Российской империей, так и воюют. Крым, характерный пример. Умеют бороться используя силу противника, обманами и чужими руками разваливать конкурентов, малыми силами но умело завоёвывать колонии и беречь себя тоже умеют, история с энигмой тому подтверждение, умеют черпать ресурсы у других для себя. Я на них даже не обижаюсь. Такова жизнь. Но и они тоже не Боги, они тоже часто терпят неудачи, тоже уязвимые. Ирландия у них как в кость в горле. Тоже беспокойный разделённый народ. Тоже стремится в родную гавань. А штиль в голове, это признак покоя, когда голова не наполовину пустая, то и мысли в ней объективные, без лишних эмоций. Полная цистерна на повороте не переворачивается. Особенно опасно ездить, когда в цистерне только 27% жидкости, а остальное воздух.
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12.10.2021 16:49 Ответить
Ну и что мы имеем? То что мы имеем право решать свои проблемы сами, без оглядки на меморандумы и прочую чухню? И с Кивой тоже? Кстати, при всех прочих, пустая цистерна - самая устойчивая
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12.10.2021 17:22 Ответить
Если всякую чухню отбросить, то в сухом остатке будет напряженность по инакомыслию. Всё равно, что бы уравновесить конфликтующие интересы, обществу, рано или поздно, но придётся идти к соглашению с обоюдным отказом от части предъявленных требований. А пустая цистерна она не упадёт ни на Запад ни на Россию. Это вам с Кивой надо искать компромисс, чего и сколько в ней возить и в какую сторону падать или не падать.
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12.10.2021 17:48 Ответить
Хммм... Простите, но нет. С врагами компромиссов быть не может, в этом плане Черчиль прав. Ваши компромиссы с РФ, вылились в агрессию данной помойки, по всему миру. Своей "озабоченностью", вы уже затрахали.
По Киве. Есть государство агрессор, есть его глава, и есть Кива поддерживающий этого поца. Ещё вопросы?
"А пустая цистерна она не упадёт ни на Запад ни на Россию" - если ваша ассоциация цистерны с головой, то падать я ей не рекомендую вообще. Ей по другому пользуются, обычно.
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12.10.2021 18:01 Ответить
Так враги они же на соседней улице, в соседней квартире или подъезде, или даже в родительском доме. Не все же любят ходить строем туда куда Вы хотите. Надо же опросить всех, куда они хотят идти и если уж шагать вместе, то туда, куда хочет большинство. А большинство, оно обычно хочет туда, где и недалеко и сытно и тепло и где есть и доходная работа и жильё и бельё и перспектива стабильности. Да и падать не желательно ни в чьи объятия. Так, бы только торговать с соседями, продавать то чего у самих много и покупать то, что у себя не хватает. Например воду Днепра можно на нефть и газ поменять, тогда и воевать ни ни какой нужды не станет и люди успокоятся. А махать шашкой и всякими историческими воспоминаниями чемберленов оправдывать свои действия, это бесконечное хождение по кругу, путь в никуда.
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12.10.2021 18:30 Ответить
Ага. Понятно. Надеюсь когда большинство решит трахнуть вашу жену, вы будете продавать им презервативы. В конце концов, ипать её будут ваши сограждане, и вполне возможно она даже получит удовольствие
Кстати, Адик тоже хотел заключить мир с Британией, хорошо что не все были такими беспринципными как вы
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12.10.2021 23:09 Ответить
Вообще то у меня жена не моя рабыня, а свободная независимая и самостоятельная женщина. И если она захочет поменять меня на другого, значит, это я делаю, что то не так. В таком случае я буду к ней относиться как Пушкин "Я вас любил, так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим". Именно с такой философией и надо жить не только в семейном браке, но и в отношениях с народами государства. У нас так. А у вас, что, после разводов, бэушные супруги обязаны вредить друг другу?
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12.10.2021 23:44 Ответить
Не так. Вашу жену и спрашивать не будут, просто под дулом пистолета попросят раздвинуть ноги.
Тогда аналогия будет полная. Вы ведь к этому вели - "Так, бы только торговать с соседями, продавать то чего у самих много и покупать то, что у себя не хватает. Например воду Днепра можно на нефть и газ поменять, тогда и воевать ни ни какой нужды не станет и люди успокоятся."
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13.10.2021 00:59 Ответить
Если уж проводить аналогию, то в 1954м, жену не спрашивали а подарили ему как поросёнка в мешке, а он для неё был нелюбимый супруг, извращенец, от которого она при первой возможности сбежала. А и действительно, разве может нормальный человек, не извращенец, выбрасывать в мусорку свежий хлеб, или выливать на землю парное молоко? Если их же можно продать, обменять, подарить, или как то использовать с пользой для семьи. Так чем же отличается слив пресной воды в море? И что характерно, это на фоне борьбы за сохранение газовой трубы к которой Вы присосались как пиявки, так что и оторвать невозможно. Но ведь нормальному человеку не извращенцу, виден цинизм ситуации, когда Украина себе в ущерб, не желает продавать бесплатный экологически чистый, Богом данный ресурс, что бы пополнить свою казну, от состояния которой зависит курс гривны, стоимости ЖКХ, цены в магазинах, пенсии и стипендии. В то же самое время, она добровольно и даже не в три а в десять раз дороже покупает российский газ не у России, а через посредников, и обогащает их и своих чиновников под одобрительные аплодисменты зачарованных граждан Украины. Ну разве это не извращение? А цензура?! Видимо за чистоту помыслов, за стерильность мозга Украинцев, Вы с модератором убили братку Параболоида? Теперь мне и выпить не с кем. Как вспомню его так слёзы наворачиваются. Он так перед смертью ухи просил.
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13.10.2021 10:43 Ответить
Ну да, ну да. Кстати, жену отобрали силой оружия, особо её мнения не спрашивая, пользуясь тем, что хозяин приболел. Но вам этого не понять
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13.10.2021 12:03 Ответить
А чего же она и не сопротивлялась и не кричала и даже на помощь никого не звала, а наоборот от ревнивого мужа приготовилась обороняться? По моему, это, что то совсем другое. Хватит уже себя обманывать. Насильно мил не будешь. Пути разошлись. Восьмой год уже, и никто не жалуется, никаких партизан не наблюдается. Когда же кончатся эти ваши фантомные боли? Дотационный регион отпал, тарелка с борщом не уменьшилась? Что же вам из-за этого так нездоровится до сих пор?
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13.10.2021 12:15 Ответить
Как сказал ***** - "это была наша спецоперация, с нашими военными". Не? Не слышал?
Мне вот интересно, что кацап делает в гейропе?
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13.10.2021 12:41 Ответить
там всю партию (оптом) запретить и судить за измену и подыгрывания россии...
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11.10.2021 11:15 Ответить
таким як він дуже вольготно живеться в Україні...
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11.10.2021 10:50 Ответить
Та кивам тільки дуло ліки.
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11.10.2021 10:55 Ответить
Это не измена. Это серьёзное психическое заболевание.
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11.10.2021 10:56 Ответить
Таких , як Ківа , потрібно позбавляти українського громадянства і відправляти за поребрик !

Вітати лютого ворога і вбивцю - це знущання над нашими воінами , які зазищають нашу краіну , від кремлівського ублюдка ! 😡
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11.10.2021 10:58 Ответить
краще б зарядив хтось в п'ятак цього урода...
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11.10.2021 11:12 Ответить
этого шизоида наркомана давно пора что то решать с этим болным на голову изменником сепаратистом .неужели некому заняться им....? печально((
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11.10.2021 11:13 Ответить
Поздравления главнокомандующего армии оккупанта можно и нужно трактовать как похвалу его действиям и призыв к дальнейшим оккупационным захватам,что не может не быть преступлением.
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11.10.2021 11:16 Ответить
То,что он дубина и враг понятно. Почему он до сих пор позволял себе лизать зад путину и выставлять это на показ? И что вы ему пришьете за поздравление с Днем рождения ? Сколько можно этих словесных пиаров? Когда будите действовать?
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11.10.2021 11:51 Ответить
тсс они заняты имитацией Вон понаписали фигни.
Интересно какой будет вердикт? КГ/АМ
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11.10.2021 12:04 Ответить
Ківку на гілку.
Вовку за холку та також на іголку

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11.10.2021 12:02 Ответить
Киви конечно дебил, но криминального он ничего не сделал. Это простое сотрясание воздуха и имитация работы. Как уголек каломойша возил с днр почему-то не видели, через хфирмы с ********. Даже простые случаи артия кличка не видит - как парки рубят вхлам, как захватывают землю титушки.
Вот если бы кива внезапно сдох - другой коленкор.
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11.10.2021 12:03 Ответить
Держа́вна зра́да - діяння, умисно вчинене https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD громадянином на шкоду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітетові , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальній цілісності та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 недоторканності , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 обороноздатності , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 державній , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економічній чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 інформаційній безпеці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC перехід на бік ворога в умовах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD воєнного стану або в період https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 збройного конфлікту , надання іноземній державі, іноземній організації (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8 спецслужбі ) або їхнім представникам допомоги в проведенні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F підривної діяльності проти держави.
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11.10.2021 12:18 Ответить
Не переживай, если бы ты поздравил *****, то тебя закрыли бы через 5 минут, если не раньше.
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11.10.2021 12:47 Ответить
На жаль СБУ займаєтся кришуваням корупціі і аж ніяк не національною безпекою краіни ,такі як ківа і йому подібні місце не ВР , а на тюремних нарах до скону .
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11.10.2021 12:20 Ответить
Это плевок всем украинцам, плевок на память об тех, кто отдал жизнь за независимость Украины. И Кива хорошо это понимает и продолжает глумиться над народной памятью. Это надругательство над всеми, кто погиб. Они не могут ему ответить, но мы живые должны ему ответить. В годы Второй мировой войны он был бы полицаем, расстреливал бы партизан, прислуживал бы оккупантам. Поэтому, считаю, что Кива не может быть народным депутатом, его необходимо гнать с ВР.
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11.10.2021 12:26 Ответить
А СБУ, ГБР и ГПУ самостоятельно не могут возбуждать уголовные дела по госизмене в пользу оккупанта потому что они все подконтрольны Зеленскому и Ермаку, то есть РФ, а точнее *****.
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11.10.2021 12:46 Ответить
Дебил Кива думает, что в бункере ему хорошо заплатят за подрывную деятельность в Украине, но он ошибается. Не заплатят, а наградят, посмертно!
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11.10.2021 12:53 Ответить
Партії зрадників-гондонів ОПЗЖ пора домой, в Москву, в Россию, в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной прописки.
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11.10.2021 12:55 Ответить
Кива, офіційно психічно хвора людина, тому й не переймається покаранням. ПР-ЗаЖОП навмисно використовує таких людей для провокацій. Але не зрозуміло яким чином пацієнти псих лікарень стають депутатами
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11.10.2021 13:15 Ответить
как раз психических нужно привлекать к принудительному лечению, если они несут угрозу обществу, а Киве весьма не лишним будет профилактика на электрическом оборудовании
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11.10.2021 13:19 Ответить
в СБУ, ГБР и ГПУ так не считают, иначе бы уже начали расследование сразу после кивиного высера
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11.10.2021 13:16 Ответить
а мандат хотят у Разумкова отобрать, смотрите не перепутайте.
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11.10.2021 18:14 Ответить
правильно.
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11.10.2021 18:43 Ответить
хоть штемпель и подпись а то не было бы легетимно))пфф
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11.10.2021 19:22 Ответить
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