Информация об ухудшении здоровья Саакашвили не соответствует действительности, - пенитенциарная служба Грузии
В Специальной пенитенциарной службе Грузии опровергли информацию о якобы ухудшении состояния здоровья заключенного экс-президента Михеила Саакашвили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр службы.
В пенитенциарной службе отмечают, что жизненно важные показатели Саакашвили находятся в норме. Он принимает назначенные лекарства, и здоровье политика - в удовлетворительном состоянии.
"Не соответствует действительности распространенная СМИ информация о том, что состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось. Он принимает назначенные медикаменты. Состояние его здоровья на этот час нормальное и жизненные показатели в норме", - говорится в сообщении службы.
Отмечается, что давление Саакашвили - 120/90; пульс - 90; сатурация - 97, глюкоза - 101 мг/дл. Кроме того, политик постоянно находится под наблюдением медицинского персонала, поскольку голодает.
Напомним, ранее личный врач Саакашвили - Николоз Кипшидзе заявил, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. По его словам, "ситуация очень близка к критической": "Сейчас он трудно ходит и ему тяжело говорить", - отметил врач.
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тот тоже ради плюшек больным притворялся
То он Карлсоном пытался летать, теперь он - самый тяжелобольной в мире мужчина в полном расцвете сил, в меру упитанный))
и жрет мед банками))
Ясько тебе бидончик борща за это привезет.
- Михо, Вы делаете успехи!
Смотрите: совсем недавно был заключён контракт между Азербайджаном и Туркменистаном о том, что туркменская нефть пойдет через Азербайджана, Грузию, Турцию в Европу, минуя Россию. Уже по-моему с октября этого года. Ну, на Турцию и Азербайджан Путину трудно повлиять, а вот на Грузию попытались: хаоса, больше хаоса. Когда-то Саакашвили совершил цветочную революцию, повел за собой около 100 тысяч людей, ворвался в парламент и совершил переворот. Видимо что- то наподобие опять хотел провернуть. Но поддержка народа слабовата оказалась.