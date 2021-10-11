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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Информация об ухудшении здоровья Саакашвили не соответствует действительности, - пенитенциарная служба Грузии

Информация об ухудшении здоровья Саакашвили не соответствует действительности, - пенитенциарная служба Грузии

В Специальной пенитенциарной службе Грузии опровергли информацию о якобы ухудшении состояния здоровья заключенного экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр службы.

В пенитенциарной службе отмечают, что жизненно важные показатели Саакашвили находятся в норме. Он принимает назначенные лекарства, и здоровье политика - в удовлетворительном состоянии.

"Не соответствует действительности распространенная СМИ информация о том, что состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось. Он принимает назначенные медикаменты. Состояние его здоровья на этот час нормальное и жизненные показатели в норме", - говорится в сообщении службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние Саакашвили, продолжающего голодовку в грузинской тюрьме, ухудшилось, он с трудом ходит и говорит, - врач Кипшидзе

Отмечается, что давление Саакашвили - 120/90; пульс - 90; сатурация - 97, глюкоза - 101 мг/дл. Кроме того, политик постоянно находится под наблюдением медицинского персонала, поскольку голодает.

Напомним, ранее личный врач Саакашвили - Николоз Кипшидзе заявил, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. По его словам, "ситуация очень близка к критической": "Сейчас он трудно ходит и ему тяжело говорить", - отметил врач.

Также читайте: Саакашвили рассказал об отношениях со "слугой народа" Ясько: "Мы давно живем вместе. Это большая история любви". ФОТО

Грузия (4501) задержание (6678) здоровье (1387) Саакашвили Михеил (3307) тюрьма (823) пенитенциарная служба (205)


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Топ комментарии
+15
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11.10.2021 10:34
+11
ну точно карлсон из мультика
тот тоже ради плюшек больным притворялся
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11.10.2021 10:28
+8
Ай да Мишико

Ясько тебе бидончик борща за это привезет.
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11.10.2021 10:34
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ну точно карлсон из мультика
тот тоже ради плюшек больным притворялся
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11.10.2021 10:28 Ответить
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11.10.2021 10:34 Ответить
гениально))
То он Карлсоном пытался летать, теперь он - самый тяжелобольной в мире мужчина в полном расцвете сил, в меру упитанный))
и жрет мед банками))
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11.10.2021 11:37 Ответить
Ну как он мог бы подорвать здоровье? Тюрьма, голодовка. Ну конечно же он похудел, посвежел, стал казаться моложе.
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11.10.2021 10:31 Ответить
Состояние Михаила Самуэлэвича таково, что он может рубить лес...
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11.10.2021 10:33 Ответить
стругать корабельную сосну........
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11.10.2021 11:31 Ответить
Так в тюрмі грузинській знають його кличку яку йому В Україні причепили! А той персонаж постійно "хворопомираючим" прикидався щоб собі "смачних плюшок" добиться!
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11.10.2021 10:34 Ответить
Ай да Мишико

Ясько тебе бидончик борща за это привезет.
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11.10.2021 10:34 Ответить
- Месье, же не манж па сис жур.
- Михо, Вы делаете успехи!

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11.10.2021 10:35 Ответить
Без дози вже й по стелі пішки ходить , а не тільки по стінах , чим показує відмінну фізичну хворму.
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11.10.2021 10:36 Ответить
Негодяи, отпустите Мишу. Он же как плюшевый мишка.
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11.10.2021 10:38 Ответить
Пульс - 90... это нормально? Вообще то в тюрьме нормально и 100....
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11.10.2021 10:43 Ответить
****** жив, ****** живе, ****** буде жити!
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11.10.2021 10:49 Ответить
Да кто-же против, 6 лет будет вести здоровый образ жизни. Вначале будет ломка, а потом наркоши привыкают. И зеркальная болезнь пройдет, сможешь видеть свои мужские причандалы не как сейчас, в зеркало, живот мешает, а как положено,мужику. Только ведет себя Карлсон не как мужик, а как баба. Просидел всего 8 дней, а уже плачется в жилетку, что ему там плохо. Привыкай, Мишико, теперь тюрьма - твой дом родной.
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11.10.2021 11:11 Ответить
Мишико , здоров , как бык 🤣
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11.10.2021 11:29 Ответить
Какой он бык? Чуть прижать и с плачем на го...но изойдёт. Он здоров, как
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11.10.2021 13:22 Ответить
Стратегия адвокатов вызывает восхищение своей гениальностью. Косить на больничку - вот оно, простое решение!
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11.10.2021 13:41 Ответить
Я не знаю чего он туда поехал, но есть предположение. Его туда Путин погнал.
Смотрите: совсем недавно был заключён контракт между Азербайджаном и Туркменистаном о том, что туркменская нефть пойдет через Азербайджана, Грузию, Турцию в Европу, минуя Россию. Уже по-моему с октября этого года. Ну, на Турцию и Азербайджан Путину трудно повлиять, а вот на Грузию попытались: хаоса, больше хаоса. Когда-то Саакашвили совершил цветочную революцию, повел за собой около 100 тысяч людей, ворвался в парламент и совершил переворот. Видимо что- то наподобие опять хотел провернуть. Но поддержка народа слабовата оказалась.
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11.10.2021 15:07 Ответить
вертухаи во всём мире никогда не врут. инфа 100% надёжная.
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11.10.2021 18:35 Ответить
 
 