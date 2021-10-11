Информация об ухудшении здоровья Саакашвили не соответствует действительности, - пенитенциарная служба Грузии

В Специальной пенитенциарной службе Грузии опровергли информацию о якобы ухудшении состояния здоровья заключенного экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр службы.

В пенитенциарной службе отмечают, что жизненно важные показатели Саакашвили находятся в норме. Он принимает назначенные лекарства, и здоровье политика - в удовлетворительном состоянии.

"Не соответствует действительности распространенная СМИ информация о том, что состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось. Он принимает назначенные медикаменты. Состояние его здоровья на этот час нормальное и жизненные показатели в норме", - говорится в сообщении службы.

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Отмечается, что давление Саакашвили - 120/90; пульс - 90; сатурация - 97, глюкоза - 101 мг/дл. Кроме того, политик постоянно находится под наблюдением медицинского персонала, поскольку голодает.

Напомним, ранее личный врач Саакашвили - Николоз Кипшидзе заявил, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. По его словам, "ситуация очень близка к критической": "Сейчас он трудно ходит и ему тяжело говорить", - отметил врач.

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