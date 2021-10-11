Эпидзонирование Украины: уже 16 регионов соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 11 октября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 406 (превышение в 5,41 раз). Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (817) и Луганской области (802).
Также в трех областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций.
Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 15,2%. Более того, в шести областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.
По данным за 10 октября, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине в целом составляет 59,5 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения. Так, в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсоноской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях превышен показатель уровня госпитализаций.
Также в Украине заняты 54,8% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в Одесской и Донецкой областях.
По данным Минздрава, показатели в 16 областях Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина, в остальных - "желтой".
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" ..... Уже в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в «красную» зону карантина. Какие ограничения там введут?
Об усилении карантинных ограничений https://www.youtube.com/watch?v=NeYsSdZE6nw&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D1%96%D0%BD заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина. Но он не уточнил, о каких областях идет речь.
В то же время руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=398239541799969 отметил , что критериям «красной» зоны сейчас соответствуют Харьковская, Запорожская, и Херсонская области....
Про Донецкую и Одесскую написано выше. Уже увидел?