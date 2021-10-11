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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: уже 16 регионов соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: уже 16 регионов соответствуют

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 11 октября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 406 (превышение в 5,41 раз). Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (817) и Луганской области (802).

Также в трех областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в ОРЛО обвинили пенсионеров, посещающих Украину, в распространении COVID-19

Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 15,2%. Более того, в шести областях зафиксирован "красный уровень" по  выявлению новых случаев инфицирования.

По данным за 10 октября, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине в целом составляет 59,5 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения. Так, в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсоноской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях превышен показатель уровня госпитализаций.

Также в Украине заняты 54,8% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в Одесской и Донецкой областях.

По данным Минздрава, показатели в 16 областях Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина, в остальных - "желтой".

Эпидзонирование Украины: уже 16 регионов соответствуют оранжевому уровню эпидопасности, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
дякуємо російськомовним антивакцинаторам...
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11.10.2021 11:06
+1
У нас самые "веселые" показатели в Одесской, Херсонской, Донецкой и Харьуовской областях. Власти это ни о чем не говорит? Может давно пора закрыть все КПП с Рашей и ПМР и не завозить сюда заразу усиленными темпами?
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11.10.2021 10:56
+1
Денег нет даже пустить газ в опорные областные больницы. Погуглите "областная больница осталась без газа". У нас попытались провести тендер на поставки газа муниципальным предприятиям. Школам, садикам и больницам в том числе. Никто не предложил цену дешевле 35 (!!) грн. У местных бюджетов таких средств сейчас нет. А власть все лапшу вешает о всяких меморандумах.
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11.10.2021 13:55
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У нас самые "веселые" показатели в Одесской, Херсонской, Донецкой и Харьуовской областях. Власти это ни о чем не говорит? Может давно пора закрыть все КПП с Рашей и ПМР и не завозить сюда заразу усиленными темпами?
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11.10.2021 10:56 Ответить
И где же ты ЭТО узрел?
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11.10.2021 12:01 Ответить
На ТВОЕМ лбу написано. Не увидел?
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11.10.2021 12:24 Ответить
Я например вот это увидел. "Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (817) и Луганской области (802) Источник:
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11.10.2021 12:26 Ответить
Ага. Почти.

" ..... Уже в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в «красную» зону карантина. Какие ограничения там введут?

Об усилении карантинных ограничений https://www.youtube.com/watch?v=NeYsSdZE6nw&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D1%96%D0%BD заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина. Но он не уточнил, о каких областях идет речь.

В то же время руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=398239541799969 отметил , что критериям «красной» зоны сейчас соответствуют Харьковская, Запорожская, и Херсонская области....

Про Донецкую и Одесскую написано выше. Уже увидел?
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11.10.2021 12:30 Ответить
Шо я увидел, так это то, что ты замечаешь только то, что тебе нужно заметить(как и все Свидетели Сывочьолого говна)!
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11.10.2021 13:22 Ответить
Это и все? Высралось убогое? С облегчением, свидетель зеленого дерьма. Смачного.
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11.10.2021 13:50 Ответить
дякуємо російськомовним антивакцинаторам...
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11.10.2021 11:06 Ответить
Подольше тяните с включением отопления и вы опупеете от статистики заболеваемости, в том числе ковидной, а простудные пациенты будут дозаражаться в больницах.
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11.10.2021 12:56 Ответить
Денег нет даже пустить газ в опорные областные больницы. Погуглите "областная больница осталась без газа". У нас попытались провести тендер на поставки газа муниципальным предприятиям. Школам, садикам и больницам в том числе. Никто не предложил цену дешевле 35 (!!) грн. У местных бюджетов таких средств сейчас нет. А власть все лапшу вешает о всяких меморандумах.
показать весь комментарий
11.10.2021 13:55 Ответить
 
 