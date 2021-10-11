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Ляшко о вакцинации от COVID-19: Российская пропаганда не позволяет двигаться такими темпами, как в Европе

Ляшко о вакцинации от COVID-19: Российская пропаганда не позволяет двигаться такими темпами, как в Европе

С начала кампании вакцинации в Украине как минимум одной дозой вакцинировались около 20% взрослого населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на всех фронтах. Но, я думаю, что мы справимся", - подчеркнул глава Минздрава.

Кроме прямых рычагов влияния, Украина прибегает и к программам поощрения вакцинации. 7 октября правительство выделило дополнительные средства на рекламу вакцинации в прайм-тайме на всех национальных телеканалах. А в зданиях "Укрпочты" обустраивают пункты прививки для пенсионеров. В Украине 83% всех летальных исходов приходятся на людей, которые старше 60 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в ОРЛО обвинили пенсионеров, посещающих Украину, в распространении COVID-19

Автор: 

вакцина (3815) пропаганда (3680) россия (95629) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+9
Блин...
Где же он находит эту российскую пропаганду?
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11.10.2021 10:46
+9
это говорит о том, что ты никчёмный министр и твоя агитация вакцинации и разъяснительная работа никуда не годятся ...
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11.10.2021 10:47
+9
Щодо пропаганди вакцинації. Що може бути краще статистики по Ізраїлю

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11.10.2021 10:59
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якщо в уряді нездари то і ворожої пропаганди непотрібно!
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11.10.2021 13:10 Ответить
Дивлюсь російські канали,в мене супутникове ТБ і українських майже нема...Так ось,в Росіі дуже жорстка політика щодо вакцинування,невакцинованих вже називають "самоувєрєнимі прідурками і ідіотамі"...Ні разу не чув,щоб там сумнівались у вакцинаціі...Так що Ляшко,то не той випадок де треба переводити стрілки на Рашку...
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11.10.2021 13:35 Ответить
С ума сойти... Это случайно не российский агент влияния в прошлом году рассказывал, что в парках и скверах маски заставляли носить ради психологического эффекта - ну шоб напугать население посильней....
Это не российский след, это ваша тупость
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11.10.2021 14:29 Ответить
ЛЯШКО ЛЖЁТ! Лжёт намеренно и откровенно. "70% взрослых до конца этого года" - означает полн. вакцинировать 24млн.чел., т.е., сделать 48млн.прививок, т.е., за оставшиеся 2,5мес. сделать 34млн.прививок! К ОГРОМНОМУ СОЖАЛЕНИЮ, они не сделают столько даже до конца следующего года! Хуже всего, что прививки след. года не добавляются к нынешним, а считаются ЗАНОВО (как прив. от гриппа), ибо срок действия вакцины всего 6-12 месяцев... Так они и будут вакцинировать по 25-30% одних и тех же людей (с мозгами) в год... Остальным 75% хорошо живётся и без прививок (и без мозгов)... // "ЛЯШКО (11.10.21): В МОЗ планують вакцинувати 70% дорослого населення до кінця цього року..." - https://ukrainian.voanews.com/a/viktor-lyashko/6265561.html
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11.10.2021 16:14 Ответить
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