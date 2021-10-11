Ляшко о вакцинации от COVID-19: Российская пропаганда не позволяет двигаться такими темпами, как в Европе

С начала кампании вакцинации в Украине как минимум одной дозой вакцинировались около 20% взрослого населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Вакцина у нас есть, способности системы здравоохранения тоже есть. Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на всех фронтах. Но, я думаю, что мы справимся", - подчеркнул глава Минздрава.

Кроме прямых рычагов влияния, Украина прибегает и к программам поощрения вакцинации. 7 октября правительство выделило дополнительные средства на рекламу вакцинации в прайм-тайме на всех национальных телеканалах. А в зданиях "Укрпочты" обустраивают пункты прививки для пенсионеров. В Украине 83% всех летальных исходов приходятся на людей, которые старше 60 лет.

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