СБУ блокировала деятельность "армии ботов", которая распространяла вирусные программы и осуществляла DDoS- и спам-атаки. ФОТО
Служба безопасности Украины разоблачила хакера, который создал и администрировал мощный ботнет - автоматизированную сеть из более 100 тыс. фейковых аккаунтов. Через эту сеть он совершал DDoS- и спам-атаки, выявлял уязвимости веб-сайтов и взламывал их.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как удалось установить киберспециалистам СБУ, злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области. Кроме кибератак и взлома сайтов он занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах так называемым "брутфорсом".
Заказчиков находил на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с "клиентами" осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы.
При этом, по данным следствия, прикарпатец является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, на которую распространяется действие санкций СНБО.
Он изготавливал и выдавал пользователям аттестаты подсанкционной платежной системы, которые используются для проведения трансакций.
В ходе обысков, проведенных по адресам регистрации и фактического проживания злоумышленника, изъято компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас организатору ботнета готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ст. 363-1 (препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи) Уголовного кодекса Украины.
Разоблачение и документирование правонарушения проводило Управление СБУ в Ивано-Франковской области совместно с отделом противодействия киберпреступности в Ивано-Франковской области Департамента киберполиции Нацполиции Украины, Главным управлением Национальной полиции в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством Коломийской окружной прокуратуры.
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