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Новости Силовики
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СБУ блокировала деятельность "армии ботов", которая распространяла вирусные программы и осуществляла DDoS- и спам-атаки. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила хакера, который создал и администрировал мощный ботнет - автоматизированную сеть из более 100 тыс. фейковых аккаунтов. Через эту сеть он совершал DDoS- и спам-атаки, выявлял уязвимости веб-сайтов и взламывал их.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как удалось установить киберспециалистам СБУ, злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области. Кроме кибератак и взлома сайтов он занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах так называемым "брутфорсом".

Заказчиков находил на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с "клиентами" осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

При этом, по данным следствия, прикарпатец является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, на которую распространяется действие санкций СНБО.

Он изготавливал и выдавал пользователям аттестаты подсанкционной платежной системы, которые используются для проведения трансакций.

СБУ блокировала деятельность армии ботов, которая распространяла вирусные программы и осуществляла DDoS- и спам-атаки 01
Фото: сайт СБУ

В ходе обысков, проведенных по адресам регистрации и фактического проживания злоумышленника, изъято компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас организатору ботнета готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ст. 363-1 (препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

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Разоблачение и документирование правонарушения проводило Управление СБУ в Ивано-Франковской области совместно с отделом противодействия киберпреступности в Ивано-Франковской области Департамента киберполиции Нацполиции Украины, Главным управлением Национальной полиции в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством Коломийской окружной прокуратуры.

правоохранительные органы (2970) СБУ (19916) силовики (2799) боты (68) спам (6)


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раша не спить...качає
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11.10.2021 11:05 Ответить
Ще антивакцинаторів поганяйте трішки. Бо відчувають себе, як вдома.
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11.10.2021 11:06 Ответить
Ты забыл, что то лично фуйло мешает тебе уколоться фуфломицином.
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11.10.2021 11:13 Ответить
Фуфломіцин в тебе замість мозку
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11.10.2021 11:39 Ответить
На фото два СБУ-шника против целой "армии ботов".
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11.10.2021 11:11 Ответить
Если комп ботов, то почему в "армии ботов" комп один на всех? Если комп сбушный, то для чего в опозновательной форме СБУ за ним седят два сотрудника. Чтобы через интернет видели, кто за компом? Ну и фотка, в духе советикус.
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11.10.2021 11:35 Ответить
это слишком сложно для тебя. Ботнетом из миллионов машин можно и с телефона управлять, вопрос удобства всего лишь.
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11.10.2021 18:11 Ответить
А шо там киберполиция? Разве не ихняя работа? Уверен ,что человек который организовывал все вот это все , прекрасно осознавал все риски и на что он идёт , поэтому о безопасности подумал заранее . Чтобы разоблачать таких хакеров нужно иметь свою армию хакеров примерно такого же уровня и выше, а такого уровня на ЗП в СБУ вряд-ли пойдут даже если квартиру пообещают.
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11.10.2021 11:45 Ответить
 
 