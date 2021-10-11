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Новости Агрессия России против Украины
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Сегодня в Гааге начинаются слушания по делу о захвате Россией украинских судов в Керченском проливе. Уверены, РФ понесет ответственность, - МИД

Сегодня в Гааге начинаются слушания по делу о захвате Россией украинских судов в Керченском проливе. Уверены, РФ понесет ответственность, - МИД

С 11 октября Украина будет участвовать в устных слушаниях по делу против России о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей. Слушания, которые будут проходить в Арбитраже, образованном в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, будут касаться возражений Россией юрисдикции Арбитража.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Дело касается нарушений Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву, когда 25 ноября 2018 года Россия арестовала три украинских военно-морских корабля и 24 члена их экипажей в Черном море. Россия и дальше продолжала удерживать украинские суда около года, а членов экипажа в течение девяти с половиной месяцев, а также осуществлять по ним уголовное преследование по законодательству Российской Федерации. Вместе с тем, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом, запрещающим иностранным государствам осматривать, накладывать арест, содержать судно и осуществлять судебное преследование.

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"Такие действия Российской Федерации являются нарушением фундаментальных принципов международного права. Украина уже доказала грубое нарушение международного права со стороны РФ, когда Международный трибунал по морскому праву наложил обязательные к исполнению временные меры, которые требовали от России немедленно освободить три украинских военно-морских суда и 24 задержанных украинских моряков. За это решение проголосовали 19 из 20 судей, против данного решения был только судья из России", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Сейчас Россия воспользовалась правом на обжалование юрисдикции Арбитража. Украина ответит на возражения России относительно юрисдикции на устных слушаниях.

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"Украина уверена, что Трибунал признает юрисдикцию по этому делу и Россия понесет ответственность за грубые нарушения морского права", - подчеркнули в МИД.

Сообщается, что Россия представит свою позицию 11 октября, а Украина - 12 октября. Слушания начнутся в 14:00 по киевскому времени.

Гаага (298) захват (787) Керчь (442) корабль (2041) МИД (6965) моряки (1079) россия (95629)


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Топ комментарии
+14
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11.10.2021 11:10
+8
прі чьом тут расіся, ета парашенка вінават!
правда, зебіки?
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11.10.2021 11:04
+5
***** на берёзку!
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11.10.2021 11:02
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***** на берёзку!
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11.10.2021 11:02 Ответить
прі чьом тут расіся, ета парашенка вінават!
правда, зебіки?
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11.10.2021 11:04 Ответить
Ага , все вірно - хто всрався , невістка 😆
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11.10.2021 11:08 Ответить
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11.10.2021 11:10 Ответить
мид передаст обвинения предъявленные Порошенко для приобщения к делу? ну так чтобы все по красоте было
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11.10.2021 11:09 Ответить
Как язык поворачивается это говорить,когда ваша зекрыса сделала все,чтобы кацапам облегчить этот процесс...
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11.10.2021 11:12 Ответить
************ обміняв їх наче таксистів.
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11.10.2021 11:33 Ответить
Виграють, чи вже здали?
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11.10.2021 11:17 Ответить
Одно непонятно. Зачем расияне украли унитазы с баржи?
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11.10.2021 11:23 Ответить
Для них унітаз екая діковінка.
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11.10.2021 11:31 Ответить
не с баржи, а с буксира. И унитазы украли не с буксира а с катера "Никополь" Кроме этого кацапы украли - на «Никополе» отсутствуют три радиостанции Harris (одна коротковолновая и две УКВ), радиостанция Motorola, четыре радиостанции ICOM, станция космической связи IRIDIUM. Нет радиолокационной станции Furuno, надувной лодки с мотором и аппаратуры распознавания, огнетушителей, фонарей освещения, аварийного буя, кухонной плиты, унитаза и прочего. Вооружение, кроме 30-мм артустановки, и весь боезапас сняты.
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11.10.2021 11:43 Ответить
Все що зв'язано з гівном - для них святе.
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11.10.2021 12:33 Ответить
В хозяйстве всё пригодится. В будочке унитаз поставить всё ж лучше, чем просто над дыркой корячиться. Цивилизация
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11.10.2021 12:46 Ответить
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11.10.2021 11:37 Ответить
это наш мид с ошибками пишет по-русски или цензор?
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11.10.2021 11:50 Ответить
по-чем по-чем тебе пишут?
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11.10.2021 12:38 Ответить
Даже если Рашу признают виновным, что с этого будет? Штраф? Наказание? Казнь (мечтать не вредно)?
Отв.: Раше пох... Она как нарик - главное одно это доза (Хутин). Мнение соседних стран до Ж
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11.10.2021 11:52 Ответить
Очень интересно какую именно "ответственность" понесет Россия? Озабоченность? Штраф? Санкции на импорт бананов?
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11.10.2021 12:05 Ответить
Прочитала все комментарии: похоже все желают "удачи" Украине и надеются, что России ничего не будет
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11.10.2021 12:15 Ответить
Увы, обоснованно. Россия наглеет по двум причинам: Безнаказанность и огромные финансовые возможности. Бабло усиливает зло.
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11.10.2021 12:26 Ответить
А ещё "Северный поток". Обширнейший аргумент для шантажа
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11.10.2021 12:48 Ответить
Надо вызвать Петю на допрос но Порошенко не виноват-Нет -ну это просто стечение обстоятельств-Судите сами-До возможности отмены выборов нового Президента остается НЕСКОЛЬКО дней Реальный рейтинг Пети-2-4 место Тут внезапно его посещает ночью в кабинете его кум и кум Путина Медведчук И тут случайно срочно отправляют катера БЕЗ БОЕКОМПЛЕКТА с личным составом мимо оккупированного Крыма а после захвата Петя СРАЗУ в последний день пытается отменить выборы объявив военное положение -НО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
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11.10.2021 13:05 Ответить
скорее всего это закончится очередной глубокой обеспокоенностью
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11.10.2021 13:10 Ответить
Не зрозумів,в чому суть позову.Щоб Росія віддала захоплені судна і повернула моряків?Вона вже це зробила...В чому має полягати "відповідальність Росіі за грубе порушення морського права"?..У вибачені?..грошовій компенсаціі?..
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11.10.2021 13:28 Ответить
tZE inform

Совет украинской делегации.
Работу в трибунале нужно начать с отвода судьи Владимира Владимировича Голицына (гражданин РФ), как представителя заинтересованной стороны. Дело не в его объективности.
Дело в том, что это старые, еще примаковские кадры Пе́рвого гла́вного управле́ния КГБ СССР (внешняя разведка). Россия через него будет иметь информацию о внутренних вопросах арбитража, что даст ей серьезные преимущества.
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12.10.2021 00:57 Ответить
 
 