Сегодня в Гааге начинаются слушания по делу о захвате Россией украинских судов в Керченском проливе. Уверены, РФ понесет ответственность, - МИД

С 11 октября Украина будет участвовать в устных слушаниях по делу против России о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей. Слушания, которые будут проходить в Арбитраже, образованном в соответствии с Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, будут касаться возражений Россией юрисдикции Арбитража.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Дело касается нарушений Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву, когда 25 ноября 2018 года Россия арестовала три украинских военно-морских корабля и 24 члена их экипажей в Черном море. Россия и дальше продолжала удерживать украинские суда около года, а членов экипажа в течение девяти с половиной месяцев, а также осуществлять по ним уголовное преследование по законодательству Российской Федерации. Вместе с тем, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом, запрещающим иностранным государствам осматривать, накладывать арест, содержать судно и осуществлять судебное преследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захват Россией украинских моряков и кораблей: суд разрешил задержать вице-адмирала ФСБ РФ Геннадия Медведева

"Такие действия Российской Федерации являются нарушением фундаментальных принципов международного права. Украина уже доказала грубое нарушение международного права со стороны РФ, когда Международный трибунал по морскому праву наложил обязательные к исполнению временные меры, которые требовали от России немедленно освободить три украинских военно-морских суда и 24 задержанных украинских моряков. За это решение проголосовали 19 из 20 судей, против данного решения был только судья из России", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Сейчас Россия воспользовалась правом на обжалование юрисдикции Арбитража. Украина ответит на возражения России относительно юрисдикции на устных слушаниях.

Также читайте: Катер "Бердянск" был атакован вертолетом ВМФ РФ: его снаряд пробил броню рубки, - зампостпреда Украины Лоссовский в ОБСЕ

"Украина уверена, что Трибунал признает юрисдикцию по этому делу и Россия понесет ответственность за грубые нарушения морского права", - подчеркнули в МИД.

Сообщается, что Россия представит свою позицию 11 октября, а Украина - 12 октября. Слушания начнутся в 14:00 по киевскому времени.