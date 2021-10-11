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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от коронавируса в Киеве умер 21 человек, выявили 213 новых случаев, - Кличко

За сутки от коронавируса в Киеве умер 21 человек, выявили 213 новых случаев, - Кличко

За сутки в Киеве госпитализировали 35 человек с диагнозом коронавирус, а 208 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

За сутки в Киеве зафиксировали 213 подтвержденных случаев коронавируса (всего с начала пандемии 240 256 случаев).

Среди заболевших 111 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 82 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет, 11 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Кроме того, за сутки от COVID-19 умер 21 житель Киева (всего 5 551 летальных случаев с начала пандемии).

В то же время, 35 человек были госпитализированы с диагнозом коронавирус, а 208 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

42 жителя побороли коронавирус (всего 222 683 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Шевченковском (39), Оболонском (35) и в Деснянском (33).

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25565) Кличко Виталий (4643) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
В Киеве и Киевской области заболело 213+72 человека, померло 21+0.
Настораживает то ,что в Одессе с областью заболело 690 человек, умерло 33 человека. Одесса уже несколько дней в "лидерах" по этим показателям. Но пока нет ни отдельных комментариев ни сообщений о принимаемых мерах. Зато самая большая пешеходная зона(центр Одессы) заранее готовится к приёму людей на грядущие 4 выходные дни. Закрытие движения автомобильного транспорта, начиная с лета, в центре на выходные и массовые хождения по улицам, бульварам и забитые людьми рестораны, похоже, всех устраивают. Похоже Одесса начинает пожинать плоды.
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11.10.2021 11:36
+1
"Но пока нет ни отдельных комментариев ни сообщений о принимаемых мерах." - А что, в Одессе нет свободной вакцинации от КОВИДа? Если олени сидят на кацапской антиваксерной пропаганде, то какие должны быть меры? Впрочем, недавно кацап-тудей выперли из немецкого Ютуба как раз за антиваксерную пропаганду...
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11.10.2021 12:13
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97 відсотків ковідних пациєнтів - особи без вакцинації...
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11.10.2021 11:16 Ответить
В Киеве и Киевской области заболело 213+72 человека, померло 21+0.
Настораживает то ,что в Одессе с областью заболело 690 человек, умерло 33 человека. Одесса уже несколько дней в "лидерах" по этим показателям. Но пока нет ни отдельных комментариев ни сообщений о принимаемых мерах. Зато самая большая пешеходная зона(центр Одессы) заранее готовится к приёму людей на грядущие 4 выходные дни. Закрытие движения автомобильного транспорта, начиная с лета, в центре на выходные и массовые хождения по улицам, бульварам и забитые людьми рестораны, похоже, всех устраивают. Похоже Одесса начинает пожинать плоды.
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11.10.2021 11:36 Ответить
"Но пока нет ни отдельных комментариев ни сообщений о принимаемых мерах." - А что, в Одессе нет свободной вакцинации от КОВИДа? Если олени сидят на кацапской антиваксерной пропаганде, то какие должны быть меры? Впрочем, недавно кацап-тудей выперли из немецкого Ютуба как раз за антиваксерную пропаганду...
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11.10.2021 12:13 Ответить
А ты, Валера, как всегда на боевом посту, - отрабатываешь свои 30 сребреников от фармацевтической мафии и проявляешь трогательную заботу о здоровье украинцев...
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11.10.2021 12:31 Ответить
А ваши козлорылые олени уже 1000-ный рубеж ежедневной смертности от КОВИДа штурмуют. И это по официальным данным. В реале в два-три раза больше кацапов жмурится каждый день.
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11.10.2021 12:34 Ответить
Не путай своих и наших... Вижу, информацию о статистике заболеваний тебе непосредственно с администрации Вовы Путина присылают. И только такие олени, этой статистике верят. Хотя ты же работаешь по брендом "я свой в доску хохол"... А оплата от кого, и сколько?
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11.10.2021 12:41 Ответить
Вы, лапти, ни за ником, ни за проксей не спрячетесь - ваши козлорога видны отлично по вашей риторике.
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11.10.2021 12:47 Ответить
Всевидящее око прыща на причинном месте... Прикольно. А всё ли у тебя, Валерик, уже выросло, чтобы так бескомпромиссно судить об оппоненте?
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11.10.2021 12:52 Ответить
Главное, что у тебя не выросло ничего, кроме лаптей и украинской прокси, кацап
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11.10.2021 12:54 Ответить
Дурашка, ты чего так раскипятился? Ты даже не смешон в своих недалёких и скороспелых выводах, - ты просто глуп. А судя по типичной риторике, часом не сторонник Пети Порошенко?
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11.10.2021 13:00 Ответить
И снова ты спалился, лапоть винторогий. Теперь ты на "порохоботство" съезжаешь
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11.10.2021 13:13 Ответить
Дак, это значит тебе, валенок, шаблонами мыслить можно, а все остальные должны оригинальные идеи выдвигать, - отколь ты взялся и почему так дремуч?
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11.10.2021 13:22 Ответить
Вот именно, лапоть - ты палишься своими кацапскими шаблонами
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11.10.2021 13:51 Ответить
Что-то тебя коротнуло, милай, - как волнистый попугайчик повторяешь аргументы оппонента. Может рано тебе из себя умного строить?
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11.10.2021 16:06 Ответить
Плохо просишь, кацап. Тщательнее пробуй.
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11.10.2021 16:17 Ответить
Полудурок, кто у тебя убого что просит?
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11.10.2021 17:23 Ответить
Не. У тебя скучная морда. Так ты ничего не допросишься. Давай сначала!
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11.10.2021 17:25 Ответить
не кормите рашаботов - увидели пропагандона-антиваксера - в СПАМ представителя 404
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11.10.2021 12:29 Ответить
 
 