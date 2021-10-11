За сутки от коронавируса в Киеве умер 21 человек, выявили 213 новых случаев, - Кличко
За сутки в Киеве госпитализировали 35 человек с диагнозом коронавирус, а 208 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
За сутки в Киеве зафиксировали 213 подтвержденных случаев коронавируса (всего с начала пандемии 240 256 случаев).
Среди заболевших 111 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 82 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет, 11 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.
Кроме того, за сутки от COVID-19 умер 21 житель Киева (всего 5 551 летальных случаев с начала пандемии).
В то же время, 35 человек были госпитализированы с диагнозом коронавирус, а 208 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
42 жителя побороли коронавирус (всего 222 683 выздоровевших).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Шевченковском (39), Оболонском (35) и в Деснянском (33).
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Настораживает то ,что в Одессе с областью заболело 690 человек, умерло 33 человека. Одесса уже несколько дней в "лидерах" по этим показателям. Но пока нет ни отдельных комментариев ни сообщений о принимаемых мерах. Зато самая большая пешеходная зона(центр Одессы) заранее готовится к приёму людей на грядущие 4 выходные дни. Закрытие движения автомобильного транспорта, начиная с лета, в центре на выходные и массовые хождения по улицам, бульварам и забитые людьми рестораны, похоже, всех устраивают. Похоже Одесса начинает пожинать плоды.