В Минздраве объяснили, когда врачи обязаны назначать пациентам бесплатные ПЦР-тесты: при симптомах ОРВИ и пневмонии

Бесплатному тестированию на COVID-19 в Украине подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают другие случаи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрав.

Как отмечается в сообщении, ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:

Лицам с подозрением COVID-19

Лицам с признаками других ОРВИ

Лицам с признаками вирусной пневмонии

Пациентам с внегоспитальной пневмонией

Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.

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Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Если врач по разным причинам отказывается дать такое направление в случае отсутствия семейного врача, нужно обращаться на горячую линию Минздрава 0 800 60 20 19.