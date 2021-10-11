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Новости Коронавирус и карантин
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В Минздраве объяснили, когда врачи обязаны назначать пациентам бесплатные ПЦР-тесты: при симптомах ОРВИ и пневмонии

В Минздраве объяснили, когда врачи обязаны назначать пациентам бесплатные ПЦР-тесты: при симптомах ОРВИ и пневмонии

Бесплатному тестированию на COVID-19 в Украине подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают другие случаи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрав.

Как отмечается в сообщении, ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:

  • Лицам с подозрением COVID-19
  • Лицам с признаками других ОРВИ
  • Лицам с признаками вирусной пневмонии
  • Пациентам с внегоспитальной пневмонией
  • Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.

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Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Если врач по разным причинам отказывается дать такое направление в случае отсутствия семейного врача, нужно обращаться на горячую линию Минздрава 0 800 60 20 19.

В Минздраве объяснили, когда врачи обязаны назначать пациентам бесплатные ПЦР-тесты: при симптомах ОРВИ и пневмонии 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А на Полтавщине тесты делают два раза в неделю. Вторник и четверг. Ось так
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11.10.2021 12:03 Ответить
Где именно - поселок, райцентр или сама Полтава?
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11.10.2021 12:36 Ответить
Нові Санжари
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11.10.2021 16:24 Ответить
Це таки під Полтавою (36 км).
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11.10.2021 16:31 Ответить
 
 