В Минздраве объяснили, когда врачи обязаны назначать пациентам бесплатные ПЦР-тесты: при симптомах ОРВИ и пневмонии
Бесплатному тестированию на COVID-19 в Украине подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают другие случаи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрав.
Как отмечается в сообщении, ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:
- Лицам с подозрением COVID-19
- Лицам с признаками других ОРВИ
- Лицам с признаками вирусной пневмонии
- Пациентам с внегоспитальной пневмонией
- Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.
Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.
Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Если врач по разным причинам отказывается дать такое направление в случае отсутствия семейного врача, нужно обращаться на горячую линию Минздрава 0 800 60 20 19.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль