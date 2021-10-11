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Новости Агрессия России против Украины
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На Прикарпатье от ножевого ранения в грудь погиб ветеран АТО Василий Попадич, ему было всего 25 лет. ФОТО

В ночь на 10 октября в Надвирнянской центральной районной больнице, что на Ивано-Франковщине, от ножевого ранения в грудь скончался 25-летний участник боевых действий Василий Попадич.

Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию корреспонденту "Суспильному" подтвердил председатель Надворнянской общины Зиновий Андреевич.

"В ночь с 8 на 9 октября хирурги проводили операцию, делали все для того, чтобы спасти Василия. Запустили сердце, потому что его привезли в состоянии клинической смерти. Вчера на аппарате искусственной вентиляции легких его состояние было стабильно тяжелым, были надежды, что все будет хорошо, но в воскресенье в 3:00 он скончался", - сказал Зиновий Андреевич.

На Прикарпатье от ножевого ранения в грудь погиб ветеран АТО Василий Попадич, ему было всего 25 лет 01
Фото: сайт "Суспильне"

По его словам, на Василия Попадича покушались.

Как сообщил в комментарии корреспонденту "Суспильного" заместитель генерального директора Надворнянской центральной районной больницы Иван Меланюк, воина приняли в больницу в очень тяжелом состоянии.

"Парня приняли с ножевым ранением в грудную клетку в области сердца. Сначала медики провели реанимацию, затем - операцию. К сожалению, его не удалось спасти, поскольку была достаточно сложная травма", - сказал Иван Меланюк.

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Василия Попадича похоронят 12 октября в 11:00 в Надворной.

25-летний Василий Попадич служил в 109 отдельном горно-штурмовом батальоне, который в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. У бойца остались брат, мама и бабушка.

ветераны (1107) убийство (6488) Ивано-Франковская область (923)


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Топ комментарии
+31
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11.10.2021 11:19
+28
кацапня розпочала терор проти ветеранів, щоб роздмухувати внутрішній конфлікт
звичайна кацапська практика, нічого нового
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11.10.2021 11:20
+18
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11.10.2021 11:21
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11.10.2021 11:19 Ответить
кацапня розпочала терор проти ветеранів, щоб роздмухувати внутрішній конфлікт
звичайна кацапська практика, нічого нового
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11.10.2021 11:20 Ответить
причем как всегда чужими руками или зелебобики лохократ еврейских ублюдков или русины те еще тварюшки зверюшки или цыганские венгры или мадьяры... что одно и то же...?? это как версия или предположение...хотя свинособак хватает и у украинцев и прочей наволочи...
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11.10.2021 11:24 Ответить
Усіляке буває. Але ж я схиляюся до думки, що це були п'яні розбірки.
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11.10.2021 11:31 Ответить
Це ж яку кваліфікацію потрібно мати кілеру для роботи ножем. Маячня. Типова битовуха і 100 пудово по п'яні.
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11.10.2021 11:35 Ответить
да тут и своих типа ЦИГАНВЫ и донбасят переселенцев полно ...так что своих гнид тоже немало....((
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11.10.2021 13:00 Ответить
Що за бредоту ти несеш? Напилисья, посварились, один іншому по мордам дав. а другий достав швайку та пиронув швайкою! Пукін винен? Чи може горілка?
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11.10.2021 13:27 Ответить
90 ті повертаються...гопота рулить
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11.10.2021 11:20 Ответить
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11.10.2021 11:21 Ответить
Шкода хлопця, з війни повернувся, а тут... царство небесне.
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11.10.2021 11:24 Ответить
Зебабуїв дозволив русофашистам іхати до Украни , от і пожинаємо плоди зезрадника !

Сумноьі боляче від таких смертей 😪
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11.10.2021 11:25 Ответить
и не кто не проявляет рвения в расследовании, задействования тысячь работников полиции, но шефира не пристрелили, живой остался, то тут как рьяно все кинулись искать тысячи полицейских собаки прямо! Вот она разница, и по кудо будет именно так, так и будет Украина жить в нищите, бандитизме!
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11.10.2021 11:33 Ответить
Так и журналисты с каким-то пророссийским уклоном
взяли материал с Суспільного , переклали на кацапский
слідом на суспільном є матеріал , шо затримали убійцу - це не пишуть
«"Поліцейські затримали фігуранта за https://protocol.ua/ua/kriminalniy_protsesualniy_kodeks_ukraini_stattya_208/ ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_115/ ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.»
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11.10.2021 11:42 Ответить
Земля пухом Герою! І ні слова нема про обставини вбивства...
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11.10.2021 11:38 Ответить
И где заявление и видосик от зеурода с обещанием найти убийц и отомстить, как в случае с фиктивным покушением на машину никому найух не нужному шиферу? Где многочисленные группы по прочесыванию места преступления, где служебные собаки и тд???
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11.10.2021 11:38 Ответить
Під час слідчих дій поліцейські з'ясували, що вночі біля одного із магазинів 24-річний надвірнянець та інший чоловік посварилися.
Як йдеться у дописі, під час конфлікту підозрюваний ножем вдарив хлопця в груди та втік. Товариш пораненого викликав медиків та поліцію.
"Правоохоронці провели комплекс слідчо-оперативних заходів, опитали свідків та очевидців події, переглянули записи з камер відеоспостереження, встановили особу зловмисника та затримали його за годину після злочину за місцем проживання. Йдеться про 41-річного місцевого жителя", - пишуть поліцейські.
Чоловік у минулому відбував покарання за злочини.

МСТИСЯ.
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11.10.2021 12:00 Ответить
Вычна пам"ять і Слава Герою. Нехай душа його оселиться у Царствії Небеснім,а тілові земля буде пухом. Отих скотиняк,що вбили Героя мало посадити на палю, таких потрібно відправляти на передову, але не для того,щоби вони там "воювали", а передати бл***єй бойовим побратимам Василя,щоби вони вчинили над нелюдами суд.Отот суд буде самим Народним, а не таким,який у нас в Україні є. Дадуть,падлам,по 8-10 років,та й заспокояться. Довічного ***** мало- тільки в руки побратимам!
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11.10.2021 11:54 Ответить
Та не ******. О 3 годині ночі біля магазину ще нічого доброго не сталося.
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11.10.2021 12:02 Ответить
а нож в груди как оказался?
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11.10.2021 12:14 Ответить
Грустно. Как в песне Вакарчука: "Ще до повноліття тут всі ветерани...."
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11.10.2021 12:23 Ответить
те що він ветеран АТО зовсім не виключає належність чоловіка до кримінальних угруповань...життя на Прикарпатті важке...треба весь час пильнувати спину
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11.10.2021 12:38 Ответить
Конфликт возле ночного магазина.Синька.Расходимся.
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11.10.2021 12:42 Ответить
Сам ти Сінька!

Є докази, що хлопець був п'яним? Чи що він у чомусь винен?

Але ж к@цапи завжи все знають заздалегідь, правда ж? Зайва хромосома даєтьс взнаки.
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11.10.2021 13:41 Ответить
Шкода,звичайно...Колись хлопці,яких відправляли в "горячі точки" обов"язково проходили десантну підготовку,навчались бойовим методам боротьби,ножовому бою тощо...Їм так просто запхати ніж не вдавалось нікому,"афганці" самі могли любого випотрошити...Ну а теперішні пузаті і розкормлені "ветерани",декому взагалі за п"ятдесят...шкода,шкода...
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11.10.2021 13:19 Ответить
Василю Попадичу не "за 50", а лише 25. Було.
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28.12.2021 19:26 Ответить
Бурмей, якої бормотухи ты набурмосився що таку херню бурмочеш? Проспись давай і не пий більше.
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16.07.2022 17:27 Ответить
Редактори Цензора, розширюйте свої знання! Гірнича і гірська - то зовсім різні справи! Перша про шахти, а друга про гори! Сором і ганьба за ваш інтелект і вашу лінь перевірити назву військових підрозділів.
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16.07.2022 17:31 Ответить
 
 