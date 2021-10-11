На Прикарпатье от ножевого ранения в грудь погиб ветеран АТО Василий Попадич, ему было всего 25 лет. ФОТО
В ночь на 10 октября в Надвирнянской центральной районной больнице, что на Ивано-Франковщине, от ножевого ранения в грудь скончался 25-летний участник боевых действий Василий Попадич.
Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию корреспонденту "Суспильному" подтвердил председатель Надворнянской общины Зиновий Андреевич.
"В ночь с 8 на 9 октября хирурги проводили операцию, делали все для того, чтобы спасти Василия. Запустили сердце, потому что его привезли в состоянии клинической смерти. Вчера на аппарате искусственной вентиляции легких его состояние было стабильно тяжелым, были надежды, что все будет хорошо, но в воскресенье в 3:00 он скончался", - сказал Зиновий Андреевич.
По его словам, на Василия Попадича покушались.
Как сообщил в комментарии корреспонденту "Суспильного" заместитель генерального директора Надворнянской центральной районной больницы Иван Меланюк, воина приняли в больницу в очень тяжелом состоянии.
"Парня приняли с ножевым ранением в грудную клетку в области сердца. Сначала медики провели реанимацию, затем - операцию. К сожалению, его не удалось спасти, поскольку была достаточно сложная травма", - сказал Иван Меланюк.
Василия Попадича похоронят 12 октября в 11:00 в Надворной.
25-летний Василий Попадич служил в 109 отдельном горно-штурмовом батальоне, который в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. У бойца остались брат, мама и бабушка.
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звичайна кацапська практика, нічого нового
Сумноьі боляче від таких смертей 😪
взяли материал с Суспільного , переклали на кацапский
слідом на суспільном є матеріал , шо затримали убійцу - це не пишуть
«"Поліцейські затримали фігуранта за https://protocol.ua/ua/kriminalniy_protsesualniy_kodeks_ukraini_stattya_208/ ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_115/ ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.»
Як йдеться у дописі, під час конфлікту підозрюваний ножем вдарив хлопця в груди та втік. Товариш пораненого викликав медиків та поліцію.
"Правоохоронці провели комплекс слідчо-оперативних заходів, опитали свідків та очевидців події, переглянули записи з камер відеоспостереження, встановили особу зловмисника та затримали його за годину після злочину за місцем проживання. Йдеться про 41-річного місцевого жителя", - пишуть поліцейські.
Чоловік у минулому відбував покарання за злочини.
МСТИСЯ.
Є докази, що хлопець був п'яним? Чи що він у чомусь винен?
Але ж к@цапи завжи все знають заздалегідь, правда ж? Зайва хромосома даєтьс взнаки.