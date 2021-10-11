На Прикарпатье от ножевого ранения в грудь погиб ветеран АТО Василий Попадич, ему было всего 25 лет. ФОТО

В ночь на 10 октября в Надвирнянской центральной районной больнице, что на Ивано-Франковщине, от ножевого ранения в грудь скончался 25-летний участник боевых действий Василий Попадич.

Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию корреспонденту "Суспильному" подтвердил председатель Надворнянской общины Зиновий Андреевич.

"В ночь с 8 на 9 октября хирурги проводили операцию, делали все для того, чтобы спасти Василия. Запустили сердце, потому что его привезли в состоянии клинической смерти. Вчера на аппарате искусственной вентиляции легких его состояние было стабильно тяжелым, были надежды, что все будет хорошо, но в воскресенье в 3:00 он скончался", - сказал Зиновий Андреевич.



Фото: сайт "Суспильне"

По его словам, на Василия Попадича покушались.

Как сообщил в комментарии корреспонденту "Суспильного" заместитель генерального директора Надворнянской центральной районной больницы Иван Меланюк, воина приняли в больницу в очень тяжелом состоянии.

"Парня приняли с ножевым ранением в грудную клетку в области сердца. Сначала медики провели реанимацию, затем - операцию. К сожалению, его не удалось спасти, поскольку была достаточно сложная травма", - сказал Иван Меланюк.

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Василия Попадича похоронят 12 октября в 11:00 в Надворной.

25-летний Василий Попадич служил в 109 отдельном горно-штурмовом батальоне, который в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. У бойца остались брат, мама и бабушка.