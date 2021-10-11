Разумков ответил Арахамии на слова о возможности лишения мандата: "Это плохо закончится"
Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что фракция еще посмотрит на его работу и решит, забирать ли у него депутатский мандат.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"У коллег свои правила и законы, они их и пишут, и просто выдумывают. Позиция Арахамии мне непонятна, пусть бы он ее объяснил. Иногда мне кажется, что наши коллеги начинают на себя брать не только функции суда, а и других органов - ЦВК, и законодательства Украины, которое они трактуют как им угодно. Это точно неправильный подход, и это плохо закончится", - отметил экс-спикер.
По словам Разумкова, он готов сотрудничать с теми, кто конструктивно настроен действительно менять Украину - не только говорить и видео снимать, а работать.
Напомним, ранее глава фракции "СН" Давид Арахамия не подтвердил и не отрицал возможность того, что политсила попробует лишить экс-спикера Дмитрия Разумкова депутатского мандата.
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интересно что он может рассказать?
Через два дня реставратор звонит Фиме:
- Верхний пейзаж я смыл, вместе с ним сползла и картина эпохи Возрождения. Из-под неё показался портрет Муссолини. Продолжать работу или уже хватит?
Танец краба от Безуглой.
Квакнула не хило.
это же так бесчеловечно, а вот на кол или забить камнями- в самый раз
Юрій Винничук
https://www.facebook.com/people/Urij-Vinnicuk/100000082686465 7 жовтня о 22:12 ·
Те, що серед слуг чимало мудаків, зрозуміло, але є у них недурні політтехнологи. От вони розкинули карти, поворожили на кавовій гущі, на сечі «потерпілого янелоха» і дійшли висновку:
- Вова, суши капусту, на другий термін не вигребеш.
І що ж робити? Не вигребе Вова. А то, чого доброго, ще й сяде.
- Еврика! Нужни новиє ліца!
А звідки у нас новиє ліца беруться? Правильно - з дупи: гадя, поросюк, ліза, сємєнчєнко, рава-руська діва, вірастюк, зграя коміків, блазнів та інші почвари. Бо мудрий нарід на інших не ведеться.
А як виткати з повітря вже і негайно нове ліцо? Ніяк.
Тому беруть старе. Добре перевірене. Ну, і щоб коксу не вживав, не мотав головою та ліпив правильні складносурядні речення.
Але ж наш мудрий нарід дурний-дурний, та не дуже. Дуже, але не настільки. Хто ж тепер буде бачити в якому-небудь зеленому слузі нове ліцо?
Тому спочатку треба з нього здерти все, що поналипало від слуг: усі лушпайки, зелений мох, усю цвіль, яка вже висіялася, гавнішко кой-яке, що вже встигло присохнути... Одне слово відчистити від слуг так, щоб блищав, як у Ківи яйця. Щоб нічого не залишалося, навіть запаху Зе. Жодної цибулі з часником, а щоб пахнув тільки водочкою і сільодочкою. На такий запах наш елєхторат готовий на все.
А для цього, що треба? Перетворити слугу на дисидента, опозиційника, лютого критикана влади, лічного врага бубочки.
Вибір упав на Разумкова. Його тепер звинувачують у дуже смішних прогріхах, які насправді зе-команді лише на руку. Але з чогось треба ліпити нове ліцо, то й ліплять з гівенця і палок.
І ось перед нами, як Ахвродіта з піни, явиться старе нове лицьо борця за краще життя трудящих - таварісча Разумкова. Продукта русского міра, який, як і Зєля, має далеко в дупі всі проблеми аборигенів.
Але зараз він буде мочити зелену владу, гостро її критикувати, пропонувати законопроекти, які страх, як сподобаються мудрому наріду і тролити нашого янелоха.
Далі стежте за пальчиками. Свідки нового ліца вже на горизонті: скрипін, іванов, солодка парочка кравця з романюком з УП вже пішли на випердження, сєнцов підтягується і прочая, і прочая...
Людиска! Будьте, курва, пильними!
***
Рабинович с Цукерманом смотрят фильм про Илью Муромца, там, где к нему обращаются люди:
- Гой еси, ты добрый молодец, Илья Муромец.
Цукерман:
- Что они говорят?
Рабинович:
- Ты хороший человек Илья Муромец, хоть и не еврей.
Под зажигательный диджей-сет главы фракции Давида Арахамии некоторые просто врывались: только посмотрите на танец Марьяны Безуглой👍🏻, хотя больше всех таки веселился сам "диджей". Другие - президент Владимир Зеленский и его первый помощник Сергей Шефир - предпочли просто улыбаться и "подтанцовывать" кивками.
Как вам пати?🙃
https://t.me/telegraf_com_ua/6262
- Беня, я гарантирую вам, шо через пять лет мы будем жить лучше, чем в Европе!
Бенч:
- А шо у них случится?
Мне ни разу не жалко тех, кого он кидает - но все-таки?
Рябошапка. Гончарук. Деналюк, Герус, Разумков и т.д. и т.п.
Балабол, жадина и кидала.
Просыпаюсь, такое прекрасное утро. Птицы поют. На работу не идти, а главное всё закончилось. Плесени не стало. Очищенная Украина начинает новый день. Красота.