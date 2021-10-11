Разумков ответил Арахамии на слова о возможности лишения мандата: "Это плохо закончится"

Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что фракция еще посмотрит на его работу и решит, забирать ли у него депутатский мандат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"У коллег свои правила и законы, они их и пишут, и просто выдумывают. Позиция Арахамии мне непонятна, пусть бы он ее объяснил. Иногда мне кажется, что наши коллеги начинают на себя брать не только функции суда, а и других органов - ЦВК, и законодательства Украины, которое они трактуют как им угодно. Это точно неправильный подход, и это плохо закончится", - отметил экс-спикер.

По словам Разумкова, он готов сотрудничать с теми, кто конструктивно настроен действительно менять Украину - не только говорить и видео снимать, а работать.

Напомним, ранее глава фракции "СН" Давид Арахамия не подтвердил и не отрицал возможность того, что политсила попробует лишить экс-спикера Дмитрия Разумкова депутатского мандата.

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