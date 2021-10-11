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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Восемь человек попали в санкционный список ЕС за работу в "судах" оккупированного Крыма, - журналист Йозвяк

Восемь человек попали в санкционный список ЕС за работу в

Евросоюз принял решение ввести санкции против 8 человек за работу в "судах" оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Так, по словам Йозвяка, ЕС добавил в санкционный список еще 8 человек за подрыв территориальной целостности Украиины.

Они работают в в "судебном секторе" оккупированного Крыма.

Теперь в санкционном списке будет 185 человек + 48 организаций из России.

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Автор: 

Крым (26406) санкции (11310) Евросоюз (17141) Йозвяк Рикард (134)


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тут відсотків 90 наших суддів треба в санкції за хабарництво
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11.10.2021 12:14 Ответить
Как бы не все 100%...
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11.10.2021 12:24 Ответить
 
 