Восемь человек попали в санкционный список ЕС за работу в "судах" оккупированного Крыма, - журналист Йозвяк

Евросоюз принял решение ввести санкции против 8 человек за работу в "судах" оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Так, по словам Йозвяка, ЕС добавил в санкционный список еще 8 человек за подрыв территориальной целостности Украиины.

Они работают в в "судебном секторе" оккупированного Крыма.

Теперь в санкционном списке будет 185 человек + 48 организаций из России.

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