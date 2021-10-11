Восемь человек попали в санкционный список ЕС за работу в "судах" оккупированного Крыма, - журналист Йозвяк
Евросоюз принял решение ввести санкции против 8 человек за работу в "судах" оккупированного Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Так, по словам Йозвяка, ЕС добавил в санкционный список еще 8 человек за подрыв территориальной целостности Украиины.
Они работают в в "судебном секторе" оккупированного Крыма.
Теперь в санкционном списке будет 185 человек + 48 организаций из России.
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Вячеслав Демченко #492677
показать весь комментарий11.10.2021 12:14 Ответить Мне нравится 0
Омерзительный
показать весь комментарий11.10.2021 12:24 Ответить Мне нравится 2
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