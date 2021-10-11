РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12220 посетителей онлайн
Новости
3 137 2

В одной из школ Днепра вспыхнул пожар: из здания эвакуировали 730 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В средней общеобразовательной школе, расположенной на улице Караваева Новокодацького района города Днепр около 9:46 11 октября произошел пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По вызову направлены очередные отделения второй государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту происшествия пожарными установлено, что пожар возник в подвальном помещении трехэтажного административного здания учебного заведения.

В одной из школ Днепра вспыхнул пожар: из здания эвакуировали 730 человек, - ГСЧС 01

Самостоятельно вышли в безопасное расстояние 730 человек (учащиеся и педагоги).

Огнем повреждено хозяйственное имущество на площади 3 кв. м.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вспыхнул пожар в гимназии в Дарницком районе Киева. Из здания эвакуировали 1,5 тыс. детей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Пожар локализован в 10:10 и ликвидирован в 10:15.

В одной из школ Днепра вспыхнул пожар: из здания эвакуировали 730 человек, - ГСЧС 02

К ликвидации пожара привлечены 14 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В одной из школ Днепра вспыхнул пожар: из здания эвакуировали 730 человек, - ГСЧС 03
В одной из школ Днепра вспыхнул пожар: из здания эвакуировали 730 человек, - ГСЧС 04
Фото: сайт ГСЧС

пожар (5955) школа (3015) ГСЧС (4977)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Богу, дети не пострадали.
Спасателям огромная благодарность.
показать весь комментарий
11.10.2021 12:12 Ответить
Джон Тривольта тушит пожар
показать весь комментарий
11.10.2021 12:21 Ответить
 
 