В одной из школ Днепра вспыхнул пожар: из здания эвакуировали 730 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В средней общеобразовательной школе, расположенной на улице Караваева Новокодацького района города Днепр около 9:46 11 октября произошел пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По вызову направлены очередные отделения второй государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию к месту происшествия пожарными установлено, что пожар возник в подвальном помещении трехэтажного административного здания учебного заведения.
Самостоятельно вышли в безопасное расстояние 730 человек (учащиеся и педагоги).
Огнем повреждено хозяйственное имущество на площади 3 кв. м.
Пожар локализован в 10:10 и ликвидирован в 10:15.
К ликвидации пожара привлечены 14 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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