Задержана группа лиц, вербовавших украинцев для участия в войне в Сирии: наемникам обещали от 5 до 10 тыс. долларов в месяц, - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили трех злоумышленников, которые вербовали граждан Украины для участия в военных действиях на стороне военных отрядов Сирийской Арабской Республики.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Установлено, что вербовкой занимался 27-летний житель города Киева. Он привлек еще двух жителей Киевской области и вместе они искали подготовленных воинов по всей Украине.
За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере от 5 до 10 тыс. долларов США в месяц.
Злоумышленники выбирали лиц из числа спортсменов, военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО или с любым другим боевым опытом обращения с оружием.
Во время обысков по месту жительства у злоумышленников изъяли:
- мобильные телефоны;
- сим-карты;
- компьютерную технику;
- флэш-носители;
- банковские карточки.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и по ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Мероприятия по разоблачению осуществлялись Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях за процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Если вы не разоблачите Вагнера, то Вагнер придет к вам"
это только цветочки, что ФСБ вербует украинцев,
ягодки будут, когда бахнет очередная "народная республика"
при подорванной боеспособности ВСУ
А ЗЕ за 700 гривен каких-то дегенератов нанимает. Жлоб.