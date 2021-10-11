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Новости Агрессия России против Украины
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Задержана группа лиц, вербовавших украинцев для участия в войне в Сирии: наемникам обещали от 5 до 10 тыс. долларов в месяц, - СБУ

Задержана группа лиц, вербовавших украинцев для участия в войне в Сирии: наемникам обещали от 5 до 10 тыс. долларов в месяц, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили трех злоумышленников, которые вербовали граждан Украины для участия в военных действиях на стороне военных отрядов Сирийской Арабской Республики.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что вербовкой занимался 27-летний житель города Киева. Он привлек еще двух жителей Киевской области и вместе они искали подготовленных воинов по всей Украине.

За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере от 5 до 10 тыс. долларов США в месяц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ обезвредила международную ОПГ, которая "продавала" украинских моряков на суда для перевозки нелегалов. ФОТОрепортаж

Злоумышленники выбирали лиц из числа спортсменов, военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО или с любым другим боевым опытом обращения с оружием.

Во время обысков по месту жительства у злоумышленников изъяли:

- мобильные телефоны;
- сим-карты;
- компьютерную технику;
- флэш-носители;
- банковские карточки.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и по ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Задержан вербовщик, нанимавший украинских моряков перевозить нелегалов из Турции в ЕС. ФОТО

Сейчас к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях за процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры.

СБУ (19920) Сирия (3147) вербовка (264)


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Топ комментарии
+4
Набор в вагнер
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11.10.2021 12:10
+3
Ермак и Агрохимия?
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11.10.2021 12:05
+2
Да ладно, деньги как говорил один император, не пахнут.
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11.10.2021 12:13
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Ермак и Агрохимия?
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11.10.2021 12:05 Ответить
Краще полуницю збирати?
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11.10.2021 12:34 Ответить
краще. ніж за хйла воювати та державу дискредитувати
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11.10.2021 13:23 Ответить
Может это была очередная спецоперация?
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11.10.2021 12:09 Ответить
конечно, "разведывательного сообщества", о которой знали спецслужбы РФ, ибо,

"Если вы не разоблачите Вагнера, то Вагнер придет к вам"

это только цветочки, что ФСБ вербует украинцев,
ягодки будут, когда бахнет очередная "народная республика"
при подорванной боеспособности ВСУ
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11.10.2021 12:42 Ответить
Набор в вагнер
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11.10.2021 12:10 Ответить
Была вроде статья на цензоре, что вагнер не набирает украинцев. Даже тех кто из донецких недообразований дынырылыныры.
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11.10.2021 12:24 Ответить
Была, но та статья явно противоречит этой
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11.10.2021 12:41 Ответить
Думаю, что в Сирии не одна ЧВК работает. Где идут военные действия там всегда будет спрос на наемников. Ну а спрос, как известно, рождает предложение. Но это так, мое сугубо личное ИМХО.
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11.10.2021 12:43 Ответить
Гроші зароблені на крові, зазвичай не йдуть на користь...
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11.10.2021 12:11 Ответить
Да ладно, деньги как говорил один император, не пахнут.
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11.10.2021 12:13 Ответить
насправді ніхто стільки не платить...
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11.10.2021 12:12 Ответить
ставка + награбленное
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11.10.2021 12:13 Ответить
хіба що так...але зазвичай платять штуку, а якщо починаєш гавнякати, то з часом знаходять на смітнику
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11.10.2021 12:15 Ответить
Головне пообіцяти. Коли людина в це лайно вступить, то там вже вибору не буде. Військовий найманець незавидна доля. Але тим не менш є такі що туди йдуть.
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11.10.2021 12:28 Ответить
це пси війни...вони йдуть убивати за гроші...дуже багатьом подобається сам процес...та ще й безкарно
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11.10.2021 12:30 Ответить
Згоден. З нормальною психикою туди людина не піде. Та й криваві гроші ніколи ще нікому не давали нічого доброго. У військових до найманців призирливе ставлення. Їх у першу чергу у всяке лайно кидають. Бо це витратний матеріал.
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11.10.2021 12:38 Ответить
а шо, у ху@ла уже свое мясо закончилось????
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11.10.2021 12:26 Ответить
А уйло причем? Наемники были, есть и будут, и у них всякие гражданства есть, в том числе и развитых стран. Военных много и не все желают всю жизнь спину гнуть за среднюю зарплату, некоторые хотят заработать много и за короткий срок.
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11.10.2021 12:39 Ответить
да, хйло ни при чем)))) эта абама
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11.10.2021 13:24 Ответить
воевать за деньги ТАКИМ СПОСОБОМ, это последнее дело - настоящие военные, таких в плен не берут и убивают как бешеных собак при первом же случае, тем более международные конвенции им это делать позволяют - дикие гуси везде вне закона p.s. если тебе всеравно каким способом гасить кредит за холодильник, это верный признок что с моралью у тебя не все в порядке
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11.10.2021 17:48 Ответить
Чергова операція фсб задля зіпсування іміджу України ?
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11.10.2021 12:27 Ответить
Одному из наемников из Омска карма виде сына-маньячелы уже прилетела. Такие деньги принесут только черную энергию в жизнь мудака, убивающего за деньги.Если самого не зашкварят мли ноденьки оторвет.
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11.10.2021 12:35 Ответить
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11.10.2021 12:36 Ответить
Ну, тут явний "хід у відповідь", українських ветеранів хотіли показати в кацапських ПВК в Сирії з метою провокації.
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11.10.2021 13:45 Ответить
О, где бабосы-то ждут ватников с активной материальной позицией.
А ЗЕ за 700 гривен каких-то дегенератов нанимает. Жлоб.
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11.10.2021 15:04 Ответить
 
 