Во Львове и Луцке стартовал отопительный сезон: Тепло подадут в больницы, школы и детсады
С сегодняшнего дня в Луцке и Львове стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло подадут объектам социальной инфраструктуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
"С сегодняшнего дня мы начинаем в городе отопительный сезон. В первую очередь мы подаем тепло в больницы, поликлиники, школы, садики. Также тепло будет подаваться в дома жителей. Думаю, что запуск отопления ориентировочно продлится двое суток", - мэр Львова Андрей Садовый.
В то же время, руководитель "Луцктепло" Иван Скорупский рассказал "Волынь Post", что сегодня работу котельных в Луцке переводят с летнего режима работы в зимний.
По его словам, первоначально теплоснабжение подадут в медицинские учреждения, учебные заведения, после - населению и другим потребителям. Решение о том, будут ли дома жителей города с теплом на местах решают ОСМД, "жэки".
"Еще не было такого, чтобы все объекты одновременно были с теплом. Подготовка происходит постепенно", - говорит директор "Луцктепла".
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Согласно пункту 7.9.4 этого Порядка, начало и окончание отопительного сезона (и связанное с этим изменение гидравлического и теплового режима работы источников теплоснабжения и тепловых сетей) устанавливаются в каждом регионе отдельно.
Отопительный период начинается после распоряжения местных органов самоуправления, если в течение трех суток средняя суточная температура воздуха на улице составляет +8 ºС и ниже.
Соответственно, отопительный период заканчивается согласно соответствующим распоряжениям местных властей, если в течение трех суток среднесуточная температура наружного воздуха превышает +8 ºС.
Включение и отключение систем теплопотребления осуществляются по графику, согласованному с теплоснабжающей организацией.
А от у Луганській обл. вона давно нижче 8 градусів і не вмикають. В тому числі і з цієї причини зростання захворюваності на ковід там побило усі рекорди, реанімації в міських лікарнях заповнені на 100%. І на додачу у четвер в Сєвєродонецьку запланували фінальний експеримент над місцевою популяцією - військовий парад з запрошенням на нього усіх. З яких вакциновано 15%.
Дякую Тобі Боже , що я не москаль .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!