Во Львове и Луцке стартовал отопительный сезон: Тепло подадут в больницы, школы и детсады

С сегодняшнего дня в Луцке и Львове стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло подадут объектам социальной инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"С сегодняшнего дня мы начинаем в городе отопительный сезон. В первую очередь мы подаем тепло в больницы, поликлиники, школы, садики. Также тепло будет подаваться в дома жителей. Думаю, что запуск отопления ориентировочно продлится двое суток", - мэр Львова Андрей Садовый.

В то же время, руководитель "Луцктепло" Иван Скорупский рассказал "Волынь Post", что сегодня работу котельных в Луцке переводят с летнего режима работы в зимний.

По его словам, первоначально теплоснабжение подадут в медицинские учреждения, учебные заведения, после - населению и другим потребителям. Решение о том, будут ли дома жителей города с теплом на местах решают ОСМД, "жэки".

"Еще не было такого, чтобы все объекты одновременно были с теплом. Подготовка происходит постепенно", - говорит директор "Луцктепла".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова к отопительному сезону на 99%, - Шмыгаль