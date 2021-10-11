РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12220 посетителей онлайн
Новости Отопительный сезон
1 247 23

Во Львове и Луцке стартовал отопительный сезон: Тепло подадут в больницы, школы и детсады

Во Львове и Луцке стартовал отопительный сезон: Тепло подадут в больницы, школы и детсады

С сегодняшнего дня в Луцке и Львове стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло подадут объектам социальной инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"С сегодняшнего дня мы начинаем в городе отопительный сезон. В первую очередь мы подаем тепло в больницы, поликлиники, школы, садики. Также тепло будет подаваться в дома жителей. Думаю, что запуск отопления ориентировочно продлится двое суток", - мэр Львова Андрей Садовый.

В то же время, руководитель "Луцктепло" Иван Скорупский рассказал "Волынь Post", что сегодня работу котельных в Луцке переводят с летнего режима работы в зимний.

По его словам, первоначально теплоснабжение подадут в медицинские учреждения, учебные заведения, после - населению и другим потребителям. Решение о том, будут ли дома жителей города с теплом на местах решают ОСМД, "жэки".

"Еще не было такого, чтобы все объекты одновременно были с теплом. Подготовка происходит постепенно", - говорит директор "Луцктепла".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова к отопительному сезону на 99%, - Шмыгаль

Автор: 

Луцк (583) Львов (4585) отопительный сезон (530)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Но газ впарить нужно, и будут как в прошлом году топить "принудительно", даже когда будет +16, а потом назовут зиму самой холодной за всю историю. Хавайте гои.
показать весь комментарий
11.10.2021 12:24
+1
красиво жить не запретишь. в Днепре +19 завтра
показать весь комментарий
11.10.2021 12:20
+1
Покуда погода позволяет не спешить с включением отопления.
показать весь комментарий
11.10.2021 12:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
красиво жить не запретишь. в Днепре +19 завтра
показать весь комментарий
11.10.2021 12:20 Ответить
У нас буде 16.
показать весь комментарий
11.10.2021 12:23 Ответить
саме час запускате грьобане опалення...
показать весь комментарий
11.10.2021 12:33 Ответить
А в Луцьку сьогодні вночі було 0 градусів, і тепло в Дніпрі зовсім не гріє луцьких школярів.
показать весь комментарий
11.10.2021 13:08 Ответить
по совковым стандартам для запуска отопления вроде три дня подряд средняя температура должна быть меньше 8 градусов \учитывая "бесплатные" ресурсы\
показать весь комментарий
11.10.2021 13:41 Ответить
Из года в год отопление в Украине включают во второй декаде октября, а более точные сроки разнятся по регионам и зависят от погоды. Порядок начала и окончания отопительного сезона прописан в http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0197-07/page Правилах технической эксплуатации тепловых установок и сетей .

Согласно пункту 7.9.4 этого Порядка, начало и окончание отопительного сезона (и связанное с этим изменение гидравлического и теплового режима работы источников теплоснабжения и тепловых сетей) устанавливаются в каждом регионе отдельно.

Отопительный период начинается после распоряжения местных органов самоуправления, если в течение трех суток средняя суточная температура воздуха на улице составляет +8 ºС и ниже.

Соответственно, отопительный период заканчивается согласно соответствующим распоряжениям местных властей, если в течение трех суток среднесуточная температура наружного воздуха превышает +8 ºС.

Включение и отключение систем теплопотребления осуществляются по графику, согласованному с теплоснабжающей организацией.
показать весь комментарий
11.10.2021 13:52 Ответить
Покуда погода позволяет не спешить с включением отопления.
показать весь комментарий
11.10.2021 12:21 Ответить
Но газ впарить нужно, и будут как в прошлом году топить "принудительно", даже когда будет +16, а потом назовут зиму самой холодной за всю историю. Хавайте гои.
показать весь комментарий
11.10.2021 12:24 Ответить
Ну так бабло это ж святое.
показать весь комментарий
11.10.2021 12:29 Ответить
аж муляє включити...бабла хочеться аж вуха пухнуть
показать весь комментарий
11.10.2021 12:33 Ответить
У Львівській обл. дозволяє - середньодобова температура за останній тиждень там близько 10 градусів, проте вмикають.
А от у Луганській обл. вона давно нижче 8 градусів і не вмикають. В тому числі і з цієї причини зростання захворюваності на ковід там побило усі рекорди, реанімації в міських лікарнях заповнені на 100%. І на додачу у четвер в Сєвєродонецьку запланували фінальний експеримент над місцевою популяцією - військовий парад з запрошенням на нього усіх. З яких вакциновано 15%.
показать весь комментарий
11.10.2021 13:31 Ответить
Так ковід не нежить, чого б зростати захворюванності на нього в залежності від температури?
показать весь комментарий
11.10.2021 13:48 Ответить
Вже хворів на цей ненежить? Дубарь у житлі аж ніяк не додає імунній системі сил на боротьбу з ним. Особливо коли це несподівані після спеки 11-12 градусів, від яких нема куди подітися.
показать весь комментарий
11.10.2021 14:50 Ответить
На нежить не хворів. ГРВІ перехворів пару тижнів тому. Дубарю в житлі не маю. Бо квартира утеплена та кондіціонером раз на два три дні догріваємо. Пари годин вистачає щоб прогріти.
показать весь комментарий
11.10.2021 15:25 Ответить
Молодець, я теж кондиціонером гріюся вночі, коли електрика половину коштує. Але так небагато людей робить.
показать весь комментарий
11.10.2021 16:40 Ответить
Ну я не дивлюся який час. Коли дискомфортно тоді і врубаю. Все одно не більше 500кВт на місяць накручую. А так теж двозонний лічильник. Тільки не звикли ми якось планувати час коли та що включати. А те що небагато хто так роблять так тут, як кажуть справа власна кожного. Або за електрику плати, або за ліки. Кожен обирає сам що йому дешевше робити.
показать весь комментарий
11.10.2021 19:14 Ответить
не моржуть ціни скласти тому "тіплу"
показать весь комментарий
11.10.2021 12:26 Ответить
ціна складена, вона залишилась на рівні минулого року
показать весь комментарий
11.10.2021 12:30 Ответить
то є добре, але хто закриє маржу?
показать весь комментарий
11.10.2021 12:32 Ответить
Зимой маржеваться будем.
показать весь комментарий
11.10.2021 12:34 Ответить
ну добре, навіщо думати про погане!
показать весь комментарий
11.10.2021 12:36 Ответить
Вкотре переконуюсь :Чим більш місто бандерівське - тим воно затишніше , комфортніше та приємніше для проживання людини . А срюзьке мір - це повне гамно . Мародери , вбивці , комуністи , педофіли , дефіцит продуктів і завжди холодні батареї . Ну і гаряча вода - ржава і по графіку .
Дякую Тобі Боже , що я не москаль .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
показать весь комментарий
11.10.2021 13:27 Ответить
 
 