Медведев о Зеленском: По сути он отказался от своей идентичности... Вывернутый наизнанку человек

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от "своей идентичности".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в статье для издания "КоммерсантЪ".

"Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, сочиняет свою отдельную историю (хотя та же история учит, что на это требуются столетия). А вот украинские руководители, особенно первые лица,— люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Несчастные люди. Кто они, гражданами какой страны являются, где их корни, какова их историческая идентичность, этническая составляющая, каким богам они молятся? Кем они себя ощущают? Они "щирие" украинцы? "Европейцы"? Русские? Евреи? Татары? Венгры? Караимы?", - написал он.

По мнению Медведева, Зеленский, как пришел к власти, отказался от своей идентичности, чтобы удержаться на посту президента.

"Нынешний президент этой измученной страны - человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной "майдан", направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути — отказался от своей идентичности. Начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины (которые, надо признаться, там всегда были, но составляли от силы 5–7% активного населения).

Можно только представить, сколь омерзительно ему было совершить подобное нравственное "сальто-мортале". Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС", - написал замглавы Совбеза РФ.

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В то же время Медведев считает, что в душе и поступках Зеленского ежедневный "когнитивный диссонанс": "Нельзя быть уверенным, что в какой-нибудь момент при изменении политической конъюнктуры за тобой не придут, чтобы нашить на спину желтую звезду. Он должен бесконечно маневрировать между различными силами: радикальными националистами ("нациками", как их принято там называть), мусульманской частью населения, прежде всего татарами, умеренными аполитичными украинцами и русскими, представителями других этносов,— чтобы ему не сломали шею. Именно поэтому и появляются ублюдочные документы типа "закона" о коренных народах Украины. Именно поэтому он показывает себя большим националистом, чем наиболее радикальные из них.

"Ему надо было встроиться в "пантеон героев" этой части украинского общества. Крикнуть вместе с ними: "Героям слава!" Принять безусловный авторитет таких мерзавцев в качестве "великих украинцев". Молиться о блаженной памяти террористов и юдофобов Бандеры и Шухевича, последователями которых называет себя сегодня значительная часть политэлиты Украины".

Ему явно противно потакать этим настроениям, вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости. Нормальный, порядочный человек просто не смог бы это делать. Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам. Он очень боится и не любит этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек.

Как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и договариваться? Никак", - резюмировал Медведев.