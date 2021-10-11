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Медведев о Зеленском: По сути он отказался от своей идентичности... Вывернутый наизнанку человек

Медведев о Зеленском: По сути он отказался от своей идентичности... Вывернутый наизнанку человек

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от "своей идентичности".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в статье для издания "КоммерсантЪ".

"Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, сочиняет свою отдельную историю (хотя та же история учит, что на это требуются столетия). А вот украинские руководители, особенно первые лица,— люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Несчастные люди. Кто они, гражданами какой страны являются, где их корни, какова их историческая идентичность, этническая составляющая, каким богам они молятся? Кем они себя ощущают? Они "щирие" украинцы? "Европейцы"? Русские? Евреи? Татары? Венгры? Караимы?", - написал он.

По мнению Медведева, Зеленский, как пришел к власти, отказался от своей идентичности, чтобы удержаться на посту президента.

"Нынешний президент этой измученной страны - человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной "майдан", направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути — отказался от своей идентичности. Начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины (которые, надо признаться, там всегда были, но составляли от силы 5–7% активного населения).

Можно только представить, сколь омерзительно ему было совершить подобное нравственное "сальто-мортале". Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС", - написал замглавы Совбеза РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведев написал статью об Украине: Будем ждать "вменяемого руководства". Переговоры "абсолютно бессмысленны"

В то же время Медведев считает, что в душе и поступках Зеленского ежедневный "когнитивный диссонанс": "Нельзя быть уверенным, что в какой-нибудь момент при изменении политической конъюнктуры за тобой не придут, чтобы нашить на спину желтую звезду. Он должен бесконечно маневрировать между различными силами: радикальными националистами ("нациками", как их принято там называть), мусульманской частью населения, прежде всего татарами, умеренными аполитичными украинцами и русскими, представителями других этносов,— чтобы ему не сломали шею. Именно поэтому и появляются ублюдочные документы типа "закона" о коренных народах Украины. Именно поэтому он показывает себя большим националистом, чем наиболее радикальные из них.

"Ему надо было встроиться в "пантеон героев" этой части украинского общества. Крикнуть вместе с ними: "Героям слава!" Принять безусловный авторитет таких мерзавцев в качестве "великих украинцев". Молиться о блаженной памяти террористов и юдофобов Бандеры и Шухевича, последователями которых называет себя сегодня значительная часть политэлиты Украины".

Ему явно противно потакать этим настроениям, вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости. Нормальный, порядочный человек просто не смог бы это делать. Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам. Он очень боится и не любит этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек.

Как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и договариваться? Никак", - резюмировал Медведев.

Зеленский Владимир (20452) Медведев Дмитрий (4101)


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Топ комментарии
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НЕГИБРИДНАЯ ИСТОРИЯ НЕБРАТЬЕВ

Наши гибридные соседи, уже столько раз переименовывали свою землю, что даже сами забыли ее настоящее название. Они также забыли языки своих предков, переняв модернизированный немецкими учителями финно-монгольский диалект болгарского языка библии. Они забыли, как еще 500 лет назад назывались их народы и сегодня прикрываются выдуманным фальсификаторами истории псевдонимом «русский», пытаясь убить этим собственную память о своем финно-монгольском происхождении. Этот народ все украл и сам ничего не создал поэтому он способен только бояться и ненавидеть своих соседей генетически чувствуя свою вину перед ними за сотни лет оккупации, насилия и грабежа…

История у этого народа незавидная: началась она с колонизации черниговскими князями финского Залесья. Правила черниговская хунта в Залесье достаточно жестко - не давая финскому населению никаких прав, вроде как принятом в Киевской Руси народных вече. Поэтому, через пару сотен лет финской знати надоело подчинятся виходцам из Киевской Руси, и они поехали в ставку Орды к монгольскому хату с просьбой: «Батый - введи войска!» - в результате этого предательства все города Залесья остались нетронутыми, в то время как города Киевской Руси были сожжены и разорены. После чего началась бесславная эпоха 500-летнего ползания на брюхе под монголами - в результате которой финны кровно породнились со своими монголо-татарскими хозяевами, получив административную единицу Касимовский улус, затем столицу перенесли в построенную монгольским ханом Менгу-Тимуром Москву. Далее после столетия прозябания, Московий улус, - при помощи татаро-монгольских «отпускников» сумел захватить соседние финские улусы Рязанский, Тверской, Вятский, Суздальский, Новгородский и превратился в Московское Ханство (или как они сами называют Царство). Укрепившись, Московское Ханство используя врожденные коварство, подлость и междоусобицу соседей захватило власть в Золотой Орде, поочередно присоединив к себе: Казанское, Астраханское, Сибирское и Крымское ханства - после чего небратья перенесли столицу Орды из Сарая в Москву…

Прошло еще немного лет, и последний из династии чингизидов, всем известный как Петр I, съездив побухать в Европу - заразился там навязчивой идеей имитировать из своей орды-Московии европейское государство, для чего украл у киевских соседей их историю и название страны - переименовав Московию на греческий манер в Россию, а заодно обозвал потомков мокшей и монголов великороссами. При этом он заставил своих подданых брить азиатские бородки, а женщинам запретил носить чадру и запретил держать мужьям своих жен в теремах (гаремах). Все эти косметические преобразования были частью его стратегии «прорубания окна в Европу».

А после того, как из-за пьянства и сифилиса помер последний из династии финнско-монгольских царей Петр - ордынский трон, в результате династических шашней выиграла в лотерею немецкая мелкопоместная принцесса Катерина - которая постеснялась быть царицею полудикой орды-московии, поэтому перевела любительские попытки фальсификации истории выдуманного ее предшественником государства на промышленные масштабы, в следствии чего, ханство переименовали в империю, русифицированные потомки финов и монголов были объявлены великороссами и по совместительству славянами, а из истории было выкинуто все что касалось 500-летнего пребывания в составе Орды - и придворный татарин Карамзин, сочинил фейковую историю, о якобы происхождении ордынского государства из европейских Киевской Руси. В результате сегодня, ни у одной европейской, да и азиатской страны - нет такой вывернутой, лживой, украденной у других истории государства, как у вороватого сброда московитов-ордынцев…
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11.10.2021 12:45
+42
Это когда штрпанный Гандон коментирует дырявый Презерватив.
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11.10.2021 12:42
+37
Кто разбудил этого дебила? Каждое слово бред сивой кобылы
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11.10.2021 12:44
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"...Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет."

Разве не правда?
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11.10.2021 14:30 Ответить
Не хочется верить в это, но похоже, что так....
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11.10.2021 14:37 Ответить
Димон. Да успокойся. Полно бред нести. Выпей "бояры" и спи. Впрочем , как всегда.
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11.10.2021 14:31 Ответить
Возможно он сквозь сон чревовещает, воняет знатно.
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11.10.2021 15:30 Ответить
"...человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников...".
PS: По сути, если не брать его оценку тем или иным историческим персонажам(речь не о зеленском), он абсолютно прав.
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11.10.2021 14:37 Ответить
Да. ситуация правит людьми! Но не всегда! Сильные личности умеют ее преодолеть. Вопрос: где взять этих личностей?
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11.10.2021 15:18 Ответить
На резонный вопрос "где взять?" ответ простой - их нет, т.е. брать неоткуда. И потому надо делать то, что нужно с теми, кто есть.

PS: Я бы принял и зеленского, если бы он делал то, что нужно. Но он - банальный поц без роду и племени, основная задача которого обобрать страну, деморализовать и опустить население, обогатить и намертво зацементировать власть олигархов.
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11.10.2021 15:28 Ответить
Смешной ,,ведмедик'' про несмешного комедианта.
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11.10.2021 14:42 Ответить
одно говно говорит что другое говно ещё хуже
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11.10.2021 14:43 Ответить
«Благодарю Тебя Боже, что мы снова в Стране Казаков. Два года, которые мы прожили в Московии, наши уста были заперты на замок, наш ум в тюрьме. В той стране никто не может чувствовать себя хоть немного свободным. Мы там забыли, что такое радость и смех. За каждым нашим шагом следили московиты». - Антиохийский патриарх Макарий III после пребывания в 1654 - 1656 гг. в Москве. Записал его писарь Павел Алеппский.
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11.10.2021 14:52 Ответить
Речь в том что и Украине не о чем говорить с Путиным, Медведевым,Путрушевым, всей путинистской имперской верхушкой, неприкрытых последователей сталинизма- гитлеризма - империализма - реваншизма...Но боюсь что это все настолько впиталось в мозги значительной части населения ( глубинного народа) РФерии ( ну точно более 50 -60%), что в ближайшей, средней а то и и более удаленной перспективе Украине не о чем будет говорить с любым руководством Раши и большей частью российского общества. А ведь что хочет Украина, да очень простого и понятного. Свободы от бывшей метрополии. В вопросах собственного языка, религии, независимой церкви, , истории,образования, вступления в экономические и оборонительные союзы, внутренней и внешней политики, территориальной целостности включая оккупированные Рашей Крыма, Севастополя и ОРДЛО, свобода судоходства в Азовском и Черном морях, возврат всех задержанных граждан Украины, выдача всех гос. преступников укрывшихся в Раше, в связи с нарушением договора лишить Рашу права на базу в Севастополе и вообще в любой точке Украины, выплата компенсаций за нанесенный РФерией Украине ущерба начиная с 2014 года, ответственности руководства Рферии на международном трибунале за их преступления против Украины, прекращение экономической войны РФ против Украины. Все не выходящее за рамки чего то необоснованного. И пока Раша не собирается выполнять эти простые, законные требования то и разговаривать Украине с Рашей не о чем. Нет предмета для переговоров, настолько различные позиции.
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11.10.2021 14:55 Ответить
Чергова рашиська істерія , таке враження що цього автора не все гаразд з головою яке ти відношення маєш до історіі Украіни, Ви розберітся що в вас творится ,що вже третій місяць росія перша за смертністю від короновірусу ,де від початку року розбились 30 літаків і гелікоптерів ,я вже не кажу про п'янство ,злочиність, ітп де росія перша ,так що не вчіть інших ,подивітся на себе.
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11.10.2021 14:59 Ответить
«Хотя нынче московиты стараются подражать культурным народам, хотя они и переоделись во французские платья и выглядят внешне как будто более цивилизованными, чем раньше тем не менее, каждый их них остался тем же кем и был дикарём и рабом... Грязь такая страшная, что я бы лучше ел на полу в беднейшей украинской хате, чем за столом московского вельможи... Когда московские аристократы ссорятся, то плюют друг другу в лицо и называют такими гадкими словами, что их нельзя печатать... На празднике, устроенном царём Петром, высочайшие вельможи перепились, как свиньи, горланили, свистели, блевали, плевали один на другого и ругались такими словами, что иностранные дипломаты разбежались... В отношениях с московитами приходится употреблять острое, грубое просторечие с ругательствами, если вы хотите чтобы вас поняли и сделали требуемое. Если станете разговаривать вежливо, культурно вами будут пренебрегать... Князь Меншиков (Mensctikof) второе лицо после Петр I не умеет читать и писать... Суд легко подкупить, даже высший, заплатив канцлеру князю А.Меншикову 20-30 тысяч рублей, из которых свою долю возьмёт царь...» - Вице-адмирал Юст Юль, датский посол в Московии 1709-1712 гг. 1712 г. J.Just, Memoires 1712. En rejse til Rusland under tsar Peter; dagbogsoptegnelser af viceadmiral Just Juel, dansk gesandt i Rusland 1709-1711, med illustrationer og oplysende anmaerkninger ved Gerhard L. Grove
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11.10.2021 15:07 Ответить
Бесценное философствование медвепутов
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11.10.2021 15:20 Ответить
И это говорит один из властной верхушки страны, президент которой )(уйло, а так называемая титульная нация русские просто прилагательное.
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11.10.2021 15:28 Ответить
Главное что Украинцы очень точно идентифицировали ********* титульной нацией монголоидов и людоедов.
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11.10.2021 15:36 Ответить
В медведепута "жопа в огне" навіть від недоробленого наполеона.
Терміново треба обрати "правильного" президента)
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11.10.2021 16:13 Ответить
ты то кто, чучело? ты себя в зеркале видел, рюзьге? ))

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11.10.2021 17:01 Ответить
Медведев - "серьезный" политик. То https://mbk-news.appspot.com/suzhet/10-veshhej-dmitrij-medvedev/ спит везде, то https://www.youtube.com/watch?v=BJQdPZ_lqSU сосет у непонятных личностей .
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11.10.2021 17:11 Ответить
они с сурковым устроили соревнование по бреду.
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11.10.2021 18:48 Ответить
Нужно понять, почему именно сейчас вышла эта статья от медвепута.
Или они прикрывают своего агента, или в кремле дела так плохи, что они перешли на личности. Может провоцируют?
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11.10.2021 19:13 Ответить
"Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, сочиняет свою отдельную историю (хотя та же история учит, что на это требуются столетия).
Такой бред еще придусать надо! Украина активно возвращает свою историю, украденную московитами. Мы ничего не выдумываем и не сочиняем в отличии от них, просто ставим всё на свои законные места. У них подгорает от того, что вся их история оказалась ворованной, ну кроме Голодоморов, ГУЛАГОВ и прочей х..и.
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11.10.2021 19:58 Ответить
Як виборець на користь Зеленського, я вважаю, що ця стаття - правда. Порівнюючи його лозунги та обіцянки до виборів та зараз я бачу протилежні погляди і переконання. Мені не потрібен другий Порошенко, я чекав людину, що зможе зламати цю систему олігархії та залежності від іноземців, зможе досягти миру завдяки своєму походженню та світогляду.
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12.10.2021 10:34 Ответить
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