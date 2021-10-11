Меморандум с "Нафтогазом" не работает: школы и детсады покупают газ по 35-45 грн/куб., а части населения придется платить 16,5 грн/куб.

Около 600 тыс. домохозяйств с началом отопительного сезона будут платить за газ 16,5 грн/куб вместо 8. А бюджетные и коммунальные учреждения заплатят рыночную цену в 35 - 45 грн/куб несмотря на заключение Меморандума с "Нафтогазом" о цене в 13,6 грн/куб.

Об этом в своей статье пишут журналисты Сергей Головнев и Юрий Винничук, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за непродуманного регулирования рынка газа и отсутствия контроля, наиболее незащищенные украинские потребители с началом отопительного сезона будут платить повышенную цену за газ. В первую очередь, это касается бытовых потребителей (населения), которые после потери своего поставщика были автоматически переведены на поставщика последней надежды (ПОН) тариф которого в октябре в два раза выше среднего тарифа для населения", - отмечают журналисты.

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По их данным, в затруднительном положении оказались бюджетные и коммунальные учреждения, которые не могут закупить газ у "Нафтогаза" по льготной цене, зафиксированной в Меморандуме между местной властью и государственным монополистом НАК "Нафтогаз Украины".

"Таким образом, больницы, школы, воинские части и другие подобные учреждения вынуждены закупать газ по рыночным ценам - по 35 - 45 грн/куб", - говорится в статье.

Журналисты акцентируют, что за последний год в Украине обанкротилась большое количество поставщиков газа. Их потребители вынуждены переходят к поставщику "последней надежды" - ПОН, у которого тарифы выше фиксированной цены на газ для населения. Функции ПОН выполняет газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" (ГСК "Нафтогаз"), которая выиграла соответствующий конкурс Кабмина в июле 2020 года.

"Следует понимать, что ГСК "Нафтогаз" существует в двух режимах. Как поставщик он имеет тариф 7,96 грн/куб . Его клиентами являются около 1 200 000 домохозяйств. ПОН - это механизм страхования потребителей, потерявших поставщика. Например, в случае банкротства компании, или в случае отсутствия у нее номинации на газ (законтрактованных объемов газа). В таких случаях потребитель автоматически переходит на ПОН. Далее у него есть 60 дней, чтобы подписать договор с новым поставщиком газа. Тариф ПОН ежемесячно устанавливается Нацкомиссией по регулированию энергетики. ... На октябрь тариф для ПОН установлен в размере 16,56 грн/куб. То есть, если абонент "выпал" на ПОН, ГСК "Нафтогаз" поставляет ему газ по этому тарифу", - пояснили журналисты.

По их данным, из-за отказа поставщиков продавать газ населению на ПОН перешли 600 000 бытовых потребителей, а самой распространенной причиной отказа от бытовых абонентов является отсутствие рентабельности поставок газа: "Простыми словами, компании отказались от поставок газа бытовым клиентам по фиксированным ценам".

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"В отличие от населения, бюджетные и коммунальные учреждения, имеющие собственные котлы для отопления и подогрева воды, заключали договоры на газ по рыночным ценам. Обычно договоры были подписаны с частными поставщиками, которые выигрывали тендеры в начале года. Договоры заключались на срок до конца года. Но перед отопительным сезоном, когда цена газа превысила 30 грн / куб, поставщики массово начали их разрывать. Во время заседания Конгресса местных и региональных властей под председательством Президента Владимира Зеленского, 30 сентября был подписан Меморандум о не повышении тарифов на отопление и на газ для населения и бюджетных учреждения. Согласно Меморандуму, цена газа составит 7,42 грн/куб м для поставщиков тепла населению и 13,66 грн/куб м - для бюджетных учреждений и поставщиков тепла бюджетным учреждениям. Продавать газ по таким ценам таким контрагентам должна газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", входящяя в группу "Нафтогаз". По информации БизнесЦензор, этот меморандум не работает", - акцентируют журналисты.

"Согласно закону бюджетные учреждения не имеют права заключать договоры без проведения тендеров. Они проводят тендеры, но "Нафтогаз Трейдинг" на них не приходит. Руководители местных органов власти рассказывают, что не могут связаться с "Нафтогаз Трейдинг", чтобы уговорить их прийти на тендеры по указанным в меморандуме цене. На тендеры приходят частные поставщики, которые готовы поставлять газ только по рыночным ценам, а это более 30 грн/куб. м. Газовые поставщики рассказали БизнесЦензор, что такие ситуации происходят массово по всей стране. Это же подтверждается тендерам, которые опубликованы в Prozorro. Ожидаемая стоимость в них соответствует цене от 35 до 45 грн/куб. В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней", - резюмируют журналисты.

Подробнее читайте в статье БизнесЦензора "Школи і дитсадки купують газ по 35-45 тис грн, а частина населення буде сплачувати вдвічі більше".