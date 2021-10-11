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Новости Отопительный сезон
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Меморандум с "Нафтогазом" не работает: школы и детсады покупают газ по 35-45 грн/куб., а части населения придется платить 16,5 грн/куб.

Меморандум с

Около 600 тыс. домохозяйств с началом отопительного сезона будут платить за газ 16,5 грн/куб вместо 8. А бюджетные и коммунальные учреждения заплатят рыночную цену в 35 - 45 грн/куб несмотря на заключение Меморандума с "Нафтогазом" о цене в 13,6 грн/куб.

Об этом в своей статье пишут журналисты Сергей Головнев и Юрий Винничук, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за непродуманного регулирования рынка газа и отсутствия контроля, наиболее незащищенные украинские потребители с началом отопительного сезона будут платить повышенную цену за газ. В первую очередь, это касается бытовых потребителей (населения), которые после потери своего поставщика были автоматически переведены на поставщика последней надежды (ПОН) тариф которого в октябре в два раза выше среднего тарифа для населения", - отмечают журналисты.

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По их данным, в затруднительном положении оказались бюджетные и коммунальные учреждения, которые не могут закупить газ у "Нафтогаза" по льготной цене, зафиксированной в Меморандуме между местной властью и государственным монополистом НАК "Нафтогаз Украины".

"Таким образом, больницы, школы, воинские части и другие подобные учреждения вынуждены закупать газ по рыночным ценам - по 35 - 45 грн/куб", - говорится в статье.

Журналисты акцентируют, что за последний год в Украине обанкротилась большое количество поставщиков газа. Их потребители вынуждены переходят к поставщику "последней надежды" - ПОН, у которого тарифы выше фиксированной цены на газ для населения. Функции ПОН выполняет газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" (ГСК "Нафтогаз"), которая выиграла соответствующий конкурс Кабмина в июле 2020 года.

"Следует понимать, что ГСК "Нафтогаз" существует в двух режимах. Как поставщик он имеет тариф 7,96 грн/куб . Его клиентами являются около 1 200 000 домохозяйств. ПОН - это механизм страхования потребителей, потерявших поставщика. Например, в случае банкротства компании, или в случае отсутствия у нее номинации на газ (законтрактованных объемов газа). В таких случаях потребитель автоматически переходит на ПОН. Далее у него есть 60 дней, чтобы подписать договор с новым поставщиком газа. Тариф ПОН ежемесячно устанавливается Нацкомиссией по регулированию энергетики. ... На октябрь тариф для ПОН установлен в размере 16,56 грн/куб. То есть, если абонент "выпал" на ПОН, ГСК "Нафтогаз" поставляет ему газ по этому тарифу", - пояснили журналисты.

По их данным, из-за отказа поставщиков продавать газ населению на ПОН перешли 600 000 бытовых потребителей, а самой распространенной причиной отказа от бытовых абонентов является отсутствие рентабельности поставок газа: "Простыми словами, компании отказались от поставок газа бытовым клиентам по фиксированным ценам".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" растаможил 2,4 млрд куб. м. газа, поставленные "Газпромом" еще в 2015 году: это привело к недополучению бюджетом 2,25 млрд грн ренты, - журналист Винничук

"В отличие от населения, бюджетные и коммунальные учреждения, имеющие собственные котлы для отопления и подогрева воды, заключали договоры на газ по рыночным ценам. Обычно договоры были подписаны с частными поставщиками, которые выигрывали тендеры в начале года. Договоры заключались на срок до конца года. Но перед отопительным сезоном, когда цена газа превысила 30 грн / куб, поставщики массово начали их разрывать. Во время заседания Конгресса местных и региональных властей под председательством Президента Владимира Зеленского, 30 сентября был подписан Меморандум о не повышении тарифов на отопление и на газ для населения и бюджетных учреждения. Согласно Меморандуму, цена газа составит 7,42 грн/куб м для поставщиков тепла населению и 13,66 грн/куб м - для бюджетных учреждений и поставщиков тепла бюджетным учреждениям. Продавать газ по таким ценам таким контрагентам должна газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", входящяя в группу "Нафтогаз". По информации БизнесЦензор, этот меморандум не работает", - акцентируют журналисты.

"Согласно закону бюджетные учреждения не имеют права заключать договоры без проведения тендеров. Они проводят тендеры, но "Нафтогаз Трейдинг" на них не приходит. Руководители местных органов власти рассказывают, что не могут связаться с "Нафтогаз Трейдинг", чтобы уговорить их прийти на тендеры по указанным в меморандуме цене. На тендеры приходят частные поставщики, которые готовы поставлять газ только по рыночным ценам, а это более 30 грн/куб. м. Газовые поставщики рассказали БизнесЦензор, что такие ситуации происходят массово по всей стране. Это же подтверждается тендерам, которые опубликованы в Prozorro. Ожидаемая стоимость в них соответствует цене от 35 до 45 грн/куб. В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней", - резюмируют журналисты.

Подробнее читайте в статье БизнесЦензора "Школи і дитсадки купують газ по 35-45 тис грн, а частина населення буде сплачувати вдвічі більше".

Автор: 

Газ (10230) Нафтогаз (3114) тарифы (1883) цены (2290) уголь (1001) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91) Тарифы на газ (352)


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Топ комментарии
+36
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11.10.2021 12:41
+26
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11.10.2021 13:10
+23
Лохторат уши развесил,сейчас вам будет газ ,бесплатно как голобородько обещал.Все будет как всегда ,опять зедебилы всех обманут.
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11.10.2021 12:40
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Ну смотри если 700 кубов, то не легче взять "кондиционер" хороший за 25к и нажать кнопку на 25 градусов, если хочется парильни?

Я вообще батареи отключаю даже зимой. Мне не нужна баня. Я просто выставляю температуру которая мне нужна и все. Кстати, засыпать лучше при 18 градусах, когда типа холодновато. Проверено.
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11.10.2021 15:10 Ответить
ну молодець, а от поставить пару сусідів кондери і ваша лінія загнеться 180 v буде вам за щастя.
у нас електромережі не розраховані на опалення від мережі.
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11.10.2021 16:38 Ответить
Летом шпарят у всех и норм. И на обогрев, удивительно, идет намного меньше энергии чем на охлаждение

"В режиме обогрева сплит-система расходует еще меньше электричества, чем на охлаждение. Здесь для расчетов используется коэффициент COP. Для класса А он равен >3,60. Например, в инструкции написано, что мощность обогрева составляет 2.2 киловатта, то за час уйдет 0.61 кВт."
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13.10.2021 20:31 Ответить
К сожалению хорошие кондиционеры не работают при температуре ниже -25С. Плохие ниже -10С. А еще кондиционер не обеспечит проточную горячую воду как газовый котел... Да и по деньгам газ неплох. 1 куб газа =8квт. электроэнергии. То есть газ (7.96грн +1.74грн доставки/8=1.21грн) дешевле дневного тарифа электроэнергии (1.68грн). Оптимальное решение это конденсационный газовый котел, он на 20%-25% экономнее обычного.
У меня летом поддерживается +22..+23, Зимой ровно +21.5 (терморегулятор) в холле и +18..+19 в спальне. Вы совершенно правы о прохладе в спальне.
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11.10.2021 16:41 Ответить
700 кубів на місяць то має бути халупа без вікон та дверей, якщо мова про 150 метрів.
у мене йшло до 2к кубів на рік при площі 220.
Просто нарід думає що газ повинен бути безвоздмезний, тому всі і будували не хати а хліви.
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11.10.2021 16:45 Ответить
Это да, считалось чем больше площадь тем круче По результату народ просто отапливает один этаж, отключая на зиму все остальное.
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11.10.2021 19:55 Ответить
Радуцкий, а чё это вы наделали, своими "оптимистическими" прогнозами на то, о чем ни понимания ни представления не имеете? Гля, чё он наготовил
Тотального локдауна может не быть, он будет объявляться региональной властью, - "слуга народа" Радуцкий
А они забодяжили в расчёте на то, что может НАТО ( там инфа была о том, что теперь НАТО где-то че-то как-то участвовать будет) разгребать будет их мракобесную дегенеративную экономическую политику красных зон, локдаунов и покорений портов азовского бассейна, оторванных от физической объективной реальности. нтересное кина, когда они собралис и идут, а куда идут должен НАТО, наверное, например, знат.
Сажать их всех надо. Сажать.
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11.10.2021 14:47 Ответить
От мери міст, терті калачі, досвідчені політикани, а єрмак і їх розвів з Меморандумом.
А так плескали дружно в долоні на Форумі....
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11.10.2021 14:51 Ответить
Когда женский ментальный трезвомыслящий океан хотят выпустить на "танцпол" "танцпол" должен быть организован не мракобесным уровнем сознания арсена авакова, а четким и ясным пониманием о том, что ясный разум ничье тщеславие обслуживать не может, даже если это тщеславие женского ментального трезвомыслящего океана, ибо минус, на который хотели наложить плюс, виден уже невооруженным глазом.
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11.10.2021 14:51 Ответить
Вам же сказали что хуже не будет))))
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11.10.2021 16:23 Ответить
Ужас
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11.10.2021 16:50 Ответить
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