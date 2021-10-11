Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн. ДОКУМЕНТ
Нардепу ОПЗЖ, куму Путина Виктору Медведчуку вручено ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.
Об этом в Facebook сообщил его коллега по фракции Ренат Кузьмин, передает Цензор.НЕТ.
"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен", - говорится в сообщении.
Согласно опубликованому документу ходатайство предусматривает меру пресечения в рамках срока досудебного расследования - до 19 ноября.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хочет отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагает залог в 1 млрд грн.
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Против Медведчука могут возбудить дело из-за встреч с Путиным. Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру Украины внести в единый реестр досудебных расследований сведения о подозрении в государственной измене в отношении ряда депутатов Верховной Рады от блока "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые несколько раз встречались с президентом России и другими представителями российских властей, сообщает https://www.svoboda.org/a/30633492.html Радио Свобода .
Об этом https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/25/7253087/ сообщает "Украинская правда" со ссылкой на депутата Соломию Бобровскую. Как пишет депутат, следственная судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления". Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Виктор Медведчук, которого называют кумом президента России Владимира Путина. 11 марта нынешнего года он в Москве встречался с Путиным и обсуждал с ним некое "парламентское измерение" переговоров в "нормандском формате". В прошлом году Медведчук, а также его коллеги Вадим Рабинович и Юрий Бойко, также бывал в России, встречался с Путиным, тогдашним главой правительства Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Обсуждались поставки газа в Украину, при этом "Оппозиционная платформа" находится в оппозиции и на переговоры о газе прямо не влияет. Источник: https://ru.krymr.com/a/news-medvedchuk-putin-ugolovnije-delo/30633624.html?utm_source=redtram&utm_medium=referral&utm_campaign=news&utm_content=590125258&utm_term=379335
А опублікована прослушка Медведчука доводить, що взяли участь у обмінах йому запропонували як прикриття і що в перемовинах по обмінах він відстоював виключно інтереси РФ, або, у одному випадку - інтереси Порошенкі (затримував звільнення нашого героя, щоб його звільнили тоді, коли Порошенко зможе на цьому публічно пропіаритись).
А от вам, дебілам, дуже хочется вірити у те, що все, що робив Порошенко - було дуже добре і навіть коли він співпрацював із ворогом України - то було нібито тільки на благо України. Томі ви і липите усю цю дичину.
https://meest-online.com/news/events-news/novyj-obmin-polonenymy/
А прослушку Медведчука в тебе ні розуму, ні совісті, послухати не виходить, де він ці про ці обміні "домовляється" з сміхом і словами "не міняй!"?
Я тобі навів реальні факти а
Гімняну методичку вам Бігус вигадав на підставі власної нарізкі плівок де навіть голоса Петра не чути.
І всех інших сплатоспроможних, без виключення
Тепер своїй бабці лікбез проведи.
Ефремов, на котором клейма ставить негде было, просидел 3 года в люкс-камере и живет в свое удовольствие. Это, кстати, ЕДИНСТВЕННЫЙ пример реальной отсидки топ-сепара. 3 года за то, что он в Луганскую область боевиков чуть ли не за ручку заводил ...
ЦиРк для зеленого быдла
Как агент он уже давно никакого значения не имеет.
Когда арестуют Ермака?!
А с Медведчука вообще-то депутатскую неприкосновенность сняли?!
Или весь этот ЦИРК прямо по неприкосновенности разыгрывают?
Хто в 1991 р був"патріотом"?
Что за бред? Перед кем ходатайство? Перед кумом палача Украины? Где это предусмотрено к подозреваемому в государственной измене с ходатайствами ходить?