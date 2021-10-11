Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Нардепу ОПЗЖ, куму Путина Виктору Медведчуку вручено ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Об этом в Facebook сообщил его коллега по фракции Ренат Кузьмин, передает Цензор.НЕТ.

"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованому документу ходатайство предусматривает меру пресечения в рамках срока досудебного расследования - до 19 ноября.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хочет отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагает залог в 1 млрд грн.

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