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Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн. ДОКУМЕНТ

Нардепу ОПЗЖ, куму Путина Виктору Медведчуку вручено ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Об этом в Facebook сообщил его коллега по фракции Ренат Кузьмин, передает Цензор.НЕТ.

"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованому документу ходатайство предусматривает меру пресечения в рамках срока досудебного расследования - до 19 ноября.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хочет отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагает залог в 1 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова: Медведчука не могли задержать по новому делу - не было оснований

Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн 01
Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн 02

Автор: 

арест (10458) Кузьмин Ренат (582) Медведчук Виктор (1789) государственная измена (1543)


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Топ комментарии
+14
Генералу-герою за визволення Маріуполя призначили залог в пів мільярда гривень, який сидить за гратами, бо не має грошей, а цьому олігарху, ворогу України, пособнику терористів -- один мільярд. І він спатиме вдома на перинах.
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11.10.2021 13:32
+11
Вовочка, даже если ты "посадишь" Медведчука 100 раз, - это не заменит единственной посадки Дяди Бени Коломойского =)
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11.10.2021 13:10
+11
Сфигали не партнёр ?вручить спонсору терроризма ходатайство об аресте с правом на залог -так не каждый бы осмелился папе родному подсобить )
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11.10.2021 13:17
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Правила форума Совет форумчан
желательно закрыть его в общей камере в лукъяновском сизо....
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11.10.2021 13:06 Ответить
Кума Путiна очікує буцегарня.

Против Медведчука могут возбудить дело из-за встреч с Путиным. Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру Украины внести в единый реестр досудебных расследований сведения о подозрении в государственной измене в отношении ряда депутатов Верховной Рады от блока "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые несколько раз встречались с президентом России и другими представителями российских властей, сообщает https://www.svoboda.org/a/30633492.html Радио Свобода .​

Об этом https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/25/7253087/ сообщает "Украинская правда" со ссылкой на депутата Соломию Бобровскую. Как пишет депутат, следственная судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления". Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Виктор Медведчук, которого называют кумом президента России Владимира Путина. 11 марта нынешнего года он в Москве встречался с Путиным и обсуждал с ним некое "парламентское измерение" переговоров в "нормандском формате". В прошлом году Медведчук, а также его коллеги Вадим Рабинович и Юрий Бойко, также бывал в России, встречался с Путиным, тогдашним главой правительства Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Обсуждались поставки газа в Украину, при этом "Оппозиционная платформа" находится в оппозиции и на переговоры о газе прямо не влияет. Источник: https://ru.krymr.com/a/news-medvedchuk-putin-ugolovnije-delo/30633624.html?utm_source=redtram&utm_medium=referral&utm_campaign=news&utm_content=590125258&utm_term=379335
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11.10.2021 15:17 Ответить
Похоже кум Пукина не партнёр сегодняшней власти . Это хорошо
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11.10.2021 13:06 Ответить
Сфигали не партнёр ?вручить спонсору терроризма ходатайство об аресте с правом на залог -так не каждый бы осмелился папе родному подсобить )
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11.10.2021 13:17 Ответить
Генералу-герою за визволення Маріуполя призначили залог в пів мільярда гривень, який сидить за гратами, бо не має грошей, а цьому олігарху, ворогу України, пособнику терористів -- один мільярд. І він спатиме вдома на перинах.
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11.10.2021 13:32 Ответить
Хіба Порошен не сплатив за директора свого підприємства? Я чув, що вийшов генерал під заставу.
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12.10.2021 02:30 Ответить
да и целый миллиард гривен - это меньше 38 миллионов долларов. он ли не найдет их?
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11.10.2021 16:19 Ответить
Порошенко был относительно Медведчука кардинально иного мнения

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11.10.2021 14:39 Ответить
Нагадаю дебілам, що використовуючи Медведчуеа, Петро повернув більш за 3000 наших полонених без таксистів та сепарів а головне без шкоди державним інтересам не рахуючи Савченко.
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11.10.2021 17:48 Ответить
Брешешь - обмены шли полным ходом и до привлечения Медведчука - и его участие в обменах было абсолютно не нужным. А после того, как Медведчук подключился к переговором по обменам - из стали проводить не в нашу пользу, ибо Медведчук всегда играл на стороне кремля.
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12.10.2021 02:33 Ответить
Дебілам дуже хочеться у це вірити, бо так легше виправдовувати власний дебілізм.
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12.10.2021 06:50 Ответить
А вірити не потрібно - потрібно перевіряти - і факти кажуть про те, що обміни повним ходом йшли ДО того, як Медведчуку запропонували нібито в них взяти участь.
А опублікована прослушка Медведчука доводить, що взяли участь у обмінах йому запропонували як прикриття і що в перемовинах по обмінах він відстоював виключно інтереси РФ, або, у одному випадку - інтереси Порошенкі (затримував звільнення нашого героя, щоб його звільнили тоді, коли Порошенко зможе на цьому публічно пропіаритись).

А от вам, дебілам, дуже хочется вірити у те, що все, що робив Порошенко - було дуже добре і навіть коли він співпрацював із ворогом України - то було нібито тільки на благо України. Томі ви і липите усю цю дичину.
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12.10.2021 10:46 Ответить
Лікуйся, дебіле.
https://meest-online.com/news/events-news/novyj-obmin-polonenymy/

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12.10.2021 12:36 Ответить
І де на цьому малюночку із гімняної методички розділення на "до медведчука" і "після медведчука", дебіле?
А прослушку Медведчука в тебе ні розуму, ні совісті, послухати не виходить, де він ці про ці обміні "домовляється" з сміхом і словами "не міняй!"?
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12.10.2021 14:45 Ответить
Дебіле, а ти ж наче як експерт великий а незнаеш відколи Медведчук допомогає по звільненню полонених? Чи таке Бігус не розповідає?
Я тобі навів реальні факти а
Гімняну методичку вам Бігус вигадав на підставі власної нарізкі плівок де навіть голоса Петра не чути.
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12.10.2021 17:26 Ответить
И Кернеса хорошо використав.



І всех інших сплатоспроможних, без виключення
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12.10.2021 06:50 Ответить
Я ж кажу, тільки дебіли вважають, що президент має гидувати ручкатися з законообраним мером великого міста.
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12.10.2021 07:35 Ответить
Главное, что это тебе нравится, враг

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12.10.2021 07:39 Ответить
Я б тебе послав та бачу ти звідти...
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12.10.2021 07:43 Ответить
Не удивлён - все рыгосвинарчуки - гопники

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12.10.2021 09:01 Ответить
Самокритика, це добре.
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12.10.2021 09:57 Ответить
Ликбез: рыгосвинарчук - избиратель рыгов Януковича-Порошенко. Законспектируй

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12.10.2021 10:32 Ответить
Порівняй кількість українофобів-ригів у ЄС та СН і це вже не кажучи скільки їх одразу після виборів повернулося в країну та повиходило з СІЗО!
Тепер своїй бабці лікбез проведи.
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12.10.2021 12:42 Ответить
Это партии-однодневки. Какой с них может быть требовательный, серьёзный спрос

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12.10.2021 13:31 Ответить
Я бачу ти геть хворий...
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12.10.2021 13:48 Ответить
Доктор, у вас выходной, геть?

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12.10.2021 14:23 Ответить
Лікуйся.
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12.10.2021 14:36 Ответить
Cобирай грев Медведчуку

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13.10.2021 05:23 Ответить
А накой він вже потрібен коли там В ОП Ермак є?
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11.10.2021 17:45 Ответить
это для него не деньги- всего лишь 40 мл долларов
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11.10.2021 13:07 Ответить
Ну-ну-ну. Рыги-воры на то и воры, которым всегда мало

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11.10.2021 15:19 Ответить
Як це Вава насмілився проти самого кума *****? Мабуть вирішив що різні куми ідуть лісом, потрібно рятувати себе.
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11.10.2021 13:07 Ответить
Он же не вор или подельник, как ФСБ "Лолита"-Порошенко

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11.10.2021 15:20 Ответить
ти що теж педофіл?
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11.10.2021 20:21 Ответить
Витя, беги! Миллиард все равно не твой, украденный. А в Ростове для тебя (но только для тебя!) уже местечко теплое приправлено, дело свое откроешь!
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11.10.2021 13:07 Ответить
Та ладно. Можно и не торопиться. Кто сидит?
Ефремов, на котором клейма ставить негде было, просидел 3 года в люкс-камере и живет в свое удовольствие. Это, кстати, ЕДИНСТВЕННЫЙ пример реальной отсидки топ-сепара. 3 года за то, что он в Луганскую область боевиков чуть ли не за ручку заводил ...
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11.10.2021 13:17 Ответить
Не подсказывай.он и так уже на старте.
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11.10.2021 14:07 Ответить
Ждём продолжения "марлезонского балета".
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11.10.2021 13:09 Ответить
А у вас, дорогой товарищ, на саранске ещё лебединое озеро не транслируют?
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11.10.2021 13:31 Ответить
О, гуд. Тільки от мені здається, що його просто видавлюють з України, а не хочуть посадити (що теж гуд).
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11.10.2021 13:10 Ответить
Вовочка, даже если ты "посадишь" Медведчука 100 раз, - это не заменит единственной посадки Дяди Бени Коломойского =)
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11.10.2021 13:10 Ответить
А если с Медведчуком сядут Порошенко и Ахметов-То Беня будет просто нищий по сравнению с ними
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11.10.2021 13:36 Ответить
А если ещё фирташа и ахметова с пинчуком прихватить?
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11.10.2021 23:46 Ответить
Спонсору терроризма вручили ходатайство об аресте с правом залога....это все,что надо знать о "борьбе"зекрысы с мертвечуком)
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11.10.2021 13:14 Ответить
От якби він допоміг придбати телеканали,подарував би мудачуку нафтопровід і призначив представником у ткг то був би не зекрисою а порошенком.
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11.10.2021 13:22 Ответить
Невже зесрань ще не врубилася,що усіма вашими темниками вже хтось підтер собі дупу і їх пора викидати )
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11.10.2021 13:33 Ответить
Після того як хтось підтер собі дупу ти свиноматка підтерла собі губи.
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11.10.2021 13:38 Ответить
Не хами кореец зедебильный.Иди к подляку ,проси новую методичку и горобцова своего возьми с собой.
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11.10.2021 14:10 Ответить
Не спілкуюсь з козлорилими принципово.Мене від вас кацапів нудить бо я вас годую.
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11.10.2021 14:13 Ответить
Тебя зедебил кормит подляк и банда зеленых барыг афшорников.
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11.10.2021 14:15 Ответить
Блюю тобі в пащеку запроданець,і всім окупантам України.
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11.10.2021 14:21 Ответить
Кореец зедебильный ты же обещал.Хотя у вас с у дебилов это норма.
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11.10.2021 14:23 Ответить
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11.10.2021 16:57 Ответить
Спорить с зебилами конечно не получиться, потому что у зебила отсутсвуют даже зачатки логики. Именно поэтому и появляется бред про подарил трубу и помог с телеканалами (хотя по этой логике последний канал уже помогал покупать шмаркля)
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11.10.2021 14:48 Ответить
что такое для кремлевского ху@ла 38 лямов баксов? смех да и только, конечно же найдут эти деньги и будет дальше Мертвечук в союзе с ЗЕко-****** имитировать "борьбу" с "рукой кремля" в Украине... ЗЕленые предатели типа "арестовали" Мертвечука и тот типа "сидит" у себя в своем имении в то время, как боевой генерал Павловский, руководивший обороной Мариуполя в 2014 г., реально сидит в тюрьме по сфабрикованному ЗЕлеными мерзавцами делу... Кремлевского ублюдка ЗЕленое шапито вполне устраивает, они третий год делают то же самое, что делал со страной януковОЩ, возвращая Украину на 10 лет назад ...
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11.10.2021 13:18 Ответить
Це буде неопосредований хабар. І непідкопаєшся.
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11.10.2021 15:43 Ответить
ХХАХАХАХА ОБВИНЯЮТ В ГОС-ИЗМЕНЕ И ТЕРРОРИЗМЕ И ЗАЛОГ!
ЦиРк для зеленого быдла
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11.10.2021 13:19 Ответить
ну, і шо? Знову відпустили "під домашній"?!!! Де він зараз?
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11.10.2021 13:19 Ответить
Медведчук - "сбитый летчик".
Как агент он уже давно никакого значения не имеет.
Когда арестуют Ермака?!
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11.10.2021 13:19 Ответить
Еще неизвестно, утвердит ли это клопотання СУД. А если запахнет для этого выродка жареным, то его уже не будет в Украине.
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11.10.2021 13:20 Ответить
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11.10.2021 13:21 Ответить
Кстати, "маленький вопросик":
А с Медведчука вообще-то депутатскую неприкосновенность сняли?!
Или весь этот ЦИРК прямо по неприкосновенности разыгрывают?
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11.10.2021 13:23 Ответить
Звісно не зняли )
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11.10.2021 13:34 Ответить
Подивимося, як "закриють" патрнера Коломойського і Зеленського по телеканалу "1+1" і чи підпаде під санкції цей телеканал?
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11.10.2021 13:23 Ответить
На нари,без ніяких лярдів,та ще й у "хату" до "пєтухів". Отам він стане вже настоящим братом ***** "па жізні". Обоє вже будуть рябоє.
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11.10.2021 13:33 Ответить
Странно... А при одном патриоте, ему вручили трубу и возможность барыжить солярой. Совпадение?
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11.10.2021 13:37 Ответить
З 1991 року трубопровід є власністю російської компанії «Транснефть», яка просто відмовилася його передавати у власність України. Націоналізувати його намагаються з 2011 року. Трубопровід - важлива магістраль, яка пов'язує Україну, Росію і Білорусь. Він побудований ще за часів СРСР, його довжина - 1433 км.«У 2015-2016 роках «трубу» починають переводити з російської власності. Новим власником ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс», яка володіє «трубою», стає компанія International Trading Partners зі згаданого вже Сен-Галена, власником якої є Анатолій Шеффер, пов'язаний з братом Медведчука. Цьому нібито хотів перешкодити тодішній прем'єр-міністр https://www.slovoidilo.ua/persony/yatseniuk-arsenii-petrovych Арсеній Яценюк , скликавши термінове засідання уряду. Але через відсутність частини Міністрів воно так і не відбулося», - пише видання.

Хто в 1991 р був"патріотом"?
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11.10.2021 13:41 Ответить
суд німе той "мильярд"
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11.10.2021 13:37 Ответить
Якась дурня написана. Клопотання про застосування запобіжного заходу направляється до суду, а не вручається підозрюваному. Де він його отримав і від кого?
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11.10.2021 13:42 Ответить
Ну ни чего. Посидит, может мешки под глазами от виски пройдут
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11.10.2021 14:09 Ответить
мешки от того, что не делает ботокс- и стареет
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11.10.2021 19:39 Ответить
"вручено ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн."
Что за бред? Перед кем ходатайство? Перед кумом палача Украины? Где это предусмотрено к подозреваемому в государственной измене с ходатайствами ходить?
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11.10.2021 15:26 Ответить
Там всю уйловскую партию ОПЗЖ надо прописать в Лукьяновке. С Киви, с Рабиновичем, с Бойко и Шуфричем.
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11.10.2021 16:53 Ответить
Зелень сейчас наберет залогов, потом свалит, а бюджетники потом возвращать миллионы будут, после решений еспч.
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11.10.2021 17:37 Ответить
Этоу падаль нужно сажать пожизненно без залога с конфискацией ...
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11.10.2021 18:12 Ответить
А когда capo di tutti capi mafiozo Беню арестуют?
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11.10.2021 19:29 Ответить
" Один ярд гривен ? Это скока в "зелени" ? Тридцать лямов ? Можна пряма щас в суде ращитаться и ехать на работу в Раду ?" ... "Спасиба, сдачи не неда."
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11.10.2021 20:23 Ответить
Ходатайство - просьба. О чём просят Медведчука? А если не снизойдёт?
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11.10.2021 22:40 Ответить
Домашний арест Мало? Нужны деньги в бюджет или куда? Или тюрьма. Типа на выбор. А Медведчук был только Переговорщиком у Порошенко, хотя не буду утверждать и отсебятину в переговорах вел наверное. Так тогда вначале надо садить Заказчика то есть Порошенко. Но у Порошенко мощное лобби в США. Зеленскому не по зубам. Двойные стандарты. Один из свободе, другой может оказатся в тюрьме. На Медведчука санкции. Проблема дать Залог тем более не один миллион долларов а миллиард гривен. Да и вообще СУД еще не состоялся, приговора нет Как это новое избрание пресечения? Это для чего? Пиар, реклама, для власти, ВОТ видите типа "Ватников" мы вот так с ними. Так что Нацкорпус прекращайте кошмарить власть.
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11.10.2021 23:19 Ответить
какой он кум... агенту повысили статус, возведя в ранг кума... плохо только то, что СлаБоУмные во главе с быкановым ничего не делают, а только украинский народ обворовывают...
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12.10.2021 08:21 Ответить
 
 