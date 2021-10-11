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Российские шпионы украли формулу вакцины AstraZeneca для изготовления "Спутник V", - The Sun

Российские шпионы украли формулу вакцины AstraZeneca для изготовления

Службы безопасности Великобритании считают, что Россия украла формулу вакцины AstraZeneca для изготовления собственной вакцины "Спутник V".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Sun.

Российский "Спутник" использует технологию, аналогичную разработанной в Оксфорде вакцине. Службы безопасности заявляют, что у них есть доказательства, что один из шпионов Путина украл важные данные.

"Теперь службы безопасности уверены, что его скопировали. Понятно, что данные были украдены иностранным агентом лично. В прошлом году шпионы указали пальцем на президента Владимира Путина. Они сказали, что были "более чем на 95%" уверены, что российские хакеры, спонсируемые государством, нацелились на организации Великобритании, США и Канады, разрабатывающие вакцину против Covid-19", - говорится в материале.

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Автор: 

вакцина (3815) Великобритания (4976) россия (95638) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+46
И толку, все равно получилась бормотуха ))
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11.10.2021 13:16
+35
Кто бы сомневался
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11.10.2021 13:16
+26
Те що кац.апи вкрали формулу не означає що у них щось вийде, окрім хитрощів потрібні ще мізки
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11.10.2021 13:17
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Кто бы сомневался
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11.10.2021 13:16 Ответить
Из своего ,,***********************,,только недоимперские понты.
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11.10.2021 13:17 Ответить
А наші що де скоммунізділі? 3200 лише офіцерів Служби зовнішньої розвідки. А ККД...
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11.10.2021 13:22 Ответить
им некогда . они были заняты . готовились к расследованию покушения на Шефира
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11.10.2021 13:29 Ответить
если действительно украли у астра-зенеки, значит вакцина еще вполне ничего
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11.10.2021 13:51 Ответить
Что смешно: те лекарства, что подробно делаем, точно выдерживая технологию, сами и глотаем. А потом слышны медицинские крики - как же, точно по формуле СН3СОС2Н5 плюс метилхлотилгидрат на пару - не помогает, а точно такая же швейцарская сволочь эту бациллу берет. Опять проверяем СН3СОС2Н5 на пару - не берет, и, что особенно противно, название у них одинаковые. Опять говорю - нам же самим это глотать!

Те, что сравнивают, сидят, глотают то, что берет, и с сожалением смотрят вниз и думают: когда же мы тут научимся? Ну а Швейцария, совсем маленькая страна. Красноярский край покрывает ее, как бык овцу. Она тужится и работает, как дизель в Заполярье, но не в состоянии вылечить всех желающих в той далекой стране, где мы как раз и процветаем.

Тщательней надо, ребята, формулу нам дали СН3СОС2Н5 два часа на пару -, и не берет. Должна брать… Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит. Не хочет сам - силой помыть.

Может, излишне трясет в наших пульманах, может, с перепою сыплют мимо пробирки. Я же говорю - делаем только для себя. Тут особенно тщательно надо, ребята
надо тщательней, ибо, в отличие от распредвала, мы их берем внутрь и быстро усваиваем, зеленея от надежды, а ходить потом и с микробом и с лекарством внутри - это двойная гибель, от которой надо спасаться третьим раствором - снова Сыктывкарского завода глубоких лекарственных препаратов. Так что тщательней надо, ребята.
Вот то - СН3СОС2Н5 на пару -, что, в отличие от швейцарского, не берет микроб, а, наоборот, с ним сотрудничает
(М. Жванецкий)
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11.10.2021 14:13 Ответить
...опередили
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11.10.2021 14:21 Ответить
Это же классика, у Жванецкого в глубокие восковые времена:

"А потом слышны медицинские крики - как же, точно по формуле СН3СОС2Н5 плюс метилхлотилгидрат на пару - не помогает, а точно такая же швейцарская сволочь эту бациллу берет. Опять проверяем СН3СОС2Н5 на пару - не берет, и, что особенно противно, название у них одинаковые.

Вот то - СН3СОС2Н5 на пару -, что, в отличие от швейцарского, не берет микроб, а, наоборот, с ним сотрудничает."
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11.10.2021 14:21 Ответить
И толку, все равно получилась бормотуха ))
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11.10.2021 13:16 Ответить
Патаму шо всё на свинособакии делается из говна
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11.10.2021 13:34 Ответить
а руки то откуда растут?
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11.10.2021 13:37 Ответить
это потому что санкции, у мордора нет всех компонентов, а которых нет компонентов они всегда заменяют боярышником
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11.10.2021 14:42 Ответить
Те що кац.апи вкрали формулу не означає що у них щось вийде, окрім хитрощів потрібні ще мізки
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11.10.2021 13:17 Ответить
взагалі то вони все життя крали і доволі успішно реалізовували накрадене...єдине чого їм не вдалося це прецизійне виробництво. вони досі не навчились випускати високоточні верстати і купують їх через треті країни. Наприклад японські станки з обробки металів для виробництва гвинтів підводних човнів. Без цих верстатів гвинти получалися дуже шумними. Це лише один приклад.
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11.10.2021 13:34 Ответить
"і доволі успішно реалізовували накрадене" - это что же например?
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11.10.2021 14:23 Ответить
100% - цифри хворих і померлих у них свідчать про це... А прививають ж там масово і деякі категорії населення - примусово, причому лише супутніком, інші вакцини не завозять!
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11.10.2021 13:38 Ответить
У нас також збираються деякі категорії примусово -добровільно вакцинувати
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11.10.2021 13:51 Ответить
Ну в нас можна хоч вакцину вибрати...
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11.10.2021 13:55 Ответить
а журнал отклонєній оні тоже укралі? нєт?...
ну, вот і вишло біологічєскоє оружиє...
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11.10.2021 13:19 Ответить
О, какой интересный скандальчик намечается.......
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11.10.2021 13:23 Ответить
Це якраз той випадок, коли формулу вкрали, а вакцину не змогли. І зробили під цю формулу шмурдяк, яким травлять себе та своїх посіпак...
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11.10.2021 13:26 Ответить
Почему я не удивлён? Та нефиг волноваться, у рукожопых всё равно новичёк получается...
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11.10.2021 13:27 Ответить
правда . но не совсем . да в Спутнике есть немного вакцины . но она сильно сильно разбавлена боярышником
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11.10.2021 13:27 Ответить
їм це недопомогло,бо все одно їх "спутник" лайно так як зроблено руко.опими касапами!
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11.10.2021 13:28 Ответить
недостатня виробнича культура...це те від чого загнувся совок
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11.10.2021 13:31 Ответить
Анонсированный ****** метод "Цап-царап" в действии...
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11.10.2021 13:28 Ответить
Ці кацапи навіть вкрасти нормально не можуть.
47 хромосом вони такі.
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11.10.2021 13:28 Ответить
Так шош воно не працює. Може пузирьки не такі.
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11.10.2021 13:29 Ответить
вони в своєму амплуа...вкрали все, від ядерної бомби до морозіва
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11.10.2021 13:30 Ответить
а что коцапы не украли?
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11.10.2021 13:33 Ответить
Лапти?
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11.10.2021 13:35 Ответить
тоже украли, точнее, присвоили:
лапти известны с древности от Японии до Британии и даже у американских индейцев.
а кацапы пытаются присвоить СЕБЕ эксклюзивное авторство.
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11.10.2021 13:49 Ответить
surprise maza fakin?
Новые русские скупили пол-Лондона. Их детьми наводнены все престижные ВУЗы и школы Англии. Почти все бутики Лондона рускоговорящие продавцы must have. Они скупили крупнейшие английские компании и даже футбольные клубы. И т.д. и т.п.
А теперь: "Ой, русские шпионы отравили ..., русские шпионы украли ..."
Заждіть, далі буде ...
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11.10.2021 13:34 Ответить
Не фантазируй про "пол-Лондона" Бриты впаривают расейским папуасам фуфло, снимая с них толстую денежную стружку. У бритов 500 лет истории обилечивания папуасов по всей планете
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11.10.2021 14:25 Ответить
Ну и зачем цепляться к словам? Дураку понятно, что "пол-Лондона" - это в фигуральном смысле. А тебе не понятно?
Недвижимость делится на коммерческую и жилую, на бюджетную, среднюю и премиальную. У тебя есть статистика по каждому из этих сегментов? У меня вот, например есть друзья, которые работают и живут в Лондоне. И по премиальной недвижке информация от них.
Можешь и дальше жить в урапатриотических иллюзиях, что "Бриты впаривают расейским папуасам фуфло". Но факты - упрямая вещь!
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11.10.2021 14:49 Ответить
Тут не в том дело что украли, тут дело в том что ее напильником обточить не получиться.
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11.10.2021 13:34 Ответить
The Sun все-таки самая известная желтая газета. Подождите официальных заявлений.
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11.10.2021 13:36 Ответить
такая же желтая как раша-тудей? или еще желтее?
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11.10.2021 14:26 Ответить
Щоби підерефія та не вкрала щось у когось? На тому стоять і існують,бо у самих-то мізків-катма! Ото буде хохма,якщо англи підсунули замість ф-ли вакцини ф-лу на кшталт "Новічка"...
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11.10.2021 13:41 Ответить
Так вони ж більше ні на що не здатні окрім як красти,брехати і окуповувати.На то вони кацапи.
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11.10.2021 13:42 Ответить
Вероятно х#йло предложило хорошею цену этим работникам и они слили инфо... а теперь втирают очки что всемогучее ху#ло пробралось сквозь семь замков и украло
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11.10.2021 13:47 Ответить
У кацапов это в крови - начиная от балалайки, матрёшки, пельменей, водки.... и заканчивая автомобилями, оружием и вакциной !
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11.10.2021 13:47 Ответить
Ось такі в кацапів винахідники - вкрали і сказали, що самі відкрили. І так уже декілька століть.
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11.10.2021 13:49 Ответить
Формулу то они может и украли, но, в итоге, все равно слепили кучу говна. Это же РоSSия!!!
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11.10.2021 13:53 Ответить
Так які тоді проблеми? Виходить що "Спутнік" можна сміло використовувати?
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11.10.2021 13:57 Ответить
Можна, але тільки тим, хто сміливо використовує жЫгули замість Фіату.
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11.10.2021 14:06 Ответить
Кто бы сомневался!! Эти дебилы-россияне ни на что не способны, кроме только как пить боярышник и меьдоний!!
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11.10.2021 13:58 Ответить
ой, яка там "формула" ? писав якийсь неуч малограмотний.
всі ці "формули" відомі більше 100 років.

Крім того, якщо сам ковід-2 - це лабораторна розробка , то і вакцини мали перші з'явитися в тій самій лабораторії. А РФія, доречі, розпочала вакцинацію одною з перших.
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11.10.2021 14:09 Ответить
А шо у кацапів соє. У них все крадене нехватає клепки щось створит
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11.10.2021 14:15 Ответить
москальские рукожопы украсть то украли, но даже украденное повторить не смогли ... чтобы получился автомат "калашникова" москалям пришлось кроме конструкторской документации и действующих образцов автомата Хуго Шмайссера привезти в московскую орду и самого Хуго Шмайссера с семьей и еще с десяток немецких инженеров с семьями, которые и трудились над "автоматом калашникова"...А тут недоработочка вышла - британских химиков-биологов не получилось выкрасть ... поэтому вместо настоящей вакцины получилось варево "спутник" .
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11.10.2021 14:20 Ответить
...внизапнААА
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11.10.2021 14:35 Ответить
The Sun відноситься до "жовтої преси". Не раз КДБ використовувала її для себе. Треба зачекати серйозних заяв.
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11.10.2021 14:44 Ответить
тю цій інформації вже рік точно. Чи Ви з тих хто вірить у те що Кацапи "випустили" вірус, або що гірше з тих хто думає що на кацапії трудятся специ кращі( бо ширево спутнік пустили в маси чи не першим) за інших, за фублі звісно ж
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11.10.2021 15:26 Ответить
Ты что тут забыл, лапоть? На болотах скучно, скажи? Шмурдяка уже вкололо, убогое?
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11.10.2021 15:05 Ответить
Кацапы всегда крали, или покупали технологии. Технологии по ЯО украли. Да много чего. Даже ВАЗ 2101 и то скопировали с Фиата. Кокошники ничего не могут создать самостоятельно. Разве что лапти из соломы. Хотя и то не уверен, что это их изобретение.
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11.10.2021 15:04 Ответить
Взуванку з соломи кацапи не плели - тільки з лика (переважно липового) З соломи плели в Україні (переважно з вівсяної - вона більш еластична) З неї робили "виступці" які носили всередині хати (в якості "кімнатних" капців) Для "виходу" на вулицю використовували як ликові "личаки" так і з кори берези ("дровняки") а також вербової ("шелюжаники")
А в Іспанії таку взуванку (з ковили) іменують "альпаргатос" (так само називають там - в деяких місцевостях і "селюків") ТОбто аналогія клички кацапів - "лапті" в Іспанії звучить як "альпаргатос"!
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11.10.2021 15:49 Ответить
Тут еще одна фигня намечается... Дело в том, что раскручена новость, что типа Украина будет выпускать вакцину от ковида. И под это харьковский завод Биолек получил кредит от государства. Это помимо криков о "нашей вакцине". Но Биолек - это АО, который имеет контрольный пакет в паРаше. И мне лично сдается, что делать будут типа по докУментам паРаши. Т.е. краденой технологии. Вангую, что в конце для Украины (т.е. всем нам) обернется все большими штрафами за краденое. Хутин будет улыбаться в сторонке.
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11.10.2021 15:11 Ответить
Раньше совок копировал всё западное + создавал своё, которое в свою очередь копировали китайцы. Теперь рашка способна только воровать, как и раньше, у запада и копировать у китайцев, да так криворуко и то, и другое, что дядя Ляо в подвале со смеху помер бы, видя что сделали русские по примеру его подвальных технологий, не говоря уже о той продукции, которая изготавливается на их передовых фабриках
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11.10.2021 15:22 Ответить
Я даже не вижу смысла переживать за "пропаду/кражу"... Все равно *********** все через жопу делают ... )))
Ну украли..., А толку... - куни из жопы, жопой додумывал , ну и результат всем известен... )))
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11.10.2021 17:22 Ответить
спутник был разработан раньше зенеки, примерно одновременно и в том же институте, что и вирус. Есть такая версия.
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11.10.2021 18:52 Ответить
хоча The Sun i смiтник, але це може бути правдою.
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11.10.2021 20:57 Ответить
 
 