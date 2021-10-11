Российские шпионы украли формулу вакцины AstraZeneca для изготовления "Спутник V", - The Sun
Службы безопасности Великобритании считают, что Россия украла формулу вакцины AstraZeneca для изготовления собственной вакцины "Спутник V".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Sun.
Российский "Спутник" использует технологию, аналогичную разработанной в Оксфорде вакцине. Службы безопасности заявляют, что у них есть доказательства, что один из шпионов Путина украл важные данные.
"Теперь службы безопасности уверены, что его скопировали. Понятно, что данные были украдены иностранным агентом лично. В прошлом году шпионы указали пальцем на президента Владимира Путина. Они сказали, что были "более чем на 95%" уверены, что российские хакеры, спонсируемые государством, нацелились на организации Великобритании, США и Канады, разрабатывающие вакцину против Covid-19", - говорится в материале.
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Те, что сравнивают, сидят, глотают то, что берет, и с сожалением смотрят вниз и думают: когда же мы тут научимся? Ну а Швейцария, совсем маленькая страна. Красноярский край покрывает ее, как бык овцу. Она тужится и работает, как дизель в Заполярье, но не в состоянии вылечить всех желающих в той далекой стране, где мы как раз и процветаем.
Тщательней надо, ребята, формулу нам дали СН3СОС2Н5 два часа на пару -, и не берет. Должна брать… Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит. Не хочет сам - силой помыть.
Может, излишне трясет в наших пульманах, может, с перепою сыплют мимо пробирки. Я же говорю - делаем только для себя. Тут особенно тщательно надо, ребята
надо тщательней, ибо, в отличие от распредвала, мы их берем внутрь и быстро усваиваем, зеленея от надежды, а ходить потом и с микробом и с лекарством внутри - это двойная гибель, от которой надо спасаться третьим раствором - снова Сыктывкарского завода глубоких лекарственных препаратов. Так что тщательней надо, ребята.
Вот то - СН3СОС2Н5 на пару -, что, в отличие от швейцарского, не берет микроб, а, наоборот, с ним сотрудничает
(М. Жванецкий)
"А потом слышны медицинские крики - как же, точно по формуле СН3СОС2Н5 плюс метилхлотилгидрат на пару - не помогает, а точно такая же швейцарская сволочь эту бациллу берет. Опять проверяем СН3СОС2Н5 на пару - не берет, и, что особенно противно, название у них одинаковые.
Вот то - СН3СОС2Н5 на пару -, что, в отличие от швейцарского, не берет микроб, а, наоборот, с ним сотрудничает."
ну, вот і вишло біологічєскоє оружиє...
47 хромосом вони такі.
лапти известны с древности от Японии до Британии и даже у американских индейцев.
а кацапы пытаются присвоить СЕБЕ эксклюзивное авторство.
Новые русские скупили пол-Лондона. Их детьми наводнены все престижные ВУЗы и школы Англии. Почти все бутики Лондона рускоговорящие продавцы must have. Они скупили крупнейшие английские компании и даже футбольные клубы. И т.д. и т.п.
А теперь: "Ой, русские шпионы отравили ..., русские шпионы украли ..."
Заждіть, далі буде ...
Недвижимость делится на коммерческую и жилую, на бюджетную, среднюю и премиальную. У тебя есть статистика по каждому из этих сегментов? У меня вот, например есть друзья, которые работают и живут в Лондоне. И по премиальной недвижке информация от них.
Можешь и дальше жить в урапатриотических иллюзиях, что "Бриты впаривают расейским папуасам фуфло". Но факты - упрямая вещь!
всі ці "формули" відомі більше 100 років.
Крім того, якщо сам ковід-2 - це лабораторна розробка , то і вакцини мали перші з'явитися в тій самій лабораторії. А РФія, доречі, розпочала вакцинацію одною з перших.
А в Іспанії таку взуванку (з ковили) іменують "альпаргатос" (так само називають там - в деяких місцевостях і "селюків") ТОбто аналогія клички кацапів - "лапті" в Іспанії звучить як "альпаргатос"!
Ну украли..., А толку... - куни из жопы, жопой додумывал , ну и результат всем известен... )))