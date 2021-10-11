Российские шпионы украли формулу вакцины AstraZeneca для изготовления "Спутник V", - The Sun

Службы безопасности Великобритании считают, что Россия украла формулу вакцины AstraZeneca для изготовления собственной вакцины "Спутник V".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Sun.

Российский "Спутник" использует технологию, аналогичную разработанной в Оксфорде вакцине. Службы безопасности заявляют, что у них есть доказательства, что один из шпионов Путина украл важные данные.

"Теперь службы безопасности уверены, что его скопировали. Понятно, что данные были украдены иностранным агентом лично. В прошлом году шпионы указали пальцем на президента Владимира Путина. Они сказали, что были "более чем на 95%" уверены, что российские хакеры, спонсируемые государством, нацелились на организации Великобритании, США и Канады, разрабатывающие вакцину против Covid-19", - говорится в материале.

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