"Предоставили новые взгляды на рынок труда": Нобелевскую премию по экономике разделили трое американских экономистов

Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала имена лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

Награду получили Дэвид Кард "за эмпирический вклад в экономику труда", а также Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

"Лауреаты этого года - Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс - предоставили нам новые взгляды на рынок труда и показали, какие выводы о причине и следствии могут быть сделаны из естественных экспериментов. Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях", - говорится на сайте Нобелевской премии.

В прошлом году премией были отмечены американские ученые Пол Милгром и Роберт Уилсон с формулировкой "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

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Официальное название Нобелевской премии по экономике – премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. В завещании шведского ученого, составленном в 1895 году, об экономике ничего не говорилось. Нобель отдал свое состояние естественникам, литераторам и борцам за мир. Более 70 лет это предписание исполнялось. Однако с 1968 года Банк Швеции ежегодно стал отчислять Нобелевскому фонду сумму, равную одной Нобелевской премии.

Ранее на прошлой неделе стали известны лауреаты других Нобелевских премий. Премию мира присудили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке-расследователю Марии Ресса, премию по литературе – танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне. Премию по химии разделили Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан за развитие асимметрического органокатализа, премию по физике – Джорджио Паризи, Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе за "новаторский вклад в понимание сложных физических систем". Награды в области медицины и физиологии удостоились исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и осязания.