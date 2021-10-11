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Новости Умер нардеп Поляков
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Таксист, который вез Полякова перед смертью, изменил показания: Нардепа пересадили из другой машины и попросили доставить домой, - адвокат

Таксист, который вез Полякова перед смертью, изменил показания: Нардепа пересадили из другой машины и попросили доставить домой, - адвокат

Адвокат мужчины говорит, что за смену показаний правоохранители мужчину избили.

Адвокат таксиста, в машине которого обнаружили бездыханное тело депутата Антона Полякова, заявил, что его подопечного избили в отделении за дачу ложных показаний. Об этом он рассказал журналистам ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле, ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет", — заявляет адвокат.

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Впрочем он заявляет, что со стороны правоохранителей все же были и другие нарушения, ведь вместо трех часов в отделении, он провел почти сутки и это противоречит законодательству. К тому же скрывали от адвоката, где его допрашивают и когда освободят. Но решили, что с полицией судиться не будут. "Он обычных парень и просто хочет жить", — добавил адвокат.

Как стало известно журналистам ТСН, таксист оказался с криминальным прошлым. С 2017 он подсудимый по ст. 149 ч. 2 (торговля людьми). "08.11.2017 в 17.00 находясь в аеропорту "Борисполь", совершил перемещение людей через государственную границу Украины, с целью их эксплуатации, с использованием обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц. 16.11.2017 года из СУ ГУНП поступила информация по факту установления дополнительного эпизода о перемещении 20.10.2017 года в Турцию с целью предоставления сексуальных услуг гражданки В.А.С 1998 г.р.", — говорится в деле.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

Автор: 

Нацполиция (16485) расследование (3042) такси (211) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+83
Зе влада вбила Антона Полякова свідка своїх злочинів
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11.10.2021 13:24
+52
за смену показаний правоохранители мужчину избили

вечер перестает быть томным....

Поляков, похоже, первый, но еще не последний в ряду новопредставленных ЗЕ-покойников
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11.10.2021 13:39
+49
Ну я так и думал. Знал немного покойного лично, виски еще мог выпить, (но без продолжений), но что бы наркоту . Да ни в жизнь. Короче говоря, он слишком много знал.
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11.10.2021 13:27
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Та ти шо!!! У них анал-табу, а ти, зі своїм "допросіть"!
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11.10.2021 16:18 Ответить
По поводу насилия в полицейских участках и глобально - со стороны силовых структур государства давно пора что-то делать . . . Когда не умеют собирать доказательства по недоумству + материально-техническая база тоже не позволяет эффективно расследовать преступления, тогда приходится информацию добывать мордобоем свидетелей и потенциальных подозреваемых . . .
В результате и трупы в режиме "задержанный сам упал и ударился головой", и увечия . . .

Надо пару показательных порок полиции устроить за такое, чтобы несколько человек присело на пару лет, тогда будут думать, как себя следует вести на допросах.
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11.10.2021 14:55 Ответить
Водій таксі на "крючку" у органів за старі гріхи- класика!
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11.10.2021 15:05 Ответить
і їхав у бік таращанського лісу
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11.10.2021 15:12 Ответить
Вот і буде скачи враже як пан каже.
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11.10.2021 15:41 Ответить
Криминал дорвался до власти. Скороход имеет в помощниках криминального авторитета. Какие общие дела у Полякова Скороход и бандитов?
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11.10.2021 15:09 Ответить
Народного депутата ночью, без сопровождения, воткнули в машину и сказали везти подальше. Соломяный бычок заквакал.
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11.10.2021 15:22 Ответить
Тут надо отметить, что при всей примитивности умышленного убийства, никто не публикует компромат, все молчат, демократичнейшие посольства, открытейшеобщественные фонды, политический мальдивский оппонент, никаких прослушек СБУ. Чем же на самом деле является это убийство?
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11.10.2021 15:31 Ответить
Кто же на самом деле правит всеми теми, кто должен был бы подать голос?
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11.10.2021 15:36 Ответить
ета фсьо Порах!!!
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11.10.2021 22:41 Ответить
Это все Беня Хабадский, при консенсусном молчании пгавозащитной соросятины.
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12.10.2021 05:58 Ответить
беня прибрав одну пешку, щоб било швидко забуло про апшори і "конфуз" з фінансуванням сепарів.
Чи Ви реально думаєте що за майбах і Слуги керуються не з єдного місця.
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11.10.2021 16:29 Ответить
Несколько дней назад синагога лила сопли в Бабьем яру по жертвам фашизма, там и решили отметить торжество ритуальным гибеонитом.
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12.10.2021 06:05 Ответить
Закон про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення.

"Слуга народу" - 206,
"Європейська Солідарність" - 23,
"Голос" - 13,
"Довіра" - 12,
Позафракційні - 5.
"Опозиційна платформа - За життя" - 0,
"Батьківщина" - 0,
"За майбутнє" - 0.

Поляков - проти, Скороход - відсутня.
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12.10.2021 07:03 Ответить
Нам уж точно не расскажут, а вот наврут много.
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11.10.2021 23:42 Ответить
Методи роботи мусорів ми й так знаємо.
Які ще закони, які ще "3 години"?
Хай таксист дякує, що на нього не повісили. Значить не атошник.
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11.10.2021 15:33 Ответить
з такими брехливими таксистами по іншому не можна... пиз...ить сук поки правду не скажуть.... и в итоге сказал... і на мусорков подавать в суд не собирается... правду с таких сук нужно выбивать... или вешать за брехню дело о убийстве.
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11.10.2021 17:11 Ответить
Ну ти й дундук
Завтра мусора тебе будуть п**ть, бо їм здасться, що ти щось не договорюеш, поки не виб'ють з тебе потрібні їм показання.
В тебе кацапський менталітет.
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11.10.2021 19:19 Ответить
мож он в итоге сказал то, шо ему написали те же самьіе мусора?
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11.10.2021 20:38 Ответить
вот поди сейчас разбери - когда он правду говорил. Мутный тип, как и все уголовники.
Может, его специально наняли на темное дело, зная что у него кирминальное прошлое.
Хз. Новые показания переносят вину с него на других.
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11.10.2021 21:07 Ответить
"Он обычных парень и просто хочет жить", - добавил адвокат.
Все авторские права называться "Обычным парнем из нарота" у Зеленского.
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11.10.2021 15:36 Ответить
Круг замкнулся. Не исключена вероятность, что за рулем той другой машины мог быть водитель с бориспольской трассы. Но, блин, он такой нефотогеничный, что камеры наблюдения не могут фиксировать.
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11.10.2021 15:39 Ответить
Че пристали? Простой парень, приторговывающий людьми в рабство!!!
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11.10.2021 15:43 Ответить
Машина была особенная у таксиста для перевозки секс-рабынь, нарушил ПДД так как, отвлекал его Поляков он в смертельных конвульсиях бился на заднем сидении.
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11.10.2021 17:45 Ответить
Скоріш за все депутата вбили в першій машині, потім зв'язалися з "своїм" таксистом, щоб довіз кудись, а самі їхали слідом. Тож таксист злякався і умисне порушив правила руху...
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11.10.2021 20:03 Ответить
Мокрушники...
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11.10.2021 15:46 Ответить
Если водила поставлял проституток в Турцию, то и здесь он сутенер, имеющий связи с богатыми заказчиками и наркотой, простым таксистом он уже работать не смог бы.
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11.10.2021 15:53 Ответить
КАМАЗ з причепом поперек дороги з подальшим добиванням кастетом вже не в моді?
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11.10.2021 15:55 Ответить
Ждем новостей с кем бухал, но не думаю что собутыльники причастны иначе бы перед таксистом не светились
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11.10.2021 16:11 Ответить
Сидел в Коли котлеты в Велюре,камеры там точно есть,почему молчат?
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11.10.2021 16:38 Ответить
Даже если бы зеторчки гарантированно не были бы причастны к отравлению, то правила политического жанра предполагают спекуляции их оппонентов. А они молчат. И в этом когнитивный диссонанс.
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11.10.2021 16:21 Ответить
А завтра он скажет, что за рулём другой машины был Порошенко 😁😁😁😁😁
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11.10.2021 16:21 Ответить
Вообще-то в стране война,
и каждую неделю кого-то убивают -- на фронте,
но я что-то не вижу резонансного следствия каждую неделю
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11.10.2021 16:43 Ответить
Зелень крутятся, как вши на гребешке.
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11.10.2021 17:34 Ответить
В своем первом интервью на эту тему начальник киевской полиции Выговский говорил, что Поляков пил вместе с Русланом Адамовичем Джамбулатовым работающим не кем иным как помощником у Анны Скорооход с которой у Полякова была ссора. Потом они поддатые около полутора часов катались по Киеву.
А после, незадолго до смерти депутата, Джамбулатов почему-то пересадил Полякова в такси и уехал. После Джамбулатова допросили по этому поводу и преспокойно отпустили.
Сейчас ж эти сведения почему-то опускаются. Странно, как минимум.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/poljakov-pered-smertju-obschalsja-s-pomoschnikom-387223/
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11.10.2021 17:42 Ответить
Таксист на крючке, вот его и задействовали, шантажом, наказали что говорить, а он не сдержался и рассказал правду.
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11.10.2021 17:54 Ответить
не "" не сдержался", а понял что его подставляют под мокруху. А на такое он не подписывался.
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11.10.2021 21:09 Ответить
адвокаты не всегда говорят правду, ничего пока не ясно, но всё интереснее.
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11.10.2021 18:24 Ответить
Кремлёвские методы устранения неугодных и политических оппонентов.... Если наше общество и пресса проглотят это заказное политическое убийство, будет ещё много новых....
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11.10.2021 18:36 Ответить
коля оболонський всим цим заправляє
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11.10.2021 18:38 Ответить
Студентом заставляли штудировать "Капитал". Запомнилось :" Если капиталисту ( Кто у нас в капиталистах ходит ? ) есть возможность получить прибыль в 300%, то нет такого преступления, на которое эта пархатая каналья не пошла бы". (Немного подредактировал в свете современной жизни в Украине).
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11.10.2021 18:53 Ответить
Вариант 1, когда напоили вкололи метадон когда то в отрубях било, почему, не похоже он на конченого нара, если он и употреблял то не такое а что покаственней, вивод єто враньо, вариант второй траванули, експертизу должно делать FBI, если они не дадут они его убили!!!!!
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11.10.2021 19:03 Ответить
переложили мертвого
и он начал блювать
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11.10.2021 19:14 Ответить
я и не знал, что рвота - признак того что человек помер.
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11.10.2021 21:10 Ответить
я думаю полякова принудительно накормили методоном говорили были полосы на шее а потом залили алкоголем и вывезли потом высадили а дальше все как было концы в воду
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11.10.2021 20:15 Ответить
Я шокований!!! На "Г+Г" є журналісти???? 😲
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11.10.2021 20:51 Ответить
Полякова скорее всего убили. Никаких проблем с сердцем у него никогда не было, более того, он занимался спортом. Был здоров, как бык. Кому-то из Слуг народа не понравились его откровения о том, что те берут в конвертах взятки. Он уже давал показания об этом в НАБУ.
А нет свидетеля-нет и уголовного дела.
Да, привёл украинский народ в 2019 году очередного Зверя к власти.
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11.10.2021 21:20 Ответить
Теперь желающих рассказать, как ЗЕжабы раздают деньги за голосование в конвертах, станет меньше. Но ЗЕбилы должны знать, в экстремальной ситуации, с ними будут поступать так же, просто убивать.
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11.10.2021 21:44 Ответить
2017 год, ни такое уж и прошлое

149 ч.2 від п'яти до дванадцяти років

Как-то уж очень быстро вышел.
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11.10.2021 21:55 Ответить
Вс целом за дачу ложных показаний можно бы удо и отменить
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11.10.2021 21:57 Ответить
Цікава історія, таксист з сумнівним минулим, поліція що "випадково" зупинила машину з трупом. Схоже на кіно від режисерів "прострелена нога водія".
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12.10.2021 00:09 Ответить
Интересно, а дорога на которой остановила полиция авто, вела к дому Полякова или не в ту сторону?
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12.10.2021 02:03 Ответить
Після нашого голосування 73% проти "війни з росією" в нас почався 37 рік, чистка. Ну якщо далі підуть такі відкати взад, скоро матимемо експропріацію і колективізацію під мудрагельним керівництвом ****@-кремлятника
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12.10.2021 03:05 Ответить
Наверное единственный был нормальный из этого быдла. Ведь если он прав, что зеленых купили с потрохами, то по всей этой шобле тюрьма давно плачет
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12.10.2021 05:43 Ответить
Быстро закопали. 90 процентов что траванули. Мотива два. Слишком много говорил или скороход
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12.10.2021 05:46 Ответить
никчемный и зеленые сопли переходят все границы, уже травят своих оппонентов и публично радуются их смерти.
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12.10.2021 05:49 Ответить
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