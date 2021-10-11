Таксист, который вез Полякова перед смертью, изменил показания: Нардепа пересадили из другой машины и попросили доставить домой, - адвокат
Адвокат мужчины говорит, что за смену показаний правоохранители мужчину избили.
Адвокат таксиста, в машине которого обнаружили бездыханное тело депутата Антона Полякова, заявил, что его подопечного избили в отделении за дачу ложных показаний. Об этом он рассказал журналистам ТСН, передает Цензор.НЕТ.
"Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле, ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет", — заявляет адвокат.
Впрочем он заявляет, что со стороны правоохранителей все же были и другие нарушения, ведь вместо трех часов в отделении, он провел почти сутки и это противоречит законодательству. К тому же скрывали от адвоката, где его допрашивают и когда освободят. Но решили, что с полицией судиться не будут. "Он обычных парень и просто хочет жить", — добавил адвокат.
Как стало известно журналистам ТСН, таксист оказался с криминальным прошлым. С 2017 он подсудимый по ст. 149 ч. 2 (торговля людьми). "08.11.2017 в 17.00 находясь в аеропорту "Борисполь", совершил перемещение людей через государственную границу Украины, с целью их эксплуатации, с использованием обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц. 16.11.2017 года из СУ ГУНП поступила информация по факту установления дополнительного эпизода о перемещении 20.10.2017 года в Турцию с целью предоставления сексуальных услуг гражданки В.А.С 1998 г.р.", — говорится в деле.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.
Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В результате и трупы в режиме "задержанный сам упал и ударился головой", и увечия . . .
Надо пару показательных порок полиции устроить за такое, чтобы несколько человек присело на пару лет, тогда будут думать, как себя следует вести на допросах.
Чи Ви реально думаєте що за майбах і Слуги керуються не з єдного місця.
"Слуга народу" - 206,
"Європейська Солідарність" - 23,
"Голос" - 13,
"Довіра" - 12,
Позафракційні - 5.
"Опозиційна платформа - За життя" - 0,
"Батьківщина" - 0,
"За майбутнє" - 0.
Поляков - проти, Скороход - відсутня.
Які ще закони, які ще "3 години"?
Хай таксист дякує, що на нього не повісили. Значить не атошник.
Завтра мусора тебе будуть п**ть, бо їм здасться, що ти щось не договорюеш, поки не виб'ють з тебе потрібні їм показання.
В тебе кацапський менталітет.
Может, его специально наняли на темное дело, зная что у него кирминальное прошлое.
Хз. Новые показания переносят вину с него на других.
Все авторские права называться "Обычным парнем из нарота" у Зеленского.
и каждую неделю кого-то убивают -- на фронте,
но я что-то не вижу резонансного следствия каждую неделю
А после, незадолго до смерти депутата, Джамбулатов почему-то пересадил Полякова в такси и уехал. После Джамбулатова допросили по этому поводу и преспокойно отпустили.
Сейчас ж эти сведения почему-то опускаются. Странно, как минимум.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/poljakov-pered-smertju-obschalsja-s-pomoschnikom-387223/
и он начал блювать
А нет свидетеля-нет и уголовного дела.
Да, привёл украинский народ в 2019 году очередного Зверя к власти.
149 ч.2 від п'яти до дванадцяти років
Как-то уж очень быстро вышел.