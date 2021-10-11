Таксист, который вез Полякова перед смертью, изменил показания: Нардепа пересадили из другой машины и попросили доставить домой, - адвокат

Адвокат мужчины говорит, что за смену показаний правоохранители мужчину избили.

Адвокат таксиста, в машине которого обнаружили бездыханное тело депутата Антона Полякова, заявил, что его подопечного избили в отделении за дачу ложных показаний. Об этом он рассказал журналистам ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле, ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет", — заявляет адвокат.

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Впрочем он заявляет, что со стороны правоохранителей все же были и другие нарушения, ведь вместо трех часов в отделении, он провел почти сутки и это противоречит законодательству. К тому же скрывали от адвоката, где его допрашивают и когда освободят. Но решили, что с полицией судиться не будут. "Он обычных парень и просто хочет жить", — добавил адвокат.

Как стало известно журналистам ТСН, таксист оказался с криминальным прошлым. С 2017 он подсудимый по ст. 149 ч. 2 (торговля людьми). "08.11.2017 в 17.00 находясь в аеропорту "Борисполь", совершил перемещение людей через государственную границу Украины, с целью их эксплуатации, с использованием обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц. 16.11.2017 года из СУ ГУНП поступила информация по факту установления дополнительного эпизода о перемещении 20.10.2017 года в Турцию с целью предоставления сексуальных услуг гражданки В.А.С 1998 г.р.", — говорится в деле.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.