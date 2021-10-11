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Половина энергоблоков государственной "Центрэнерго" до сих пор не работают из-за нехватки топлива, - "Укрэнерго"

Половина энергоблоков государственной

10 из 23 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго" по состоянию на утро 11 октября не работают из-за отсутствия угля и природного газа.

 Об этом сообщает издание ExPro со ссылкой на данные системного оператора НЭК "Укрэнерго". 

Две ТЭС госкомпании работают минимальным составом оборудования, Змиевская станция работает двумя блоками.

По состоянию на 11:00 в работе находится 3 энергоблока и один контур ТЭС компании, общей мощностью 678 МВт.

На Трипольской ТЭС (Киевская обл) работает один контур блока №3 и несет нагрузку 90 МВт.

На Змиевской ТЭС (Харьковская обл) работает два блока суммарной нагрузкой 310 МВт, на Углегорской (Донецкая обл) один блок 278 МВт.

По данным Министерства энергетики, по состоянию на 8 октября антрацитового угля на Трипольской и Змиевской ТЭС осталось на 7-8 дней работы. Суммарно на этих станциях находилось 33,5 тыс. т. Запас газового угля на ТЭС компании составляет 39,3 тыс. т, что хватит на 3-11 дней работы в зависимости от станции.

Автор: 

Укрэнерго (658) Центрэнерго (116)


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ну так бєня рулить... Все, як 73% дебіли замовляли.
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11.10.2021 13:28 Ответить
По моему Беня там уже отрулил. Как в приватбанке. Довел компанию до кондиции,т.е. дефолта. И умыл руки. Ну а теперь "умный" нарид скинется с миру по нитке на поддержание штанофф.
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11.10.2021 13:39 Ответить
По-моему это последняя зима для зеленой нечести и их главклоуна!!!!!
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11.10.2021 13:29 Ответить
как бы не последняя для украинцев.
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11.10.2021 18:48 Ответить
так говорили что газа завались, хватает
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11.10.2021 13:34 Ответить
Не дивно...з чого б тоді вовині друзі- олігархи стали багатшими за два роки у 2-3 рази... Так хотів "мудрий нарід", який проголосував за Бєнєну куклу....
Доречі, слідуючого президента ці медіа- магнати нам також підсунуть, бо аналізувати нашому народу глузду так і не вистачає, легше хавати лайно з медіаканалів ....
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11.10.2021 13:38 Ответить
Специалисты кодлана Коломойского перестали убеждать народ что энергетику Украины разрушили Роттердам+ и зелёная энергетика. А не воры Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов. Решили, что кодлан уже может воровать без всяких разъяснений.
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11.10.2021 13:53 Ответить
Держава неефективний власник!
Коли держава замість підтримки інституцій в належному стані займається бізнесом то це перетворює країну на те,що ми маємо в Україні,тотальна корупція та неконкурентна економіка.
Україна повинна перейти на нову модель де небуде державних підприємств, а державні мужі будуть зконцентровані тільки на розбудові країни,ось національна ідея.
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11.10.2021 16:06 Ответить
Простите, шта? А ничего что в функциях государства, прямо заложена поддержка убыточных, но жизненно важных функций?
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12.10.2021 09:43 Ответить
 
 