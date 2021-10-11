Половина энергоблоков государственной "Центрэнерго" до сих пор не работают из-за нехватки топлива, - "Укрэнерго"
10 из 23 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго" по состоянию на утро 11 октября не работают из-за отсутствия угля и природного газа.
Об этом сообщает издание ExPro со ссылкой на данные системного оператора НЭК "Укрэнерго".
Две ТЭС госкомпании работают минимальным составом оборудования, Змиевская станция работает двумя блоками.
По состоянию на 11:00 в работе находится 3 энергоблока и один контур ТЭС компании, общей мощностью 678 МВт.
На Трипольской ТЭС (Киевская обл) работает один контур блока №3 и несет нагрузку 90 МВт.
На Змиевской ТЭС (Харьковская обл) работает два блока суммарной нагрузкой 310 МВт, на Углегорской (Донецкая обл) один блок 278 МВт.
По данным Министерства энергетики, по состоянию на 8 октября антрацитового угля на Трипольской и Змиевской ТЭС осталось на 7-8 дней работы. Суммарно на этих станциях находилось 33,5 тыс. т. Запас газового угля на ТЭС компании составляет 39,3 тыс. т, что хватит на 3-11 дней работы в зависимости от станции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Доречі, слідуючого президента ці медіа- магнати нам також підсунуть, бо аналізувати нашому народу глузду так і не вистачає, легше хавати лайно з медіаканалів ....
Коли держава замість підтримки інституцій в належному стані займається бізнесом то це перетворює країну на те,що ми маємо в Україні,тотальна корупція та неконкурентна економіка.
Україна повинна перейти на нову модель де небуде державних підприємств, а державні мужі будуть зконцентровані тільки на розбудові країни,ось національна ідея.