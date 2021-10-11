Украине следует донести новому правительству Германии, на каких позициях она стоит и чего хочет, - посол Фельдгузен

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая после прошедших 26 сентября парламентских выборов покинет свой пост, была лично заинтересована в отстаивании интересов Украины в конфликте с РФ, и не стоит ждать такой же вовлеченности в эту проблематику от нового главы германского правительства, как и резкого изменения курса.

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сказала на пресс-конференции в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С Ангелой Меркель Украина теряет человека, который чрезвычайно заинтересован в стране на очень личной основе, потому что она была в самой гуще событий в 2014-2015 гг", - отметила Фельдгузен.

Посол указала, что это было решением Меркель - вмешаться в конфликт между РФ и Украиной в 2014 году. "Я считаю, что для Украины самое важное, когда она решила в 2014 году попытаться помочь Украине, когда Россия напала летом 2014 года, после аннексии Крыма в марте. Это было ее решение вмешаться вместе с Францией ", - пояснила дипломат.

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Она подчеркнула, что увидела чрезвычайное участие Меркель в борьбе с РФ за курс Украины. "И с тех пор она продолжала быть заинтересованной на ежедневной основе в том, что происходило в Украине. Я оставила Украину летом 2015 года, и мы все еще писали ежедневные отчеты, и когда мы хотели это прекратить, потому что это было много работы для посольства, мы получили от ведомства федерального канцлера сигнал, что она читает их каждый день. Так что мы продолжили писать ежедневные отчеты, и мы все еще пишем еженедельные отчеты, даже в 2021 году, потому что она действительно интересуется", - отметила Фельдгузен.

В то же время дипломат обратила внимание на то, что немецкая политика, особенно немецкая международная политика, никогда не меняется резко после выборов. "У нас в Германии есть политический консенсус, особенно по международной политике, и я не ожидаю, что в этом новом правительстве, каким бы оно не выглядело - мы только на первых стадиях формирования новой коалиции,- будет большое изменение (относительно Украины - ред.). Большим изменением будет то, что во главе этого правительства будет человек, который не был лично вовлечен во все, что касается Украины", - подчеркнула она.

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Фельдгузен указала, что поэтому необходимо работать над тем, чтобы дать понять новому правительству, на каких позициях стоит Украина и чего она хочет от Германии.