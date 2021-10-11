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Украине следует донести новому правительству Германии, на каких позициях она стоит и чего хочет, - посол Фельдгузен

Украине следует донести новому правительству Германии, на каких позициях она стоит и чего хочет, - посол Фельдгузен

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая после прошедших 26 сентября парламентских выборов покинет свой пост, была лично заинтересована в отстаивании интересов Украины в конфликте с РФ, и не стоит ждать такой же вовлеченности в эту проблематику от нового главы германского правительства, как и резкого изменения курса.

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сказала на пресс-конференции в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С Ангелой Меркель Украина теряет человека, который чрезвычайно заинтересован в стране на очень личной основе, потому что она была в самой гуще событий в 2014-2015 гг", - отметила Фельдгузен.

Посол указала, что это было решением Меркель - вмешаться в конфликт между РФ и Украиной в 2014 году. "Я считаю, что для Украины самое важное, когда она решила в 2014 году попытаться помочь Украине, когда Россия напала летом 2014 года, после аннексии Крыма в марте. Это было ее решение вмешаться вместе с Францией ", - пояснила дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внешняя политика Германии не изменится после выборов, - посол ФРГ Фельдгузен

Она подчеркнула, что увидела чрезвычайное участие Меркель в борьбе с РФ за курс Украины. "И с тех пор она продолжала быть заинтересованной на ежедневной основе в том, что происходило в Украине. Я оставила Украину летом 2015 года, и мы все еще писали ежедневные отчеты, и когда мы хотели это прекратить, потому что это было много работы для посольства, мы получили от ведомства федерального канцлера сигнал, что она читает их каждый день. Так что мы продолжили писать ежедневные отчеты, и мы все еще пишем еженедельные отчеты, даже в 2021 году, потому что она действительно интересуется", - отметила Фельдгузен.

В то же время дипломат обратила внимание на то, что немецкая политика, особенно немецкая международная политика, никогда не меняется резко после выборов. "У нас в Германии есть политический консенсус, особенно по международной политике, и я не ожидаю, что в этом новом правительстве, каким бы оно не выглядело - мы только на первых стадиях формирования новой коалиции,- будет большое изменение (относительно Украины - ред.). Большим изменением будет то, что во главе этого правительства будет человек, который не был лично вовлечен во все, что касается Украины", - подчеркнула она.

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Фельдгузен указала, что поэтому необходимо работать над тем, чтобы дать понять новому правительству, на каких позициях стоит Украина и чего она хочет от Германии.

Германия (6975) Фельдгузен Анка (96)


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Топ комментарии
+5
Украинская позиция:
"ОФШОРЫ - НОРМАЛЬНО! И ЕСТЬ У КАЖДОГО ПРОСТОГО УЧИТЕЛЯ."
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11.10.2021 13:51
+4
послице хватит дурочку корчить
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11.10.2021 13:45
+3
На позициях Ахметова и Коломойского
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11.10.2021 13:48
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позиция - поза сломаной берёзы перед олигархами

хотят денег
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11.10.2021 13:43 Ответить
послице хватит дурочку корчить
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11.10.2021 13:45 Ответить
На позициях Ахметова и Коломойского
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11.10.2021 13:48 Ответить
да все уже, позиция давно не меняется. Ваше мнение больше никому не интересно, максимум выразят глубочайшую озабоченность и поржут.
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11.10.2021 13:50 Ответить
Намёк бубочке: ну ты как? куда? в Европу или "заглянуть в глаза"? ты с Майданом за европейские ценности или с антимайданом и титушками?
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11.10.2021 13:51 Ответить
Украинская позиция:
"ОФШОРЫ - НОРМАЛЬНО! И ЕСТЬ У КАЖДОГО ПРОСТОГО УЧИТЕЛЯ."
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11.10.2021 13:51 Ответить
А то новое правительство Германии не знает интересов Украины! Хорош на дурку выпадать.
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11.10.2021 13:57 Ответить
Ну на дурку она выпадает,т к прекрасно понимает,что зекретин мало что способен вообще кому либо объяснить,тем более иностранцам
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11.10.2021 14:05 Ответить
все дело в том, что у самой Украины и у тех, что может что-то донести до нового правительства Германии, совсем разные представления о том, что надо "доносить" (какое мерзкое слово))))
тем более за 7 военных лет все уже сказано и пальцем на ***** указано... и шо? СП-2 достроили...
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11.10.2021 14:19 Ответить
Украина стоит в раковых позициях. Чего хочет? Вопрос интересный и не при детях.
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11.10.2021 14:26 Ответить
Германия хочет сказать, что на договорняки с Московий она шла чисто по нашему настоянию. А сейчас она согласна и прижать агрессора.
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11.10.2021 15:36 Ответить
та пошла ты в сраку - свинья немецкая подстилка х.йловская ...
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11.10.2021 15:53 Ответить
Она поняла что руководителя САП не изберут до тех пор пока Зеле импичмент не сделают.
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11.10.2021 20:02 Ответить
 
 