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Железняк: Закон об олигархах тайком изменили, на подпись передали не тот вариант

Железняк: Закон об олигархах тайком изменили, на подпись передали не тот вариант

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны незаконно изменил текст законопроекта об олигархах, за который проголосовали депутаты.

Об этом заявил лидера фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"По моей информации, профильный Комитет уже передал на подпись закон #5599 про олигархов. Каким-то "чудесным" образом в самом Комитете и исправили все ошибки, которые допустили во время голосования (оставили только РНБО и прочее). Т.е. передали текст, который, мягко говоря, не соответствует проголосованному. Получается, вообще неважно, что там депутаты в Раде голосуют, если потом можно написать текст, как надо)", - сообщил нардеп.

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По словам Железняка, текст законопроекта согласно действующему закону и рекомендациям Конституционного Суда, должен подписывать спикер, который был на момент голосования, то есть Дмитрий Разумков.

"Но раз текст так бронетанково исправили, то думаю, что и на эту норму закроют глаза и, вопреки всему, дадут на подпись новому спикеру", - добавил Железняк.

Ранее Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Железняк: Закон об олигархах тайком изменили, на подпись передали не тот вариант 01

Автор: 

ВР (29257) подлог (1364) Железняк Ярослав (425) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+35
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11.10.2021 14:37
+31
Голосують одне, підписують інше.
З таким успіхом, ВР проголосує за проєвропейське, а підпише капітуляцію мордору, і скажуть, що так і було.
Це якийсь зЕбільний трешняк.
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11.10.2021 14:16
+23
аферисты )) как не брешут так подтасовуют.... капец...
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11.10.2021 14:10
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аферисты )) как не брешут так подтасовуют.... капец...
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11.10.2021 14:10 Ответить
вірною дорогою йде веселун
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11.10.2021 14:23 Ответить
* Я сидел при Александре-II, освободителе; я сидел при Александре-III, миротворце; я сидел при Николае-II, кровавом; при Керенском, хм! я тоже сидел! Вот при военном коммунизме я не сидел: не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе, ой-ёй-ёй!(с)
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11.10.2021 14:58 Ответить
то, о чем говорил Разумков. раньше при всех спикерах такие фокусы прокатывали постоянно
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11.10.2021 14:27 Ответить
Серйозно?!!! Приклади наведеш?
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11.10.2021 19:35 Ответить
запросто, зайди на сайт ВР, і майже кожен 2й закон, а кодекси всі
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11.10.2021 20:23 Ответить
Клас! От просто взять - і ляпнуть! Просто. Без доказів та зобовязань. Як і будь=яке зелене бидло.
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11.10.2021 21:20 Ответить
ти просило, тобі сказали, а ти спростувати не можеш, то вирішило віднести до зеленого бидла, ну то таке, до зелених не відношусь, тому тому тобі до..бу пробачаю. і аргумент, що хтось зелене бидло, залиш для свого тата, а якщо прийшло, як дехто каже спілкуватись, а ти прийшло не за цим, то змирись з тим що ти до..б і подякуй за це зеленому бидлу, тобто своїм батькам.
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12.10.2021 08:46 Ответить
Я просив тебе?!!! Тупе брехло ти з дуба впало? Ти мені пробачаєш?!!! Свою тупість та брехню? Тваринко, ти взагалі береги втратило, зразу видно продукт пяного спарювання двох тупих бидляків.
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12.10.2021 09:32 Ответить
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11.10.2021 14:37 Ответить
КАКАЯРАЗНІЦА!
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12.10.2021 09:01 Ответить
эка удивили помню в газете Голос Украины напечатали текст Земельного Кодекса-- Один вариант... в Урядовом курьере -газете- напечатали Земельный кодекс- второй вариант и оба не голосовались.... даже в проекте не было.. проект подавался один..но в зале его тихо подменили, а напечатали да так что сами удивились... а то что за Кодексы, Законы голосовало 110-115-120-200 депутатов никого не смущает с времен Яныка как началась эта вакханалия так и осталась в Работе Рады потом протоколы подделывают, голоса нарисовываются...и выдают 228-270- 305 -а камеры снимают ночные пустые залы- где и сотня нардепов типа голосовавших- и то под вопросом..
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11.10.2021 14:11 Ответить
дебил ты. яныка выгнали со страны сцанными тряпками, в том числе и по этой причине.

а твой хозяин не убежит. будет висеть или сидеть
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11.10.2021 14:17 Ответить
С Уставом Караульной службы ВСУ, было точно так.
Потом, долго, проверяющие, обсирались от грамотных начальников караулов.
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11.10.2021 20:22 Ответить
Агония куража))))
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11.10.2021 19:46 Ответить
Відома практика ПР, а зелень їхні послідовники. Маладиє риганали.
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11.10.2021 14:11 Ответить
На мАлАдих региАналив є вже новий "ПРАВО-ПАТРІОТИЧНИЙ СЕКТОР"...
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11.10.2021 14:15 Ответить
Яна Супоровська@YanaSuporovska

Кошкіна: На что вы рассчитывали, когда набирали этих депутатов методом случайного выбора?

Корнієнко, голова партії Слуга народу: Рассчитывали на то, чтобы сменить элиту. Мы ее сменили. Дальше - не было задачи.
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11.10.2021 14:51 Ответить
Голосують одне, підписують інше.
З таким успіхом, ВР проголосує за проєвропейське, а підпише капітуляцію мордору, і скажуть, що так і було.
Це якийсь зЕбільний трешняк.
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11.10.2021 14:16 Ответить
Чому зебільний? Так було ЗАВЖДИ.

Забезпечити контроль ідентичності версій електронних документів в наш час зовсім просто. Варто лише додатити до документу ХЕШ-суму (яку небуть контрольну суму, наприклад CRC) і підробити буде неможливо. І якщо така примитивна операція досі не внесена в регламент і не прийнятий такий закон, значить нашим "обранцям" це не вигідно. Їм треба нас дурити. Так само як і вам, і Залізняку... і Порошенко, який багато разів устами Сюмар вже намагався роздути цей фейк, але так ні разу і не спромігся подати пропозицію, яка раз і назавжди унеможливить таке шахрайство на розгляд парламенту.
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11.10.2021 19:09 Ответить
І факти, на підтвердження, будьте ласкаві.
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11.10.2021 19:22 Ответить
Які факти?
Що можна CRC до будь-якого цифровому файлу при запису добавити так, що якщо при його читанні сумма не буде дорівнювати 0, значить файл коректувався? Інша CRC документу (навіть зайва кома) - значить підробка. Значить потрібна ретельна перевірка всього документу.
Це ж загальновідомий факт, як і цифровий підпис документу.

Чи факт потрібен, що і в минулій ВР такі скандали як звинувачення в підробці голосування законів була неоднократно і Сюмар більше всього голосила про це? І тим не паче віз і нині там. Ніяких змін не відбулось. Ніхто навіть не намагався це зробити. Закони як приймались, так і приймаються, як публікувались, так і публікуються без цифрового підпису, який би унеможливив як таке шахрайство, так і голослівне звинувачення в шахрайстві.
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11.10.2021 21:40 Ответить
Я про факти. То навішо ви постите ту ж саму нісенітницю, що й до цього?
Я вам підкажу, щоб облегшити вашу роботу.
Якби був, хоч якийсь натяк на такий злочин (регламент ВР- Закон а не інструкція) у минулій ВР, пліснява вже б вивалила цю інформацію і посилалась саме на неї.
Вони ж вже не намагаються, як обіцяли перед виборами, бути краще і чесніше попередників, зараз вони, як і їх трольня, намагаються довести, невдало, що вони такі ж.
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11.10.2021 21:49 Ответить
Такі факти були. Неодноразові. І публікувались в Цензорі. Я навіть свої 5 копійок аналогічно нинішньому коментарю писав. Результат - такий само як і зараз. НІЯКОЇ спроби змінити поточну процедуру голосування на щось подібне "голосується законопроект з CRC=0x75FE" ніхто навіть не намагався. Звісно, шукати свій коментар в архиві Цензорі 3-4 річної давнини я не буду.

А на рахунок "плеснявих" чи "шоколадних" - то не лестить собі. Нарід і тих і інших вважає АНТИУКРАЇНСЬКОЮ мафією і не бачить між ними ніякої різниці. "Обоє кривоє". Брешуть безперервно.
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11.10.2021 22:24 Ответить
а ти дурбецало, рупор народу, але на утриманні? Володимир Вовкамдав?
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12.10.2021 00:50 Ответить
і шо?
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11.10.2021 14:17 Ответить
Додивився таки.От "Скотиняка така".😳🧐
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11.10.2021 14:19 Ответить
Вже й Железняк у чаті слуг може стати ворогом, для неонацистки Третьякової це раз плюнути.
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11.10.2021 14:19 Ответить
За такое им нужно идти дружно в отставку!
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11.10.2021 14:20 Ответить
тільки не в нашій совковій країні
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11.10.2021 15:57 Ответить
Подтасовка законов есть преступление. Стефанчук, ведь говорилось не просто так - не суй свой жирный зад в не по размеру кресло. И кресло сломается, и зад треснет. Впрочем, зад твой, и судьба у зада незавидная.
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11.10.2021 14:23 Ответить
а разве за подлог нет ответственности
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11.10.2021 14:27 Ответить
Громадяни України, пора вже зупиняти це зелене свавілля. Інакше потім буде пізно. Ми вже однією ногою в "московії", і наш зе-бонапарт все більше входить в роль диктатора.
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11.10.2021 14:44 Ответить
Все более похоже, что без крови эти зеленые ворье-клоуны власть уже не отдадут
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11.10.2021 15:27 Ответить
Прокинулись. Це було зрозуміло ще в 2019-ому.
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11.10.2021 21:22 Ответить
какая разніца *с
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11.10.2021 14:57 Ответить
Хіба це, перший випадок? Купу законів взагалі апарат Ради правив перед підписом. Ніхто і ніколи не відповідав. Навіть розголосу у багатьох випадках не було.
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11.10.2021 15:04 Ответить
Це тільки в твоїх еротичних фантазіях.
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11.10.2021 21:24 Ответить
Ну так это же:
ПОДЛОГ - ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ!
Однозначная УГОЛОВНАЯ СТАТЬЯ, без вариантов.
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11.10.2021 15:43 Ответить
Наперсточники в своем репертуаре))))
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11.10.2021 16:34 Ответить
Комітетчиків, що підробили результати голосування, - під кримінальну відповідальність!
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11.10.2021 16:55 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27392134.html Фото дня


1974 год. Репортеры Боб Вудворд и Карл Бернстайн, которые опубликовали материалы по Уотергейту, смотрят по телевизору отставку Никсона.
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11.10.2021 17:05 Ответить
О какой кипишь из-за этого законопроекта.
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11.10.2021 18:02 Ответить
Петро Олексійович,врятує свій олігархат..Думаю скоро будуть масштабні протести в підримку знедоленого олігархату.
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11.10.2021 19:26 Ответить
У Пороха є свій олігархат?!!! Рятуй свій мозок! хоча... там нема що рятувати.
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11.10.2021 21:26 Ответить
Олександре,у Петра Олексійовича спільна історія грабунку України з його колегами олігархами,ще з 90-х.
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11.10.2021 21:55 Ответить
Розумієш, синку, я економіку вивчав за роботами світових економістів, і К.Маркса "Капітал" в тому числі, а тому прекрасно розумію термін - первинне накопичування капіталу, а також що олігарх - це перш за все людина, що використовує політику та державну владу для власного збагатчення, створюючи преференції власному бізнесу шляхом монополізації ринку. Так що ти не кидай тут тупих звинувачень на кшталт "грабунок" та "олігарх", і не будеш заслужено обпльований.
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11.10.2021 22:09 Ответить
Олександре,не кіпішуй..Петро Олексійович чудово підпадає під це загально-відоме визначення олігарха..Медведчук, з благословіння Петра Олексієвича,отримав ЗМІ для пропаганди,нафто провід,і багато інших відчутних прихильних подяк...
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11.10.2021 23:03 Ответить
старанний придурок, хоча б текст змінюй, а то строчить ваше братство Подляково-хуйлове, абзац в абзац... Колективна макітра для інтелектуально обмежених в дії.
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12.10.2021 00:58 Ответить
Придурь, ти вважаєш що брехня повторена тисячу разів - стає правдою? Гебельс теж так вважав. Вірною дорогою ти йдеш. І знову ж таки, навіть якщо б Порох і "благословив" Медведчука, то яким чином це робить Пороха олігархом? На вашу ботоферму що повних ідіотів набирають?
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12.10.2021 07:17 Ответить
Нащо нам тоді ВЗрада? Молодиє літца? Люді не з сістеми?
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11.10.2021 19:47 Ответить
Кто бы сомневался
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11.10.2021 20:36 Ответить
Ну вот дожились .Себе на подпись Зеленский будет сам редактировать закон. Ну да зачем Верховна Рада. Ошибки будут исправлять в администрации президента Зеленского.
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11.10.2021 22:17 Ответить
А то сколько проблем. Опять переголосовывать. А это опять в туалете верховной рады деньги раздавать депутатам. Ни какой экономии.
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11.10.2021 22:21 Ответить
Какие законы, какая Конституция? Границы областей закрывают, без ковидсертификата не будут пускать в поезда и автобусы, чтоб народ не ехал никуда, если что. В Киеве полицаев куча. Так что можно эти законы рисовать как угодно и вертеть ими в разные стороны и ничего за это "Су" не будет
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11.10.2021 22:29 Ответить
абсолютно СРАТИ на все, що приймає зеко *****, бо коли прийде нормальна влада, то всі їх висери ВІДМІНЯТЬ, АНУЛЮЮТЬ і змиють потужним струменем з бранзбойта!
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11.10.2021 22:57 Ответить
новый вариант "закона про олигархов": весь текст перечеркнут, а внизу от руки, почерком Зеленского(но это не точно), "Во всем виноват Порошенко".
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11.10.2021 23:04 Ответить
тогда кто-то должен сесть. что это за бред?
и вообще, я хз зачем принимать законы, которые приняты с такими нарушениями? их же отменят 100%
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12.10.2021 00:43 Ответить
Справжні чародії! "главное, чтобы костюмчик сидел"
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12.10.2021 03:20 Ответить
 
 