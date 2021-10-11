Железняк: Закон об олигархах тайком изменили, на подпись передали не тот вариант
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны незаконно изменил текст законопроекта об олигархах, за который проголосовали депутаты.
Об этом заявил лидера фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"По моей информации, профильный Комитет уже передал на подпись закон #5599 про олигархов. Каким-то "чудесным" образом в самом Комитете и исправили все ошибки, которые допустили во время голосования (оставили только РНБО и прочее). Т.е. передали текст, который, мягко говоря, не соответствует проголосованному. Получается, вообще неважно, что там депутаты в Раде голосуют, если потом можно написать текст, как надо)", - сообщил нардеп.
По словам Железняка, текст законопроекта согласно действующему закону и рекомендациям Конституционного Суда, должен подписывать спикер, который был на момент голосования, то есть Дмитрий Разумков.
"Но раз текст так бронетанково исправили, то думаю, что и на эту норму закроют глаза и, вопреки всему, дадут на подпись новому спикеру", - добавил Железняк.
Ранее Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.
Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.
Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
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а твой хозяин не убежит. будет висеть или сидеть
Потом, долго, проверяющие, обсирались от грамотных начальников караулов.
Кошкіна: На что вы рассчитывали, когда набирали этих депутатов методом случайного выбора?
Корнієнко, голова партії Слуга народу: Рассчитывали на то, чтобы сменить элиту. Мы ее сменили. Дальше - не было задачи.
З таким успіхом, ВР проголосує за проєвропейське, а підпише капітуляцію мордору, і скажуть, що так і було.
Це якийсь зЕбільний трешняк.
Забезпечити контроль ідентичності версій електронних документів в наш час зовсім просто. Варто лише додатити до документу ХЕШ-суму (яку небуть контрольну суму, наприклад CRC) і підробити буде неможливо. І якщо така примитивна операція досі не внесена в регламент і не прийнятий такий закон, значить нашим "обранцям" це не вигідно. Їм треба нас дурити. Так само як і вам, і Залізняку... і Порошенко, який багато разів устами Сюмар вже намагався роздути цей фейк, але так ні разу і не спромігся подати пропозицію, яка раз і назавжди унеможливить таке шахрайство на розгляд парламенту.
Що можна CRC до будь-якого цифровому файлу при запису добавити так, що якщо при його читанні сумма не буде дорівнювати 0, значить файл коректувався? Інша CRC документу (навіть зайва кома) - значить підробка. Значить потрібна ретельна перевірка всього документу.
Це ж загальновідомий факт, як і цифровий підпис документу.
Чи факт потрібен, що і в минулій ВР такі скандали як звинувачення в підробці голосування законів була неоднократно і Сюмар більше всього голосила про це? І тим не паче віз і нині там. Ніяких змін не відбулось. Ніхто навіть не намагався це зробити. Закони як приймались, так і приймаються, як публікувались, так і публікуються без цифрового підпису, який би унеможливив як таке шахрайство, так і голослівне звинувачення в шахрайстві.
Я вам підкажу, щоб облегшити вашу роботу.
Якби був, хоч якийсь натяк на такий злочин (регламент ВР- Закон а не інструкція) у минулій ВР, пліснява вже б вивалила цю інформацію і посилалась саме на неї.
Вони ж вже не намагаються, як обіцяли перед виборами, бути краще і чесніше попередників, зараз вони, як і їх трольня, намагаються довести, невдало, що вони такі ж.
А на рахунок "плеснявих" чи "шоколадних" - то не лестить собі. Нарід і тих і інших вважає АНТИУКРАЇНСЬКОЮ мафією і не бачить між ними ніякої різниці. "Обоє кривоє". Брешуть безперервно.
ПОДЛОГ - ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ!
Однозначная УГОЛОВНАЯ СТАТЬЯ, без вариантов.
1974 год. Репортеры Боб Вудворд и Карл Бернстайн, которые опубликовали материалы по Уотергейту, смотрят по телевизору отставку Никсона.
и вообще, я хз зачем принимать законы, которые приняты с такими нарушениями? их же отменят 100%