Железняк: Закон об олигархах тайком изменили, на подпись передали не тот вариант

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны незаконно изменил текст законопроекта об олигархах, за который проголосовали депутаты.

Об этом заявил лидера фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"По моей информации, профильный Комитет уже передал на подпись закон #5599 про олигархов. Каким-то "чудесным" образом в самом Комитете и исправили все ошибки, которые допустили во время голосования (оставили только РНБО и прочее). Т.е. передали текст, который, мягко говоря, не соответствует проголосованному. Получается, вообще неважно, что там депутаты в Раде голосуют, если потом можно написать текст, как надо)", - сообщил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский был против участия Венецианской комиссии в законопроекте об олигархах, - УП

По словам Железняка, текст законопроекта согласно действующему закону и рекомендациям Конституционного Суда, должен подписывать спикер, который был на момент голосования, то есть Дмитрий Разумков.

"Но раз текст так бронетанково исправили, то думаю, что и на эту норму закроют глаза и, вопреки всему, дадут на подпись новому спикеру", - добавил Железняк.

Ранее Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".