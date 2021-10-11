За три дня в пунктах вакцинации от COVID-19 в отделениях "Укрпочты" вакцинировали почти 13,5 тысяч человек, - Минздрав
7-9 октября 2021 в пунктах вакцинации от COVID-19, которые открылись в отдельных отделениях "Укрпочты" во всех регионах страны, вакцинировали 13 472 человек.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
При этом, первую дозу антиковидной вакцины здесь получили 8 832 пенсионера, вторую дозу - 4 265 пенсионеров.
Также в этих пунктах продолжилась вакцинация работников самой "Укрпочты". За четверг-субботу первую дозу получили 326 сотрудников, вторую - 49.
В Минздраве напомнили, что 7 октября в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины в отделениях "Укрпочты" заработали первые временные пункты вакцинации.
Вакцинироваться в них могут все желающие - для этого нужно просто зайти в отделение "Укрпочты", где проводит прививки мобильная бригада, и без предварительной записи или регистрации получить прививки. С собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код.
"Пункты вакцинации в отделениях "Укрпочты" помогут защитить от тяжелого течения COVID-19 и сохранить жизнь жителей маленьких и самых отдаленных населенных пунктов, поскольку почтовые отделения есть даже в тех небольших городах и селах, где нет учреждений здравоохранения", - отметили в пресс-службе МОЗ.
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Пьеро сделали вакцину- был в гробу,уже воскрес
И с Алисой кот незрячий деньги быстро посчитал,
Потому,сто Буратино на вакцину деньги дал!