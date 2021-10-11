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Новости Коронавирус и карантин
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За три дня в пунктах вакцинации от COVID-19 в отделениях "Укрпочты" вакцинировали почти 13,5 тысяч человек, - Минздрав

За три дня в пунктах вакцинации от COVID-19 в отделениях

7-9 октября 2021 в пунктах вакцинации от COVID-19, которые открылись в отдельных отделениях "Укрпочты" во всех регионах страны, вакцинировали 13 472 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

При этом, первую дозу антиковидной вакцины здесь получили 8 832 пенсионера, вторую дозу - 4 265 пенсионеров.

Также в этих пунктах продолжилась вакцинация работников самой "Укрпочты". За четверг-субботу первую дозу получили 326 сотрудников, вторую - 49.

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В Минздраве напомнили, что 7 октября в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины в отделениях "Укрпочты" заработали первые временные пункты вакцинации.

Вакцинироваться в них могут все желающие - для этого нужно просто зайти в отделение "Укрпочты", где проводит прививки мобильная бригада, и без предварительной записи или регистрации получить прививки. С собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

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"Пункты вакцинации в отделениях "Укрпочты" помогут защитить от тяжелого течения COVID-19 и сохранить жизнь жителей маленьких и самых отдаленных населенных пунктов, поскольку почтовые отделения есть даже в тех небольших городах и селах, где нет учреждений здравоохранения", - отметили в пресс-службе МОЗ.

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Еще в хлебных отделах-магазинах нужно вакцинировать!
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11.10.2021 14:17 Ответить
Призываю всех кацапов и пид-рашек НЕ вакцинироваться! Снимите нагрузку с пенсионного фонда и здравоохранения! Обманите систему!
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11.10.2021 14:19 Ответить
Автобусы,эпицентры,отделения почты..
чего-то не хватает..
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11.10.2021 14:18 Ответить
Ах,пойдёмте Буратино поскорей в страну чудес

Пьеро сделали вакцину- был в гробу,уже воскрес

И с Алисой кот незрячий деньги быстро посчитал,
Потому,сто Буратино на вакцину деньги дал!
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11.10.2021 14:29 Ответить
С тебя деньги за вакцину взяли?
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11.10.2021 14:33 Ответить
На укрпочту не хожу. Открывайте в рыбных ларьках лучше, очень уж кольнуть охота
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11.10.2021 14:44 Ответить
При каждом общественном туалете не хватает...
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11.10.2021 15:28 Ответить
 
 