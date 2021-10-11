ВАКС избрал меру пресечения Труханову в виде залога в 30 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову в виде залога в сумме 30 млн грн по делу о подозрении в причастности к махинациям с землей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение ВАКС вынес в понедельник, не удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры об аресте Труханова с альтернативой залога в 120 млн грн.

"Суд поставил в удовлетворении ходатайства… об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Труханова… отказать. Применить в отношении подозреваемого Труханова меру пресечения в виде залога в размере … 30 млн 213 тысяч 300 грн", - говорится в постановлении ВАКС, оглашенном в понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрение Труханову: преступной организацией руководил Галантерник

Суд постановил возложить на Труханова обязательства прибывать по требованию следователя и суда, не отбывать с места проживания, воздержаться от общения со свидетелями по уголовному делу, сдать на хранение документы для выезда за границу.

Мера пресечения избрана сроком до 6 декабря 2021 года. Труханов обязан внести залог на протяжении пяти дней с момента вынесения решения суда или обеспечить внесение средств залогодателем.

Также читайте: Мэру Одессы Труханову отменили оправдательный приговор по делу завода "Краян"

Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за таких действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по данным эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.

Прокуратура просила отправить его под арест с залогом 120 млн грн.