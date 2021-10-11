ВАКС избрал меру пресечения Труханову в виде залога в 30 млн грн
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову в виде залога в сумме 30 млн грн по делу о подозрении в причастности к махинациям с землей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение ВАКС вынес в понедельник, не удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры об аресте Труханова с альтернативой залога в 120 млн грн.
"Суд поставил в удовлетворении ходатайства… об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Труханова… отказать. Применить в отношении подозреваемого Труханова меру пресечения в виде залога в размере … 30 млн 213 тысяч 300 грн", - говорится в постановлении ВАКС, оглашенном в понедельник.
Суд постановил возложить на Труханова обязательства прибывать по требованию следователя и суда, не отбывать с места проживания, воздержаться от общения со свидетелями по уголовному делу, сдать на хранение документы для выезда за границу.
Мера пресечения избрана сроком до 6 декабря 2021 года. Труханов обязан внести залог на протяжении пяти дней с момента вынесения решения суда или обеспечить внесение средств залогодателем.
Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за таких действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по данным эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.
6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.
Прокуратура просила отправить его под арест с залогом 120 млн грн.
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а потом жвухххх по другой ноздре...... - и миллиард деревьев, курорт на Черном море, 4к баксов заррплата, аны аны аны тысяча анов летят всех бабмить.....
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/11/7310060/ Сын экс-спикера Рыбака спрятал $2 млн в потолке еще в 2014 году . У него эти 2 лимона украли.
Наши правоохранители вынесли подозрение охраннику и бывшему домоправителю.
І чому я не здивований?