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ВАКС избрал меру пресечения Труханову в виде залога в 30 млн грн

ВАКС избрал меру пресечения Труханову в виде залога в 30 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову в виде залога в сумме 30 млн грн по делу о подозрении в причастности к махинациям с землей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение ВАКС вынес в понедельник, не удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры об аресте Труханова с альтернативой залога в 120 млн грн.

"Суд поставил в удовлетворении ходатайства… об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Труханова… отказать. Применить в отношении подозреваемого Труханова меру пресечения в виде залога в размере … 30 млн 213 тысяч 300 грн", - говорится в постановлении ВАКС, оглашенном в понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрение Труханову: преступной организацией руководил Галантерник

Суд постановил возложить на Труханова обязательства прибывать по требованию следователя и суда, не отбывать с места проживания, воздержаться от общения со свидетелями по уголовному делу, сдать на хранение документы для выезда за границу.

Мера пресечения избрана сроком до 6 декабря 2021 года. Труханов обязан внести залог на протяжении пяти дней с момента вынесения решения суда или обеспечить внесение средств залогодателем.

Также читайте: Мэру Одессы Труханову отменили оправдательный приговор по делу завода "Краян"

Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за таких действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по данным эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.

Прокуратура просила отправить его под арест с залогом 120 млн грн.

залог (516) мошенничество (1229) Труханов Геннадий (315) Антикоррупционный суд (1211)


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Топ комментарии
+17
689 млн грн. ущерба, 30 млн грн залог - все что нужно знать уоб украинском правосудии
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11.10.2021 14:23
+12
разве для такого человека это деньги ? украинский суд отличает то, что всегда можно сойтись на сумме
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11.10.2021 14:22
+11
Своровал миллиарды, это копейки для него
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11.10.2021 14:22
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Правила форума Совет форумчан
прелестно)! и еще 30 лямов занесут в суд
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11.10.2021 14:22 Ответить
20
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11.10.2021 14:26 Ответить
порошенку труханов в свій час заніс 20 в доларах
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11.10.2021 14:29 Ответить
ну давай сцылку официальную,брехло
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11.10.2021 14:35 Ответить
Как я понимаю ты лично помогал пересчитывать? Ну ил просто трепло, которое свои слова подтвердить не может.
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11.10.2021 14:42 Ответить
ти рахував, чи гриценко облік вів ?
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11.10.2021 15:14 Ответить
ЗеУБЛЮДКИ Троянские ослы, боевого генерала спасшего Мариуполь НИ ЗА ЧТО , за решетку кинули с астрономическим залогом ! ОПГ зеленского под трибунал
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11.10.2021 17:12 Ответить
разве для такого человека это деньги ? украинский суд отличает то, что всегда можно сойтись на сумме
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11.10.2021 14:22 Ответить
Таки да.И Зе на этом купил зебизьян.
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11.10.2021 15:16 Ответить
Своровал миллиарды, это копейки для него
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11.10.2021 14:22 Ответить
Вот это по людски, а то могли и лярд выкатить как медведке.
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11.10.2021 14:23 Ответить
689 млн грн. ущерба, 30 млн грн залог - все что нужно знать уоб украинском правосудии
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11.10.2021 14:23 Ответить
Як же гуманно, щоб на прожиття ще лишилось.
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11.10.2021 14:24 Ответить
вжжжуууххх. и благодаря бубочке все коррупционеры уже в тюрьме. славаа бубочке, слава вислюку, слава найвеличнишому. спасибо отец нации!!!!111

а потом жвухххх по другой ноздре...... - и миллиард деревьев, курорт на Черном море, 4к баксов заррплата, аны аны аны тысяча анов летят всех бабмить.....
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11.10.2021 14:26 Ответить
В ВАКС е работают "птенцы" с Одесской Юридической академии, которых научили больше коммерции чем ...наверное триста миллионов себе, а 30 миллионов отдадут государству для Пенсионного фонда.
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11.10.2021 14:28 Ответить
мелко плавает трухан .вон мертвечюку мульярд заставы назначили
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11.10.2021 14:33 Ответить
30 тыщ долларов доход Трухи в день была недавно инфа, это 800 тыс. грн
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11.10.2021 14:58 Ответить
А если не наскребет? что тогда?
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11.10.2021 15:06 Ответить
Ну, это. Крдит?
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11.10.2021 15:18 Ответить
Полагаю, что в данном случае проценты будет оплачивать кредитор
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11.10.2021 15:19 Ответить
30 лимонов? Не смешите. Для него это пыль.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/11/7310060/ Сын экс-спикера Рыбака спрятал $2 млн в потолке еще в 2014 году . У него эти 2 лимона украли.
Наши правоохранители вынесли подозрение охраннику и бывшему домоправителю.
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11.10.2021 16:48 Ответить
Сбежит паскуда, как пить дать - сбежит.
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11.10.2021 17:47 Ответить
Нікуди він не побіжуть, а оформлять ці гроші, як матдопомога найвеличнішого, на висадку дерев...
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11.10.2021 18:22 Ответить
Ха-ха-ха...
І чому я не здивований?
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11.10.2021 18:19 Ответить
30 миллионов, миллиард... в каком мире эти ссуки живут?
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12.10.2021 16:49 Ответить
 
 