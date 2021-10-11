Тотального локдауна может не быть, он будет объявляться региональной властью, - "слуга народа" Радуцкий

В Украине пока не планируют объявлять общенациональный локдаун. Однако отдельно регионы могут перейти в "красную" зону по решению местных властей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий в эфире "Украина 24".

"Уже сегодня есть две области "оранжевые" и они близки к "красной" зоне. Локдауна по всей стране, надеюсь, не будет, он будет объявляться региональной властью", - рассказал Радуцкий.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если все вакцинируются - локдаун будет не нужен.

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