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Тотального локдауна может не быть, он будет объявляться региональной властью, - "слуга народа" Радуцкий
В Украине пока не планируют объявлять общенациональный локдаун. Однако отдельно регионы могут перейти в "красную" зону по решению местных властей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий в эфире "Украина 24".
"Уже сегодня есть две области "оранжевые" и они близки к "красной" зоне. Локдауна по всей стране, надеюсь, не будет, он будет объявляться региональной властью", - рассказал Радуцкий.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если все вакцинируются - локдаун будет не нужен.
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"мы тут вообще не при делах и Мастеров Спорта по борьбе с Ковидом давно уволили".
"Нафтогаз" пока не готов начать поставки газа бюджетным учреждения по льготной цене Источник: https://biz.censor.net/n3293291
Чтобы это значило, чтобы это значило, Радуцкий.
по факту:
"Нафтогаз" не готов начать поставки газа бюджетным учреждения по льготной цене
Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.
..... подписанный при участии президента Владимира Зеленского Меморандум о льготных тарифах на газ до сих пор не работает, а бюджетные и коммунальные учреждения вынуждены покупать газ по 35-45 тыс. грн за тысячу кубометров.