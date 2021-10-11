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Новости Коронавирус и карантин
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Тотального локдауна может не быть, он будет объявляться региональной властью, - "слуга народа" Радуцкий

Тотального локдауна может не быть, он будет объявляться региональной властью, -

В Украине пока не планируют объявлять общенациональный локдаун. Однако отдельно регионы могут перейти в "красную" зону по решению местных властей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий в эфире "Украина 24".

"Уже сегодня есть две области "оранжевые" и они близки к "красной" зоне. Локдауна по всей стране, надеюсь, не будет, он будет объявляться региональной властью", - рассказал Радуцкий.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если все вакцинируются - локдаун будет не нужен.

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Автор: 

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Да нам уже все равно!
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11.10.2021 14:26 Ответить
Типа:
"мы тут вообще не при делах и Мастеров Спорта по борьбе с Ковидом давно уволили".
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11.10.2021 14:33 Ответить
Та "Спортлото" взагалі "нє пре делах"... миж не знали... ОЙ вей...
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11.10.2021 14:46 Ответить
В общем сами себе решайте какая у вас там зона. Не мешайте нам страной руководить. И не надо в бюджет к нам заглядывать. Сами, зедецентрализация же, внучку бородатую бабушку нечем на старости лет утешить...
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11.10.2021 14:33 Ответить
Радуцкий, вы это читали?!
"Нафтогаз" пока не готов начать поставки газа бюджетным учреждения по льготной цене Источник: https://biz.censor.net/n3293291

Чтобы это значило, чтобы это значило, Радуцкий.
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11.10.2021 14:34 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/10/11/7128865/ РФ викрала проєкт вакцини AstraZeneca для розробки свого "Спутника V- Ozero"
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11.10.2021 14:34 Ответить
"цены на отопление не вырастут, беру под личный контроль, зуб даю!" - заявилО зеЛох офшорный..
по факту:
"Нафтогаз" не готов начать поставки газа бюджетным учреждения по льготной цене
Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.
..... подписанный при участии президента Владимира Зеленского Меморандум о льготных тарифах на газ до сих пор не работает, а бюджетные и коммунальные учреждения вынуждены покупать газ по 35-45 тыс. грн за тысячу кубометров.
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11.10.2021 14:35 Ответить
Офис Зе "хороший"! весь негатив на Местные власти.....
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11.10.2021 14:36 Ответить
 
 