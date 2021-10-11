Регламентный комитет еще не получал обращение об отстранении Третьяковой от заседаний Рады, - "слуга народа" Фролов

В комитет ВР по вопросам регламента еще не поступили обращения об отстранении народного депутата от партии "Слуга народа" Галины Третьяковой от участия в пяти пленарных заседаниях из-за высказываний о смерти члена депутатской группы "За майбутнє" Антона Полякова.

Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР Павел Фролов (парламентская фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Переспросил председателя комитета (Сергея Кальченко. - Ред.). Он говорит, что не поступило (обращение. - Ред.) еще о ней", - сказал парламентарий.

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Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.