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Новости Скандалы в Слуге народа Умер нардеп Поляков
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Регламентный комитет еще не получал обращение об отстранении Третьяковой от заседаний Рады, - "слуга народа" Фролов

Регламентный комитет еще не получал обращение об отстранении Третьяковой от заседаний Рады, -

В комитет ВР по вопросам регламента еще не поступили обращения об отстранении народного депутата от партии "Слуга народа" Галины Третьяковой от участия в пяти пленарных заседаниях из-за высказываний о смерти члена депутатской группы "За майбутнє" Антона Полякова.

Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР Павел Фролов (парламентская фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Переспросил председателя комитета (Сергея Кальченко. - Ред.). Он говорит, что не поступило (обращение. - Ред.) еще о ней", - сказал парламентарий.

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Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

Автор: 

ВР (29257) регламент (226) Третьякова Галина (118) Поляков Антон (111) Фролов Павел (8)


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Топ комментарии
+5
Ну да, пускай ещё попасёться за мой и кума счёт.
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11.10.2021 14:31
+4
Та хто ж такого цінного кадра буде чіпати, їй же тільки Оскари вручати в Трускавці.
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11.10.2021 14:32
+4
Слов нет, одни маты!
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11.10.2021 14:37
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Ну да, пускай ещё попасёться за мой и кума счёт.
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11.10.2021 14:31 Ответить
Та хто ж такого цінного кадра буде чіпати, їй же тільки Оскари вручати в Трускавці.
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11.10.2021 14:32 Ответить
Слов нет, одни маты!
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11.10.2021 14:37 Ответить
Зелена неонацистка вільно гуляє Верховною радою
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11.10.2021 14:38 Ответить
Кто ж ее отстранит, она же "Слуга Урода".
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11.10.2021 14:43 Ответить
Яна Супоровська@YanaSuporovska

Кошкіна: На что вы рассчитывали, когда набирали этих депутатов методом случайного выбора?

Корнієнко, голова партії Слуга народу: Рассчитывали на то, чтобы сменить элиту. Мы ее сменили. Дальше - не было задачи.
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11.10.2021 14:50 Ответить
сменили элиту на быдло ... это и была главная задача зеленой шоблы. теперь быдло рулит и опускает страну ниже плинтуса
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11.10.2021 16:19 Ответить
Не удивлюсь, если выяснится , что эта зелёная шизанутая нацистка причастна к отравлению депутата Полякова. Надо бы проверить её ... Если её правильно допросить, она выведет на заказчика...Предлагаю подержать её грязный рот и высохший мозг в ведре с грязной и вонючей водой или мочой....
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11.10.2021 14:54 Ответить
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11.10.2021 15:26 Ответить
Як вам зелені потвори і ваші 73% не соромно перед людьми? Але де ви бачили у дебілів і малоросів совість і сором?
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11.10.2021 15:36 Ответить
Интересно, кто голосовал за это животное, что оно стало нардепом? Кем нужно быть, что-бы отдать свой голос за неё?
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11.10.2021 15:51 Ответить
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11.10.2021 15:58 Ответить
 
 