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Отсоединение от энергосистемы РФ приведет к потере влияния России на отрасль не только в Украине, но и в Европе, - Шмыгаль

Отсоединение от энергосистемы РФ приведет к потере влияния России на отрасль не только в Украине, но и в Европе, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что отсоединение Украины от энергосистемы Российской Федерации приведет к потере стратегического влияния России на электро-энергетическую отрасль не только в Украины, но и в европейских странах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ключевой вопрос - это энергонезависимость. Это неотъемлемая составляющая энергетической безопасности. Поэтому интеграция объединенной энергосистемы Украины в объединенную европейскую энергосистему играет ключевую роль в энергетической безопасности Украины и всего европейского континента в целом. Отсоединение Украины от энергосистемы Российской Федерации приведет к потере стратегического влияния последней на электро-энергетическую отрасль не только в Украине, но и в европейских странах также", - сказал глава правительства на форуме "Интеграция Украины в ENTSO-E: в шаге от энергетической независимости".

По словам Шмыгаля, интеграция Украины в ENTSO-E должна существенно усилить ее стойкость, общий технологический уровень эксплуатации и уровень поставки электроэнергии.

"Мы все знаем, что Россия прибегала, прибегает и будет прибегать к энергетическому шантажу на разных уровнях, и сейчас мы это видим на уровне газового шантажа относительно введения в эксплуатацию "Северного потока - 2". Поэтому мы предложим нашим европейским партнерам начать стратегический диалог высокого уровня с привлечением государств-членов ЕС между Украиной и ЕС", - подчеркнул премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госбюджет за январь-сентябрь выполнен на 104%. Почти 40 млрд грн направили на важные для страны проекты, - Шмыгаль

Автор: 

россия (95645) энергетика (2565) Северный поток (1451) Шмыгаль Денис (2700)


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Топ комментарии
+13
так шо,именно поэтому эоектрику на расейке зелень покупает? .а свои мощности простаивают
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11.10.2021 14:37
+10
"цены на отопление не вырастут, беру под личный контроль, зуб даю!" - заявилО зеЛох офшорный..

по факту:
"Нафтогаз" не готов начать поставки газа бюджетным учреждения по льготной цене
Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.
..... подписанный при участии президента Владимира Зеленского Меморандум о льготных тарифах на газ до сих пор не работает, а бюджетные и коммунальные учреждения вынуждены покупать газ по 35-45 тыс. грн за тысячу кубометров.
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11.10.2021 14:36
+9
Насколько я помню, тестовое подключение должно было по плану состоятся еще в конце 2019 или начале 2020 годов. Но только как тогда Беня смог бы барыжить на рашенской энергии?
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11.10.2021 14:37
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Правила форума Совет форумчан
Посмотрим .что зедебилы вы запоете в ноябре.
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11.10.2021 14:35 Ответить
"цены на отопление не вырастут, беру под личный контроль, зуб даю!" - заявилО зеЛох офшорный..

по факту:
"Нафтогаз" не готов начать поставки газа бюджетным учреждения по льготной цене
Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.
..... подписанный при участии президента Владимира Зеленского Меморандум о льготных тарифах на газ до сих пор не работает, а бюджетные и коммунальные учреждения вынуждены покупать газ по 35-45 тыс. грн за тысячу кубометров.
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11.10.2021 14:36 Ответить
п.с. газ по 40грн на отопление - это рост платежек за отопление в ПЯТЬ-ШЕСТЬ раз...
Или отсутствие самого отопление, максимум - едва теплые (+35..40градусов) батареи
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11.10.2021 14:37 Ответить
У нас думают кого закрывать на зиму. Таких цен местные бюджеты потянуть не в состоянии.
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11.10.2021 14:38 Ответить
такие задачи фотографам не по зубам
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11.10.2021 14:36 Ответить
так шо,именно поэтому эоектрику на расейке зелень покупает? .а свои мощности простаивают
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11.10.2021 14:37 Ответить
щось я, цю другугорядну людину не зрозумів... "Весільний" генепрем'єр може щось вирішувати? Чи озвучувати?
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11.10.2021 16:35 Ответить
Насколько я помню, тестовое подключение должно было по плану состоятся еще в конце 2019 или начале 2020 годов. Но только как тогда Беня смог бы барыжить на рашенской энергии?
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11.10.2021 14:37 Ответить
Вот, уже и нетрадиционные в тему заходят)
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11.10.2021 15:12 Ответить
А шо там сьодня в вашем хлеву в корито дають?
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11.10.2021 15:16 Ответить
ТОгда нахрена вы к ней дебилы подключились????
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11.10.2021 14:50 Ответить
Це ще тягнеться з часів совка. Так шо підключились давно. Тоді була одна енергосистем на весь совок. А от чого до сих пір не відключились то це питання...
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11.10.2021 15:17 Ответить
А вот хрен там!!! При "кровавом барыге" от энергосистемы РФ отключились. Подключились при реальном барыге - Клоуне
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11.10.2021 15:26 Ответить
Хто тобі таку муйню сказав? Енергосистема це не внутріквартирна проводка. Це складна система керування нагрузкою та розподіленням в маштабах цілих регіонів та передачі енергії від електростанцій до понижаючих трансформаторів. Не мели дурниць якщо не петраєв в цьому.
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11.10.2021 15:34 Ответить
А вот и не надо тут вот это всё...у него есть зарядное безконтактное на 15 вольт и отключить его - раз плюнуть
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11.10.2021 18:32 Ответить
А. Ну єслі так то кАнєШнА...
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11.10.2021 19:16 Ответить
Шмыгаль, вас опять германия наэпет, с газом уже наэпали, наэпут и с энергосистемой, построят какой нибудь северный электропоток, и будем мы как и газ покупать в тридорого!вот же идиоты у власти все 30 лет! Независимость - это свое производство! Вот вам над чем нужно работать, вы же не туда работаете! Наростите добычу газа, нефти, электроэнергии, сделайте цену ниже чем в рашке и все! и не нужно ничего выдумывать нового! А европе нарасть у кого она будет покупать энергоресурс, главное что бы цена ниже была!
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11.10.2021 14:51 Ответить
а где мы втридорога покупаем газ?
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11.10.2021 14:55 Ответить
ой сори ошибся в четыри раза! Около 600 тыс. домохозяйств с началом отопительного сезона будут платить за газ 16,5 грн/куб вместо 8. А бюджетные и коммунальные учреждения заплатят рыночную цену в 35 - 45 грн/куб несмотря на Источник: сегодняшняя статья! А тут еще про бизнес не сказано по чем он покупает!!! К примеру в этом месце мне ивыставят электроэенергию по 4,60 за квт! Как вы думаете на ком эта цена отразится больше всего? кто больше всего потеряет!? И вы думаете что на европейском хабе цена для уКРАИНЫ БУДЕТ МЕНЬШЕ ЧЕМ ВСЕ ПОКУПАЮТ? вЫ ТАК НАИВНЫ?
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11.10.2021 15:19 Ответить
ошибся? или просто соврал
рыночная цена есть рыночная цена.
заплатишь
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11.10.2021 15:33 Ответить
Газ для населения 8000 гр 1000 кубов до мая 2022 года.Для всех абсолютно.Ты до этого не знал???Видно ,что живешь на России .
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11.10.2021 16:54 Ответить
Около 600 тыс. домохозяйств с началом отопительного сезона будут платить за газ 16,5 грн/куб вместо 8. Источник: я что то выдумал?
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11.10.2021 20:44 Ответить
Шмигаль ніколи не зробить "что бы цена ниже была", тому що Шмигаль ахметкин менеджер.. Ахметка заробляє на монопольних цінах..

Якщо люди вибірають у владу монополістів і олігархів : ахметку, беню, петю, хвірташа, мертвечука, новінського,
то чого очікують "что бы цена ниже была" ? когнітивний дисонанс,
який не усвідомлюється
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11.10.2021 15:08 Ответить
ТУТ Я С ВАМИ СОГЛАШУСЬ, НО!!! ГДЕ ДРУГИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ??? Я НЕ ВИДЕЛ! да и кто у нас идет, я даже бы сказал, может себе позволить идти туда, правильно - люди состоятельные! а сытый голодному не товарищ!)) так что пора валить с Украины, хаэпал этот вулкан страстей, беззакония, воровства!
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11.10.2021 15:21 Ответить
А ты куда свалило? Надеюсь на колыму
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12.10.2021 09:03 Ответить
ну я же написал"пора"))) следовательно, умный, образованный человек сделал бы вывод, что я еще здесь, в Украине... зачем на колыму? я скорее польшу, чехию выбирать буду... а вам что то не нравится? что то не так сказал?
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12.10.2021 09:10 Ответить
Пора? Ну дык и дёргай, кто тебя держит
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12.10.2021 09:32 Ответить
и чего у тебя такая неадекватная реакция?
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12.10.2021 09:45 Ответить
Мрии...
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11.10.2021 16:55 Ответить
"...ко-ко-ко..." в деловом мире, такого аспекта, как реклама нет не было и никогда не будет
...аааа, ааааа, аааа, реклама...
"...ко-ко-ко..." в деловом мире, такого аспекта, как реклама нет не было и никогда не будет...
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11.10.2021 14:55 Ответить
ппц.. У України вибір, або тримати диверсифікацію і отримувати е/е з московії, якось балансувати ринок,

або впасти в монополістичні обійми ахметки..

Український головний менеджер за монополізм
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11.10.2021 14:56 Ответить
...да, уж...прежде чем откуда то выходить, надо хорошенько подумать не придется ли проситься назад... воровать по прежнему из электросетей уже кое-кому не получиться - сразу же из Европы дадут по рукам...
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11.10.2021 14:57 Ответить
А воруют вёдрами, али какими другими лоханками? У вас на рязанщине так же?
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11.10.2021 15:17 Ответить
...а у нас в Одессе такой вид "экономии" поставлен на поток на всех уровнях , начиная с мэрии...
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12.10.2021 08:53 Ответить
У вас? Где? За уралом? Не удивительно)
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12.10.2021 09:05 Ответить
...ты много Морозюков встречал за Уралом ???...или твой бот не знает где Одесса и где Урал - плохо в школе учился...
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12.10.2021 14:58 Ответить
Ботяра, дурака не включай
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12.10.2021 15:02 Ответить
Звучить так наче ЗЄшобло збирається знову закупити електроенергії в Х…стані.
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11.10.2021 14:58 Ответить
И почему же за 7 лет войны етого не сделали? Еще и выступали против блокадников?
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11.10.2021 15:17 Ответить
чего не сделали,кацапа?
видать сделали,раз ты сюда верещать прискакал.другое дело ,шо каломойша с зелебеней назад открутить норовят
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11.10.2021 19:01 Ответить
Бла-бла-бла! И почему мы до сих пор не отсоединились?
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11.10.2021 15:45 Ответить
Вот, единственно умная мысль. Зачем качать грязный газ агрессора? распилить трубу, пусть путин заплачет!
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11.10.2021 15:50 Ответить
устілка бульбофюрера чимось намагалась поділитись?
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11.10.2021 16:31 Ответить
Про газ чомусь так не кажуть.
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11.10.2021 16:30 Ответить
Как всегда больше половины троллей на цензоре ,которые разговаривают сами с собой здесь.И как у них подгорает от разрыва энергосистемы Украины и РФ.
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11.10.2021 16:56 Ответить
Давно пора разорвать все отношения с РФ раз и на всегдаДо сих пор весь бензин идёт с России ,а даже не с Азербайджана на пример.
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11.10.2021 16:59 Ответить
 
 