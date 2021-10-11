Отсоединение от энергосистемы РФ приведет к потере влияния России на отрасль не только в Украине, но и в Европе, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что отсоединение Украины от энергосистемы Российской Федерации приведет к потере стратегического влияния России на электро-энергетическую отрасль не только в Украины, но и в европейских странах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ключевой вопрос - это энергонезависимость. Это неотъемлемая составляющая энергетической безопасности. Поэтому интеграция объединенной энергосистемы Украины в объединенную европейскую энергосистему играет ключевую роль в энергетической безопасности Украины и всего европейского континента в целом. Отсоединение Украины от энергосистемы Российской Федерации приведет к потере стратегического влияния последней на электро-энергетическую отрасль не только в Украине, но и в европейских странах также", - сказал глава правительства на форуме "Интеграция Украины в ENTSO-E: в шаге от энергетической независимости".

По словам Шмыгаля, интеграция Украины в ENTSO-E должна существенно усилить ее стойкость, общий технологический уровень эксплуатации и уровень поставки электроэнергии.

"Мы все знаем, что Россия прибегала, прибегает и будет прибегать к энергетическому шантажу на разных уровнях, и сейчас мы это видим на уровне газового шантажа относительно введения в эксплуатацию "Северного потока - 2". Поэтому мы предложим нашим европейским партнерам начать стратегический диалог высокого уровня с привлечением государств-членов ЕС между Украиной и ЕС", - подчеркнул премьер.

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