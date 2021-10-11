Отсоединение от энергосистемы РФ приведет к потере влияния России на отрасль не только в Украине, но и в Европе, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что отсоединение Украины от энергосистемы Российской Федерации приведет к потере стратегического влияния России на электро-энергетическую отрасль не только в Украины, но и в европейских странах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ключевой вопрос - это энергонезависимость. Это неотъемлемая составляющая энергетической безопасности. Поэтому интеграция объединенной энергосистемы Украины в объединенную европейскую энергосистему играет ключевую роль в энергетической безопасности Украины и всего европейского континента в целом. Отсоединение Украины от энергосистемы Российской Федерации приведет к потере стратегического влияния последней на электро-энергетическую отрасль не только в Украине, но и в европейских странах также", - сказал глава правительства на форуме "Интеграция Украины в ENTSO-E: в шаге от энергетической независимости".
По словам Шмыгаля, интеграция Украины в ENTSO-E должна существенно усилить ее стойкость, общий технологический уровень эксплуатации и уровень поставки электроэнергии.
"Мы все знаем, что Россия прибегала, прибегает и будет прибегать к энергетическому шантажу на разных уровнях, и сейчас мы это видим на уровне газового шантажа относительно введения в эксплуатацию "Северного потока - 2". Поэтому мы предложим нашим европейским партнерам начать стратегический диалог высокого уровня с привлечением государств-членов ЕС между Украиной и ЕС", - подчеркнул премьер.
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по факту:
"Нафтогаз" не готов начать поставки газа бюджетным учреждения по льготной цене
Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.
..... подписанный при участии президента Владимира Зеленского Меморандум о льготных тарифах на газ до сих пор не работает, а бюджетные и коммунальные учреждения вынуждены покупать газ по 35-45 тыс. грн за тысячу кубометров.
Или отсутствие самого отопление, максимум - едва теплые (+35..40градусов) батареи
гугорядну людину не зрозумів... "Весільний" генепрем'єр може щось вирішувати? Чи озвучувати?
рыночная цена есть рыночная цена.
заплатишь
Якщо люди вибірають у владу монополістів і олігархів : ахметку, беню, петю, хвірташа, мертвечука, новінського,
то чого очікують "что бы цена ниже была" ? когнітивний дисонанс,
який не усвідомлюється
...аааа, ааааа, аааа, реклама...
"...ко-ко-ко..." в деловом мире, такого аспекта, как реклама нет не было и никогда не будет...
або впасти в монополістичні обійми ахметки..
Український головний менеджер за монополізм
видать сделали,раз ты сюда верещать прискакал.другое дело ,шо каломойша с зелебеней назад открутить норовят