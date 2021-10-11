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Завтра в Киеве пройдет 23-й Саммит Украина - Европейский Союз: Ожидается подписание ряда соглашений

Завтра в Киеве пройдет 23-й Саммит Украина - Европейский Союз: Ожидается подписание ряда соглашений

Завтра, 12 октября в Киеве состоится 23-й Саммит Украина - Европейский Союз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

На мероприятии будут председательствовать Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры обсудят достижения и перспективы взаимодействия между Украиной и ЕС в вопросах имплементации Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, обеспечения энергетической безопасности и углубления отраслевого сотрудничества.

В повестке дня также проблематика сотрудничества в сфере безопасности и обороны, развитие ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму.

В рамках саммита планируется подписание ряда соглашений между Украиной и Европейским Союзом.

По результатам саммита будет принято совместное заявление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Брюсселе назвали основные темы саммита Украина-ЕС

Автор: 

саммит (1170) Евросоюз (17143)


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А хто буде замість зЄлЄпукіна, бо таким як воно на САМММММІТ не запрошують????????????
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11.10.2021 14:48 Ответить
Самміт ЄС для підмандатних територій. Приїхало начальство до тузємців.
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11.10.2021 14:54 Ответить
МОНГОЛОЇД, це ти ТУЗЄМЄЦ, а наша країна УКРАЇНА!!!!!!!!! А взагалі ти знаєш що означає Самммммміт????????? Хоча тобі БОТУ монголоїдному, яка різниця!!!!!!!!
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11.10.2021 15:13 Ответить
Мовчало б чмо олігофренівське.
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11.10.2021 15:50 Ответить
На мероприятии будут председательствовать Президент Украины Владимир Зеленский, дальше можно не продолжать.
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11.10.2021 14:48 Ответить
И не интересоваться
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11.10.2021 14:49 Ответить
Слава Богу, что не саммит безбарьерности.
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11.10.2021 14:49 Ответить
те тройничек намечается... прелестно)
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11.10.2021 14:50 Ответить
Завтра, 12 октября в Киеве состоится 23-й Саммит Украина - Европейский Союз. Источник:
Зе клоуну буде публічна порка
Знаю одне - неможливо бути вовой зеленським без вживання наркотиків
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11.10.2021 15:32 Ответить
 
 