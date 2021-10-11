Завтра в Киеве пройдет 23-й Саммит Украина - Европейский Союз: Ожидается подписание ряда соглашений

Завтра, 12 октября в Киеве состоится 23-й Саммит Украина - Европейский Союз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

На мероприятии будут председательствовать Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры обсудят достижения и перспективы взаимодействия между Украиной и ЕС в вопросах имплементации Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, обеспечения энергетической безопасности и углубления отраслевого сотрудничества.

В повестке дня также проблематика сотрудничества в сфере безопасности и обороны, развитие ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму.

В рамках саммита планируется подписание ряда соглашений между Украиной и Европейским Союзом.

По результатам саммита будет принято совместное заявление.

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