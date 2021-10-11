3 199 13
Разумков не планирует присоединяться к фракциям или группам в Раде: "Предложений не было"
Внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, которого ранее отозвали с должности Председателя Верховной Рады, не планирует присоединяться к депутатским фракциям или группам в парламенте.
Об этом Разумков сказал в эфире телеканала "Прямий", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нет, таких предложений не было. Присоединяться к другим депутатским фракциям и группам я не планирую ", - отметил политик.
Топ комментарии
+9 Игорь Васечкин #488879
показать весь комментарий11.10.2021 15:07
+6 Гыг с Вами
показать весь комментарий11.10.2021 15:09
+5 olele
показать весь комментарий11.10.2021 15:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кошкіна: На что вы рассчитывали, когда набирали этих депутатов методом случайного выбора?
Корнієнко, голова партії Слуга народу: Рассчитывали на то, чтобы сменить элиту. Мы ее сменили. Дальше - не было задачи.