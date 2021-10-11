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Новости Отставка Разумкова
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Разумков не планирует присоединяться к фракциям или группам в Раде: "Предложений не было"

Разумков не планирует присоединяться к фракциям или группам в Раде:

Внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, которого ранее отозвали с должности Председателя Верховной Рады, не планирует присоединяться к депутатским фракциям или группам в парламенте.

Об этом Разумков сказал в эфире телеканала "Прямий", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет, таких предложений не было. Присоединяться к другим депутатским фракциям и группам я не планирую ", - отметил политик.

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Автор: 

ВР (29257) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+9
с задачей справились на 5+. новая ылита оправлает ожидания голосовавших дол...****
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11.10.2021 15:07
+6
ну дык большевики в 1917 точно то же делали-меняли элиту...и то же на примерно таких же лиц
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11.10.2021 15:09
+5
Яна Супоровська@YanaSuporovska

Кошкіна: На что вы рассчитывали, когда набирали этих депутатов методом случайного выбора?

Корнієнко, голова партії Слуга народу: Рассчитывали на то, чтобы сменить элиту. Мы ее сменили. Дальше - не было задачи.
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11.10.2021 15:04
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Яна Супоровська@YanaSuporovska

Кошкіна: На что вы рассчитывали, когда набирали этих депутатов методом случайного выбора?

Корнієнко, голова партії Слуга народу: Рассчитывали на то, чтобы сменить элиту. Мы ее сменили. Дальше - не было задачи.
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11.10.2021 15:04 Ответить
с задачей справились на 5+. новая ылита оправлает ожидания голосовавших дол...****
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11.10.2021 15:07 Ответить
ну дык большевики в 1917 точно то же делали-меняли элиту...и то же на примерно таких же лиц
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11.10.2021 15:09 Ответить
Найшла кого питати. Корнієнко такий же випадковий
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11.10.2021 15:13 Ответить
токсичный для всех?
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11.10.2021 15:07 Ответить
А что удивидельного?Первый номер в партии зеленых отбросов.Худшии из худших или лучший из худших.
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11.10.2021 15:12 Ответить
классно сказано - не планирует присоединятся.... предложений не было ))))))
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11.10.2021 15:10 Ответить
Невловимий Джо...
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11.10.2021 15:26 Ответить
Так оно и понятно. Что-то я не встречал вакансий: " В депутатскую фракцию срочно требуется продуманная нэрпа".
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11.10.2021 15:31 Ответить
А кто это такой?
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11.10.2021 15:37 Ответить
Дімасіку сказали сидіти на попі рівно, бо в іншому випадку - бай-бай депутатський мандат.
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11.10.2021 16:16 Ответить
в Разумкова є своя група в Раді, цілком може створити фракційну групу.
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11.10.2021 16:19 Ответить
 
 