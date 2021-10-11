Разумков не планирует присоединяться к фракциям или группам в Раде: "Предложений не было"

Внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, которого ранее отозвали с должности Председателя Верховной Рады, не планирует присоединяться к депутатским фракциям или группам в парламенте.

Об этом Разумков сказал в эфире телеканала "Прямий", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет, таких предложений не было. Присоединяться к другим депутатским фракциям и группам я не планирую ", - отметил политик.

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