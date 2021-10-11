Через 2-3 месяца после прививки российским "Спутником" украинцы с оккупированных территорий могут привиться разрешенной вакциной, - Радуцкий

Граждане Украины, который живут на оккупированных территориях Донбасса, могут привиться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава парламентского комитета здравоохранения, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Лучший вариант, чтобы жители ОРДЛО приехали в Украину прививаться для того, чтобы избежать негативных последствий для здоровья", - отметил парламентарий.

Радуцкий рассказал, куда следует обратиться, и какие документы должны иметь при себе жители ОРДЛО, если собираются вакцинироваться на подконтрольной территории.

"Все граждане Украины, несмотря на то, на какой территории они живут - они граждане Украины... Они должны прибыть на территорию Украины, подконтрольную территорию Украины, и в официальных пунктах прививки пройти вакцинацию. Никаких проблем для того нет. У них должен быть с собой идентификационный код, паспорт и все…Я говорю не к семейному врачу обратиться, а в центры вакцинации, это очень разные вещи", - объяснил нардеп.

Глава комитета ВР также сообщил, в каких ближайших от линии разграничениях населенных пунктах есть такие центры вакцинации: "На пунктах пропуска их (центров вакцинации. - Ред.) нет, но есть в Краматорске, в Мариуполе... Нужно доехать, их пропустят, они граждане Украины".

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Радуцкий сообщил, что в Украине нет возможности вакцинировать людей вакциной российского производства "Спутник V".

"Эта вакцина запрещена, мы можем вакцинировать только разрешенными в мире вакцинами, а что такое "Спутник V"... я даже не знаю, какой там состав, и как я могу комментировать то, чего не существует?", - подчеркнул он.

Кроме того, он сообщил, что делать, если первая доза вакцины от коронавируса была именно российской, можно ли делать ревакцинацию другой вакциной.

"Я не знаю, как может работать "Спутник V" с другими вакцинами. Но, если прошло два-три месяца, то человек может прививаться снова первой, второй дозой вакцин, которые разрешены в Украине", - подчеркнул Радуцкий.

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