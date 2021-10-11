Через 2-3 месяца после прививки российским "Спутником" украинцы с оккупированных территорий могут привиться разрешенной вакциной, - Радуцкий
Граждане Украины, который живут на оккупированных территориях Донбасса, могут привиться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава парламентского комитета здравоохранения, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.
"Лучший вариант, чтобы жители ОРДЛО приехали в Украину прививаться для того, чтобы избежать негативных последствий для здоровья", - отметил парламентарий.
Радуцкий рассказал, куда следует обратиться, и какие документы должны иметь при себе жители ОРДЛО, если собираются вакцинироваться на подконтрольной территории.
"Все граждане Украины, несмотря на то, на какой территории они живут - они граждане Украины... Они должны прибыть на территорию Украины, подконтрольную территорию Украины, и в официальных пунктах прививки пройти вакцинацию. Никаких проблем для того нет. У них должен быть с собой идентификационный код, паспорт и все…Я говорю не к семейному врачу обратиться, а в центры вакцинации, это очень разные вещи", - объяснил нардеп.
Глава комитета ВР также сообщил, в каких ближайших от линии разграничениях населенных пунктах есть такие центры вакцинации: "На пунктах пропуска их (центров вакцинации. - Ред.) нет, но есть в Краматорске, в Мариуполе... Нужно доехать, их пропустят, они граждане Украины".
Радуцкий сообщил, что в Украине нет возможности вакцинировать людей вакциной российского производства "Спутник V".
"Эта вакцина запрещена, мы можем вакцинировать только разрешенными в мире вакцинами, а что такое "Спутник V"... я даже не знаю, какой там состав, и как я могу комментировать то, чего не существует?", - подчеркнул он.
Кроме того, он сообщил, что делать, если первая доза вакцины от коронавируса была именно российской, можно ли делать ревакцинацию другой вакциной.
"Я не знаю, как может работать "Спутник V" с другими вакцинами. Но, если прошло два-три месяца, то человек может прививаться снова первой, второй дозой вакцин, которые разрешены в Украине", - подчеркнул Радуцкий.
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Из Киева сообщили, что Верховная Рада освободила производителей вакцин против коронавируса от любых последствий прививок, в том числе и летальных. За соответствующий законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406 №5247 проголосовали 238 зеленых депутатов. Этот Закон предусматривает освобождение производителя или владельца регистрационного свидетельства вакцины от COVID-19 от ответственности за любые последствия после прививки этим препаратом.
Пьеро сделали вакцину- был в гробу, уже воскрес!
И с Алисой кот незрячий деньги быстро сосчитал-
Ну еще бы! Буратино на вакцину деньги дал!,,,
п.с
и это, а ото радуцьке - его посадют , или как ...
Если в Лугандоне и остались сторонники Украины, то они точно не поедут за прививкой. Дурных нет на подвале оказаться.
Так что все это голимый разводняк для лохов
"На пунктах пропуска их (центров вакцинации. - Ред.) нет, но есть в Краматорске, в Мариуполе... Нужно доехать, их пропустят, они граждане Украины".
И катайся, зараза, по Украине...
Что за дебилизм? Следующие на очереди рашистские оккупанты?
Кстати в РФ Спутником ещё попробуй уколись. Чаще используется вакцина "Коронавак". Спутник идёт на экспорт.
Як перевірити адекватність співрозмовника?
Спитайте чи він вакцинований
Така реальність.
Хоча в обласних центрах чи тим більше в малих містечках проблем із записом немає.
Але що таке "черги кожен день" і для чого навідуватись в лікарню?
Ось цього я не розумію.
Вам пощастило що я застав старі часи, бо молодь із мого регіону вас не зрозуміє. У нас на заході України електронна черга. Приходиш за 5 хвилин до назначеного часу і ніяких проблем.
Чому ваша лікарня не підключилась до якоїсь із систем? Їх же зараз цілий зоопарк... Навіть якщо у вас немає ПК, хоча ви тут пишите коментарі , то електронну чергу це не відміняє і вас в неї можуть внести по телефону.
Дивно все це, похоже чи то на саботаж чи то на диверсію.