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Новости Борьба с коронавирусом
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Через 2-3 месяца после прививки российским "Спутником" украинцы с оккупированных территорий могут привиться разрешенной вакциной, - Радуцкий

Через 2-3 месяца после прививки российским

Граждане Украины, который живут на оккупированных территориях Донбасса, могут привиться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава парламентского комитета здравоохранения, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Лучший вариант, чтобы жители ОРДЛО приехали в Украину прививаться для того, чтобы избежать негативных последствий для здоровья", - отметил парламентарий.

Радуцкий рассказал, куда следует обратиться, и какие документы должны иметь при себе жители ОРДЛО, если собираются вакцинироваться на подконтрольной территории.

"Все граждане Украины, несмотря на то, на какой территории они живут - они граждане Украины... Они должны прибыть на территорию Украины, подконтрольную территорию Украины, и в официальных пунктах прививки пройти вакцинацию. Никаких проблем для того нет. У них должен быть с собой идентификационный код, паспорт и все…Я говорю не к семейному врачу обратиться, а в центры вакцинации, это очень разные вещи", - объяснил нардеп.

Глава комитета ВР также сообщил, в каких ближайших от линии разграничениях населенных пунктах есть такие центры вакцинации: "На пунктах пропуска их (центров вакцинации. - Ред.) нет, но есть в Краматорске, в Мариуполе... Нужно доехать, их пропустят, они граждане Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские шпионы украли формулу вакцины AstraZeneca для изготовления "Спутник V", - The Sun

Радуцкий сообщил, что в Украине нет возможности вакцинировать людей вакциной российского производства "Спутник V".

"Эта вакцина запрещена, мы можем вакцинировать только разрешенными в мире вакцинами, а что такое "Спутник V"... я даже не знаю, какой там состав, и как я могу комментировать то, чего не существует?", - подчеркнул он.

Кроме того, он сообщил, что делать, если первая доза вакцины от коронавируса была именно российской, можно ли делать ревакцинацию другой вакциной.

"Я не знаю, как может работать "Спутник V" с другими вакцинами. Но, если прошло два-три месяца, то человек может прививаться снова первой, второй дозой вакцин, которые разрешены в Украине", - подчеркнул Радуцкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тотального локдауна может не быть, он будет объявляться региональной властью, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

вакцина (3815) оккупация (10166) Донбасс (26956) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+5
Чуваку похоже в оффшор капает с каждой уколотой дозы...от того и такое рвение...
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11.10.2021 15:18
+5
А може їх прямо біля лінії розмежування вакцінувати. Там зробити центри і не пускати їх на загальні центри в населені пункти. Бо не одна добра справа ще не минула покарання.
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11.10.2021 15:27
+4
...кто останется жив
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11.10.2021 15:11
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11.10.2021 15:11 Ответить
Геленджикский «обнуленыш» (по заявлению 46-го Президента США мистера Джо Байдена - «УБИЙЦА») настойчиво предлагает Украине «С любовью из России!» использовать для прививки от лёгочной чумы (Ковида-19) только российскую вакцину «Спутник», мотивируя тем, что медицинская спецлаборатория Лубянки имеет длительный и успешный опыт таких прививок на Александре Литвиненко, Викторе Ющенко, семьи Скрипалей и Алексее Навальном. Российская вакцина, это кремлевская рулетка, а точнее добровольная эфтаназия.

Из Киева сообщили, что Верховная Рада освободила производителей вакцин против коронавируса от любых последствий прививок, в том числе и летальных. За соответствующий законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406 №5247 проголосовали 238 зеленых депутатов. Этот Закон предусматривает освобождение производителя или владельца регистрационного свидетельства вакцины от COVID-19 от ответственности за любые последствия после прививки этим препаратом.
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11.10.2021 15:12 Ответить
Ах,пойлемте Буратино, поскорей в странц чудес-
Пьеро сделали вакцину- был в гробу, уже воскрес!
И с Алисой кот незрячий деньги быстро сосчитал-
Ну еще бы! Буратино на вакцину деньги дал!,,,
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11.10.2021 18:07 Ответить
...кто останется жив
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11.10.2021 15:11 Ответить
Какой добрій дяденька сидит на закупках вакцині! Все о людях да о людях думает!!!
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11.10.2021 15:11 Ответить
А когда детям делают комплекс обязательных вакцинаций, их никто не закупает, или что? Почему там ты не верещишь?
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11.10.2021 15:13 Ответить
Истина определяется зрением и временем, а ложь- поспешностью и неопределенностью....
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11.10.2021 18:13 Ответить
Да. Вот в недавнем времени тут же на Цензоре была инфа, как шизоидные антиваксеры сделали своего младенца парализованным инвалидом просто отказавшись его вакцинировать.
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11.10.2021 18:34 Ответить
кому пандемия ( читай война) - а кому гЭшЭфты....

п.с
и это, а ото радуцьке - его посадют , или как ...
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11.10.2021 15:14 Ответить
на який? нехай з тим лайном і живуть) якщо звичайно виживуть)
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11.10.2021 15:14 Ответить
скажут - жителей ОРДЛО вакцинировали. Попробуй проверь А вакцину продадут за нал в тоже ОРДЛО
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11.10.2021 15:26 Ответить
Чуваку похоже в оффшор капает с каждой уколотой дозы...от того и такое рвение...
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11.10.2021 15:18 Ответить
Пусть и дальше Спутником или новичком ширяются.
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11.10.2021 15:20 Ответить
А зачем это надо? Они ширнулись спутником ( неизвестно что там в нем) здохнут через какое то время, а свёрнут на пфайзер? Это ж как всегда.
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11.10.2021 16:07 Ответить
какие такие украинцы с оккупированных территорий ? Украинцы в ОРДЛО это те бабки и дедки, что через линию в Украину за пенсиями скакали? Так КПВВ закрыты уже сколько? Может это те "украинцы", что в Ростове за ЕдРо голосовали?
Если в Лугандоне и остались сторонники Украины, то они точно не поедут за прививкой. Дурных нет на подвале оказаться.
Так что все это голимый разводняк для лохов
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11.10.2021 15:24 Ответить
Даунбасскую вату только кислым борщом в пятку
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11.10.2021 15:24 Ответить
А може їх прямо біля лінії розмежування вакцінувати. Там зробити центри і не пускати їх на загальні центри в населені пункти. Бо не одна добра справа ще не минула покарання.
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11.10.2021 15:27 Ответить
А где этот украинец налоги платит?Какого фига этот благодать тратит мои бабки?
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11.10.2021 15:40 Ответить
Ну все жители Украины уже привиты, вакцины киснут в холодильниках... Ну тогда да, можно лугандонцев начинать прививать.
"На пунктах пропуска их (центров вакцинации. - Ред.) нет, но есть в Краматорске, в Мариуполе... Нужно доехать, их пропустят, они граждане Украины".
И катайся, зараза, по Украине...
Что за дебилизм? Следующие на очереди рашистские оккупанты?
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11.10.2021 15:41 Ответить
Через 2-3 місяці російська вакцина схоже, буде схвалено ВОЗ.
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11.10.2021 15:45 Ответить
Не будет . Вакцинированные спутником болеют также как и не вакцинированные - ФУФЛОМИЦИН
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11.10.2021 16:10 Ответить
Честно сказать, ни в одной стране вакцинация проблему коронавируса не сняла, в не зависимости от вакцины. И в США с их "Пфайзером" по 100 000 заболевших и 2 000+ умерших в день. И в Англии с "Астра Зенекой" заболевают под 40 000 в день. Разве что смертность стала ниже. Так что все вакцины не без греха.

Кстати в РФ Спутником ещё попробуй уколись. Чаще используется вакцина "Коронавак". Спутник идёт на экспорт.
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15.10.2021 20:14 Ответить
😀😀😀

Як перевірити адекватність співрозмовника?
Спитайте чи він вакцинований
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15.10.2021 20:31 Ответить
А я честно, пытался (собственно Спутником). Но врачи запретили. У меня аутоиммунное заболевание, и мне вообще нельзя воздействовать на иммунитет.
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15.10.2021 21:22 Ответить
Да к тому же я уже переболел коронавирусом, и у меня есть антитела.
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15.10.2021 21:23 Ответить
Продолжайте эксперимент дальше . Но обязательно описывайте ваше состояние
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15.10.2021 22:09 Ответить
Мои родители вакцинировались. (но не Спутником а какой то из двух других отечественных). Мать заболела коронавирусом - но в лёгкой форме. Отец контактируя с нею - не заболел. Преподаватель вакцинировался (тоже не Спутником). Ему было крайне не приятно, но коронавирусом за пол года не заболел. Один знакомый получил инсульт через 2 месяца после прививки (не знаю на сколько связано). В общем немало знакомых вакцинировано. Некоторые болели и даже тяжело, но от коронавируса никто из вакцинированных не умирал.
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15.10.2021 22:37 Ответить
А у моих знакомых умирали родители . Так что экспериментируйте себе на здоровье , НО БЕЗ АНТИВАКЦИННОЙ АГИТАЦИИ
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15.10.2021 22:42 Ответить
Я не агитирую против прививок. Я говорю что у всех есть недостатки, и абсолютной защиты не даёт никакая.
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15.10.2021 23:12 Ответить
Прививки как-то уменьшат смертность- надеюсь Вы это понимаете
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15.10.2021 23:20 Ответить
Люди до семейного врача записаться не могут : не хватает врачей! А как прививку , так палкой гонят! Спасибо Супрун, чтобы ей покоя не знать!
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11.10.2021 20:00 Ответить
Не надо трандеть, к семейному, да и вообще к любому(при наличии направления от семейного) врачу, всегда записуюсь без проблем.
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11.10.2021 21:30 Ответить
Наш семейній уволился, ее пациентов другие не хотят брать , у самих перебор ... Расскажи мне реальность, умник!
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12.10.2021 18:09 Ответить
Не всі живуть там де ви. У великої частини населення немає таких проблем як у вас.

Така реальність.
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14.10.2021 21:58 Ответить
Киев? У остальных так!
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14.10.2021 23:10 Ответить
У кого? Де ви живете?
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15.10.2021 20:02 Ответить
Не вижу проблемы в заключении договора с любым семейным врачом или у вас всего одна поликлиника? Мне 67 и к таким годам мы почти все наживаем множество хронических болячек. Приходится часто обращаться к семейному и никогда я не испытывал с этим трудностей и проблем. Как тебе такая реальность, умник?
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12.10.2021 20:34 Ответить
Наскільки я зрозумів із спілкування в коментарях тут на сайті. Як мінімум Київ є дуже перенаселеним порівняно із офіційними даними, а тому справді є проблема в деяких районах із відсутністю там закладів і сімейних в достатній кількості.

Хоча в обласних центрах чи тим більше в малих містечках проблем із записом немає.
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14.10.2021 22:01 Ответить
Я живу в маленьком містечку! Кожен лікар має понаднормову кількість пациєнтів ! Зараз один звільнився і ніхто не хоче брати додаткових! Луганська область, м. Сватове. Черги неймовірні кожен день, бо кожен день я туди навідуюся...
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15.10.2021 20:24 Ответить
Окей. Лікарів немає таке можливо в цьому регіоні. Там наскільки я чув завжди життя не було.

Але що таке "черги кожен день" і для чого навідуватись в лікарню?

Ось цього я не розумію.

Вам пощастило що я застав старі часи, бо молодь із мого регіону вас не зрозуміє. У нас на заході України електронна черга. Приходиш за 5 хвилин до назначеного часу і ніяких проблем.

Чому ваша лікарня не підключилась до якоїсь із систем? Їх же зараз цілий зоопарк... Навіть якщо у вас немає ПК, хоча ви тут пишите коментарі , то електронну чергу це не відміняє і вас в неї можуть внести по телефону.

Дивно все це, похоже чи то на саботаж чи то на диверсію.
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15.10.2021 20:45 Ответить
 
 