Группа офшоров, связанная с "Кварталом-95", могла помогать Коломойскому вымывать деньги из "ПриватБанка", - журналистка Бабинец
Офшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников могли помогать олигарху Игорю Коломойскому вымывать деньги из "ПриватБанка".
Об этом журналистка Анна Бабинец сообщила в интервью "Детектор Медиа", информирует Цензор.НЕТ.
"Для меня самым большим открытием стало сотрудничество с Коломойским. Благодаря тем документам, которые мы отыскали, у меня такое впечатление, что группа оффшоров, связанная с "Кварталом", могла помогать вымывать деньги из "Привата". Оффшоры были дополнительным отмывочным узлом. Очевидно, что пока не будет ответов и комментариев Зеленского, Коломойского, и до заявлений со стороны официального расследования мы не можем этого утверждать, но картина выглядит так: они начали сотрудничать и через этот узел могли пройти грязные деньги с "ПриватБанка"", - отметила Бабинец.
По ее словам, если информация полностью подтвердится, это означает, что президент Владимир Зеленский находится в прямой зависимости от олигарха Игоря Коломойского.
"Понимали они, что делали, не понимали - это вопросы, на которые они должны отвечать. Но если так, то поражает, в какой зависимости находится президент от Коломойского. И это история не просто из прошлого: общие темные дела в прошлом могут влиять на настоящее и будущее. Мы должны понимать, что речь идет о президенте и одном из самых влиятельных олигархов. И между ними до сих пор есть отношения, пять лет вокруг "Привата" продолжаются суды, и это может сильно влиять на действия президента. Это все вроде было в воздухе, но когда ты видишь фирмы, транзакции, пошаговую историю, то думаешь: "Ого, так у нас может быть сильное влияние олигарха на президента", - отметила журналистка.
Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Владимир Зеленский никак не отреагировал на обнародованную информацию. Вместо него "Оффшор 95" прокомментировал советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк, а также председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Их аргументы в целом свелись к тому, что регистрировать свой бизнес в оффшорах - это нормально.
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Судді в Лондоні дурніші за Иваноффых?
Значит Кломойские не воровал деньги физических лиц!
Он воровал украденные деньги из бюджета Украины!
Порошенко, Гонтарева и Сеня,гонят валюту в банк - квартет по выводу помощи Запада из Украины!
Но до этого должно произойти еще одно важное событие - исчезнуть день со счетов простых украинцев! А этого как раз и не было! Причина -следствие нарушено!
Так от чего нас спасали то?
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/04/22/647258/ https://www.epravda.com.ua/publications/2019/04/22/647258/
Тому що вчасно забрали банк в злодіїв.
Читайте те, що я вам показала.
Если это не так, то укажите, где именно в статье указано что своевременно забрали банк у злодеев! Я это вижу по другому. 4 жулика разругались во время аферы.
Во вторых, в Вашей же статье указаны миллионы и 2 проверки именно с 2015, а речь идет о миллиардах! "Приватбанк Латвії також заявив, що його римська філія відмила всього 23 мільйони євро, а не 110, як казали італійські можновладці."
Вот Вам https://biz.censor.net/columns/3252089 и подумайте, все ли так, как Вы видите в розовых очках насчет Порошенко?
А от про виведення з банку грошей вкладників написано в статті.
Читайте.
Но, у него в соучастниках в разное время были разные люди! И воровал он деньги не обычных людей! От аферы в 2016 пострадали Суркисы, кстати, но не Петров из Криножопля какого то.
Михась, дружбан Кличко, воровал деньги обычных людей и из бюджета Киева, а Коломойский воровал деньги исключительно из бюджета страны в кооперации с властьимущими!
Такова моя мысль.
https://privatbank.ua/ru/news/2021/2/3/1376 Коломойский судится в Англии насчет легитимности того, что у него отобрали Приват в 2016 на законных основаниях, или нет. Суммы его проигрыша в суде исчисляются всего несколькими миллионами фунтов. Суд еще не окончен. Общая сумма обязательств ответчиков по расходам банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 года по февраль 2022 года. А украл то он с десяток миллиардов!
Коли каломой втік з Європи в Ізраїль, шоб вийти з-під юрисдикції лондонського суду, суд за позовом каломоя виніс рішення з цього приводу. І заодно констатував мільярдні збитки.
І це ще не кінцеві висновки.
"Несмотря на то, что судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий на сумму примерно от 329 млн до 1,2 млрд долларов, он пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров", - говорится в сообщении "ПриватБанка".
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-46318873
В Привате держало деньги почти все население Украины. Потому что это был самый удобный и передовой банк на то время и открыть там счет мог себе позволить любой гражданин Украины, а не только олигархи. И ни один счет в Привате не обнулился по вине воровства Коломойского.
Странное такое воровство без воровства, как тут нам пытаются навязать. Точнее деньги украли, но бюджетые а не физических лиц!
Зато потом,нам сказали, что нас обокрали и нас всех, оказывается, надо спасать!
И вот после этого я как то сразу ощутил, что доллар стоит в 3 раза дороже со всеми вытекающими!
Дивіться досить логічні пояснення Пояркова https://www.youtube.com/watch?v=T6Ux6imu-dE&ab_channel=%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%D1%81%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC
Может быть на волне негодования стоит запретить любые офшоры в Украине?!
Лично я только за!
Деньги - это кровь экономики. Не заткнув пробоину в виде офшоров, наш корабль Украина будет терять деньги, новые производства и рабочие места...
Депутаты и чиновники будут против. Потому что они - олигархическая Система Украины!
Петя не одобрит.