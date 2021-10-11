Группа офшоров, связанная с "Кварталом-95", могла помогать Коломойскому вымывать деньги из "ПриватБанка", - журналистка Бабинец

Офшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников могли помогать олигарху Игорю Коломойскому вымывать деньги из "ПриватБанка".

Об этом журналистка Анна Бабинец сообщила в интервью "Детектор Медиа", информирует Цензор.НЕТ.

"Для меня самым большим открытием стало сотрудничество с Коломойским. Благодаря тем документам, которые мы отыскали, у меня такое впечатление, что группа оффшоров, связанная с "Кварталом", могла помогать вымывать деньги из "Привата". Оффшоры были дополнительным отмывочным узлом. Очевидно, что пока не будет ответов и комментариев Зеленского, Коломойского, и до заявлений со стороны официального расследования мы не можем этого утверждать, но картина выглядит так: они начали сотрудничать и через этот узел могли пройти грязные деньги с "ПриватБанка"", - отметила Бабинец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отказался комментировать скандал с офшорами до выхода расследования, но теперь ему придется это сделать, - журналистка Бабинец

По ее словам, если информация полностью подтвердится, это означает, что президент Владимир Зеленский находится в прямой зависимости от олигарха Игоря Коломойского.

"Понимали они, что делали, не понимали - это вопросы, на которые они должны отвечать. Но если так, то поражает, в какой зависимости находится президент от Коломойского. И это история не просто из прошлого: общие темные дела в прошлом могут влиять на настоящее и будущее. Мы должны понимать, что речь идет о президенте и одном из самых влиятельных олигархов. И между ними до сих пор есть отношения, пять лет вокруг "Привата" продолжаются суды, и это может сильно влиять на действия президента. Это все вроде было в воздухе, но когда ты видишь фирмы, транзакции, пошаговую историю, то думаешь: "Ого, так у нас может быть сильное влияние олигарха на президента", - отметила журналистка.

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Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Владимир Зеленский никак не отреагировал на обнародованную информацию. Вместо него "Оффшор 95" прокомментировал советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк, а также председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Их аргументы в целом свелись к тому, что регистрировать свой бизнес в оффшорах - это нормально.