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Группа офшоров, связанная с "Кварталом-95", могла помогать Коломойскому вымывать деньги из "ПриватБанка", - журналистка Бабинец

Группа офшоров, связанная с

Офшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников могли помогать олигарху Игорю Коломойскому вымывать деньги из "ПриватБанка".

Об этом журналистка Анна Бабинец сообщила в интервью "Детектор Медиа", информирует Цензор.НЕТ.

"Для меня самым большим открытием стало сотрудничество с Коломойским. Благодаря тем документам, которые мы отыскали, у меня такое впечатление, что группа оффшоров, связанная с "Кварталом", могла помогать вымывать деньги из "Привата". Оффшоры были дополнительным отмывочным узлом. Очевидно, что пока не будет ответов и комментариев Зеленского, Коломойского, и до заявлений со стороны официального расследования мы не можем этого утверждать, но картина выглядит так: они начали сотрудничать и через этот узел могли пройти грязные деньги с "ПриватБанка"", - отметила Бабинец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отказался комментировать скандал с офшорами до выхода расследования, но теперь ему придется это сделать, - журналистка Бабинец

По ее словам, если информация полностью подтвердится, это означает, что президент Владимир Зеленский находится в прямой зависимости от олигарха Игоря Коломойского.

"Понимали они, что делали, не понимали - это вопросы, на которые они должны отвечать. Но если так, то поражает, в какой зависимости находится президент от Коломойского. И это история не просто из прошлого: общие темные дела в прошлом могут влиять на настоящее и будущее. Мы должны понимать, что речь идет о президенте и одном из самых влиятельных олигархов. И между ними до сих пор есть отношения, пять лет вокруг "Привата" продолжаются суды, и это может сильно влиять на действия президента. Это все вроде было в воздухе, но когда ты видишь фирмы, транзакции, пошаговую историю, то думаешь: "Ого, так у нас может быть сильное влияние олигарха на президента", - отметила журналистка.

Также читайте: Указанной в отчетности прибыли компаний окружения Зеленского вряд ли хватило бы на покупку дорогой недвижимость в центре Лондона, - СМИ

Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Владимир Зеленский никак не отреагировал на обнародованную информацию. Вместо него "Оффшор 95" прокомментировал советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк, а также председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Их аргументы в целом свелись к тому, что регистрировать свой бизнес в оффшорах - это нормально.

Зеленский Владимир (20456) Квартал-95 (223) Коломойский Игорь (1791) офшор (511) Бабинец Анна (9)


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Топ комментарии
+39
Об этом говорил Арьев ещё до выборов, об этом говорил Порошенко на стадионе в 2019 году. Вся правоохранительная система в руках криворагульской банды, надеяться можно только на расследования британцев и американцев...
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11.10.2021 15:44
+33
Ничего себе "самое большое открытие"...вменяемые люди об этом знали с самого 2019го...
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11.10.2021 15:42
+32
Не "могла", а ПОМОГАЛА!
41 миллион - это как раз ОТКАТ Зеленскому от Коломойского за помощь в выводе 2,5 миллиардов из ПриватБанка под своей фамилией и схемой.
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11.10.2021 15:40
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Страница 2 из 2
Суд Лондона встановив факт масштабного шахрайства зі сторони каломойши та боголюбова.
Судді в Лондоні дурніші за Иваноффых?
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11.10.2021 17:39 Ответить
Много текста. Хоть один пострадавший есть? Нет!
Значит Кломойские не воровал деньги физических лиц!
Он воровал украденные деньги из бюджета Украины!
Порошенко, Гонтарева и Сеня,гонят валюту в банк - квартет по выводу помощи Запада из Украины!
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11.10.2021 17:45 Ответить
Постраждали ВСІ громадяни України, тому що довелось затикати діру в Приваті коштами з бюджету.
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11.10.2021 17:47 Ответить
Согласен, что пострадали все, но это произошло уже после "спасения" Привата, от действий Порошенко, Гонтаревой и Сени!
Но до этого должно произойти еще одно важное событие - исчезнуть день со счетов простых украинцев! А этого как раз и не было! Причина -следствие нарушено!
Так от чего нас спасали то?
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11.10.2021 17:51 Ответить
Як Коломойський і Боголюбов вивели з Приватбанку 5,5 мільярда доларів

https://www.epravda.com.ua/publications/2019/04/22/647258/ https://www.epravda.com.ua/publications/2019/04/22/647258/

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11.10.2021 17:53 Ответить
Ви абсолютно не знаєте і не розумієте суті крадіжки. Саме гроші вкладників банку крали каломойша з боголюбовим.
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11.10.2021 17:48 Ответить
Только вот вкладники и не заметили воровства! Не странно ли это?
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11.10.2021 17:52 Ответить
Ні.
Тому що вчасно забрали банк в злодіїв.
Читайте те, що я вам показала.
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11.10.2021 17:54 Ответить
Во первых, вы манипулируете, выдавая желаемое, за действительное.
Если это не так, то укажите, где именно в статье указано что своевременно забрали банк у злодеев! Я это вижу по другому. 4 жулика разругались во время аферы.
Во вторых, в Вашей же статье указаны миллионы и 2 проверки именно с 2015, а речь идет о миллиардах! "Приватбанк Латвії також заявив, що його римська філія відмила всього 23 мільйони євро, а не 110, як казали італійські можновладці."
Вот Вам https://biz.censor.net/columns/3252089 и подумайте, все ли так, как Вы видите в розовых очках насчет Порошенко?
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11.10.2021 18:07 Ответить
Про "вчасно забрали" це моя думка.
А от про виведення з банку грошей вкладників написано в статті.
Читайте.
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11.10.2021 18:21 Ответить
Я нигде не утверждал, что Коломойский не воровал! Я даже утверждаю это, что он вор!
Но, у него в соучастниках в разное время были разные люди! И воровал он деньги не обычных людей! От аферы в 2016 пострадали Суркисы, кстати, но не Петров из Криножопля какого то.
Михась, дружбан Кличко, воровал деньги обычных людей и из бюджета Киева, а Коломойский воровал деньги исключительно из бюджета страны в кооперации с властьимущими!
Такова моя мысль.
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11.10.2021 18:45 Ответить
Ваша "мьісль" не співпадає із висновками британських суддів та слідчих США.
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11.10.2021 18:54 Ответить
Вы опять манипулируете, выдавая свои мысли под решения суда.
https://privatbank.ua/ru/news/2021/2/3/1376 Коломойский судится в Англии насчет легитимности того, что у него отобрали Приват в 2016 на законных основаниях, или нет. Суммы его проигрыша в суде исчисляются всего несколькими миллионами фунтов. Суд еще не окончен. Общая сумма обязательств ответчиков по расходам банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 года по февраль 2022 года. А украл то он с десяток миллиардов!
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11.10.2021 20:28 Ответить
Маніпулює Иванофф.
Коли каломой втік з Європи в Ізраїль, шоб вийти з-під юрисдикції лондонського суду, суд за позовом каломоя виніс рішення з цього приводу. І заодно констатував мільярдні збитки.
І це ще не кінцеві висновки.

"Несмотря на то, что судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий на сумму примерно от 329 млн до 1,2 млрд долларов, он пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров", - говорится в сообщении "ПриватБанка".

https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-46318873
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11.10.2021 20:53 Ответить
Это информация 2018 года. Сейчас сhttps://finclub.net/news/isk-privatbanka-na-3-mlrd-budet-rassmatrivatsya-po-suti-v-anglii.html итуация другая , которая полностью отменило решение Высокого суда Лондона от ноября 2018 года, и каким было подтверждено, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск ПриватБанка по мошенничеству, совершенному по предварительному сговору лиц», - говорится в сообщении.
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11.10.2021 21:19 Ответить
І що?
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11.10.2021 21:34 Ответить
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11.10.2021 17:09 Ответить
1. Я впевнений в тому що Коломойський відмивав грошву з ПриватБанка. За ці оборудки і гроші невідомого походження американці на нього наклали санкції і арештували майно, яке було в їхній юрисдикції, до судового розгляду. 2. Я впевнений шо Коломойський розраховувався з Зеленським тими ж грошима, бо якщо він вже думав шо все проскоче зі Штатами то хвилюватись з приводу України у нього взагалі не було потреби. 3. Я впевнений шо Зеленський знав або при наймі вже відчуває це і здогадується, шо все так і було і це гроші з Приватбанка. 4. Я впевнений шо саме через це Зеленський буде прикривати Коломойського до останнього, бо вони пов'язані криміналом.
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11.10.2021 17:21 Ответить
Правда колет глазки порохоботам, поэтому спамом они и спасаются.
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11.10.2021 17:42 Ответить
если бы у тебя были деньги, и ты их держал в Привате, то ты мог бы себя ощутить кинутым. а так, ты голодранец, ничего в башку кроме Порошенко тебе не лезет. хотя, компенсация из бюджета 155 млрд, в любом случае коснулась всех, даже тебя, голимого.
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11.10.2021 18:38 Ответить
Если бы у тебя были мозги, то не писал бы такую чушь.
В Привате держало деньги почти все население Украины. Потому что это был самый удобный и передовой банк на то время и открыть там счет мог себе позволить любой гражданин Украины, а не только олигархи. И ни один счет в Привате не обнулился по вине воровства Коломойского.
Странное такое воровство без воровства, как тут нам пытаются навязать. Точнее деньги украли, но бюджетые а не физических лиц!
Зато потом,нам сказали, что нас обокрали и нас всех, оказывается, надо спасать!
И вот после этого я как то сразу ощутил, что доллар стоит в 3 раза дороже со всеми вытекающими!
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11.10.2021 20:55 Ответить
Откуда мозгам взяться, с такими дебилами как ты общаться, уже интылэкту не хватает. Может подскажешь, как понять "счёт обнулился"? )))) Как ты себе нарисовал картину- "бюджетные украли, а физлиц не украли"?)))) Ты пишешь из дурдома? Ты идиот понимаешь что такое баланс, рефинансирование, как связан курс с ЗВР? Сделай клизму и верни врачу телефон.
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12.10.2021 10:33 Ответить
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11.10.2021 17:44 Ответить
саме головне, щоб такі "шоу" не забувалися...і Харанту після виборів це відчулося..і вагнергейт, і єрмаки з сивохами і дубінськими...і посадки Патріотів....так просто...або просто так "па-пріколу".. на років два-три в Лук`янівському сізо йому б прищепили "любов до України"...
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11.10.2021 17:45 Ответить
Офшори Зеленського незаконні і створені для того, що не платити податки

Дивіться досить логічні пояснення Пояркова https://www.youtube.com/watch?v=T6Ux6imu-dE&ab_channel=%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%D1%81%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC
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11.10.2021 17:54 Ответить
Офшоры для того и существуют вообще то! Уконение от налогов законным способом.
Может быть на волне негодования стоит запретить любые офшоры в Украине?!
Лично я только за!
Деньги - это кровь экономики. Не заткнув пробоину в виде офшоров, наш корабль Украина будет терять деньги, новые производства и рабочие места...
Депутаты и чиновники будут против. Потому что они - олигархическая Система Украины!
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11.10.2021 18:14 Ответить
Не переводь проблему в інше русло-в Америці на це насрати. Проблема в тому, що через офшори, за змовою, відмивали вкрадені гроші.
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11.10.2021 19:27 Ответить
Ты против запрета всех офшоров в Украине!? Простой вопрос.
Петя не одобрит.
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11.10.2021 20:57 Ответить
не бреши, приховування податків навіть в офшорах - це злочин. Просто одні приховують, інші - чесно декларують. Проблема в тому, що в офшорах легше заховати бабло від перевірки податкової. Але суть офшору - в іншому: в захисті юрисдикції цивілізованого господпрського права, а не нашого дебільного, де можуть навіть віджати підприємство.
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11.10.2021 19:30 Ответить
не могла а брала в цьому безпосередню участь...
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11.10.2021 18:21 Ответить
К сожалению это пустое сотрясение воздуха.Наш прастый нарид так долго мечтал о умном,бедном,справедливом царе из плебса,что теперь будет жрать любое дерьмо но от своей розовой мечты не откажется.Так что наслаждаемся цирком дальше.
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11.10.2021 19:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sRv_bt2OMZk Осеннее контрнаступление Президента Зеленского
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11.10.2021 19:45 Ответить
Так ми, це вам відкрито говорили, а ви нас істериками називали. Чи подобається нам українцям досвід через граблі отримувати?
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11.10.2021 20:38 Ответить
Так міг чи не міг? Формулювання дость дивне.
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11.10.2021 20:50 Ответить
Зеленский = вор и мошенник. если бы это было не так, то он давно уже судился со СМИ которые разоблачили его делишки. но, это не произойдет по той причине, что тогда ему придется в суде выложить всю бухгалтерию на проверку, и это уже будут вещдоки против него. так что, Зеленский виновен, и обязательно придет то время когда он за это будет покаран.
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11.10.2021 23:19 Ответить
Читаю так много коментов но на самом деле все просто . Люди ждали что скажет Зеленский , но он ка всегда показал свою некомпетентность , слабость , тупость и то что у него нету своей позиции , умения банально говорить . Попытаться пояснить что это ложь , а что он делает прячет голову в трусы . А в воздухе немой вопрос :,, как они узнали за мои офшорные награбленные бабки" . Мда !!!!!! На воре и шапка горит .
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12.10.2021 08:35 Ответить
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