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Новости Агрессия России против Украины
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Пресс-секретарь правительства Германии Деммер о нормандской встрече до конца полномочий Меркель: "Сейчас нечего анонсировать"

Пресс-секретарь правительства Германии Деммер о нормандской встрече до конца полномочий Меркель:

В Берлине не могут назвать возможную дату встречи лидеров "нормандской четверки" - очной или виртуальной.

Об этом заявили представители федерального правительства на брифинге в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"График канцлера на следующую неделю мы всегда публикуем в пятницу накануне. Сейчас мне нечего анонсировать", - сказала пресс-секретарь правительства Ульрике Деммер.

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Представитель МИД Кристоф Бургер добавил, что переговоры, в частности в "нормандском формате", проходят постоянно, но также не смог назвать точных дат возможных встреч в ближайшее время.

Две недели назад руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что было бы справедливо провести саммит лидеров "нормандской четверки" до конца полномочий Меркель, которая очень много сделала для этого процесса. Лидеры ФРГ и Франции готовы к встрече.

Последний саммит руководителей Украины, Германии, Франции и России прошел в Париже в декабре 2019 года. Следующий планировался на апрель 2020-го в Берлине, но так и не состоялся.

Автор: 

Германия (6975) Меркель Ангела (2125) саммит (1170) нормандская четверка (1596)


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Ніколи.
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11.10.2021 15:50 Ответить
Фрау-хвойда вже валізи пакує, їй не до цього. Вона вже бачить яку посаду займе в ************ грязьпромі.
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11.10.2021 15:58 Ответить
на простой язык- идите в опу
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11.10.2021 16:30 Ответить
Поспішає дЄрмак продати Україну під прикриттям фрау Рібентроп та Макрона-вилизувателя дупи х&йла.
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11.10.2021 20:16 Ответить
 
 