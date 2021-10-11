Пресс-секретарь правительства Германии Деммер о нормандской встрече до конца полномочий Меркель: "Сейчас нечего анонсировать"

В Берлине не могут назвать возможную дату встречи лидеров "нормандской четверки" - очной или виртуальной.

Об этом заявили представители федерального правительства на брифинге в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"График канцлера на следующую неделю мы всегда публикуем в пятницу накануне. Сейчас мне нечего анонсировать", - сказала пресс-секретарь правительства Ульрике Деммер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нормандская встреча все же состоится. Меркель очень хочет успеть, - Зеленский

Представитель МИД Кристоф Бургер добавил, что переговоры, в частности в "нормандском формате", проходят постоянно, но также не смог назвать точных дат возможных встреч в ближайшее время.

Две недели назад руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что было бы справедливо провести саммит лидеров "нормандской четверки" до конца полномочий Меркель, которая очень много сделала для этого процесса. Лидеры ФРГ и Франции готовы к встрече.

Последний саммит руководителей Украины, Германии, Франции и России прошел в Париже в декабре 2019 года. Следующий планировался на апрель 2020-го в Берлине, но так и не состоялся.