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Новости Коронавирус и карантин
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10 октября зафиксировали рекордное количество звонков в скорую помощь: Это связано с новой волной COVID-19

10 октября зафиксировали рекордное количество звонков в скорую помощь: Это связано с новой волной COVID-19

10 октября количество обращений по номеру 103 достигло рекордных показателей - более 44 тыс. вызовов за сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На этот же период пришлось наибольшая за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и госпитализаций пациентов.

В первую очередь это связано с новой волной коронавирусной болезни COVID-19. В Минздраве добавили, что обращаться за экстренной медицинской помощью нужно при наличии конкретных состояний и симптомов.

"Если вы чувствуете боль в грудной клетке, одышку в состоянии спокойствия или любые признаки дыхательной недостаточности стоит сразу звонить на 103. В частности основаниями для вызова "скорой" является сатурация менее 92%, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, нарушение сознания и другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии", - подчеркнул глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр объяснил, что в случае появления симптомов заболевания COVID-19 стоит сразу сообщать своему семейному врачу. Именно он должен предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

Также читайте: В Минздраве объяснили, когда врачи обязаны назначать пациентам бесплатные ПЦР-тесты: при симптомах ОРВИ и пневмонии

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) скорая (367) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
10 октября зафиксировали рекордное количество звонков в скорую помощь: Это связано с новой волной COVID-19 Источник:

10 октября количество обращений по номеру 103 достигло рекордных показателей - более 44 тыс. вызовов за сутки. Источник:

А я думаю що це пов язано з відсутністю горячого опалення у квартирах і собачим холодом на вулиці
Скоро смерть від срачки будуть трактувати як смерть від короновірусу
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11.10.2021 15:46
+4
Антипрививочники! Плотнее держите строй!
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11.10.2021 15:43
+3
Штабель
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11.10.2021 16:23
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Антипрививочники! Плотнее держите строй!
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11.10.2021 15:43 Ответить
Штабель
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11.10.2021 16:23 Ответить
10 октября зафиксировали рекордное количество звонков в скорую помощь: Это связано с новой волной COVID-19 Источник:

10 октября количество обращений по номеру 103 достигло рекордных показателей - более 44 тыс. вызовов за сутки. Источник:

А я думаю що це пов язано з відсутністю горячого опалення у квартирах і собачим холодом на вулиці
Скоро смерть від срачки будуть трактувати як смерть від короновірусу
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11.10.2021 15:46 Ответить
Все уже придумано до нас

Пронос може бути симптомом COVID-1 https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
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11.10.2021 15:50 Ответить
Нічого дивного, скоро гречку будуть роздавати за те щоб люди вакцинувались, бо це дуже актуально і гарне життя без цього ніколи не настане
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11.10.2021 15:53 Ответить
Зачем? У Украины появился шанс избавиться от идиотов
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11.10.2021 16:25 Ответить
Не думаю що між вакцинацієй і здоровлям можно ставити знак =
Так що це видавання бажаного за дійсне. Поки людина не слідкує за своїм
здоровлям, доти здоровля у людині не з явиться.
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11.10.2021 20:27 Ответить
Можно ставить знак равенства между вакцинация=жизнь. Несколько дней назад шизоиды-антиваксеры запретили вакцинировать своего ребенка и он стал парализованным инвалидом на всю жизнь. НЕ вакцинированным парализованным инвалидом. На всю жизнь.
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11.10.2021 20:33 Ответить
Можно ставити із за того що десь хтось як сказали по ТБ щось не зробив ?
Ти в МММ участі не приймав випадково?
Запамя тай - вакцини це не синонім слова здоровля, доки не будеш слідкувати
за своїм здоровлям і не перестанеш палити, бухати, жрати фаст фуд і інше лайно,
здоровля в тебе не з явиться, і ніяка вакцина тобі не допоможе.
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11.10.2021 20:36 Ответить
Хочешь сказать, что ты не веришь в полиомиелит? Тогда ты точно участвовал в МММ
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11.10.2021 20:48 Ответить
Валера, с троллями не разговаривают. Их отправляют в спам.
глупо спорить с человеком который сходу всех ученых мира называет "есь хтось як сказали по ТБ ".
ну бред жеж.
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11.10.2021 21:27 Ответить
Дебіл, до чого поліміеліт, до вакцинації від Ковіда. В тебе логічно послідовні зв язки існують, чи аби перднути своїм ротом. Думай у наступний раз головою.
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12.10.2021 01:21 Ответить
И какая связь между вакцинацией от КОВИДа и тем, что в Украине более 98% госпитализированных с КОВИДом НЕ вакцинированы?
https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany
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12.10.2021 09:58 Ответить
Ну да, у людини температура від грипу чи ГРВЗ, вона викликає швидку, ії везуть до лікарні і лікують від Ковіду. Нагадю "одарйоним" - від ГРВЗ ковідну прививку робити не треба. А ти роби привівку, у нас країна свободна, хто хоче робе, хто не хоче не робить.
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12.10.2021 12:54 Ответить
ВСЕМ при поступлении с такими симптомами делают тест на КОВИД и только по результатам теста применяют или НЕ применяют лечение. Но тебе, без мозгов, кажется, что люди не умнее тебя
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12.10.2021 13:02 Ответить
Як що ти в Бога віриш, то ти одразу баптист?
Чому в тебе такі дебільні аргументи.
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12.10.2021 01:23 Ответить
Так полиомиелит существует, или нет? Или ребенка в ровенской области от сквозняка парализовало, а не потому, что шизоиды-антиваксеры отказались вакцинировать своё дитя?
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12.10.2021 09:56 Ответить
А в тебе мізкі існують?
Тулити приватну справу до всієї вакцинації.
Ти ще на Свідкі Ієгови до суду подай що вони забороняють дітям переливання крові робити.
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12.10.2021 12:50 Ответить
Похоже, ты не понял вопроса. Повторяю:

Так полиомиелит существует, или нет? Или ребенка в ровенской области от сквозняка парализовало, а не потому, что шизоиды-антиваксеры отказались вакцинировать своё дитя?
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12.10.2021 13:00 Ответить
Слухай голуб, я с тобою про твій полеміліт не розмовляв, розмово була про вакцинацію і то що між вакциною і здоровлям людини не ставиться знак =. Мізки собі вправ.
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12.10.2021 13:04 Ответить
И снова повторюю для довбаків:

Так полиомиелит существует, или нет? Или ребенка в ровенской области от сквозняка парализовало, а не потому, что шизоиды-антиваксеры отказались вакцинировать своё дитя?
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12.10.2021 13:11 Ответить
кто виноват что вы на москальщине думать не умеете.
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11.10.2021 21:26 Ответить
Кацап, ти хоч шифруйся, Лахта бестолкова
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12.10.2021 01:18 Ответить
ну если у вас там "смерть от срачки" считается нормой...
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11.10.2021 16:07 Ответить
Лахта, тебе тільки те що з дупою звязано цепляє бачу. ГейРаша срана.
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11.10.2021 16:12 Ответить
"количество обращений по номеру 103 достигло Источник: " - а что каждый звонок был подтвержден на КОВИД -19 или у нас диагноз ставят по самому факту звонка на 103 ?!

Эта "новость лишь очередное доказательство манипуляций в отношении "ковид-19" !"
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11.10.2021 16:28 Ответить
Та не звертайте уваги на той ковід. То все видумки і п'яні шутки...
Вакцинуватися теж зло - отруту водять

Маски то намордники для рабів

Живіть собі як жили.

Ps. Якраз може таих як пліснява на другий строк потім знов і не оберуть тоді.
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11.10.2021 16:32 Ответить
Ковид19 есть. Тут не в этом сомнения !
Сомнения в завышенных, якобы угрозах от него ! И как следствия нарушения по прав людей в угоду властям и тем, кто зарабатывает на этом ! !
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11.10.2021 17:02 Ответить
Вот конкретно ТЫ - веришь в то, что каждый позвонивший был 100% с подтвержденным ковид19 ?!
А если НЕТ - ТО что это за "новость" такая ... ?!
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11.10.2021 17:03 Ответить
Яка "новость такая"?
Перечитав ще двічі. Жодного разу не знайшов що: "каждый позвонивший был 100% с подтвержденным ковид19".
То що ж з новиною не так?
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11.10.2021 19:45 Ответить
а ЭТУ строчку ты не видел !? :

"Это связано с новой волной COVID-19 Источник: "

Вот я и говорю... на каком основании утверждение и связь с КОВИД-19 ?!
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11.10.2021 20:22 Ответить
В цьому реченні кажуть "связанно с новой волной COVID-19", а не "каждый позвонивший был 100% с подтвержденным ковид19".
Це м'яко кажучі два разних твердження.

А зв'язок з ковідом проводять очевидно із за того що у багатьох госпіталізованих виявляють ковід.
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11.10.2021 20:33 Ответить
На основание ЧЕГО именно было сделано ЭТО утверждение Например в экономике есть понятие и предмет в универах - финансовый анализ, где проводится анализ всех вводных и путем НАУЧНЫХ вычислений приходят к конкретному выводу (причинно-следственному результату). Так вот на основании ЧЕГО был сделан именно ЭТОТ вывод !? Это 1000% манипуляционное утверждение - раз не приводят расчетов , которые дают право так утверждать !
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11.10.2021 21:33 Ответить
Может правильней было писать что на фоне "ковидного массового психоза..." люди в панике звонили на 103...?
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11.10.2021 21:38 Ответить
Как я предполагаю действует власть и её жополизы... используя "сцикунов и полезных идиотов"

Они могли дать команду сверху, на словах говорит пациенту о том, что у него "сложный случай"... У того разумеется на фоне испуга - появляется надуманное чувство ухудшения здоровья и его благополучно заселяют в реанимацию без реальной необходимости для этого...Тем самым создавая иллюзию заполненности реанимации и "очередей", а полезные идиоты и сцыкуны подвывают в подтверждение !

А как проверить , что там и как -никто не даст никому ничего узнать !
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11.10.2021 16:34 Ответить
Після початку навчального сезону у шкільних закладах, уже вкотре невдовзі знову настає чергова хвиля пандемії. Діти, перехворіваючи майже безсимтомно (ну, покашляв, почхав), приносять у сім'ю батькам, дідусям і бабусям, небезпечну інфекцію.
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11.10.2021 17:00 Ответить
Та Ти шо... ?!
Только вот вымышленные карантиныв школах начались задолго до ковид19... С тех пор, как стало не хватать средств на коммуналку учебным заведениям... Как минимум за пару лет ДО... Что бы не отапливать и не палить свет...
А ковид19 очень удачно под эту экономию подошёл...
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11.10.2021 17:06 Ответить
Было целое лето, чтоб вакцинироваться, и всех предупреждали. Так что пусть не жалуются.
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11.10.2021 17:08 Ответить
 
 