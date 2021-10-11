10 октября зафиксировали рекордное количество звонков в скорую помощь: Это связано с новой волной COVID-19
10 октября количество обращений по номеру 103 достигло рекордных показателей - более 44 тыс. вызовов за сутки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
На этот же период пришлось наибольшая за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и госпитализаций пациентов.
В первую очередь это связано с новой волной коронавирусной болезни COVID-19. В Минздраве добавили, что обращаться за экстренной медицинской помощью нужно при наличии конкретных состояний и симптомов.
"Если вы чувствуете боль в грудной клетке, одышку в состоянии спокойствия или любые признаки дыхательной недостаточности стоит сразу звонить на 103. В частности основаниями для вызова "скорой" является сатурация менее 92%, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, нарушение сознания и другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии", - подчеркнул глава Минздрава Виктор Ляшко.
Министр объяснил, что в случае появления симптомов заболевания COVID-19 стоит сразу сообщать своему семейному врачу. Именно он должен предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.
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10 октября количество обращений по номеру 103 достигло рекордных показателей - более 44 тыс. вызовов за сутки. Источник:
А я думаю що це пов язано з відсутністю горячого опалення у квартирах і собачим холодом на вулиці
Скоро смерть від срачки будуть трактувати як смерть від короновірусу
Пронос може бути симптомом COVID-1 https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
Так що це видавання бажаного за дійсне. Поки людина не слідкує за своїм
здоровлям, доти здоровля у людині не з явиться.
Ти в МММ участі не приймав випадково?
Запамя тай - вакцини це не синонім слова здоровля, доки не будеш слідкувати
за своїм здоровлям і не перестанеш палити, бухати, жрати фаст фуд і інше лайно,
здоровля в тебе не з явиться, і ніяка вакцина тобі не допоможе.
глупо спорить с человеком который сходу всех ученых мира называет "есь хтось як сказали по ТБ ".
ну бред жеж.
https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany
Чому в тебе такі дебільні аргументи.
Тулити приватну справу до всієї вакцинації.
Ти ще на Свідкі Ієгови до суду подай що вони забороняють дітям переливання крові робити.
Так полиомиелит существует, или нет? Или ребенка в ровенской области от сквозняка парализовало, а не потому, что шизоиды-антиваксеры отказались вакцинировать своё дитя?
Так полиомиелит существует, или нет? Или ребенка в ровенской области от сквозняка парализовало, а не потому, что шизоиды-антиваксеры отказались вакцинировать своё дитя?
Эта "новость лишь очередное доказательство манипуляций в отношении "ковид-19" !"
Вакцинуватися теж зло - отруту водять
Маски то намордники для рабів
Живіть собі як жили.
Ps. Якраз може таих як пліснява на другий строк потім знов і не оберуть тоді.
Сомнения в завышенных, якобы угрозах от него ! И как следствия нарушения по прав людей в угоду властям и тем, кто зарабатывает на этом ! !
А если НЕТ - ТО что это за "новость" такая ... ?!
Перечитав ще двічі. Жодного разу не знайшов що: "каждый позвонивший был 100% с подтвержденным ковид19".
То що ж з новиною не так?
"Это связано с новой волной COVID-19 Источник: "
Вот я и говорю... на каком основании утверждение и связь с КОВИД-19 ?!
Це м'яко кажучі два разних твердження.
А зв'язок з ковідом проводять очевидно із за того що у багатьох госпіталізованих виявляють ковід.
Они могли дать команду сверху, на словах говорит пациенту о том, что у него "сложный случай"... У того разумеется на фоне испуга - появляется надуманное чувство ухудшения здоровья и его благополучно заселяют в реанимацию без реальной необходимости для этого...Тем самым создавая иллюзию заполненности реанимации и "очередей", а полезные идиоты и сцыкуны подвывают в подтверждение !
А как проверить , что там и как -никто не даст никому ничего узнать !
Только вот вымышленные карантиныв школах начались задолго до ковид19... С тех пор, как стало не хватать средств на коммуналку учебным заведениям... Как минимум за пару лет ДО... Что бы не отапливать и не палить свет...
А ковид19 очень удачно под эту экономию подошёл...