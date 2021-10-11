10 октября зафиксировали рекордное количество звонков в скорую помощь: Это связано с новой волной COVID-19

10 октября количество обращений по номеру 103 достигло рекордных показателей - более 44 тыс. вызовов за сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На этот же период пришлось наибольшая за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и госпитализаций пациентов.

В первую очередь это связано с новой волной коронавирусной болезни COVID-19. В Минздраве добавили, что обращаться за экстренной медицинской помощью нужно при наличии конкретных состояний и симптомов.

"Если вы чувствуете боль в грудной клетке, одышку в состоянии спокойствия или любые признаки дыхательной недостаточности стоит сразу звонить на 103. В частности основаниями для вызова "скорой" является сатурация менее 92%, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, нарушение сознания и другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии", - подчеркнул глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр объяснил, что в случае появления симптомов заболевания COVID-19 стоит сразу сообщать своему семейному врачу. Именно он должен предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

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