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Прокуратура проводит обыски в Департаменте молодежи и спорта КГГА с одновременным вручением подозрений

Прокуратура проводит обыски в Департаменте молодежи и спорта КГГА с одновременным вручением подозрений

В понедельник, 11 октября Голосеевская окружная прокуратура города Киева совместно с полицией проводит обыски в служебных помещениях Департамента молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) в рамках уголовного производства о присвоении более 700 тыс. грн путем злоупотребления служебным положением.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица коммунального предприятия "Спортивный комплекс", которое подчинено в своей деятельности Департаменту молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), на основании заключенных договоров безосновательно перечислили бюджетные средства на счета подрядных организаций за выполненные работы по капитальному ремонту стадиона с легкоатлетическими дорожками и спортивными площадками КП "Спортивный комплекс", которые фактически предоставлялись по завышенным ценам и не в полном объеме", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что указанные действия повлекли убытки территориальной общине на сумму свыше 700 тысяч гривен.

В ходе обыска обнаружены и изъяты документы о проведении тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношений коммунального предприятия с частным обществом, которые станут предметом экспертного исследования.

Вместе с тем, в ходе проведения обыска двум инженерам технического надзора сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины и планируется сообщение о подозрении третьему лицу - представителю подрядной организации.

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Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

КГГА (2984) Киев (25571) обыск (1898) прокуратура (5020)


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Топ комментарии
+7
Понятно что честных там нет, но тут "заказухой" прет за 100 км.
1. Как можно написать " ...на основании заключенных договоров безосновательно перечислили ..."? Мля, ну нельзя же быть такими дебилами! Это как "во время урагана, безосновательно подул ветер"
2. Дальше еще хлеще: " ... которые фактически предоставлялись по завышенным ценам и не в полном объеме." и тут же " ...которые станут предметом экспертного исследования. Так может сначала экспертную оценку сделать, а ПОТОМ утверждать что-то о фактически/не фактически?
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11.10.2021 16:22
+3
Ишь как Беня бьется за Киевский бюджет. Столько миллиардов и все мимо его шалоаливых ручек.
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11.10.2021 16:13
+3
а роботи були виконані, чи ні? Бо катери "Кузня" також виготовила, і спустила на воду, і навіть моряки ВМСУ на них вже ходять - от тільки слідаки ЄрЗе чомусь недопускають їх до ходових випробувань і тому вважають, що катерів ще в природі нема...
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11.10.2021 16:16
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Ишь как Беня бьется за Киевский бюджет. Столько миллиардов и все мимо его шалоаливых ручек.
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11.10.2021 16:13 Ответить
Та то грамоты!
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11.10.2021 16:23 Ответить
После расправы над Разумковым на очереди опять Кличко.
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11.10.2021 16:15 Ответить
а роботи були виконані, чи ні? Бо катери "Кузня" також виготовила, і спустила на воду, і навіть моряки ВМСУ на них вже ходять - от тільки слідаки ЄрЗе чомусь недопускають їх до ходових випробувань і тому вважають, що катерів ще в природі нема...
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11.10.2021 16:16 Ответить
Понятно что честных там нет, но тут "заказухой" прет за 100 км.
1. Как можно написать " ...на основании заключенных договоров безосновательно перечислили ..."? Мля, ну нельзя же быть такими дебилами! Это как "во время урагана, безосновательно подул ветер"
2. Дальше еще хлеще: " ... которые фактически предоставлялись по завышенным ценам и не в полном объеме." и тут же " ...которые станут предметом экспертного исследования. Так может сначала экспертную оценку сделать, а ПОТОМ утверждать что-то о фактически/не фактически?
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11.10.2021 16:22 Ответить
Курсы "Ликбеза" в Трускавце - фикция ! Верните наши деньги
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11.10.2021 16:32 Ответить
У ментов глухая отмазка - их в Трускавец не приглашали. Поэтому безграмотность не ликвидирована.
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11.10.2021 16:40 Ответить
Тем более что все работы более 49999 грн. шли только через тендер и Прозоро. Они сейчас найдут какую-нибудь устаревшую норму, согласно которой на фонд зарплаты и прибыль должно быть выделено не больше 2 и 3 процента от стоимости работ. И начнут клепать под это "экспертное заключение" из большого пальца.
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11.10.2021 16:56 Ответить
"Тендеры" и "Прозоро" - это отдельная история. У меня такое впечатление, что это "Прозоро" специально придумали, чтобы у откатчиков было железобетонное прикрытие: Все по закону - через Прозоро.
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11.10.2021 17:07 Ответить
Любую систему можно обойти, нужно только желание и мозги. А о 2-3 процентах я не просто так сказал. Сталкивался. Поэтому любые работы с бюджетными и муниципальными деньгами -- табу. Всегда можно найти какою нибудь норму или положение что ты должен отработать себе в убыток.
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11.10.2021 17:10 Ответить
Верно, обойти можно любую систему. Особенно если "система" специально (или по глупости) сделана так чтобы ее обходили.
Пчелы же против меда не бывают? Вот и "Прозоро" сделана НЕ для борьбы с откатами и коррупцией.
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11.10.2021 17:29 Ответить
Но при всем при этом система реально сэкономила бюджету сотни миллиардов гривен, заставляя самых жадных чинуш поумерить аппетиты. А сейчас и не парятся, просто принимают через ВР законы о бюджетных тратах миную Прозорро.
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11.10.2021 18:13 Ответить
Не правда! Честные тендеры на Прозоро - это единичные случаи. И сэкономлены там миллионы или в лучшем случае десятки млн. грн.
Классический пример: история с тендером на строительство аэропорта в Днепре. Поинтересуйтесь. Этот случай можно в учебники по коррупции заносить и лекции по нему читать.
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12.10.2021 09:49 Ответить
Зелемордые нагнетают. Как бы рикошета не случилось
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11.10.2021 16:31 Ответить
Мутные обвинения какие-то. Так "безосновательно" или "за выполненые работы … на основании заключенных договоров " ???? На лицо притягивание уголовщины за уши. Заказные прокуроры отрабатывают свои барыши явно небезосновательно. Ну, ну, посмотрим, куда это приведёт
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11.10.2021 16:41 Ответить
По таким звинуваченням можна посадити будь кого, з розряду бомж Вася з сусіднього двору обіцяє зробити дешевше.

А 40 млн$ і нерухомість оточення Зеленського у Британії прокуратура не бачить, чи дороги у три рази дорожче за кілометр.
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11.10.2021 19:19 Ответить
 
 