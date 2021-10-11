Прокуратура проводит обыски в Департаменте молодежи и спорта КГГА с одновременным вручением подозрений
В понедельник, 11 октября Голосеевская окружная прокуратура города Киева совместно с полицией проводит обыски в служебных помещениях Департамента молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) в рамках уголовного производства о присвоении более 700 тыс. грн путем злоупотребления служебным положением.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица коммунального предприятия "Спортивный комплекс", которое подчинено в своей деятельности Департаменту молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), на основании заключенных договоров безосновательно перечислили бюджетные средства на счета подрядных организаций за выполненные работы по капитальному ремонту стадиона с легкоатлетическими дорожками и спортивными площадками КП "Спортивный комплекс", которые фактически предоставлялись по завышенным ценам и не в полном объеме", - сказано в сообщении.
Отмечается, что указанные действия повлекли убытки территориальной общине на сумму свыше 700 тысяч гривен.
В ходе обыска обнаружены и изъяты документы о проведении тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношений коммунального предприятия с частным обществом, которые станут предметом экспертного исследования.
Вместе с тем, в ходе проведения обыска двум инженерам технического надзора сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины и планируется сообщение о подозрении третьему лицу - представителю подрядной организации.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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1. Как можно написать " ...на основании заключенных договоров безосновательно перечислили ..."? Мля, ну нельзя же быть такими дебилами! Это как "во время урагана, безосновательно подул ветер"
2. Дальше еще хлеще: " ... которые фактически предоставлялись по завышенным ценам и не в полном объеме." и тут же " ...которые станут предметом экспертного исследования. Так может сначала экспертную оценку сделать, а ПОТОМ утверждать что-то о фактически/не фактически?
Пчелы же против меда не бывают? Вот и "Прозоро" сделана НЕ для борьбы с откатами и коррупцией.
Классический пример: история с тендером на строительство аэропорта в Днепре. Поинтересуйтесь. Этот случай можно в учебники по коррупции заносить и лекции по нему читать.
А 40 млн$ і нерухомість оточення Зеленського у Британії прокуратура не бачить, чи дороги у три рази дорожче за кілометр.