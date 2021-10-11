Прокуратура проводит обыски в Департаменте молодежи и спорта КГГА с одновременным вручением подозрений

В понедельник, 11 октября Голосеевская окружная прокуратура города Киева совместно с полицией проводит обыски в служебных помещениях Департамента молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) в рамках уголовного производства о присвоении более 700 тыс. грн путем злоупотребления служебным положением.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица коммунального предприятия "Спортивный комплекс", которое подчинено в своей деятельности Департаменту молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА), на основании заключенных договоров безосновательно перечислили бюджетные средства на счета подрядных организаций за выполненные работы по капитальному ремонту стадиона с легкоатлетическими дорожками и спортивными площадками КП "Спортивный комплекс", которые фактически предоставлялись по завышенным ценам и не в полном объеме", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что указанные действия повлекли убытки территориальной общине на сумму свыше 700 тысяч гривен.



В ходе обыска обнаружены и изъяты документы о проведении тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношений коммунального предприятия с частным обществом, которые станут предметом экспертного исследования.



Вместе с тем, в ходе проведения обыска двум инженерам технического надзора сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины и планируется сообщение о подозрении третьему лицу - представителю подрядной организации.

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Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.