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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 84% педагогов получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины, 7% школ остаются на дистанционном обучении, - Шкарлет

В Украине 84% педагогов получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины, 7% школ остаются на дистанционном обучении, - Шкарлет

В Украине одну дозу COVID-вакцины получили почти 84% педагогов. Самый высокий показатель иммунизации в Николаевской области.

Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

В каких областях самые лучшие показатели:

  • Николаевская область: одной и двумя дозами здесь уже привиты более 98% учителей.
  • Харьковская область достигла показателя в почти 91%,
  • Луганская область - 90%,
  • Донецкая область - 89,6%.

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Шесть областей пока не достигли отметки в 80%. А именно:

  • Херсонская - 73% вакцинированных педагогов;
  • Ривненская - 74,3%;
  • Волынская - 76%;
  • Ивано-Франковская - 77,8%;
  • Одесская - 78,3%;
  • Львовская - 79%.

По состоянию на сегодня, 7% украинских школ работают в онлайн режиме. Большинство из них находятся буквально на пороге возобновления очного учебного процесса.

На каникулах с сегодняшнего дня находятся 24 школы.

"Надеемся, что темпы вакцинации не будут снижаться, и вскоре не останется ни одного учебного заведения, которое бы не могло продолжать обучение детей в обычном режиме", - сообщил Шкарлет.

В Украине 84% педагогов получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины, 7% школ остаются на дистанционном обучении, - Шкарлет 01

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) школа (3015) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+2
отнимите 50% учителей, купивших липовую вакцинацию
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11.10.2021 16:29
+1
Ви так сильно турбуєтесь за інших, що організм може не витримати такого навантаження. Можете не встигнути побачити загибель невакцинованих.
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11.10.2021 16:53
+1
Скорее утилизировать учителей.
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11.10.2021 18:02
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Т.е. среди преподавателей школ идиотов оказалось не много
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11.10.2021 16:27 Ответить
отнимите 50% учителей, купивших липовую вакцинацию
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11.10.2021 16:29 Ответить
Они отсеются естественным путём
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11.10.2021 16:32 Ответить
Ви так сильно турбуєтесь за інших, що організм може не витримати такого навантаження. Можете не встигнути побачити загибель невакцинованих.
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11.10.2021 16:53 Ответить
Так уже можно начинать смотреть. В Украине по 300 в день..
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11.10.2021 16:55 Ответить
Так уже можно начинать смотреть. В Украине по 300 в день..

Естественая убыль - 1500 в день. Но все умирают только от ковида. Другие болезни исчезли как таковые...
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11.10.2021 19:05 Ответить
Не неси чушь. 300 - это только от КОВИДа.
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11.10.2021 19:06 Ответить
Разумные учителя именно так и поступили.
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11.10.2021 18:00 Ответить
Директор школы собирает учителей...

-вакцин у нас на всех не хватит...поэтому у нас будет.... (ломает указку об колено и бросает острую половинку под ноги учителям) конкурс...
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11.10.2021 16:30 Ответить
Смысл в принудительной вакцинации учителей и воспитателей если дети не привиты и все одинаково заразны вакцинированные и нет т.е. вспышки Короны в школах и садах просто неизбежны, разве что чтоб утилизировать вакцину с истекающим сроком годности.
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11.10.2021 17:09 Ответить
Скорее утилизировать учителей.
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11.10.2021 18:02 Ответить
борьба за отмывание денег, а не за здоровье!

Вот не вижу я в СМИ борьбу с пянством и алкоголизмом или там с табакокурением, или пропаганду здорового образа жизни!
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11.10.2021 19:08 Ответить
 
 