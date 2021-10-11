В Украине 84% педагогов получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины, 7% школ остаются на дистанционном обучении, - Шкарлет
В Украине одну дозу COVID-вакцины получили почти 84% педагогов. Самый высокий показатель иммунизации в Николаевской области.
Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.
В каких областях самые лучшие показатели:
- Николаевская область: одной и двумя дозами здесь уже привиты более 98% учителей.
- Харьковская область достигла показателя в почти 91%,
- Луганская область - 90%,
- Донецкая область - 89,6%.
Шесть областей пока не достигли отметки в 80%. А именно:
- Херсонская - 73% вакцинированных педагогов;
- Ривненская - 74,3%;
- Волынская - 76%;
- Ивано-Франковская - 77,8%;
- Одесская - 78,3%;
- Львовская - 79%.
По состоянию на сегодня, 7% украинских школ работают в онлайн режиме. Большинство из них находятся буквально на пороге возобновления очного учебного процесса.
На каникулах с сегодняшнего дня находятся 24 школы.
"Надеемся, что темпы вакцинации не будут снижаться, и вскоре не останется ни одного учебного заведения, которое бы не могло продолжать обучение детей в обычном режиме", - сообщил Шкарлет.
Топ комментарии
+2 Deodar Revolution
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+1 Олександр Иванов
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+1 Denis Denissov #440999
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Естественая убыль - 1500 в день. Но все умирают только от ковида. Другие болезни исчезли как таковые...
-вакцин у нас на всех не хватит...поэтому у нас будет.... (ломает указку об колено и бросает острую половинку под ноги учителям) конкурс...
Вот не вижу я в СМИ борьбу с пянством и алкоголизмом или там с табакокурением, или пропаганду здорового образа жизни!